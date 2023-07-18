Gerçek yüzleri ortaya çıktı: Ünlü çift boşanıyor

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BÜYÜK AŞKTA YOLUN SONU GÖRÜNDÜ

Telefonda uzun uzun konuşmalar, buluşmalar derken kaçınılmaz olan gerçekleşti. Birbirleri için büyük bir aşka düştüler.

Sonucunda da çok fazla vakit yitirmeden evlendiler. Yeni bir yıl başlamak üzereydi. Onlar da birbirlerinin kollarında mutluluktan uçarak birlikte yeni bir hayata başladılar.

Gittikleri yerlerde sergiledikleri görüntülere ve sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa da birbirlerine gerçekten çok aşıklardı.

Ama kısa bir süre önce beklenmedik bir gelişme oldu. Kadın, yeni yaşını kutladığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Fakat kocası, yani her zaman ona övgüler düzen yakışıklı kocası bu kez "ruhsuz ve soğuk" iki satırlık bir mesajla yetindi. Bu durum da haklarındaki "ayrılık" söylentilerini güçlendirdi.

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Tıpkı ilişkilerinin başında olduğu gibi yine tahmin edilen oldu. Çift, yedi yıllık evliliğin sonuna gelmişti. Zaten fazla beklemeden de bu konuda bir açıklama yaptılar: Onlar için yolun sonu görünmüştü.

SÖYLENTİLER GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ: AYRILIYORUZ

Böyle kısaca anlattığımız olayın kahramanları Kolombiyalı yıldız Sofia Vergara ile oyuncu kocası Joe Manganiello. 51 yaşındaki Vergara ile 46 yaşındaki Manganiello, yaptıkları bir açıklamayla ayrılacaklarını açıkladılar.

Gittikleri her yerde birbirlerini ne kadar sevdiklerini gözler önüne seren çiftin bu geldiği nokta, aileleri kadar hayranlarını da üzdü.

Vergara ile Manganiello, bu konuda yaptıkları ortak açıklamada " Zor bir boşanma kararı aldık. Birbirini çok seven ve önemseyen iki insan olarak hayatımızın bu yeni döneminde yol alırken mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz" dediler.

Görünüşe göre 2015 yılında hayatlarını resmen birleştiren çift için artık geri dönüş yok. Vergara ve Manganiello, hayatlarının bundan sonraki kısmını birbirleri olmadan şekillendirecekler.

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HAYATA BAKIŞLARI FARKLI

Herkesin gözü önünde olup bitenler bunlar. Peki ya Vergara ile Manganiello'nun ayrılığının perde arkasında neler oluyor?

İşte bu konuda çifte yakın kaynakların basına "uçurduğu" bazı iddialar var. Bunlara birazdan değineceğiz ama hepsinin özeti şu şekilde: "Başlangıçta her şey Sofia ve Joe için gayet yolundaydı. Ama zaman geçip de ikisi de gerçek yüzlerini gözler önüne sermeye başlayınca, evlilik de çıkmaza girdi."

Şimdi gelin Sofia Vergara ve Joe Manganiello'a yakın kaynakların ünlü çift hakkında söylediklerine bir bakalım. Ki bunların özeti her ikisinin de hayata bakışlarının farklı olması!

Çifte yakın bir kaynağın söylediğine göre Joe Manganiello, güreşten, bilgisayar oyunlarından, süper kahraman filmlerinden, çizgi romanlardan hoşlanıyor. Ayrıca sıkı bir basketbol ligi hayranı."

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Bu kaynak, Joe Manganiello ile ilgili olarak şunları söyledi: "Joe dışarıda eğlenceli vakit geçirmeyi seviyor. Ama işe dönme ve ciddi olma zamanı geldiğinde hemen bu yanını bir kenara kaldırıyor. Yine de her zaman hayatını yaşamaya hazır ve durmadan eğlenmek istiyor."

Aynı kaynağın ileri sürdüğüne göre Sofia da elbette bütün bunlardan hoşlanıyor. Hatta başlangıçta Joe'nun bu özellikleri onu cezbetti. Ama onun hayata bakışı çok daha farklıydı. Gösterişli yemekler, ünlülerin sürdürdüğü hayat tarzı ve bunun getirdiği her şey Vergara'nın önceliği.

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'GERÇEK YÜZLERİ ORTAYA ÇIKINCA EVLİLİK SONA GELDİ'

O kaynağın söylediklerine de bir bakalım: " Sofia'ya bütün hayatı boyunca ne kadar güzel, ne kadar çekici olduğu söylendi. Kafasının içinde hep bu var. Ama aynı zamanda huysuzlukları da var. Bazı küçük şeylere çok çabuk üzülüyor. Joe ise bunun tam tersi hayatı akışına bırakma eğiliminde."

