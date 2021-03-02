Buz gibi suya girdi: YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ± hissediyorum!

KÃ–PEÄžÄ° KUMA DA ONU Ä°ZLEDÄ°

52 yaÅŸÄ±ndaki Christensen, kÃ¶peÄŸi Kuma kendisini karlarÄ±n Ã¼zerinde durup izlerken, buz gibi nehir sularÄ±na kendini bÄ±raktÄ±. O anlarda Ã§ekilen videolarÄ±nÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Bir Ã§ocuk annesi Christensen'in bu paylaÅŸÄ±mlarÄ±na Ã¼nlÃ¼ ve Ã¼nsÃ¼z takipÃ§ilerinden yorum ve beÄŸeni yaÄŸdÄ±. MeslektaÅŸÄ± Paulina Porizkova "Senin yerinde olmak isterdim" diye yorum yaptÄ±. Christensen de ona "Benimle birlikte orada olmaya ne dersin?" diye yanÄ±t verdi.



'HASTA OLMAKTAN KORMUYOR MUSUN?'

Bir takipÃ§isi Helena Christensen'e "Hasta olmaktan korkmuyor musun?" diye sorarken bir baÅŸkasÄ± da "BirÃ§ok insanÄ± buz gibi havada suya girerken gÃ¶rÃ¼yorum. Bunun faydalarÄ± neler?" diye yazdÄ±.Â Bir baÅŸka takipÃ§isinin "Ã‡ok gÃ¼zel! Ama bu senin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na nasÄ±l etki ediyor?" sorusuna da Christensen bu uygulamanÄ±n metabolizmayÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±p yaÄŸ yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lendirdiÄŸini, kan dolaÅŸÄ±mÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve stresi Ã¶nlediÄŸini yazarak yanÄ±t verdi.

KÃœÃ‡ÃœK Ã‡OCUKLAR Ä°Ã‡Ä°N DE UYGULANIYOR

Helena Cristensen'in uyguladÄ±ÄŸÄ± bu kÄ±sa sÃ¼reliÄŸine soÄŸuk suya dalma ritÃ¼eli Rusya, Ã‡in gibi bazÄ± Ã¼lkelerde yapÄ±lÄ±yor. KÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklar iÃ§in de denenen bu yÃ¶ntemin, Ã¼nlÃ¼ modelin de deÄŸindiÄŸi gibi baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi ve metabolizma Ã¼zerinde olumlu etkileri olduÄŸu belirtiliyor.

DOÄžAYLA BÃœTÃœNLEÅžMEK FORMDA KALMANIN SIRRI

Helena Christensen, 2019 yÄ±lÄ±nda verdiÄŸi bir rÃ¶portajda, yÄ±llara meydan okuyan formunu korumak iÃ§in saÄŸlÄ±klÄ± beslenmenin yanÄ± sÄ±ra Ã§ok Ã§eÅŸitli egzersiz disiplinleri uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Modellikten tasarÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa geÃ§en Christensen, saÄŸlÄ±klÄ± ve formda olmak iÃ§in doÄŸa ile bÃ¼tÃ¼nleÅŸmek gerektiÄŸini de eklemiÅŸti.

'YAÅžADIÄžINIZI HÄ°SSEDÄ°YORSUNUZ'

Christensen "Okyanusta yÃ¼zmek, denizde ya da gÃ¶lde yÃ¼zmek, doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri, aÄŸaÃ§ kesmek egzersiz yapmanÄ±n en iyi yollarÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu durumlarda kendinizi egzersiz yapÄ±yor gibi hissetmiyorsunuz. BunlarÄ± yaparak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± hissediyorsunuz" demiÅŸti.

