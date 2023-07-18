Paris Hilton gizemli bebeÄŸinin bÃ¶yle bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ AblasÄ± daha doÄŸduÄŸu gÃ¼n terk edilmiÅŸti

Haberin DevamÄ±

Ä°ÅŸte bir zamanlar Ã§alkantÄ±lÄ± hayatÄ±yla magazin basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerinden dÃ¼ÅŸmeyen Paris Hilton'un bebeÄŸi de bunlardan biri.

ANNESÄ° DOÄžURAMADIÄžINI SÃ–YLEMÄ°ÅžTÄ°

Paris Hilton'un bundan iki yÄ±l Ã¶nce Carter Reum ile evlendiÄŸini duymayan kalmadÄ± kuÅŸkusuz. NiÅŸanlanmasÄ±ndan baÅŸlayÄ±pgelinlik seÃ§imine, oradan birkaÃ§ gÃ¼n sÃ¼ren gÃ¶steriÅŸli dÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶renine kadar bÃ¼tÃ¼n ayrÄ±ntÄ±larÄ± dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde yaÅŸadÄ± 42 yaÅŸÄ±ndaki Hilton. Bir tek ÅŸey hariÃ§!

Kimse onu hamile olarak gÃ¶rmemiÅŸken hatta annesinin "Ã§ok istiyor ama doÄŸuramÄ±yor" aÃ§Ä±klamasÄ±yla herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtmasÄ±ndan Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re sonra bir bebek sahibi olduÄŸunu duyurdu.

Haberin DevamÄ±

BÃ¼tÃ¼n hayatÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼nde yaÅŸayan Hilton'un hayatÄ±ndaki bu deÄŸiÅŸiklik nedense gizli kalmÄ±ÅŸtÄ±. Ki iÅŸin aslÄ± sonradan ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Hilton ve Reum, taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle bir bebek sahibi olmuÅŸlardÄ±. Hilton ile Carter Reum'un evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen bu ilk erkek bebeÄŸine Phoenix Barron adÄ± verildi.

Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Hilton, anne olmanÄ±n keyfine tam olarak doyamadÄ±. Ãœstelik oÄŸluyla da gurur duyuyor.

Durum bÃ¶yle olmalÄ± ki ikinci adÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k dedesinden alan Phoenix Barron'Ä±n altÄ± aylÄ±k olduÄŸunu da bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla duyurdu.

Hilton, kucaÄŸÄ±nda Phoenix ile birlikte evlerinde Ã§ekilen bir dizi fotoÄŸrafÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

'O BENÄ°M DÃœNYAM'

Hilton, paylaÅŸÄ±mÄ±na "Bu Barbie artÄ±k bir anne. BebeÄŸim Phoenix bugÃ¼n 6 aylÄ±k. O benim dÃ¼nyam ve hayatÄ±mÄ±n dopdolu olduÄŸunu hissettiriyor. Birlikte yaratacaÄŸÄ±mÄ±z tÃ¼m bÃ¼yÃ¼lÃ¼ anÄ±lar iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum! Annen seni Ã§ok seviyor benim melek bebeÄŸim" diye yazdÄ±.

KucaÄŸÄ±nda oÄŸluyla birlikte, Ã¼zerinde "YaÅŸam evi" yazan pembe renkli bir halÄ±nÄ±n Ã¼zerinde oturan Paris Hilton'un kÄ±rmÄ±zÄ± kalp figÃ¼rleriyle sÃ¼slÃ¼ pembe renkli bir eÅŸofman giymesi dikkat Ã§ekti. AyaÄŸÄ±nda ise Ã¼zerinde beyaz kalp desenleri bulunan yeÅŸil bir Ã§ift Ã§orap vardÄ±.

Haberin DevamÄ±

Paris Hilton'un bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni ve yorum geldi.

