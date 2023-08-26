Boşanma davasında işler kızışıyor: Karımın evliyken beni aldatmadığından emin değilim

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YASAK AŞK İDDİALARI ORTALARDA DOLAŞIYOR

Bir süredir çiftin, mal paylaşımı konusunda anlaşmazlıklar yaşadığı biliniyor. Hatta iddialara göre Baumgartner, evin mutfağındaki bazı tencere- tava ve balkondaki çizgili plaj şemsiyesini bile dava konusu yaptı. Bunların kendisine verilmesini talep etti.

Fakat devam eden davadan gelen son haberlere göre şimdi de çiftle ilgili yasak aşk iddiaları gündemde.

'KARIMIN BENİ ALDATMADIĞINDAN EMİN DEĞİLİM'

Dava dokümanlarına göre Kevin Costner, evlilikleri süresince kendisinin, asla karısını aldatmadığını savundu. Ama Baumgartner konusunda, duyanların kafasını karıştıran şu iddiada bulundu: Karımın, evlilik sırasında beni aldatıp aldatmadığından emin değilim."

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Costner boşanmak üzere olduğu karısı hakkında "Christine'in ayrılmadan önce herhangi bir 'evlilik dışı romantik ilişkiye' girip girmediğini ve eğer bunu yaptıysa kendisine ait servetten herhangi bir para harcayıp harcamadığı konusunda bilgisi olmadığını" belirtti.

Aslına bakılırsa işin bu kısmı da biraz karışık. Çünkü boşanma davasının başında bir değil iki "aldatma" iddiası ortalarda dolaşıyordu. Buna göre Costner, bir dönem rol aldığı Yellowstone adlı yapımda görevli bir kadını hamile bırakmıştı. Fakat oyuncuya yakın bir kaynak bu iddianın doğru olmadığını savundu.

Ama yasak ilişki yaşadığı ileri sürülen tek kişi Costner değildi. Christine Baumgartner'ın da emlakçı Daniel Starr ile Costner'ı aldattığı ileri sürülmüştü. Bu ilişkiyi Baumgartner reddetmişti.

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TENCERE- TAVA VE ÇİZGİLİ ŞEMSİYE KAVGASI

Kevin Costner ve Christine Baumgartner boşanmasında geçen ay da "tencere- tava kavgası" gündeme gelmişti Hatta boşanma avukatlarının yazışmaları basına ansımıştı.

Kevin Costner ile 2004 yılında evlendiği Baumgartner'ın boşanacağı açıklandığında belki de kimse bu işin bu kadar olaylı olacağını tahmin etmiyordu.

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Ünlüler dünyasında sık sık görüldüğü gibi servet paylaşımı ya da çocukların velayeti yüzünden yaşanacak birkaç çekişmenin ardından olay kapanacak sanılıyordu. Ama görünüşe göre pek öyle olmayacak.

Zaten kulislerde konuşulanlara göre Costner ile Baumgartner, "Hollywood'un en kirli ve kavgalı" boşanma davalarından birinin kahramanları olmaya çoktan aday.Şimdi gelelim bu konudaki iddialara.

HOLLYWOOD BÖYLESİNİ GÖRMEMİŞTİ

Biraz önce de söylediğimiz gibi ünüler dünyasında birçok olaylı boşanmaya tanık olduk bugüne kadar. Bunlarla ilgili ayrıntılar da bazen taraflar aracılığıyla bazen de ele geçirilen dava belgeleriyle kamuoyuna yansıdı.

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Ama hiçbirinde Kevin Costner ile boşanmak üzere olduğu Christine Baumgartner'da olduğu gibi mutfak eşyalarının kavga konusu olduğu duyulmamıştı.

Costner ile Baumgartner'ın boşanma davasıyla ilgili olarak basın tarafından ele geçirilen dava dokümanlarına göre eski çift çok farklı konular nedeniyle büyük bir gerilim yaşıyor. Üstelik bu gerilim azalmak yerine giderek artıyor.

İddialara göre Baumgartner, Costner'in kendisinden boşaltmasını istediği Santa Barbara''daki malikaneden almak istediği eşyaların bir listesini yaptı.

