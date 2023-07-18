Bir yıl nasıl da uçup gitti... Düğün gecesi gibi!

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YİNE GELİN GİBİ GİYİNDİ

Üstelik evlendikten sonra işlerin dışarıdan göründüğü gibi gitmediği, geçinemedikleri bile söylendi. Ama bu kez bu iddiaları ortaya atanları yanılttılar.

El ele göz göze çıktıkları bir romantik yemekle evliliklerinin birinci yılını kutladılar. Üstelik ünlü yıldız o gece de gelin gibi üzeri prıltılarla süslü beyaz bir elbise giydi.

Muhtemelen anladınız Jennifer Lopez ile Ben Affleck'ten ya da magazin dünyasındaki adıyla Bennifer'dan söz ettiğimizi.

İlk nişanlanıp ayrılmalarının üzerinden 20 yıl geçtikten sonra, 2022'de önce bir Las Vegas nikahı ardından da görkemli bir düğün yapan Jennifer Lopez ile Ben Affleck ya da magazin dünyasındaki adıyla Bennifer çifti evliliklerinin birinci yıl dönümünü kutladı.

Çift,bu kez yanlarına her ikisinin de eski evliliklerinden dünyaya gelen beş çocuklarını almadan el ele göz göze romantik bir yemeğe çıktı.

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AFFLECK SİYAHLARABÜRÜNDÜ

O gece için Ben Affleck, siyahlara büründü. Eşine göre daha gösterişli giyinen Lopez ise üzeri pırıltılarla süslü beyaz mini bir elbise giydi.

Ünlü çift kutlama yemeği için Los Angeles'ta lüks bir restoranı seçti. Çıkışta da fotoğrafçılara mutluluk pozları vermeyi ihmal etmediler. Lopez ile Affleck sonra da siyah lüks araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu.

İster misiniz çiftin uzun yıllara yayılan hikayesini bir kez daha hatırlamayı...

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Lopez ve Affleck, kameralara mutluluk pozları vermeyi ihmal etmedi.





ONCA AŞK YAŞAYIP EVLİLİK YAPTILAR AMA BİRBİRLERİNİN YERİ HİÇ DOLMADI

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk olarak 2002 yılında flört etmeye başladılar. Sonra da hemen nişanlandılar. Aslında planları 2003'te evlenmekti. Fakat olmadı. Düğünü önce ertelediler sonra da yollarını ayırdılar. Yani bir başka deyişle çift, tam 20 yıl sonra muradına erdi.

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Lopez ile Affleck önce geçen yılın 18 Temmuz günü Las Vegas'ta sürpriz bir nikah kıydı. Ondan bir ay sonra da Affleck'in Georgia'da bulunan malikanesinde gösterişli bir düğün yaptılar. O kutlamalar ise tam üç gün üç gece sürdü. Lopez, çeşit çeşit gelinlik giyerek yıllar sonra kavuştuğu sevgilisiyle evlenmenin keyfini çıkardı.

Bennifer çifti, evlendikten sonra haklarında bazı iddialar ortalarda dolaşmaya başladı. Bunlara göre çiftin cephesinde yolunda gitmeyen bazı ayrıntılar vardı.

Lopez, baskın kişiliğini kocası üzerinde de kullanıyordu. Affleck, dağınıktı ve kötü alışkanlıklarından bir türlü vazgeçemiyordu. Bütün bunlar da ilişkinin sonunu getirmeye neden olacaktı.

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Fakat aradan geçen zaman içinde hem Lopez hem de Affleck katıldıkları programlarda birbirlerini göklere çıkaran sözler sarf etti. İlk adım Affleck'ten geldi.

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' O DÜNYANIN EN MUHTEŞEM KADINI'

Ünlü oyuncu Drew Barrymore, bir süredir bir online platformda sürdürdüğü sohbet programına geçen nisan ayında Ben Affleck'i konuk etti.

Kanepesinde ağırladığı konuklarına, hayatlarıyla ilgili en özel ayrıntıları itiraf ettirmesiyle bilinen Barrymore, Affleck'e karısı Jennifer Lopez hakkındaki fikirlerini de sordu ve çarpıcı yanıtlar aldı.

Ben Affleck, Jenifer Lopez'e kelimenin tam anlamıyla övgüler yağdırdı o programda. Üstelik onun en çok merak edilen sırrını da açıkladı.

