Arkadaşının eski eşini adım adım takip etti: ' Bu doğru değil, aralarında fiziksel bir şey yok'

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AŞK İDDİALARINAN ODAĞINDA ÜÇ ÜNLÜ İSİM

İşte bunun son örneklerinden biri olduğu ileri sürülen bir olay, moda dünyasının iki ünlüsüyle yeşil sahaların kısa süre önce emekli olan bir başka tanınmış ismini bir araya getirdi. Bir bakalım bu söylentilerin odağında kimler var.

Hemen anlatalım...Bu söylentide üç kişinin ismi geçiyor. Top model Gisele Bündchen, eski eşi Tom Brady ve bir süredir oyuncu sevgilisi, kızının babası Bradley Cooper ile yeniden bir araya geldiği hatta ikinci bir çocuk için hazırlıklara başladığı öne sürülen bir başka model Irina Shayk.

İddialara göre Shayk, meslektaşı Bundchen'in eski eşinin peşinden ayrılmadı.

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Bu isimleri saydığımızda zaten neler olup bittiğini aşağı yukarı anlamışsınızdır. Gisele Bündchen ile Tom Brady,iki çocuklu evliliklerini geçen yıl bitirdiler. Yollarını ayırdılar ama belli ki araları - büyük olasılıkla çocuklarının hatırına- o kadar da kötü değil. Bundchen ve Brady, kısacası kendi yollarına gittiler artık.

Irina Shayk ise bir süredir eski nişanlısı Bradley Cooper ile samimi görüntüler sergiliyordu. Hatta söylenenlere göre Shayk ve Cooper, kızları Lea'ya bir kardeş getirmeyi bile arzu ediyordu. Fakat son söylentilere bakılırsa durum pek öyle değil.





IRINA, TOM'UN PEŞİNDEN BİR AN BİLE AYRILMADI

Bu iddialara göre Irina Shayk, Gisele Bündchen'in eski eşi Tom Brady'nin peşine düştü. Page Six'in haberine göre Shayk ve Brady geçen hafta Joe Nahmad ile Madison Headrick'in düğününe davetliydi.

Hafta sonu boyunca süren kutlamalar sırasında da Shayk'ın, Brady'nin peşinden bir an bile ayrılmadığı, onu görüş alanından çıkarmadığı ileri sürüldü. Yine bu iddialara göre Tom Brady ise Shayk'ın bu girişimlerini hiç umursamadı.

Bu arada yeri gelmişken bir parantez açıp Sardinya adasındaki söz konusu düğün törenine Leonardo DiCaprio, Serena ve Venus Williams gibi ünlülerin de davetli olduğunu hatırlatalım. Sonra da konumuza dönelim.





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'ONLAR ARKADAŞ, ARALARINDA FİZİKSEL BİR ŞEY YOK'

Page Six'e konuşan bir kaynak, hafta sonu boyunca süren düğün sırasında 37 yaşındaki Irina Shayk'ın, Bundchen'in eski kocası 45 yaşındaki Tom Brady'yi adım adım takip ettiğini söyledi. Sonra da şu ilginç ifadeyi kullandı: "Irina, her fırsatta onun karşısına çıkıyordu."

Yine bu kaynaklara bakılırsa Tom Brady ise Shayk ile yakınlaşmak için o kadar da istekli görünmüyordu. Bu kaynakların ileri sürdüğüne göre Irina Shayk, oynadığı oyunda son noktaya kadar gidemedi.

Bu iddialar bir yana İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan başka kaynaklar da Irina Shayk ile Tom Brady'nın zaten arkadaş olduklarını, aralarında böyle bir romantik yakınlaşma girişiminin yaşanmadığını belirtti. Bir kaynak bu konuda "Onlar sadece arkadaş. Tamamen platonik bir ilişkileri var" dedi.

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2009'DA EVLENMİŞLERDİ

2009 yılında evlenen Tom Brady ile Gisele Bündchen, geçen yıl evliliklerini bitirdiler. O sürecin ardından 42 yaşındaki Bündchen ile 45 yaşındaki Brady, kendilerine, yeni ve birbirlerinin yer almadığı bir hayat kurmaya çalıştı. Ne Gisele ne de Tom, biten evlilikleri ya da birbirleri hakkında tek kelime etti. Ama sonunda bu sessizlik bozuldu. Bunu bozan da iki çocuk annesi Gisele Bündchen oldu.

Amerikan futbolu takımı Tampa Bay Buccaneers'in yıldızı olan Brady, boşanmadan kaynaklı çalkantılı hayatına yeni bir yön vermek istedi ve spor hayatını bir kez daha noktaladığını sosyal medya hesabından duyurdu. "Bir kez daha" dedik, çünkü Brady, boşanmadan önce bu kararı almış ve sonra tekrar mesleğine geri dönmüştü. Zaten Gisele Bündchen ile boşanmalarının ardında yatan gerekçenin de bu olduğu ileri sürüldü o dönemde.

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"BİR KEZ DAHA" EMEKLİ OLDU: ESKİ EŞİ İŞİ DİLEKLERİNİ GÖNDERDİ

Brady, ikinci kez ve büyük olasılıkla gerçekten emekli olmaya karar verdi. Bu kararını da Instagram hesabından paylaştığı bir videoyla duyurdu. Brady'nin videosuna, aralarında David Beckham, Hugh Jackman, Kate Hudson, Gwyneth Paltrow, Serena Williams'ın dabulunduğu ünlüler dahil çok sayıda takipçisinden yorum geldi. Hepsi ortak fikir olarak Tom Brady'yi sevdiklerini belirtip ona gelecekteki hayatında mutluluk diledi.

Ama bunların arasında biri vardı ki hepsinden daha fazla dikkat çekti. O da Tom Brady'nin eski eşi Gisele Bündchen'di. Brady ile evliliğinden 13 yaşında Benjamin ve 10 yaşında Vivian adında bir oğlu ve bir kızı olan Bündchen, eski kocasının paylaşımına "Hayatının bu yeni döneminde sana sadece harika şeyler diliyorum" diye yazdı. Böylece ünlü model, boşanmalarının ardından ilk kez eski eşiyle kamuoyu önünde bir iletişim kurmuş oldu.

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BİR ÇOCUK DAHA YAPACAKLARI KONUŞULUYORDU

Irina Shayk ise oyuncu Bradley Cooper ile nişanlandı, sonra yollarını ayırdı. Ama çift, geçen yıl tekrar birlikte ve üstelik samimi bir şekilde görüntülenmeye başladı. Hatta Shayk, birlikte çıktıkları tatilde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Herkes Shayk ile Cooper'ın tekrar bir araya geldiklerini ve hatta kızları Lea'ya bir kardeş yapmaya karar verdiklerini düşünmeye başladı. Fakat bir süredir Cooper ile Shayk'tan barıştıkları yönünde bir haber gelmiyor.