Paris Hilton gizemli bebeÄŸinin bÃ¶yle bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ AblasÄ± daha doÄŸduÄŸu gÃ¼n terk edilmiÅŸti

İşte bir zamanlar çalkantılı hayatıyla magazin basınının manşetlerinden düşmeyen Paris Hilton'un bebeği de bunlardan biri.

ANNESİ DOĞURAMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Paris Hilton'un bundan iki yıl önce Carter Reum ile evlendiğini duymayan kalmadı kuşkusuz. Nişanlanmasından başlayıpgelinlik seçimine, oradan birkaç gün süren gösterişli düğün törenine kadar bütün ayrıntıları dünyanın gözleri önünde yaşadı 42 yaşındaki Hilton. Bir tek şey hariç!

Kimse onu hamile olarak görmemişken hatta annesinin "çok istiyor ama doğuramıyor" açıklamasıyla herkesi şaşırtmasından çok kısa bir süre sonra bir bebek sahibi olduğunu duyurdu.

Bütün hayatını gözler önünde yaşayan Hilton'un hayatındaki bu değişiklik nedense gizli kalmıştı. Ki işin aslı sonradan ortaya çıktı.

Hilton ve Reum, taşıyıcı anne yöntemiyle bir bebek sahibi olmuşlardı. Hilton ile Carter Reum'un evliliğinden dünyaya gelen bu ilk erkek bebeğine Phoenix Barron adı verildi.

Ama görünüşe göre Hilton, anne olmanın keyfine tam olarak doyamadı. Üstelik oğluyla da gurur duyuyor.

Durum böyle olmalı ki ikinci adını büyük dedesinden alan Phoenix Barron'ın altı aylık olduğunu da bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Hilton, kucağında Phoenix ile birlikte evlerinde çekilen bir dizi fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

'O BENİM DÜNYAM'

Hilton, paylaşımına "Bu Barbie artık bir anne. Bebeğim Phoenix bugün 6 aylık. O benim dünyam ve hayatımın dopdolu olduğunu hissettiriyor. Birlikte yaratacağımız tüm büyülü anılar için sabırsızlanıyorum! Annen seni çok seviyor benim melek bebeğim" diye yazdı.

Kucağında oğluyla birlikte, üzerinde "Yaşam evi" yazan pembe renkli bir halının üzerinde oturan Paris Hilton'un kırmızı kalp figürleriyle süslü pembe renkli bir eşofman giymesi dikkat çekti. Ayağında ise üzerinde beyaz kalp desenleri bulunan yeşil bir çift çorap vardı.

Paris Hilton'un bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

DOĞUMU DA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

2021 yılında Carter Reum ile üç gün üç gece süren bir törenle evlenen Hilton, bu yılın ocak ayında bir erkek bebek sahibi olduklarını Instagram hesabından duyurdu.

Bu açıklamanın annesi Kathy Hilton ile giriştiği "doğuramıyor", "istersem doğururum" atışmalarının ardından gelmesi herkesi şaşırttı. Sonra Hilton ve Reum'un oğlunun taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldiği ortaya çıktı.

Paris Hilton o sırada bir başka gizeme imza attı. Oğlunun adını açıklamadı. Aradan geçen bir ayın ardından sonunda Paris Hilton, Carter Reum ile hayatlarını zenginleştiren oğlunun adını da gün yüzüne çıkardı.

BÜYÜK DEDESİNİN ADINI VERDİ

Bebek doğduktan kısa bir süre sonra kendi radyo programı This Is Paris'te konuşan Hilton, oğluna Phoenix Barron Hilton Reum adının verildiğini açıkladı. Bebeğin ilk ismine birazdan geleceğiz ama oğlunun ikinci adı olan Barron'ın, dedesi William Barron Hilton'ın anısına verildiğini söyleyelim. Bir başka not daha: Barron, aynı zamanda Paris Hilton'ın erkek kardeşinin de adı.

Şimdi gelelim Paris ile Carter'ın oğlunun ilk adı olan Phoenix'e... Programında anlattığına göre Phoenix, Paris Hilton'ın tam 10 yıldır aklında olan bir isim.