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Drew Barrymore, Ben Affleck'e, 53 yaşındaki iki çocuk annesi karısı JLo'nun aradan geçen yıllara nasıl direndiğini, yani fiziğini nasıl koruduğunu sordu. Affleck de Barrymore'u çok şaşırtan o yanıtı verdi: "Sizi üzecek bir şey söyleyeyim. Jennifer, canı ne isterse onu yiyor. Pizza yer, kurabiye yer, dondurma yer... Yani her şeyi" dedi.

Buna çok şaşıran Barrymore da, Lopez'in sırrının düzenli egzersiz olup olmadığını sordu. Affleck'in buna yanıtı da şöyle oldu: " Evet egzersiz yapıyor, ben de yapıyorum. Ama ben büyülü bir şekilde 20 yaşında gibi görünmüyorum. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz?

Affleck, sözün burasında karısının genç kız gibi göründüğünü hatta teninin de öyle olduğunu ifade etti.

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Ben Affleck, karısı Jennifer Lopez'in mükemmel bir çalışma etiğine ve disipline sahip olduğunu da eklemeden geçmedi. Bunun ardından da işte o çarpıcı sözleri sarf etti: "O dünyadaki en muhteşem kadın. Ve inanılmaz görünüyor."

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'ONA BAKTIKÇA GÖZLERİM DOLUYOR'

Affleck'in bu güzel sözlerine karşılık Lopez de kocasına övgü düzmekten geri kalmadı. Affleck'in konuk olduğu o programın ardından Lopez de The View adlı programa katıldı.

50 yaşındaki eşi Ben Affleck hakkında "O harika bir adam ve mükemmel bir baba" diye konuştu. O söyleşide Lopez, özellikle eşinin babalığı hakkında dikkat çeken sözler sarf etti.

Lopez konuk olduğu programda, Affleck'i "sevgi dolu bir baba" diyerek tanımladı. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "O harika bir baba. Bu durum benim gözlerimi yaşartıyor. Dürüst olmam gerekirse bugüne kadar gördüğüm en iyi baba. Çocuklarla öyle güzel ilgileniyor ki bu bana da onlarla nasıl iletişim kurmam gerektiğini öğretiyor."

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NASIL AŞIK OLDUKLARINI BÖYLE ANLATMIŞTI

Jennifer Lopez "ruh eşim" dediği Ben Affleck'le birbirlerine nasıl aşık olduklarını da bir röportajda anlatmıştı.

Hemen sözün burasında, gişede ve eleştiriler konusunda tam anlamıyla bir fiyasko olan 2001 tarihli Gigli filminin setinde tanışıp romantik ilişkiye başlayan çiftin geçmişini bir hatırlayalım.

O dönemde de Bennifer olarak anılan çift, 2002 yılında Georgia'da nişanlandı. Fakat iki yıl sonra yollarını ayırdılar. Lopez ve Affleck'in ilişkilerinin ilk döneminde nişan yüzüklerini, aktörün Georgia'daki malikanesinde taktıklarını hatırlatalım. İlk dönem hüsranla sonuçlansa da çift yıllar sonra yine o yüzüklerin takıldığı mülkte birbirlerine "ölüm onları ayırıncaya kadar" birlikte olma sözü verdi.

'BİRBİRİMİZ İÇİN DELİ OLDUĞUMUZUN FARKINA VARDIK'

Lopez, set arkadaşlığının nasıl büyük bir aşka dönüştüğü konusunda şunları söyledi: " Sanırım olan şu: Birlikte çalışırken iyi arkadaş olduk. Sonra da birbirimiz için deli olduğumuzun farkına vardık." Bundan sonra anlattıkları ise gerçekten aşık olan birçok kişinin yaşadıklarıyla benzerlikler taşıyor: "Film bitti ama ben kendimi, sürekli onu düşünürken buldum. Bu arada da kendi işime bakıyordum. Çünkü o süreçte bitmiş bir ilişkiden yeni çıkıyordum."

Yeri gelmişken hatırlatalım Jennifer Lopez o dönemde ikinci eşi Cris Judd ile ayrılmak üzereydi. Tam o sırada Ben Affleck ile Gigli filminin setinde tanıştı ve aralarında bir aşk doğdu.

Jennifer Lopez her ne kadar bir ilişkisi henüz biterken başka bir ilişkiye başlamak istemiyor gibi görünse de başka bir nokta vardı anlattığına göre. Bunu da "Bu insan benim birlikte olmak istediğim insandı" diyerek anlattı. Lopez, Affleck'e olan aşkının aniden ortaya çıkmadığını belli bir süreçte geliştiğini sözlerine ekledi.