Boşanan ünlü çift, milyonluk evdeki tencere tava için kapıştı: Seni besleyen eli ısırma!

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HOLLYWOOD'UN EN OLAYLI BOŞANMA DAVALARINDAN BİRİ

Bu konuda bir sürü fikir üretilebilir elbette ama hemen biz söyleyelim. Bu cümleler, Hollywood'un en ünlü yıldızlarından birinin avukatı tarafından, oyuncunun ayrıldığı eşinin avukatına hitaben yazılan bir elektronik postadan.

Görünüşe göre bugüne kadar birçok olaylı boşanmanın gerçekleştiği Hollywood'da yaşanan en 'kirli ve kavgalı' boşanma davalarından birine tanıklık edecek bütün dünya.

Bu yukarıdaki satırlar eşiyle boşanmak üzere olan ama aralarındaki anlaşmazlıklara dair her geçen gün yeni ayrıntılar ortaya çıkan Kevin Costner'ın avukatlarından biri olan Jacqueline Misho tarafından yazılan bir elektronik postada yer alıyor.

'Besleyen eli ısırma" diye uyardığı kişi ise Costner'ın ayrıldığı eşi 49 yaşındaki Christine Baumgartner'ın avukatı. Yani boşanma davasında onu temsil eden meslektaşı.

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SIRADAN BİR BOŞANMA OLMAYACAK

Kevin Costner ile 2004 yılında evlendiği Baumgartner'ın boşanacağı açıklandığında belki de kimse bu işin bu kadar olaylı olacağını tahmin etmiyordu.

Ünlüler dünyasında sık sık görüldüğü gibi servet paylaşımı ya da çocukların velayeti yüzünden yaşanacak birkaç çekişmenin ardından olay kapanacak sanılıyordu. Ama görünüşe göre pek öyle olmayacak.

Zaten kulislerde konuşulanlara göre Costner ile Baumgartner, "Hollywood'un en kirli ve kavgalı" boşanma davalarından birinin kahramanları olmaya çoktan aday.Şimdi gelelim bu konudaki iddialara.

MUTFAKTAKİ TENCERE, TAVA BİLE TARTIŞMA KONUSU: Hollywood boşanmalarında bugüne kadar mutfaktaki tencere ve tavaların gerilim nedeni olduğu duyulmamıştı.



Biraz önce de söylediğimiz gibi ünüler dünyasında birçok olaylı boşanmaya tanık olduk bugüne kadar. Bunlarla ilgili ayrıntılar da bazen taraflar aracılığıyla bazen de ele geçirilen dava belgeleriyle kamuoyuna yansıdı.

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Ama hiçbirinde Kevin Costner ile boşanmak üzere olduğu Christine Baumgartner'da olduğu gibi mutfak eşyalarının kavga konusu olduğu duyulmamıştı.

Costner ile Baumgartner'ın boşanma davasıyla ilgili olarak basın tarafından ele geçirilen dava dokümanlarına göre eski çift çok farklı konular nedeniyle büyük bir gerilim yaşıyor. Üstelik bu gerilim azalmak yerine giderek artıyor.

İddialara göre Baumgartner, Costner'in kendisinden boşaltmasınıistediği Santa Barbara''daki malikaneden almak istediği eşyaların bir listesini yaptı.

MAVİ BEYAZ PLAJ ŞEMSİYESİ VE TENCERE-TAVA

Baumgartner145 milyon dolar değerindeki bu evden ayrılırken mutfak gereçleri, tencere, tava, meyve sıkacağı, mavi beyaz bir plaj şemsiyesi, egzersiz bisikletini de alıp götürmeyi istiyor.

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Belirtildiğine göre Kevin Costner, boşanmaya hazırlandığı eşinin evlilikleri sırasında yaşadıkları gösterişli malikaneden kendisine ait banyo ve kozmetik malzemelerini, çantalarını, elbiselerini ve mücevherlerini hatta bazı Noel süslemelerini bile alıp götürmesine izin veriyor. Fakat bunun dışındaki eşyalar için yazılı bir anlaşma yapılması gerektiği görüşünde.

