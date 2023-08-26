Ünlü çift bebeklerine kavuştu: Aşkımızın meyvesi geldi!

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Ünlü model mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Eşiyle birlikte tuttuğu bebeğinin elinin siyah beyaz bir fotoğrafını Instagram'da paylaşan model,mesajında da bebeğin adını açıkladı: Aurora James.

Josephine Skriver'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajları geldi. Başta model meslektaşları olmak üzere yaklaşık 7 milyon takipçisi ilk kez anne olan Skriver'ı kutladı.

30 yaşındaki Josephine Skriver ile kendisinden dört yaş büyük eşi Alexander DeLeon, 2013 yılından bu yana birlikteler.

Cab adlı müzik grubunun solisti olan DeLeon, birlikte olmaya başlamalarından beş yıl sonra Skriver'a evlenme teklif etti ve genç çift nişanlandı. Skriver bu mutlu haberi de yine sosyal medya sayfasında takipçileriyle paylaştı.

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Ünlü model " Evet dedim... Nişanlandım... Hayatımda herhangi bir konuda hiç bu kadar emin olmamıştım" mesajına yer verdi.

Danimarkalı model Josephine Skriver aynı paylaşımda DeLeon'a "Sen benim en büyük maceramsın. Peri masalım gerçek oldu. Ruh eşim, benim en iyi arkadaşım" diye seslendi.

Josephine Skriver ile Alexander DeLeon, geçen yılın nisan ayında Meksika'da Cabo San Lucas'ta hayatlarını birleştirdiler. Geçtiğimiz yılın mayıs ayında da Skriver bir bebek beklediklerini yine sosyal medya hesabından duyurdu.

Victoria's Secret meleklerinden biri olarak tanınan Josephine Skriver "2+1 " yazarak ilk kez büyümeye başlayan karnını da gözler önüne serdi. Birlikte aynı podyuma çıktığı arkadaşlarından da tebrik mesajları yağdı güzel modele.

Skriver ile DeLeon, hamilelik sürecinde bebeklerinin cinsiyetini açıklamak için de aile ve arkadaşları için bir parti düzenledi.

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Orada da bir kızları olacağını duyurdu. Alexander DeLeon'un başında "kız babası" yazılı bir beyzbol şapkası taktığı görüldü.

Skriver o partiden görüntüleri de "Kızımızı birlikte büyütmek için sabırsızlanıyoruz" mesajı eşliğinde paylaştı.