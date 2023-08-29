'Evlilik formalite' denilmişti... Tatil görüntüleri ortaya çıktı... Belki de açık evlilik yaşıyorlar, hem bundan size ne!

Haberin Devamı

Haklarında en çok iddia ortaya atlan ünlü çift Monako Prensi Albert ile karısı Monako Prensesi Charlene.

Daha evliliklerinin başından bu yana haklarındaki spekülasyonlar bitmek bilmeyen Albert ile Charlene, geçen haftadan bu yana gündemin ilk sıralarında yine.

Bunun nedeni de yine haklarındaki bitmek bilmeyen iddialardan biri. Buna göre Charlene ile Albert'in evliliği sona geldi. Resmi olarak boşanmasalar, hatta konumları gereği bu mümkün görünmese de aralarındaki evlilik sadece göstermelik.

Hatta yine bu iddialara bakılırsa Charlene İsviçre'de yaşıyor. Kocasıyla bir anlaşma yaptı ve buna göre resmi görevleri gerektirdikçe onunla buluşup halkın karşısına çıkıyorlar.

Devam edelim iddialara... Charlene ile Albert randevuyla görüşüyorlar. Hatta Prenses'in ikiz çocukları Jacques ve Gabriella'yı görmesi bile kısıtlandı. Özetle geçen hafta ortaya atlan iddia bu yöndeydi.

Haberin Devamı

BU FOTOĞRAFLAR NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Fakat yine geçen haftanın son günlerinde ortaya çıkan bazı fotoğraflar kafaları tam olarak karıştırdı. Neden mi?

Çünkü o paparazzi fotoğraflarında Charlene ile Albert, yanlarında çocuklarıyla tatil yaparken görülüyor.

Hatta yine o görüntülere bakılırsa çiftin arasında öyle serin rüzgarlar da esmiyor. Her ne kadar Charlene'in yüzü gülmese de kocası Albert, elini omuzuna koyarak ona yakınlık gösteriyor.

İşte "ayrıldılar ve Charlene artık İsviçre'de yaşıyor" iddialarının üzerine ortaya çıkan bu görüntüler kafaları iyice karıştırdı. Tabi iki çift hakkında yeni yeni söylentilerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Şöyle bir hatırlarsak... Ayrı yaşadıkları iddiaları ortaya atıldığında bir ayrıntı vardı: Buna göre birlikte çıktıkları bir aile tatilinden sonra Charlene İsviçre'ye geçmiş, Albert de çocuklarıyla birlikte Monako'ya dönmüştü .

Fotoğrafların bu ayın ilk yarısında çekildiği de düşünülürse belki de bu tatil çiftin ayrı evlerde yaşamaya başlamadan önce çıktıkları tatildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Ağlaya ağlaya giydiği gelinliğin ne 'sırları' varmış Haberi görüntüle

Ama bütün bunlar yine de sosyal medyada tartışmaya yol açmaktan geri kalmadı. Birçok kişi Charlene ile Albert'in bu görüntülerinde yola çıkarak çiftin evliliğini değerlendirdi.

Ayrılmadıklarını ileri sürenler olduğu gibi ayrılıp çocuklarının hatırına birlikte tatile çıktıklarını savunanlar da oldu. Hatta ikilinin "açık evlilik" yaşadığını ileri süren bile çıktı.

Bazı kişiler Charlene ile Albert'in belki de açık evlilik yürütüyor olabileceğini savundu. Bu kişiler "Onların evliliği bizi ilgilendirmez" yorumunu yaptı.