MEYVE SIKACAĞI DA TARTIŞMA MASASINDA

Baumgartner145 milyon dolar değerindeki bu evden ayrılırken mutfak gereçleri, tencere, tava, meyve sıkacağı, mavi beyaz bir plaj şemsiyesi, egzersiz bisikletini de alıp götürmeyi istiyor.

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Belirtildiğine göre Kevin Costner, boşanmaya hazırlandığı eşinin evlilikleri sırasında yaşadıkları gösterişli malikaneden kendisine ait banyo ve kozmetik malzemelerini, çantalarını, elbiselerini ve mücevherlerini hatta bazı Noel süslemelerini bile alıp götürmesine izin veriyor. Fakat bunun dışındaki eşyalar için yazılı bir anlaşma yapılması gerektiği görüşünde.

İşte iddialara göre Baumgartner'ın evden almak istediği bu eşyalar Costner'ın avukatını üç çocuk annesi kadına yönelik olarak "Seni besleyen eli ısırmak iyi bir fikir değil" cümlesinin de yer aldığı bir mail yazmaya yönlendirdi.

Bütün bunlar da milyon dolarlık servetin yanında lafı bile olmayacak ufak tefek ev eşyalarının araları iyice bozulan çift için nasıl da büyük bir sorun olduğunu gözler önüne seriyor.

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SERVETİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Bu arada Costner'ın karısına suçlamalar yönelttiği bazı ilginç ayrıntılar da var. Bunlardan birine göreBaumgartner, kendisinden para sızdırmak için evde çalışanların kredi kartlarına nakit para aktardı.

Buna yanıt olarak da Christine, Kevin ile evliiğinden dünyaya gelen üç çocuğu 16 yaşındaki Cayden, 14 yaşındaki Hayes ve3 yaşındaki Grace'e yeterince destek olmadığını ve yıldızın gerçek servetini saklamaya çalıştığını ileri sürdü.Bu arada yeri gelmişken Costner'ın yaklaşık 400 milyon dolar serveti olduğunu hatırlatalım.

Bir başka iddia da Christine'in, üç çocuğun bakımı için kendisine Costner tarafından verilen yüklü miktarda parayı estetik operasyonlara harcadığıydı.

ÜNLÜ BOŞANMA AVUKATIYLA ÇALIŞIYOR

Bu arada 68 yaşındaki Costner'ın boşanma işinden en az zararla kurtulmak için ünlü avukatlarla anlaştığını da hatırlatalım.

Baumgartner'a'seni besleyen eli ısırmak iyi bir fikir değil'tarzında bir mail gönderen avukat Jacquelin Misho'nun yanı sıra ünlü boşanma avukatı Laura Wasser ile birlikte çalışıyor ünlü oyuncu.

Wasser, aralarında Angelina Jolie, Johnny Depp ve Kim Kardashian'ın da bulunduğu ünlülerin boşanma davalarına da bakmıştı.

DAVAYI KARISI AÇTI: Şimdi de olayın geçmişini biraz hatırlayalım. Kevin Costner ile Christine Baumgartner geçen ay boşanacaklarını açıkladı. Davayı açan kişi ise Baumgartner oldu. Çiftin yollarının ayrılmasına neden olarak da Costner'ın ailesine vakit ayırmak yerine işine yoğunlaşması gösterildi. Bunun da çift arasında giderilemez sorunlara yol açtığı belirtildi.

EVLİLİK ANLAŞMASI YAPMIŞLARDI

Aslında evdeki tencere ve tava için bile bunca gerilim yaşayan Costner ve Baumgartner, evlenmeden önce bir evlilik anlaşması da yapmıştı. İlk eşinden boşanırken evsiz kalan Costner bu kez işi garantiye almıştı bir başka deyişle.

Bu anlaşmaya göre Baumgarter'ın, çiftin birlikte yaşadığı malikaneden taşınması gerekiyordu. Fakat buna yanaşmayınca Costner de yasal yollara başvurdu.

Ünlü oyuncunun belirttiğine göre bu malikane dışında sahip olduğu diğer iki ev de yasal olarak kendisinde kalmak üzere söz konusu anlaşmayla güvence altına alınmıştı.

Ayrıca Costner, yollarını ayırırken bu anlaşmaya göreBaumgartne'a1.45 milyon dolar verdi. Bunun da eski eşine, yeni bir hayat kurmaya yetecek bir miktar olduğunu savundu.