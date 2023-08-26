Bir mucize olmuş ve hamile kalmıştı ama.... Ünlü çift bu acıyı hiç unutmayacak: İki yaşındaki kızlarını kansere kurban verdiler

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2021 yılında dünyaya gelen kız bebekte geçen yıl sağlık sorunları görülmeye başladı. Doktorlar anne ve babasına acı gerçeği açıkladı: Bebek, kan kanseri olmuştu. Üstelik bu nadir görülen ve saldırgan bir türüydü.

Yapılan ilk tedaviler sonucunda ailenin yüzü güldü. Hastalık gerilemişti. Ama kısa süre sonra hastalığın yayıldığı ortaya çıktı. Ve doğumuyla ailesini neşeye boğan o küçük bebek bu ayın başlarında, sadece iki yaşındayken hayata veda etti. Acı haberi de anne ve babası duyurdu.

Bu trajik öykünün kahramanları, İngiliz film yapımcısı Charlotte Carroll ile rol aldığı Made In Chealsea adlı TV dizisiyle şöhrete kavuşan kocası Diego Bivera Volpe.

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Çift, bir yıldır kan kanseri tedavisi gören iki yaşındaki kızları Aurelia'nın hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybettiğini açıkladı.

Charlotte, bazı sağlık sorunları nedeniyle asla anne olamayacağını düşünürken 2011 yılında bir kız bebek dünyaya getirdi. Aileyi sevince boğan bebeğe Aurelia adı verildi.

Fakat geçen yıl eylül ayında küçük kızın kan kanseri olduğu ortaya çıktı. Bu, hastalığın nadir rastlanan ve hızla yayılan bir türüydü.

Aurelia'ya yoğun bir kemoterapi tedavisi uygulandı. İlk dönemde tedavi başarılı oldu ve hastalık geriledi.

Ancak sonra bir kötü haber daha geldi. Hastalık, Aurelia'nın merkezi sinir sistemine yayılmıştı. Bu da minik kızın artık konuşamadığı, yürüyemediği, yiyeceklerini çiğneyemediği ve hatta gülümsemeyi bile başaramadığı anlamına geliyordu.

Ailesinin açıklamasına göre minik Aurelia, ağustos ayının başlarında hayata veda etti. Küçük kız, 17 Ağustos'ta da son yolculuğuna uğurlandı.

Diego Bivera Volpe ve eşi Charlotte, kızlarını tedavi masrafları için GoFundMe adlı internet sitesinde bir yardım kampanyası başlatmıştı.

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Minik bebek için 200 bin sterlinin üzerinde para toplanmıştı. Acılı baba Volpe, kızının hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybettiğini de aynı sayfadan duyurdu.

Oyuncu "Bizim küçük kızımız, etrafı sevdikleriyle çevrili bir şekilde annesinin ve benim sevgi dolu kucaklamalarımız arasında ve huzur içinde gitti" diye yazdı.

Volpe, kızının trajik ölümü hakkında: "Aurelia, kendi tarzıyla bizi ağlatarak değil, kocaman güzel bir gülümsemeyle bırakarak, korkusuzca bir sonraki macerasına atladı" satırlarına da yer verdi.

Ünlü çiftin kızı Aurelia, henüz iki yaşındaydı. Hastalığı yüzünden kısacık hayatı, kimsenin hayal bile edemeyeceği zorluklarla geçti.

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Minik Aurelia, kan kanseri teşhisini 2022 yılının eylül ayında aldı. Hastalık merkezi sinir sistemine yayıldıktan sonra da hem kendisi hem de ailesi için zor zamanlar başladı.

GoFunDMe sayfasında bu konuyu şöyle anlattı ailesi" Hayal edebileceğiniz gibi bu onun için mümkün olabilecek en zor zamandı."

Çünkü minik kız o sırada en basit insani ihtilyaçlarını bile karşılayamayacak durumdaydı. Konuşamıyor, yürüyemiyor, çiğneyemiyordu. Fakat yine anne ve babasının belirtitğine göre çift, bütün enerjilerini, sevgilerini ve olumlu düşüncelerini minik Aurelia'ya yoğunlaştırdı.

Ellerinden gelenin en iyisini yaparak Aurelia'nın hayatını kolaylaştırmaya çalıştılar. Aslnda aile bu açlamayı yaptığı sırada kızlarının iyileşeceğinden umutluydu.

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Bunu da "Bütün bunlar bittikten sonra onun harika gülümsemesini sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" diye yazdılar.

Ama olaylar onların umut ettiği gibi gelişmedi. Minik Aurelia, yaşama tutunamadı ve hayata veda etti. Küçük kız son nefesini anne ve babasının kollarında verdi.