Charlene'in erkek kardeşinin eşiyle yakın arkadaş olduğunu ileri süren bir başkası " Onlar çocukları için iyi birer anne ve baba. Bütün bu anlatılanlar, tek bir kanıtı bile olmayan uydurmalar" diyerek çiftin evliliğiyle ilgili söylentileri yalanladı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Balayında bile aynı otelde kalmamışlar! Babalık testi için acilen evine dönmek zorunda kaldı Haberi görüntüle

TATİL BİLE ANLAŞMANIN BİR PARÇASI OLABİLİR

Bir başka kullanıcı da görüşünü "Belki ayrıldılar ve iki iyi dost olarak kalmaya karar verdiler. Zaten Charlene evliliğini bir kenara atamaz. Çünkü bu şekilde çocuklarını görmesine izin verilmez" diyerek görüşünü belirtti.

Charlene ile Albert'in kendi istekleriyle birlikte olduklarını savunan bir kullanıcı da "Artık Ortaçağ'da değiliz. Charlene isterse boşanabilir, çocukları görmek gibi bir sorunu da olmaz" diye yazdı.

Ama Charlene'in tatil fotoğraflarında bile hiç gülmeyen yüzüne bakarak "Hiç daha mutsuz bir eş gördüğümü hatırlamıyorum" diyen bir kullanıcı da çıktı.

Haberin Devamı

Aslında bu tatilin bile bir tür anlaşmayla yapıldığını savunanlar da oldu. Bunlardan biri " Belli ki işlerin yürümesi için aralarında bir anlaşma yapılmış" diye görüşünü ifade etti.

Dünya üzerinde milyonlarca çiftin sadece çocuklarının hatırına evli kaldığını bunlardan birinin de Charlene ile Albert olabileceğini savunanlar da zıktı.

Tabii ki işin aslını Charlene ve Albert kadar kimse bilmez. Ama bütün bu söylentilerin çıkması da boşuna değil.

Geçen hafta ortada dolaşan iddialara göre Charlene ile Albert, ikizleriyle birlikte bir yat tatiline çıktı. Ondan sonra da Prenses Charlene, İsviçre'de yaşamaya başladı.

Haberin Devamı

BÜTÜN BU İDDİALARIN NEDENİ DÜĞÜNDEKİ GÖZYAŞLARI

Bunun en önemli nedeni ise Charlene'in daha düğünden önce birkaç kez Monako'dan kaçmaya çalışması ve tekrar tekrar geri getirilmesi. Sonra düğününde döktüğü gözyaşlarını da yabana atmamak gerek.

Çiftin ayrı yaşadığı iddialarını ortaya atan ise Alman ve Fransız medyası. Geçen hüfta gündemi meşgul eden bu iddialara bir bakmak gerekirse..

Söylentilere göre 45 yaşındaki Charlene artık Monako'da değil İsviçre'de yaşıyor. Kocası Albert ile de sadece gerektiği zamanlarda görüşüyor.

Bu haberlere göre Charlene ile 65 yayındaki Albert yaz aylarında altı yaşındaki ikizleri Jaçques ve Gabriella ile birlikte bir yat gezisine çıktılar. Ama sonra Charlene Monako'ya geri dönmedi.

HİÇBİR RESMİ AÇIKLAMA YOK!

Çifte yakın bir kaynağın Fransız Voici dergisine verdiği bilgiye göre Charlene ile Albert artık sadece göstermelik bir evlilik yürütüyor. Charlene resmi görevleri gerektirdiğinde kocasının yanında olmaya söz verdi ve Albert de bunu kabul etti.

Alman Bild gazetesine konuşan bir başka kaynak da Charlene ile Albert'in artık evli bir çift gibi değil iki iyi arkadaş gibi olduklarını söyledi. Onun anlattığına göre her ikisinin de amacı çocuklarını iyi bir şekilde yetiştirebilmek.

Charlene resmi görevler için randevuyla kocası Alber'i görüyor ve kameralar karşısına birlikte çıkıyorlar: Sonra her ikisi de kendi hayatlarına dönüyor.

Monako Sarayı ise bu konuda bir açıklama yapmadı.