DOÄžUMU DA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

2021 yÄ±lÄ±nda Carter Reum ile Ã¼Ã§ gÃ¼n Ã¼Ã§ gece sÃ¼ren bir tÃ¶renle evlenen Hilton, bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda bir erkek bebek sahibi olduklarÄ±nÄ± Instagram hesabÄ±ndan duyurdu.

Bu aÃ§Ä±klamanÄ±n annesi Kathy Hilton ile giriÅŸtiÄŸi "doÄŸuramÄ±yor", "istersem doÄŸururum" atÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gelmesi herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Sonra Hilton ve Reum'un oÄŸlunun taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle dÃ¼nyaya geldiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Paris Hilton o sÄ±rada bir baÅŸka gizeme imza attÄ±. OÄŸlunun adÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamadÄ±. Aradan geÃ§en bir ayÄ±n ardÄ±ndan sonunda Paris Hilton, Carter Reum ile hayatlarÄ±nÄ± zenginleÅŸtiren oÄŸlunun adÄ±nÄ± da gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kardÄ±.

Haberin DevamÄ±

BÃœYÃœK DEDESÄ°NÄ°N ADINI VERDÄ°

Bebek doÄŸduktan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra kendi radyo programÄ± This Is Paris'te konuÅŸan Hilton, oÄŸluna Phoenix Barron Hilton Reum adÄ±nÄ±n verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. BebeÄŸin ilk ismine birazdan geleceÄŸiz ama oÄŸlunun ikinci adÄ± olan Barron'Ä±n, dedesi William Barron Hilton'Ä±n anÄ±sÄ±na verildiÄŸini sÃ¶yleyelim. Bir baÅŸka not daha: Barron, aynÄ± zamanda Paris Hilton'Ä±n erkek kardeÅŸinin de adÄ±.

Åžimdi gelelim Paris ile Carter'Ä±n oÄŸlunun ilk adÄ± olan Phoenix'e... ProgramÄ±nda anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Phoenix, Paris Hilton'Ä±n tam 10 yÄ±ldÄ±r aklÄ±nda olan bir isim.

Hatta Hilton, kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce piyasaya Ã§Ä±kan anÄ± kitabÄ±nda bu konuya da deÄŸindi. Bu kitaptan bir alÄ±ntÄ±yÄ± da programÄ±nda okudu: "EÄŸer her ÅŸey yolunda giderse siz bu satÄ±rlarÄ± okurken, Carter ve benim bir erkek bebeÄŸimiz dÃ¼nyaya gelmiÅŸ olacak. Ona Phoenix adÄ±nÄ± vermeyi planlÄ±yoruz."

Haberin DevamÄ±

Hilton, satÄ±rlarÄ±nda Phoenix adÄ±nÄ±n "kendi kÃ¼llerinden doÄŸup yÃ¼kselen bir kuÅŸ" olduÄŸunu hatÄ±rlatÄ±p "OÄŸlumun hayatlarÄ±mÄ±zdan hem felaketlerin hem de zaferlerin gelip geÃ§tiÄŸini bilerek bÃ¼yÃ¼mesini istiyorum. Ve bu durum gelecek iÃ§in bize umut vermeli" diye satÄ±rlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Paris Hilton, oÄŸlunun ikinci adÄ± olan Barron'Ä±, 2019 yÄ±lÄ±nda hayata veda eden dedesine ithafen verdiÄŸini anlattÄ±. "O her zaman benim akÄ±l hocamdÄ±. Biz birbirimize Ã§ok yakÄ±ndÄ±k. Onu her gÃ¼n Ã¶zlÃ¼yorum" dedi.