İşte iddialara göre Baumgartner'ın evden almak istediği bu eşyalar Costner'ın avukatını üç çocuk annesi kadına yönelik olarak "Seni besleyen eli ısırmak iyi bir fikir değil" cümlesinin de yer aldığı bir mail yazmaya yönlendirdi.

Bütün bunlar da milyon dolarlık servetin yanında lafı bile olmayacak ufak tefek ev eşyalarının araları iyice bozulan çift için nasıl da büyük bir sorun olduğunu gözler önüne seriyor.

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SERVETİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTIĞINI İLERİ SÜRDÜ: Costner'ın yollarını ayırdığı eşi, ünlü oyuncunun servetini olduğundan daha az göstermeye çalıştığını ileri sürdü.

Bu arada Costner'ın karısına suçlamalar yönelttiği bazı ilginç ayrıntılar da var. Bunlardan birine göreBaumgartner, kendisinden para sızdırmak için evde çalışanların kredi kartlarına nakit para aktardı.

Buna yanıt olarak da Christine, Kevin ile evliiğinden dünyaya gelen üç çocuğu 16 yaşındaki Cayden, 14 yaşındaki Hayes ve3 yaşındaki Grace'e yeterince destek olmadığını ve yıldızın gerçek servetini saklamaya çalıştığını ileri sürdü.Bu arada yeri gelmişken Costner'ın yaklaşık 400 milyon dolar serveti olduğunu hatırlatalım.

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Bir başka iddia da Christine'in, üç çocuğun bakımı için kendisine Costner tarafından verilen yüklü miktarda parayı estetik operasyonlara harcadığıydı.

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ÜNLÜ BOŞANMA AVUKATIYLA ÇALIŞIYOR

Bu arada 68 yaşındaki Costner'ın boşanma işinden en az zararla kurtulmak için ünlü avukatlarla anlaştığını da hatırlatalım.

Baumgartner'a'seni besleyen eli ısırmak iyi bir fikir değil'tarzında bir mail gönderen avukat Jacquelin Misho'nun yanı sıra ünlü boşanma avukatı Laura Wasser ile birlikte çalışıyor ünlü oyuncu.

Wasser, aralarında Angelina Jolie, Johnny Depp ve Kim Kardashian'ın da bulunduğu ünlülerin boşanma davalarına da bakmıştı.

DAVAYI KARISI AÇTI: Şimdi de olayın geçmişini biraz hatırlayalım. Kevin Costner ile Christine Baumgartner geçen ay boşanacaklarını açıkladı. Davayı açan kişi ise Baumgartner oldu. Çiftin yollarının ayrılmasına neden olarak da Costner'ın ailesine vakit ayırmak yerine işine yoğunlaşması gösterildi. Bunun da çift arasında giderilemez sorunlara yol açtığı belirtildi.





EVLİLİK ANLAŞMASI YAPILDI

Aslında evdeki tencere ve tava için bile bunca gerilim yaşayan Costner ve Baumgartner, evlenmeden önce bir evlilik anlaşması da yapmıştı. İlk eşinden boşanırken evsiz kalan Costner bu kez işi garantiye almıştı bir başka deyişle.

Bu anlaşmaya göre Baumgarter'ın, çiftin birlikte yaşadığı malikaneden taşınması gerekiyordu. Fakat buna yanaşmayınca Costner de yasal yollara başvurdu.

Ünlü oyuncunun belirttiğine göre bu malikane dışında sahip olduğu diğer iki ev de yasal olarak kendisinde kalmak üzere söz konusu anlaşmayla güvence altına alınmıştı.

Ayrıca Costner, yollarını ayırırken bu anlaşmaya göreBaumgartne'a1.45 milyon dolar verdi.Bunun da eski eşine, yeni bir hayat kurmaya yetecek bir miktar olduğunu savundu.

Christine Baumgartner, bir süredir Hawai'de tatil yapıyor. Yanında çocukları ve arkadaşları da var.

İLK KARISINDAN DA OLAYLI BİR ŞEKİLDE BOŞANDI

Bu arada kısaca hatırlatalım ki Kevin Costner'ın ilk eşi Cindy Silva'dan boşanması da olaylı olmuştu. Ama o sırada bile böyle tuhaf gerilimler yaşanmamıştı.