EVLİLİK YÜZÜĞÜ ÇOKTAN ÇIKTI: Prenses Charlene, birkaç ay önce İtalya'da görüntülenmişti. O gün parmağında evlilik yüzüğü olmaması dikkat çekmişti. Aslında geçen yıldan bu yana Charlene'nin Monako Sarayı dışında başka bir yerde yaşadığı sadece gerektiği zaman kocasıyla bir araya geldiği iddiaları ortada dolaşıyor.





İKİZLER KÜÇÜK ÜLKENİN GELECEĞİ: Charlene ile ilgili iddialar arasında en çok gündeme gelenlerden biri de ikizleriyle ilgili. Kendisi İsviçre'de yaşadığı için çocuklarını sık sık görmesine izin verilmediği söyleniyor. BU iki kardeş, Monako Prensliği'nin geleceği olarak görülüyor.





12 MİLYON EURO'YA ANLAŞTIKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ

Aslına bakılırsa geçen yıl da bu konuda bir iddia ortalarda dolaşıyordu. Buna göre Albert karısının resmi görevler sırasında yanında yer alması için onunla milyon eurol karşılığı bir anlaşma yapmıştı.

Fransız Voici dergisinin ileri sürdüğüne göre Prens Albert, karısı Charlene ile kamu görevlerine dönmesi yani katıldığı etkinliklerde kendisinin yanında yer alması için 'çok gizli' bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre Albert, Charlene'e yıllık 12 Milyon Euro ödeme yapmayı kabul etti.

Gözden Kaçmasın Efsane büyükannesinin kopyası gibi: Babasını yıllarca gizlediler Haberi görüntüle

10 AY GÜNEY AFRİKA'DA KALDI

Prenses Charlene önce bir enfeksiyon geçirdiği için Güney Afrika'da 10 ay kaldığı ileri sürüldü. Monako'ya döndükten sonra da İsviçre'de bir klinikte tedavi gördüğü açıklandı ve yine ortalarda görünmedi.

Fakat geçen 15 gün içinde toplam iki kez kocası ve çocuklarıyla birlikte iki farklı etkinlikte toplumun ve kameraların karşısına çıktı. Bu durum da artık Charlene'in sağlığına kavuştuğu ve görevlerine geri döndüğü şeklinde yorumlandı. Fakat Voici'nin ileri sürdüğüne göre bunun altında bambaşka bir durum yani imzalandığı ileri sürülen milyon euro'luk anlaşma var.

65 yaşındaki Prens Albert ile 2011 yılında evlenen 45 yaşındaki Charlene, doğal yaşamı koruma faaliyetleri kapsamında gittiği Güney Afrika'da 10 ay kalmıştı.

Eski bir milli yüzücü olan Zimbabwe doğumlu Charlene'in, kulak burun boğaz enfeksiyonuna yakalandığı, doktorlarının uzun uçak yolculuğuna izin vermediği, bu yüzden de Monako'ya dönemediği açıklanmıştı.

Arada eşi Albert ve 7 yaşındaki ikiz çocukları Jacques ile Gabriella tarafından ziyaret edilen Prenses'in orada iki kez operasyon geçirdiği de basına yapılan açıklamalar arasında.

GİZEMLİ HASTALIĞIN NE OLDUĞU AÇIKLANMADI

Bu sürenin ardından Monako'ya dönen Charlene, sonra da "ruhen ve fiziksel olarak bitkin" durumda olduğu için İsviçre'de bir klinikte tedavi altına alındı.

Hastalığının ne olduğu açıklanmayan Charlene, geçen hafta iki farklı etkinlikte kamuoyunun ve kameraların karşısına çıktı. O ana kadar da Prenses Charlene hiçbir görevinde yer alamadı. Prens Albert, bazı kamuya açık etkinliklere çocukları ile birlikte katıldı.