AÄ°LE POZU:Paris Hilton, bebeÄŸinin adÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ktan bir gÃ¼n sonra bu kez de minik Phoenix'in fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±. Hilton kucaÄŸÄ±nda bebeÄŸi, yanÄ±nda kocasÄ±yla objektife poz verdiÄŸi bu fotoÄŸrafÄ± "Bebek Phoenix... Bizim bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyamÄ±z" mesajÄ± eÅŸliÄŸinde paylaÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±





20'LÄ° YAÅžLARINDA HAMÄ°LE KALIP BEBEÄžÄ°NÄ° ALDIRDIÄžINI AÃ‡IKLADI

Paris Hilton, bebeÄŸiyle ilgili bu aÃ§Ä±klamalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra geÃ§miÅŸiyle ilgili baÅŸka Ã§arpÄ±cÄ± bir aÃ§Ä±klama da yaptÄ± o programda.



Åžu anda 42 yaÅŸÄ±nda olan Hilton,. 20'li yaÅŸlarÄ±ndayken hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bebeÄŸini aldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilk kez itiraf etti. Bunun nedenini de "O sÄ±rada henÃ¼z anne olmaya hazÄ±r deÄŸildim" diyerek aÃ§Ä±kladÄ±. Ama ardÄ±ndan aslÄ±nda bu konuyu Ã§ok konuÅŸmak istemediÄŸini Ã§Ã¼nkÃ¼ bu olup bitenlerden utanÃ§ duyduÄŸunu ekledi.

ANNESÄ°NÄ°N Ä°DDÄ°ASINA YANIT VERMÄ°ÅžTÄ°

Paris Hilton'un "bebek meselesi" bir sÃ¼redir basÄ±nÄ±n gÃ¼ndemindeydi. Ã–nce annesi Kathy Hilton, kÄ±zÄ±yla ilgili olarak "Deniyor, deniyor ama Ã§ocuk sahibi olamÄ±yor." demiÅŸti. Hilton buna karÅŸÄ±lÄ±k olarak sosyal medya sayfasÄ± Ã¼zerinden yanÄ±t vermiÅŸti.

Sosyetik gÃ¼zel, annesinin bu aÃ§Ä±klamayÄ± yapmak iÃ§in gerekli bilgilere nereden ve nasÄ±l ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± konusunda bir fikri bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Â

CARTER REUM, KIZINI DOÄžUM ODASINDA TERK ETTÄ°

Phoenix Barron, Paris Hilton'un ilk evladÄ±.Fakat Carter Reum, hayatÄ±nda hiÃ§ yer almadÄ±ÄŸÄ±kÄ±z Ã§ocuk sahibi. Yani bir baÅŸka deyiÅŸle minik Phoenix'in kendisinden 10 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k bir ablasÄ± var.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Reum, bir dÃ¶nem Mel Gibson ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkiyle konuÅŸulan Laura Bellizzi'den bir kÄ±z Ã§ocuk sahibi oldu yÄ±llar Ã¶nce. Ancak bebeÄŸin kaderi Phoenix'ten Ã§ok farklÄ±.Â

Bellizi, 2011 yÄ±lÄ±nda hamileyken bu bebeÄŸin, Mel Gibson'dan olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Fakat TV yÄ±ldÄ±zÄ± bu konudaki iddialarÄ± reddetmiÅŸti.

BazÄ± kaynaklara gÃ¶re Reum Carter, ÅŸu anda 10 yaÅŸÄ±nda olan kÄ±zÄ±nÄ± doÄŸduÄŸundan bu yana sadece bir kere gÃ¶rdÃ¼.

Ä°ddialara gÃ¶re Reum, kÄ±zÄ±nÄ± sadece dÃ¼nyaya geldikten birkaÃ§ dakika sonra doÄŸum odasÄ±nda gÃ¶rdÃ¼. Sonra onu annesi Laura Bellizzi'nin kollarÄ±na bÄ±rakÄ±p oradan Ã§Ä±ktÄ± ve bir daha da hiÃ§ arayÄ±p sormadÄ±.

Bu iddia Carter Reum'un sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ tarafÄ±ndan da kabul edildi. Fakat sÃ¶zcÃ¼sÃ¼nÃ¼n verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re Carter Reum, kÄ±zÄ±nÄ± maddi olarak destekliyor.

Â