Hatta Hilton, kısa süre önce piyasaya çıkan anı kitabında bu konuya da değindi. Bu kitaptan bir alıntıyı da programında okudu: "Eğer her şey yolunda giderse siz bu satırları okurken, Carter ve benim bir erkek bebeğimiz dünyaya gelmiş olacak. Ona Phoenix adını vermeyi planlıyoruz."

Hilton, satırlarında Phoenix adının "kendi küllerinden doğup yükselen bir kuş" olduğunu hatırlatıp "Oğlumun hayatlarımızdan hem felaketlerin hem de zaferlerin gelip geçtiğini bilerek büyümesini istiyorum. Ve bu durum gelecek için bize umut vermeli" diye satırlarını sürdürdü.

Paris Hilton, oğlunun ikinci adı olan Barron'ı, 2019 yılında hayata veda eden dedesine ithafen verdiğini anlattı. "O her zaman benim akıl hocamdı. Biz birbirimize çok yakındık. Onu her gün özlüyorum" dedi.



AİLE POZU:Paris Hilton, bebeğinin adını açıkladıktan bir gün sonra bu kez de minik Phoenix'in fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Hilton kucağında bebeği, yanında kocasıyla objektife poz verdiği bu fotoğrafı "Bebek Phoenix... Bizim bütün dünyamız" mesajı eşliğinde paylaştı.

20'Lİ YAŞLARINDA HAMİLE KALIP BEBEĞİNİ ALDIRDIĞINI AÇIKLADI

Paris Hilton, bebeğiyle ilgili bu açıklamaların yanı sıra geçmişiyle ilgili başka çarpıcı bir açıklama da yaptı o programda.



Şu anda 42 yaşında olan Hilton,. 20'li yaşlarındayken hamile kaldığını ancak bebeğini aldırdığını ilk kez itiraf etti. Bunun nedenini de "O sırada henüz anne olmaya hazır değildim" diyerek açıkladı. Ama ardından aslında bu konuyu çok konuşmak istemediğini çünkü bu olup bitenlerden utanç duyduğunu ekledi.

ANNESİNİN İDDİASINA YANIT VERMİŞTİ

Paris Hilton'un "bebek meselesi" bir süredir basının gündemindeydi. Önce annesi Kathy Hilton, kızıyla ilgili olarak "Deniyor, deniyor ama çocuk sahibi olamıyor." demişti. Hilton buna karşılık olarak sosyal medya sayfası üzerinden yanıt vermişti.

Sosyetik güzel, annesinin bu açıklamayı yapmak için gerekli bilgilere nereden ve nasıl ulaştığı konusunda bir fikri bulunmadığını belirtti.

CARTER REUM, KIZINI DOĞUM ODASINDA TERK ETTİ

Phoenix Barron, Paris Hilton'un ilk evladı.Fakat Carter Reum, hayatında hiç yer almadığıkız çocuk sahibi. Yani bir başka deyişle minik Phoenix'in kendisinden 10 yaş büyük bir ablası var.

Çünkü Reum, bir dönem Mel Gibson ile yaşadığı ilişkiyle konuşulan Laura Bellizzi'den bir kız çocuk sahibi oldu yıllar önce. Ancak bebeğin kaderi Phoenix'ten çok farklı.

Bellizi, 2011 yılında hamileyken bu bebeğin, Mel Gibson'dan olduğu ileri sürülmüştü. Fakat TV yıldızı bu konudaki iddiaları reddetmişti.

Bazı kaynaklara göre Reum Carter, şu anda 10 yaşında olan kızını doğduğundan bu yana sadece bir kere gördü.

İddialara göre Reum, kızını sadece dünyaya geldikten birkaç dakika sonra doğum odasında gördü. Sonra onu annesi Laura Bellizzi'nin kollarına bırakıp oradan çıktı ve bir daha da hiç arayıp sormadı.

Bu iddia Carter Reum'un sözcüsü tarafından da kabul edildi. Fakat sözcüsünün verdiği bilgiye göre Carter Reum, kızını maddi olarak destekliyor.