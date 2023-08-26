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Ünlü çift bebeklerine kavuştu: Aşkımızın meyvesi geldi!

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#Josephine Skriver#Alexander Deleon#Victoria's Secret Meleği
Ünlü çift bebeklerine kavuştu: Aşkımızın meyvesi geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2023 09:23

Moda dünyasının gözde yıldızları da zamanı geldiğinde birer birer anne oluyor. İşte bunlara yeni bir halka daha eklendi... Amerikalı model Josephine Skriver ile eşi Alexander DeLeon'un kız bebekleri dünyaya geldi.

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Ünlü model mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Eşiyle birlikte tuttuğu bebeğinin elinin siyah beyaz bir fotoğrafını Instagram'da paylaşan model,mesajında da bebeğin adını açıkladı: Aurora James.

Josephine Skriver'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajları geldi. Başta model meslektaşları olmak üzere yaklaşık 7 milyon takipçisi ilk kez anne olan Skriver'ı kutladı.

Ünlü çift bebeklerine kavuştu: Aşkımızın meyvesi geldi

30 yaşındaki Josephine Skriver ile kendisinden dört yaş büyük eşi Alexander DeLeon, 2013 yılından bu yana birlikteler.

Cab adlı müzik grubunun solisti olan DeLeon, birlikte olmaya başlamalarından beş yıl sonra Skriver'a evlenme teklif etti ve genç çift nişanlandı. Skriver bu mutlu haberi de yine sosyal medya sayfasında takipçileriyle paylaştı.

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Ünlü model " Evet dedim... Nişanlandım... Hayatımda herhangi bir konuda hiç bu kadar emin olmamıştım" mesajına yer verdi.

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Ünlü çift bebeklerine kavuştu: Aşkımızın meyvesi geldi

Danimarkalı model Josephine Skriver aynı paylaşımda DeLeon'a "Sen benim en büyük maceramsın. Peri masalım gerçek oldu. Ruh eşim, benim en iyi arkadaşım" diye seslendi.

Josephine Skriver ile Alexander DeLeon, geçen yılın nisan ayında Meksika'da Cabo San Lucas'ta hayatlarını birleştirdiler. Geçtiğimiz yılın mayıs ayında da Skriver bir bebek beklediklerini yine sosyal medya hesabından duyurdu.

Victoria's Secret meleklerinden biri olarak tanınan Josephine Skriver "2+1 " yazarak ilk kez büyümeye başlayan karnını da gözler önüne serdi. Birlikte aynı podyuma çıktığı arkadaşlarından da tebrik mesajları yağdı güzel modele.

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Ünlü çift bebeklerine kavuştu: Aşkımızın meyvesi geldi

Skriver ile DeLeon, hamilelik sürecinde bebeklerinin cinsiyetini açıklamak için de aile ve arkadaşları için bir parti düzenledi.

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Orada da bir kızları olacağını duyurdu. Alexander DeLeon'un başında "kız babası" yazılı bir beyzbol şapkası taktığı görüldü.

Skriver o partiden görüntüleri de "Kızımızı birlikte büyütmek için sabırsızlanıyoruz" mesajı eşliğinde paylaştı.

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#Josephine Skriver#Alexander Deleon#Victoria's Secret Meleği

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