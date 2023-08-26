Kızının tuvalete gitmesi gerekti... Kate görenleri şoke etti

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Diyelim ki aslında o gün canları hiçbir şey yapmak istemiyor. Hele halkın ve kameraların karşısına çıkmak hiç içlerinden gelmiyor. Ya da belki fiziksel olarak bir sorunları var. Sözgelimi başları ağrıyor.

Ama önceden belirlenen o programa uymak zorundalar. Tepeden tırnağa kusursuz görünüp arada bir gülümsemek, aslında çok da ilgilerini çekmeyen şeylere bile sanki dünyanın en ilgiye değer olayıymış gibi yaklaşmak, bazı insanlarla konuşmak zorundalar.

Ya da bir takım doğal ihtiyaçları onları zorlayabilir beklenmedik anlarda. Böyle durumlarda olup bitenle başa çıkabilmek zorundalar.

Yani sadece resmi görevlerde değil günlük hayatlarında da aşırı dikkat çekecek taşkın hareketlerden uzak durmaları gerek. Aksi halde kendilerini magazin sayfalarının manşetlerinde bulurlar.

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HAMİLELİKLERİNDE MİDE BULANTISINDAN ÖLÜRKEN BİLE KENDİNİ BIRAKMADI

Şu anda üç çocuk annesi olan Kate Middleton hamilelikleri zor geçtiği halde, gerektiği zaman resmi görevlerini sürdürdü.

Mide bulantısını ilaçla dindirip görevini yerine getirdi ve kamera karşısında gülümsedi. Belki de öyle günlerin ardından evine gittiğinde kendini yatağına attı ve saatlerce uyudu.

Başta Charles olmak üzere, William ve artık ailedeki konumuna iyice adapte olan Kate için aniden beklenmedik zor durumlara düştüklerinde bunu idare etmek zor değil. Ama ya çocuklar!

Galler çiftinin en küçük çocuğu Louis'nin, katıldığı törenlerde tam da yaşıtları gibi davranıp "ortalığı birbirine kattığını" yani bazen uçakların sesinden rahatsız olup çığlık attığını, ya da halka konuşan annesini elinden çekiştirip başka yere götürmek istediğini defalarca gördük.

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Prens Louis, her katıldığı etkinliğe afacanlıklarıyla damgasını vuruyor.

George zaten başından beri utangaç ve üçü arasında en kendine ve tabii ki kardeşlerine hakim olanı Charlotte'un talimatlarıyla yanlışlarını düzeltiyor. Ama sonuçta üçü de çocuk. Mensup oldukları ailenin sıkı disipliniyle yetişseler bile zaman zaman yaşıtları gibi çocukluklarını yapıyorlar.

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Kate ile William'ın en baskın karakterli çocuğu olan Charlotte ise küçüklüğünde bile diğer kardeşlerinden farklıydı.

Louis'nin vaftizindetören mekanına doğru giderlerken gazetecilere "Siz gelmiyorsunuz" diye seslendiğine bile tanık oldu bu ailenin takipçileri. Ki o zamanlar henüz küçücüktü.

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O DA HER ZAMAN BUGÜNKÜ GİBİ 'ÇELİKTEN İRADE'YE SAHİP DEĞİLDİ

Ama birkaç sene önce o dönemde bile kendine hakimiyetiyle bilinen Charlotte bir şehir efsanesine dönüşen bir olaya imza attı. Bu olay da bir süre sonra duyuldu ve elbette manşetlerde yerini aldı.Gelin bir bakalım neler olduğuna.

Kate ile Charlotte bir gün araçla Londra'da bir yerden başka bir yere gidiyordu. O sırada Kate belki de birçok anne ve babanın yolculuk sırasında çocuğundan duymayı hiç istemeyeceği şeyi duydu. Charlotte "Anne, tuvalete gitmem gerek" dedi.

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Belli ki küçük kız zordaydı, daha gidilecek yol vardı ve Kate'in duruma el koyup bir şeyler yapması gerekiyordu.

O da böyle bir durumda bütün annelerin yapacağı şeyi yaptı. Güney Londra'da bir barın önünde aracını durdurdu ve kızı Charlotte ile birlikte içeri girdi. Tuvaleti kullanmak için izin istedi ve Charlotte'un doğal ihtiyacını karşıladı.

Tabii böyle anlatmak kolay ama bu durum, aniden karşılarında Kate ile Charlotte'u görenler için öyle sıradan bir durum değildi. Anne ile kızı görenler şaşkınlıktan donakaldı.

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TUVALETE GİTMESİ GEREKİNCE...

İleri sürülenlere göre Kate ile Charlotte Stocwell yakınlarındaki The Phoenix adlı bara girdiler. İngiliz basınına yansıyanlara göre bu olayı gören bir bar müşterisi "Bu da bize gösteriyor ki kraliyet ailesi üyeleri de bizim gibi. Çocuklarının tuvalete gitmesi gerektiğinde onların isteğini yerine getiriyorlar" diye yorum yaptı.

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Tabii sanmayın ki bu olay yakınlarda odu. Olay meydana geldiğinde Prenses Charlotte henüz üç yaşındaydı. Belli ki bugün olduğu gibi tam da büyük büyükannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in çelik gibi kişilik özelliklerine daha tam anlamıyla sahip olmamıştı.

Elbette olayla ilgili başka bazı ayrıntılar da var. Kate, kızı Charlotte'un elinden tutup öylece bara girmedi. Onlardan önce koruma ekibinden sivil giyimli bir kadın polis bara girip tuvaletleri kontrol etti. Kate ile Charlotte da ondan birkaç dakika sonra bara girdi.

O sırada barda bulunanlardan biri olan Maggie McKinney gördüklerini şöyle anlattı: " Her zamanki sandalyemde oturuyordum. Başımı kaldırıp baktığımda Kate Middleton'ı gördüm. Yani Kate ile kızı Charlotte'u demek istiyorum. Çok tatlı görünüyorlardı. Tamamen normallerdi. Kate, kızının elini tutuyordu. Charlotte tüm diğer kızlar gibiydi."

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BARDA BİR KADIN SİVİL POLİS EŞLİK ETTİ

O sırada barın önünden geçen bir kişi de gördüklerini şöyle anlattı: " Bara gidiyordum. O sırada Kate'in siyah bir otomobilden indiğini gördüm. Sonra da Charlotte arabadan indi ve bara doğru yürüdüler. Takım elbiseli bir adam da arabanın yanında duruyordu. Gözlerime inanamadım:"

Olayı görenlerin anlattığına göre Kate'in korumaları bar çevresinde gerekli önlemleri aldılar. Kate ile Charlotte tuvaletteyken sadece sivil giyimli kadın polis barın önünde durup onların çıkmasını bekledi.

Kate'in kızıyla içeri girmesinden önce de koruma görevlileri o sırada barda olanları fotoğraf çekmemeleri konusunda uyardı. Kate ile Charlotte'u görene kadar barda bulunanlar neler olup bittiğini anlamadı."

Kate ile Charlotte'un barın tuvaletinden çıkmasından sonra yine ileri sürülenlere göre barda bulunanlar gördüklerini anlatmamaları konusunda koruma görevlileri tarafından uyarıldı. Ama tabii İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin adının geçtiği her olay gibi bu da fazla gizli kalmadı.

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Charlotte, kardeşi Louis'nin vaftizinde ailesiyle birlikte törene giderken gazetecilere "Siz gelmiyorsunuz" diye seslenmişti.

2015 doğumlu Charlotte, şimdi Kate ile William'ın en baskın karakterli ve bütün kurallara kusursuz bir şekilde uyan çocuğu.