KIR EVÄ° DÄ°LLERE DESTAN

Helena Christensen, buzlu su dalÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± New York'un gÃ¼neydoÄŸusunda bulunan Catskill daÄŸlarÄ±ndaki kÄ±r evinin yakÄ±nlarÄ±nda bulunan nehirde gerÃ§ekleÅŸtirdi. Model, yÄ±llar Ã¶nce satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± bu evde Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da sÄ±k sÄ±k sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor. Christensen'in, New York'taki apartman dairesinden iki saat uzaklÄ±kta bulunan bu kÄ±r evinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlar da takipÃ§ilerinin ilgisini Ã§ekiyor.ÂKoronavirÃ¼s pandemisi nedeniyle sosyal izolasyonda olan Christensen zaman zaman New York'taki evine gitse de vaktinin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ bu daÄŸ evinde geÃ§iriyor. Podyumlardan emekli olduktan sonra tasarÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸlayan Christensen, yeni koleksiyonunu da bu evde hazÄ±rladÄ±.

GÃ–RÃœR GÃ–RMEZ ETKÄ°LENDÄ°

Modelin bu eve sahip olmasÄ±nÄ±n ilginÃ§ bir de hikayesi var. Birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÃ§Ä± Fabrizio Ferri, daha Christensen o evi gÃ¶rmeden satÄ±n alÄ±nma iÅŸlemleri iÃ§in onun adÄ±na bir miktar para yatÄ±rdÄ±.AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Christensen nasÄ±l bir mÃ¼lk iÃ§in borÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± bile bilmiyordu baÅŸlangÄ±Ã§ta.



EVÄ°NÄ° Ã‡OK SEVÄ°YOR

Fakat daha sonra evi gÃ¶rmeye gittÄ°iinde hem mÃ¼lkÃ¼n kendisinden hem de bulunduÄŸu Ã§evreden Ã§ok etkilendi ve orayÄ± satÄ±n aldÄ±. BurayÄ± satÄ±n aldÄ±ktan sonra da oturup hemen yeni daÄŸ evinin dekorasyonu iÃ§in tasarÄ±mlar yapmaya baÅŸladÄ±. Uzun uÄŸraÅŸlarÄ±n ve iÅŸinin ehli iÃ§ mimarlarÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla sonunda ortaya Christensen'in ÅŸimdi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu ev Ã§Ä±ktÄ±.

BABASI DANÄ°MARKALI ANNESÄ° PERULU

BabasÄ± DanimarkalÄ± annesi Perulu olan Helena Christensen, adÄ±nÄ± katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir gÃ¼zellik yarÄ±ÅŸmasÄ±yla duyurdu. Daha sonra da podyumlarda Victoria's Secret modeli olarak Ã¼nlendi. Emekli olduktan sonra da kariyerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. 1986'da 17 yaÅŸÄ±ndayken Ã¼lkesinde gÃ¼zellik kraliÃ§esi seÃ§ilen Christensen'i tÃ¼m dÃ¼nya rol aldÄ±ÄŸÄ± Chris Isaak'Ä±n Wicked Game adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n klibiyle tanÄ±dÄ±. Bu klip o dÃ¶nemde MTV tarafÄ±ndan tÃ¼m zamanlarÄ±n en seksi klibi seÃ§ildi.

BÃœYÃœK AÅžK

Christensen daha sonra moda dÃ¼nyasÄ±na hÄ±zlÄ± bir giriÅŸ yaptÄ±. 1990'larÄ±n en Ã¼nlÃ¼ modellerinden biri haline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Helena Christensen, ilk medyatik iliÅŸkisini Michael Hutchance ile yaÅŸadÄ±. Bu iliÅŸki 1991 ile 1995 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda sÃ¼rdÃ¼.

BÄ°R OÄžLU BULUNUYOR

Christensen daha sonra Normal Reedus ile 1998 ile 2003 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda evli kaldÄ±. Bu evlilikten ÅŸu anda 21 yaÅŸÄ±nda olan oÄŸlu dÃ¼nyaya geldi. Christensen son evliliÄŸini de 2008 ile 2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Paul Banks ile yaptÄ±.

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