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Çifte yakın kaynakların ileri sürdüğüne göre Sofia Vergara ve Joe Manganiello'nun ilişkilerinin başında bütün bunlar bir sorun olmadı. Ama zaman ilerleyip ikisi de gerçek yüzlerini göstermeye başlayınca evlilik de çıkmaza girdi.

Bu süreç içinde Vergara ve Manganiello, giderek birbirlerinden uzaklaştı. Kendi zevklerine vakit ayırmaya ve buna uygun insanlarla arkadaşlık etmeye başladı. En sonunda da boşanma haberi geldi.

İLİŞKİLERİ MASAL GİBİ BAŞLAMIŞTI

Oysa Sofia Vergara ve Joe Manganiello'nun ilişkisi tıpkı bir masal gibi başlamıştı. Manganiello, bundan üç yıl önce katıldığı bir sohbet programında Sofia Vergara'yı ilk kez nerede gördüğünü ve neler hissettiğini anlatmıştı... The Jess Cagle Show'da Vergara'yı gördüğü anda düşünüp hissettiklerini " Harika görünüyordu ve ben gözlerimi ondan alamadım" diye anlattı.

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Joe Manganiello, Vergara'yı gördüğünde bu kadar etkilenmesine rağmen yanına gidip tanışmadığını da söyledi. "Çünkü, Sofia'nın o dönemdeki nişanlısı Nick Loebb'dan ayrıldığını bilmiyordum" diyerek bunun nedenini anlattı.

Manganiello o gece daha sonra yaşananları da şöyle anlattı: "Jesse Tyler Ferguson yanıma geldi arkadaşı Sofia'nın bana "merhaba" demek istediğini belirtti. Fakat ben onun nişanlısından ayrıldığını bilmediğim için buna pek sıcak bakmadım."

Joe Manganiello, Vergara'nın nişanlısının da aynı partide olduğunu sanıyordu. Fakat konuşmanın ilerleyen dakikalarında Vergara'nın nişanlısından ayrılmış olduğunu da öğrendi. Joe Manganiello ile Sofia Vergara o gece tanıştılar. Birkaç hafta sonra da Vergara, nişanlısından ayrıldığını basına da açıkladı.

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NİŞANIN BİTTİĞİNİ AÇIKLAYINCA JOE HEMEN İLK ADIMI ATTI

Bu ayrılığın açıklanmasından sonra Manganiello, kendisini Vergara ile tanıştıran arkadaşına "Nasıl bir ruh halinde olduğunu bilmiyorum fakat onu dışarı çıkarmak istiyorum. Bana Sofia'nın numarasını verir misin" dedi.

Aynı gece Manganiello evine gittikten sonra Vergara'yı arada. Çift, saatlerce telefonda sohbet etti. Ondan sonra da aralarındaki ilişki gelişti. 2014 yılında tanışan çift, 2015 yılında da dünyaevine girdi.

Sofia Vergara ve Joe Manganiello'nun mutlu evliliği sürüyor. Bu, Joe Manganiello'nun ilk Vergara'nın da ikinci evliliği. Sofia Vergara'ya düğününde ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Manolo da eşlik etti.

İLK EVLİLİĞİNİ ÇOK GENÇ YAŞTA YAPTI

Sofia Vergara, önce ülkesi Kolombiya'da adını duyurdu. İlk evliliğini de keşfedildikten bir yıl sonra yani 18 yaşında, çocukluk aşlı Joe Gonzales ile yaptı. Bu evlilikten şu anda boyunu geçen Monolo adında bir oğlu dünyaya geldi. Genç yaşta anne olan Vergara'nın evliliği ise o 21 yaşına geldiğinde bitti.

Oğlunu yalnız başına, sadece kendi ailesinin desteğiyle büyüttü Vergara. Bu kadar genç yaşta anne olmasıyla ilgili olarak bar bir röportajında şunları söylemişti.

Vergara "Çevremde yaşıtım olan ve küçük çocuklarını büyütmeye çalışan arkadaşlarım var. ABD'de kadınlar anneliği erteliyor. Ama Latin Amerika'da durum böyle değil. Kolombiya'da yaşıtım birçok kadın benim oğlum Manolo'ya yakın yaşlarda bir ya da birkaç çocuğu sahip."

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EMBRİYO DAVASI NEDENİYLE GÜNDEMDEYDİ

Sofia Vergara, bir dönem Nick Loebb ile nişanlıydı. Hatta çift, ileride çocuk sahibi olmak için embriyo dondurma yöntemini bile tercih etti. Ancak sonra araları açıldı ayrıldılar. Bu dondurulan embriyolar da daha sonra dava konusu oldu. Vergara, Loebb ayrılığından kısa bir süre sonra oyuncu Joe Manganiello ile tanıştı. Manganiello, görür görmez ondan etkilendi. Çift bir süre sonra flört etmeye başladı.