Anneye en acı bakış: Ünlü şarkıcı gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

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HEM AİLESİNDEN HEM HAYRANLARINDAN SON VEDA

Aslında 2000'li yılların başından bu yana yaşadığı sağlık sorularına yenilerek geçtiğimiz 16 Temmuz'da hayata veda etti.

Aradan geçen iki haftanın ardından da ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Hem de törende sadece ailesi ve yakınları değil yıllarca onun şarkılarını dinleyen hayranları da vardı. Özetle sadece onu tanıyanlar değil, sesiyle ve filmleriyle hayatına dokunduğu insanlar da ona son kez veda etmek için bir araya geldi.

UNUTULMAZ ŞARKILARI ÇALINDI

Uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarına yenilerek 76 yaşında hayata veda eden ünlü şarkıcı, oyuncu ve moda öncüsü Jane Birkin, Paris'te düzenlenen bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Birkin'in cenaze töreni hem sanat hem de siyaset dünyasını bir araya getirdi.

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Ünlü yıldız için Paris'teki Saint-Roch Kilisesi'nde bir tören düzenlendi. Birkin'in tabutunun getirilmesinden önce dışarıya yerleştirilen hoparlörlerden Birkin'in seslendirdiği şarkılar yayınlandı.

Hayranları, Jane Birkin için tören düzenlenen kilisenin önünde toplandı. Yüzlerce kişi ünlü yıldıza son bir kez veda etti.

Törende en çok dikkat çeken kişiler Birkin'in farklı evliliklerinden dünyaya gelen çocukları ve torunları oldu.

Efsane aşkı Serge Gainsborg ile ilişkisinden dünyaya gelen oyuncu kızı 51 yaşındaki Charlotte ile Jacques Doillon ile evliliğinden doğan 40 yaşındaki kızı Lou Doillon; yaşlı gözleryle birbirlerine destek oldu.

Birkin'in torunları, Charlotte Gainsbourg'unYvan Attal ile evliliğinden doğan Alice ve Ben de törende anneannelerine son bir veda için hazır bulundu.

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EDEBİ AŞKINAVE TRAJİK ŞEKİLDE KAYBETTİĞİ KIZINA KAVUŞTU

Şarkıcı Etienne Daho, törende yaptığı duygusal konuşmada Birkin'in ilahi aşkı Serge Gainsbourg ve talihsiz bir kaza sonucu genç yaşında hayata veda eden en büyük kızı Kate Barry ile tekrar buluştuğunu söyledi.

Bu arada yeri gelmişken hatırlatalım ki Jane Birkin'in John Barry ile ilişkisinden dünyaya gelen en büyük kızı Kate, 2013 yılında 45 yaşındayken Paris'te yaşadığı dördüncü kattaki apartman dairesinin penceresinden düşerek hayata veda etmişti.

Birkin'in hayatta kalan iki kızı Lou Doillon (sağda) ile Charlotte Gainsbourg ve torunu Ben, cenaze töreninde zaman zaman gözyaşlarına boğuldu.

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Daho konuşmasında Birkin'in bugün dünyanın en pahalı ama en çok arzulanan çantalarından Hermes'in Birkin modeli çantasına ilham verdiğini de hatırlattı.

Jane Birkin'in cenaze törenine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karısı Brigitte Macron da katıldı.

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Birkin'in farklı evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarının yanı sıra Vanessa Paradis ve yeni eşi Samuel Bencheritt, Fransız oyuncular Jose Garcia, ünlü yıldız Catherine Deneuve ve Sandrine Kiberlain'in de aralarında bulunduğu ünlüler de katıldı.





BÜYÜK AŞKIYLA FİLM SETİNDE TANIŞTI

Jane Birkin hayatının neredeyse tamamını Fransa'da yaşadığı için Fransız olarak bilinse de aslında İngiliz'di.

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Londra'da Kraliyet Donanması'nda subay olan David Birkin ile oyuncu Judy Campbell'ın üç çocuğundan ortancası olarak dünyaya geldi.

Babası İkinci Dünya Savaşı'nda ajan olarak görev yaptı. Annesi ise o sırada müzikallerinde sahneye çıkıyordu.

Birkin'in sinemaya ilk adım attığı film 1966 tarihli Michelangelo Antonioni yönettiği Cinayeti Gördüm oldu. Ardından hayatının aşkı olarak hafızalardan silinmeyen Serge Gainsbourg ile tanıştığı Slogan filminde rol aldı.