Charlotte ve Diego, minik Aurelia'nın tedavisi için toplanan paranın kullanılmayan kısmını Great Ormond Sreet Çocuk Hastanesi'ne bağışlayacaklarını da açıkladı.

HAMİLE KALMASI BİLE MUCİZEYDİ

Aslında Charlotte Carroll'ın hamile kalması ve bebek doğurması bir çeşit mucizeydi. Çünkü 25 yaşındayken endrometriozis tanısı almıştı.

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Bu durum da hücrelerin rahim dışında çoğalarak, anne ve bebeğin hayatı için tehlike oluşturan dış gebelik adı verilen duruma yol açıyordu.

Charlotte, 2019 yılında böyle bir sorun yaşadı. Bu yüzden Aurelia'ya hamile olduğunu öğrendiğinde şaşırdı.

O dönemde Carroll, İngiliz Daily Mail gazetesine o dönem hakkında şunları söylemişti: "Erken dönem hamilelik taraması yapılana ve bebeğin doğru yerde olduğu netleşene kadar rahat edemedim. Endometriozis konusunda diğer kadınlara umut olmak istiyorum" demişti.

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AZAYLIA DA SEKİZ AYLIKKEN KAN KANSERİNDEN ÖLMÜŞTÜ

Aslına bakılırsa gösteri dünyası böylesine trajik bir ölüme 2021 yılında da tanık olmuştu. Eski futbolcu ve TV ünlüsü Ashley Cain ile hayat arkadaşı Safiyya Vorajee'nin henüz sekiz aylık olan kızları Azaylia da tıpkı Aurelia gibi kan kanserinin nadir rastlanan bir türü nedeniyle hayata veda etmişti.

Caine ve Azaylia, minik bebeğin hastalıkla mücadelesinin neredeyse her dakikasını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Uygulanan bütün tedavilere rağmen hayata tutunamayan Azaylia, gözyaşları içinde ve gösterişli bir törenle toprağa verildi. Cenaze töreninin ana teması da Aslan Kral olarak belirlenmişti.

Ashley Cain çenaze töreninde yaptığı konuşmada kızına Şöyle düşünüyorum: Bir çocuk sahibi olduktan sonra, bir ebeveyn olarak bazı önyargılara sahip olabilirsiniz. Ama sanırım, kendi adıma, sevgilim adına, arkadaşlarım, ailem adına ve bizim hikayemizi takip eden herkes adına kızım Azaylia Diamond'ın öyküsünün özel olduğunu söylemem yanlış olmaz" sözleriyle veda etmişti.

"Güzel, güçlü, cesur ve çok ilham verici. Kızım hayatıma girdikten sonra her şey tamamen değişti. O benim hayatımı değiştirdi, hayatımı kurtardı, hayatıma anlam kattı" diyen Ashley Cain, bir bebek sahibi olacağını öğrendiğinde neler hissettiğini ve neler yaptığını şöyle anlattı:

"Kardeşimi aradığımı hatırlıyorum. Aslında her iki kardeşimi de aradım. Matty'ye (kardeşi) yeniden amca olacağını söyledim. Ve o bana dedi ki" Biliyor musun, sen de". Cain, o anda erkek kardeşinin de yakında bir bebek sahibi olacağını öğrendiğini anlattı. Sonuçta iki kardeşin de birer kız bebekleri dünyaya geldi.

Konuşması sırasında sık sık gözyaşlarına boğulan Caine "Bir kız çocuk sahibi olmak, benim için gerçekten olduğum insanı göstermenin bir yoluydu. O bana kendisini sevmem için, kendisini öpmem için, onunla dans etmem için ya da onunla her ne yapmak istiyorsam onu yapmak için izin verdi" diye konuştu.

NADİR RASTLANAN BİR TÜR

Ashley Cain, küçük kızının löseminin nadir rastlanan saldırgan bir türüne yakalandığını öğrendiğinde hissettiklerini de şöyle anlattı: "Hayatımın bu en yıkıcı haberini duyduğumda ne olduğunu anlamadım. O sırada hala hayatımızın en iyi günlerini yaşıyorduk." Cain, daha sonra da sözlerini gözyaşları içinde şöyle sürdürdü:

"Onu öperdim, öperdim, öperdim. Onun saçlarının kokusunu özlüyorum, onun ayaklarını yüzüme koymayı özlüyorum, onunla dans etmeyi özlüyorum. Onunla her gün yaptığımız şeyleri yapmayı..." Cain, sekiz aylıkken hayata veda eden kızıyla ilgili olarak en çok özlediği ayrıntıyı da anlattı. Cain, Azaylia'nın tedavisi için hastanede oldukları dönemde çoğu gece onun yanında kaldığını anlattı. Sonrada "Sabah uyandığımda onun kocaman gülümsemesini görmeyi özledim."