Kevin Costner ile ilk eşi Cindy Silva, California eyalet Üniversitesi'nde öğrenciyken tanıştılar. Aralarında romantik bir ilişki başladı. 1978 yılında da evlendiler. Bu evlilikten bugün en küçüğü 35 yaşında olan üç tane çocukları dünyaya geldi. Ama takvimler 1994 yılını gösterirken 16 yıllık evliliğin de sonu gelmişti.

Haber bu ikinci boşanmada olduğu gibi o zaman da gündeme bomba gibi düştü. Çünkü, o yıllarda kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Costner, karısını aldatmıştı.

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KENDİSİNİ YENİDEN HAYATINA ALMASI İÇİN KARISINA YALVARDI

Costner, hem yönetmenliğini üstlendiği hem de başrollerinden birini üstlendiği Waterworld (Su Dünyası) adlı filmin çekimleri sırasında dansçı Michele Amaral ile evlilik dışı bir ilişki yaşadı.İşte bu yasak aşkın ardından Silva ondan boşanma kararı aldı.

Şimdi o dönemde ortalarda dolaşan söylentileri bir hatırlayalım. Bunlara göre Costner, karısına kendisini affetmesi ve kendisini yeniden hayatına alması için yalvardı. Ama Cindy Silva bütün bunlara kulaklarını tıkadı. Costner'ın bu yaptığını affetmedi. Sonuç olarak Costner ile Silva boşandı. Ünlü oyuncunun Silva'ya tazminat olarak ödediği 80 milyon dolar da elbette uzun süre basının manşetlerini süsledi.

ALDATMAYI İNKAR ETTİ

Şimdi yine Costner'ın ilk karısı Cindy Silva'ya aldattığı döneme bir gidelim. Hemen söyleyelim ki Hawai'nin yerel dansı olan hula ustasıAmaral da bu ilişkinin yaşandığı dönemde evliydi.Hatta Costner'ın ilk karısı Silva, aktörün kendisini aldattığı konusunda Waterworld setinin bir çalışanı tarafından uyarılmıştı. Hatta bu uyarıyı yapan kişi daha sonra setteki işinden kovuldu.

Tabii ki o süreçte Costner bu iddiaları yalanladı.Amaral ile sette sadece iş gereği görüştüğünü söyledi.Ama öte yandan evliliğinin bitişinden kendisini sorumlu tuttu. Bunu söyledi ama neden ayrıldıkları konusunda ayrıntıya girmedi.

Sorumluluğu üzerine almakla yetinmeyen Costner, 1995 yılında Parade Magazine'e verdiği bir röportajda bu boşanmanın Cindy ve çocukları için zor bir süreç olduğunu söyledi. "Evliliğimin çökmesi başıma gelen en zor şeydi" diye konuştu. Sonra da eski karısına olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi. "Bütün bu acılara rağmen Cindy'nin her zaman gerçek bir hanımefendi olduğunu düşünüyorum. Cindy'ye hala sevgim var."

İLK VE İKİNCİ EVLİLİKLERİNİN ARASINA KISA BİR İLİŞKİ SIĞDIRDI

Bu boşanmanın ardından Costner, bu kez de Bridget Rooney ile bir ilişki yaşadı. Bu arada hemen hatırlatalım...

Pittsburgh Steelers adlı şirketin varisi olan Bridget Rooney, aynı zamanda oyuncu kardeşler Rooney ve Kate Mara'nın da halası. Costner ile Rooney'in bu ilişkiden Liam adını verdikleri bir oğlu oldu. Ama ilişki yürümedi. Ayrılık, Costner'a 7 milyon dolara mal oldu.





İKİNCİ KARISINDAN ÜÇ ÇOCUĞU VAR: Şu anda boşanmak üzere olduğu Christine Baumgartner'dan 15 yaşında Cayden, 14 yaşında Hayes ve 12 yaşında Grace adında üç çocuk babası Costner.





İLK EŞİNDEN DE ÜÇ ÇOCUK BABASI: İlk eşi Cindy'den ise 39 yaşında Annie, 36 yaşında Lily, ve 35 yaşında Joe adında üç tane çocuğu var. Kısa süreli ilişki yaşadığı Bridget Rooney'den ise 26 yaşında Liam adında bir erkek çocuk babası.