Gözden Kaçmasın Koca bir ülkenin geleceğini onlar kurtardı: Boynu bükük kardeşler Haberi görüntüle

BAŞINI AĞRITAN SORUNLAR BİTMEK BİLMEDİ

Charlene iddialara göre pek istemese de Albert ile evlendi evlenmesine ama bu kez de karşısına veliaht sorunu çıktı. Charlene hemen hamile kalmadı. Bu da ülke için bir sorun oldu. Nedenine gelirsek...

Eğer Albert'in çocuğu olmasaydı, Monako'nun Fransa'ya bağlanması ihtimali vardı. Diğer bir seçenek ise Prenses Caroline'in çocuklarından birinin tahta geçmesiydi. Albert'in gayrimeşru oğlunun varis olması söz konusu bile değildi.

İşte bu yüzden ülkenin geleceğini kurtaracak adım Charlene'in, Albert ile evliliğinden veliaht dünyaya getirmesiydi.

Gözden Kaçmasın Evlilik dışı iki çocuğuyla birlikte ilk poz: Farklı kadınlardan dünyaya geldiler Haberi görüntüle

EVE DÖNMESİYLE ORTADAN KAYBOLMASI BİR OLDU

Eşi Albert, Charlene'nin çok hasta olduğunu ve adını açıklamadığı bir ülkede tedaviye gittiğini söyledi. Aradan yine birkaç ay geçti ve Charlene yine ortada yok. Bütün bunlar da birçok iddianın ortaya atılmasına neden oldu.

Bazıları göre Charlene ile Albert, boşanmak üzere ya da belki çoktan boşandılar bile. Bazı iddialara göre de Prenses Charlene gerçekten hasta. Ama bu hastalığın ne olduğu konusunda da çok söylenti var.

Kimilerine göre tedavisi zor bir hastalık bu, kimine göre de Charlene ruhsal olarak bir çöküş içinde. Bir tuhaf iddia da yaşadığı bütün bu sorunların geçirdiği estetik operasyonun ardından ortaya çıkan komplikasyonlardan kaynaklandığı.

DÜNYA ONU 'MUTSUZ PRENSES' OLARAK TANIYOR... ÇOK NADİR GÜLÜYOR

Evlilikten sonra "prenses" unvanını alan Charlene Wittstock da "mutsuz prenses" olarak dünya sahnesinde yerini aldı. Bu mutsuzluğu da sebepsiz değildi kuşkusuz.

Çünkü Prens Albert, çapkınlıklarıyla ve sıra dışı yaşamıyla ünlüydü. Prens'in bir hostes ve bir garsondan iki çocuğu bulunuyor.

Bir garsonla ilişkisinden dünyaya gelen kızına annesinin adı olan Grace'i ve kendi soyadı olan Grimaldi'yi verdi.

Tıpkı bir süre sonra bir hostesten dünyaya gelen oğluna yaptığı gibi. Bütün bunlar düğünden önceydi elbette. Prens Albert da evlendikten sonra bu iki evlilik dışı çocuğunu çok gündeme getirmemeye çalıştı.

HERKES PERİ MASALI SANDI... AMA HAYAT YÜZÜNDEKİ GÜLÜMSEMEYİ ELİNDEN ALDI

Bugün bütün dünya Charlene'i 'mutsuz prenses' olarak tanıyor. Ama Albert ile ilişkilerinin ilk döneminde o da bütün yaşıtı genç kızlar gibi yüzünden gülümsemesini eksik etmiyordu. Hele de ilişkisinin ilk döneminde. Ama belli ki kraliyet hayatı, sıradan bir aileden gelen Charlene'i sanıldığı gibi bir peri masalı kahramanına dönüştürmedi. Tam tersine yüzündeki gülümsemeyi alıp götürdü.

Birçok yoruma göre Charlene mutsuzluğunun acısını saçlarından çıkarıyor. Evlendiğ isırada omuz hizasında olan saçlarını kestirdi ve bir daha uzatmadı. Bundan üç yıl kadar önce kestirdiği saçları ise büyük olay oldu. Herkes bu punk modelini Charlene'in depresyonda olmasına bağladı.