Ashley Cain, o hastane günlerinde çok yorgun olduğunu, gecede sadece iki saat uyuduğunu hatırlatarak, her uyandığında sağ yanında yatan kızına baktığını, her seferinde de onun uyanık olduğunu gördüğünü anlattı.

Sonra da küçücük bebeğin o uyurken hiç ağlamadan, ses çıkarmadan onun uyanmasını beklediğini sözlerine ekledi. Caine, minik bebeğinin her ne olursa olsun, yüzünde her zaman bir gülümseme taşıdığını da belirtti. Hastalıkla mücadele sırasında yaşananları da "Biz gülümsedik çünkü o gülümsüyordu, biz cesurduk çünkü o çok korkusuzdu ve biz güçlüydük çünkü o gerçekten çok güçlüydü" diyerek sözlerini sürdürdü.

'HER DAĞIN ZİRVESİNE, HER VADİNİN DERİNLİKLERİNE': Ashle Cain duygusal konuşmasını "Her dağın zirvesinden her vadinin derinliklerine, her yol boyuna, her okyanusun kıyısına, kuzeyden güneye, doğudan batıya, köşeden köşeye seni yanımda götüreceğim bebeğim. Haydi gidelim şampiyon. Benim şampiyonum, benim dünyam, benim kahramanım. Azaylia Diamond Cain, seni seviyorum. " Ashley Caine konuşması sırasında durmadan gözyaşı döktü. Törende bulunan diğer konuklar da onunla birlikte ağladı.





KELEBEK ÖMÜRLÜ AZAYLIA

Cain ile Vorajee, minik Azaylia için Nuneaton kentinde bir cenaze töreni düzenledi. Çok sayıda kişinin katıldığı törende minik bebeğin naaşı beyaz atların çekildiği bir arabayla taşındı. Hayatlarının en büyük acısını taşıyan Ashley Cain ve Safiyya Vorajee'nin siyah yas giysileri içinde olduğu ve ayakta durmak için birbirlerinden destek aldığı görüldü.

"Aslan Kral" (Lion King) temalı cenaze töreninde atlara turuncu renkte tüyler takıldı. Ashley Cain de takım elbisesini aynı renk kravat ve mendille tamamladı. Törene katılan tüm konuklar da etrafta toplananlar da aynı renkleri tercih etti.

Kızları Azaylia'nın lösemi ile mücadelesini sosyal medya hesaplarından paylaşan Ashley Cain ile Safiyya Vorajee tören boyunca gözyaşlarını tutamadı. Korteje katılmayan ama yol kenarında toplananlar da Azaylia'nın fotoğraflarını taşıyıp gözyaşı dökerek minik kızı son yolculuğuna uğurladı.

Bir dönem İngiltere'de çeşitli futbol takımlarında oynayan ardından da modellik yapmaya başlayan Ashley Caine'in sekiz aylık kızı Azaylia, daha hayatının başında lösemiye yakalandı.

Görev aldığı The Ex On The Beach adlı yapımla da şöhretini perçinleyen Ashley Caine ve bebeğinin annesi Safiyya Vorajee bir süredir minik Azaylia'nın tedavisi için hastanede bulunuyordu. Fakat doktorlar genç çifti yıkan gerçeği gizlemedi. Yapılan bütün tedaviye rağmen minik Azaylia'nın yaşayacak sayılı günleri kaldığını açıklamıştı.

TEDAVİ İÇİN SİNGAPUR'A GİTMEYİ PLANLIYORLARDI

Bunun üzerine 30 yaşındaki Ashley Cain ile sevgilisi Safiyya Vorajee, kızları Azaylia'yı alıp evlerine döndü. Bebeğin annesi Vorajee, minik kızın tedavisi için başlattığı kampanya ile 1. 5 milyon sterlin toplamıştı.

Çift, bu şekilde tedavi için Singapur'a gitmeyi planlıyordu. Minik Azaylia'a henüz 2 yaşındayken lösemi teşhisi konulmuştu. Doktorlar Azaylia'nın yakalandığı hastalığın löseminin çok saldırgan bir türü olduğunu belirtti. Fakat hastalığın çok nadir rastlanan bu türü yüzünden minik kızın bu yolculuğa çıkamayacağı da kesinleşti.

Bu arada minik Azaylia'nın ölümünden bir süre sonra Ashley ile Safiyya da yollarını ayırdı.