Aslında tek kelime Fransızca bilmiyordu ama yine de başrolü kaptı. Filmin erkek başrol oyuncusu Serge Gainsbourg ile film izin yazılan şarkıda düet yaptı.

İşte o film, Birkin ile Gainsbourg aşkının başlangıcı oldu.

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İLK EVLİLİĞİNDEN DOĞAN KIZI DÖRDÜNCÜ KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

Jane Birkin 1965 yılından 1968'e kadar James Bond filmlerinin müziklerine imza atmasıyla tanınan John Barry le evliydi. Paris'te trajikşekilde yitirdiği büyük kızı Kate de o evlilikten dünyaya geldi.

Fakat Slogan'ın setinde tanıştıktan sonraSerge Gainsbourg ile büyük bir aşk yaşamaya başladı. İkinci kızı Charlotte bu birliktelikten dünyaya geldi.İkili, 1980 yılında ayrıldı ama dostluları hep baki kaldı.

Birkin daha sona yönetmen Jacques Doillon ie evlendi ve en küçük kızı Lou dünyaya geldi.

HİZMETÇİSİ TARAFINDAN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Jane Birkin'e 2002 yılında lösemi teşhisi konuldu. Tedavi gören Birkin iyileşti. Sonra felç geçirdiği ama sağlığına kavuştuğu açıklandı.

Birkin 16 Temmuz 2023'te Paris'teki evinde hizmetçisi tarafından cansız bir şekilde bulundu. Birkin son olarak kızı Charlotte Gainsbourg ile ilişkisini konu alan Jane By Charlotte adlı belgeselin gösterimi sırasında kamuoyu karşısına çıkmıştı.

HAYATINI BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ PARİS'TE GEÇİRDİ: Jane Birkin, 1960'ların sonlarından itibaren ağırlıklı olarak Paris'te yaşadı 2020'de 1970'lerin Paris'ini hatırlatarak şöyle söylemişti yıldız: "Büyük bir masumiyet dönemiydi ve sosyal sorunların bugünkü gibi olduğunu düşünmüyorum."



SAMİMİ İTİRAFLARDA BULUNMUŞTU



Jane Birkin bir dönemin en güzel kadınlarından biri olarak nitelendiriliyordu. Fakat o da birçok meslektaşı gibi bu konuda bazı sorunlar yaşadığını saklamamıştı.

Hatta bu durumu bazı röportajlarında ve dergiler için yazdığı makalelerde ifade etti. Gençlik yıllarında görüntüsünü beğenmediğini, kendisini çekici bulmadığını belirten Jane Birkin bu yüzden bol bol makyaj yaptığını saklamadı.

Birkin, yatarken bile, kocasının uyuduğu sırada uygulayabilmek için yastığının altına göz kalemini koyduğunu itiraf etti geçen yıl.

O KLİP DÖNÜM NOKTASI OLDU

Jane Birkin kendi güzelliğini keşfetmesinin ise Serge Gainsbourg ile ilişkisi sırasında olduğunu anlattı yine bir röportajında.

Birkin'in anlattığına göre 28 yaşındayken Gainsbourg'un 'Je t'aime moi non plus' şarkısının klibinde oynaması onun için bu anlamda bir dönüm noktası oldu. Gainsbourg'un isteğiyle kamera karşısına makyajsız olarak geçen Jane Birkin, ancak ondan sonra kendisi gibi hissetmeye başladığını itiraf etti.

ANNESİ VE ABLASININ YANINDA KENDİNİ PASAKLI HİSSEDERMİŞ

Jane Birkin kendini bol makyaj ile oluşturduğu bir maskenin ardına gizleme fikrinin kaynağının ise güzel annesi (yukarıda) ve ablası olduğunu Elle dergisi için kaleme aldığı bir makalede itiraf etmişti.

Onların yanında kendini "pasaklı" hissettiğini belirten Birkin makyaj yaparak bu duygudan kurtulmaya çalıştığını ifade etti.

Birkin ilk çocuğunu trajik bir şekilde kaybetti. Kate Barry, Paris'te dördüncü kattaki dairesinin penceresinden düşerek öldü. Serge Gainsbourg'dan dünyaya gelen Charlotte ile Jacques Doillon ile evliliğinden doğan kızı Lou, kendisi gibi sanat dünyasında kariyer yaptı.

Birkin'in koluna taktığı bu sepet, dünyanın en pahalı, en çok arzulanan ve ulaşılması en zor çantası olarak bilinen Hermes'in tasarımına ilham verdi. Zaten söz konusu model Birkin adıyla biliniyor. Satın alabilmek için de uzun süre sırada beklemek gerekiyor.

