Buz gibi suya girdi: YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ± hissediyorum!

KÖPEĞİ KUMA DA ONU İZLEDİ

52 yaşındaki Christensen, köpeği Kuma kendisini karların üzerinde durup izlerken, buz gibi nehir sularına kendini bıraktı. O anlarda çekilen videolarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Bir çocuk annesi Christensen'in bu paylaşımlarına ünlü ve ünsüz takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı. Meslektaşı Paulina Porizkova "Senin yerinde olmak isterdim" diye yorum yaptı. Christensen de ona "Benimle birlikte orada olmaya ne dersin?" diye yanıt verdi.



'HASTA OLMAKTAN KORMUYOR MUSUN?'

Bir takipçisi Helena Christensen'e "Hasta olmaktan korkmuyor musun?" diye sorarken bir başkası da "Birçok insanı buz gibi havada suya girerken görüyorum. Bunun faydaları neler?" diye yazdı. Bir başka takipçisinin "Çok güzel! Ama bu senin sağlığına nasıl etki ediyor?" sorusuna da Christensen bu uygulamanın metabolizmayı hızlandırıp yağ yaktığını, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, kan dolaşımını artırdığını ve stresi önlediğini yazarak yanıt verdi.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN DE UYGULANIYOR

Helena Cristensen'in uyguladığı bu kısa süreliğine soğuk suya dalma ritüeli Rusya, Çin gibi bazı ülkelerde yapılıyor. Küçük çocuklar için de denenen bu yöntemin, ünlü modelin de değindiği gibi bağışıklık sistemi ve metabolizma üzerinde olumlu etkileri olduğu belirtiliyor.

DOĞAYLA BÜTÜNLEŞMEK FORMDA KALMANIN SIRRI

Helena Christensen, 2019 yılında verdiği bir röportajda, yıllara meydan okuyan formunu korumak için sağlıklı beslenmenin yanı sıra çok çeşitli egzersiz disiplinleri uyguladığını da anlatmıştı. Modellikten tasarımcılığa geçen Christensen, sağlıklı ve formda olmak için doğa ile bütünleşmek gerektiğini de eklemişti.

'YAŞADIĞINIZI HİSSEDİYORSUNUZ'

Christensen "Okyanusta yüzmek, denizde ya da gölde yüzmek, doğa yürüyüşleri, ağaç kesmek egzersiz yapmanın en iyi yolları. Çünkü bu durumlarda kendinizi egzersiz yapıyor gibi hissetmiyorsunuz. Bunları yaparak yaşadığınızı hissediyorsunuz" demişti.

KIR EVİ DİLLERE DESTAN

Helena Christensen, buzlu su dalışlarını New York'un güneydoğusunda bulunan Catskill dağlarındaki kır evinin yakınlarında bulunan nehirde gerçekleştirdi. Model, yıllar önce satın aldığı bu evde çekilen fotoğraflarını da sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Christensen'in, New York'taki apartman dairesinden iki saat uzaklıkta bulunan bu kır evinden yaptığı paylaşımlar da takipçilerinin ilgisini çekiyor.Koronavirüs pandemisi nedeniyle sosyal izolasyonda olan Christensen zaman zaman New York'taki evine gitse de vaktinin büyük bölümünü bu dağ evinde geçiriyor. Podyumlardan emekli olduktan sonra tasarımcılığa başlayan Christensen, yeni koleksiyonunu da bu evde hazırladı.

GÖRÜR GÖRMEZ ETKİLENDİ

Modelin bu eve sahip olmasının ilginç bir de hikayesi var. Birlikte çalıştığı fotoğrafçı Fabrizio Ferri, daha Christensen o evi görmeden satın alınma işlemleri için onun adına bir miktar para yatırdı.Aslına bakılırsa Christensen nasıl bir mülk için borçlandığını bile bilmiyordu başlangıçta.



EVİNİ ÇOK SEVİYOR

Fakat daha sonra evi görmeye gittİiinde hem mülkün kendisinden hem de bulunduğu çevreden çok etkilendi ve orayı satın aldı. Burayı satın aldıktan sonra da oturup hemen yeni dağ evinin dekorasyonu için tasarımlar yapmaya başladı. Uzun uğraşların ve işinin ehli iç mimarların da katılımıyla sonunda ortaya Christensen'in şimdi yaşadığı bu ev çıktı.

BABASI DANİMARKALI ANNESİ PERULU

Babası Danimarkalı annesi Perulu olan Helena Christensen, adını katıldığı bir güzellik yarışmasıyla duyurdu. Daha sonra da podyumlarda Victoria's Secret modeli olarak ünlendi. Emekli olduktan sonra da kariyerini sürdürdü. 1986'da 17 yaşındayken ülkesinde güzellik kraliçesi seçilen Christensen'i tüm dünya rol aldığı Chris Isaak'ın Wicked Game adlı şarkısının klibiyle tanıdı. Bu klip o dönemde MTV tarafından tüm zamanların en seksi klibi seçildi.

BÜYÜK AŞK

Christensen daha sonra moda dünyasına hızlı bir giriş yaptı. 1990'ların en ünlü modellerinden biri haline dönüştü. Helena Christensen, ilk medyatik ilişkisini Michael Hutchance ile yaşadı. Bu ilişki 1991 ile 1995 yılları arasında sürdü.

BİR OĞLU BULUNUYOR

Christensen daha sonra Normal Reedus ile 1998 ile 2003 yılları arasında evli kaldı. Bu evlilikten şu anda 21 yaşında olan oğlu dünyaya geldi. Christensen son evliliğini de 2008 ile 2015 yılları arasında Paul Banks ile yaptı.