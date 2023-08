Işıklar.. Kamera.. Aksiyon... Gözü yine yükseklerde... Bana bir Oscar yakışır!

Haberin Devamı

Elbette kariyerinin ilk döneminde, günün birinde herkesin tanıdığı bir oyuncu olmayı hedefliyordu Meghan Markle. Suits dizisiyle bunu da belli bir ölçüde başarmıştı. Ama belki kendisinin bile bugün ulaştığı şöhreti elde edebileceği konusunda şüpheleri vardı.

Arkadaşlarının anlatımına göre hırslı ve "hesabını kitabını bilen" biriydi Markle. Sonradan ortaya çıktığına göre aklının bir köşesinde de dünyaca tanınmış biriyle evlenmek vardı.

Markle, Suits dizisiyle üne kavuştu. Daha önce de bazı yapımlarda küçük roller oynadı.

Zaten ne yaptı, ne etti İngiliz kraliyet ailesinin haşarı çocuğu Prens Harry ile tanıştı. Üstelik bununla yetinmedi onun kalbini çaldı. Herkesin bildiği gibi de Harry ile evlendi. Şimdi bu anlamdaki hayalini gerçekleştirmiş iki çocuk annesi bir kadın Meghan. Üstelik adını bu evlilik sayesinde tüm dünya duydu.

Haberin Devamı

İngiliz kraliyet ailesine girdikten sonra Kraliçe 2. Elizabeth, torunu Harry ve yeni karısı Meghan'a evlilik hediyesi olarak "Sussex Dükü" ve "Sussex Düşesi" unvanlarını verdi.

İlk anda herkes onların da tıpkı William ile Kate gibi ailedeki görevlerini yıllarca sürdüreceğini sanıyordu. Ama öyle olmadı.

Gözden Kaçmasın Karısının yüzü nasıl gülsün! Evlilik dışı çocuğu ve kaçamak yaptığı kadınla buluştu Haberi görüntüle

ÖNCE AYRILIP SONRA AİLEYİ BOMBALADILAR

Evlenmelerinin üzerinden iki yıl geçtikten sonra aileden ve görevlerinden ayrılık kararı geldi. Harry ile Meghan ABD'ye taşındı. Ardından da İngiliz kraliyet ailesine yönelik bombaları geldi.

Elbette böyle ünlü bir ailenin üyesi oldukları içi dijital yayın platformları da kapılarını sonuna kadar açtı Harry ve Meghan için. Başlarda işler yolunda gitse de Harry ile Meghan'ın talihi tersine döndü.

Harry'nin içine doğup büyüdüğü aileyi bombalayarak elde ettikleri kariyerleri bir noktada tıkandı. Dijital yayın platformlarından biri yeteri kadar çalışmadıkları gerekçesiyle iş anlaşmalarına son verdi. Ondan sonra da Harry ile Maghan için yeni arayışlar dönemi başladı.

Haberin Devamı

İşte bu konudaki seçeneklerden biri de -en azından Meghan Markle için- oyunculuğa geri dönmek. Her ne kadar artık Londra'da yaşamasalar da hatta bağlarını olabildiğine koparmış olsalar da İngiliz kraliyet ailesinin bir üyesi için öyle sıradan rollerde oynamak da düşünülecek şey değil.

Yıllar önce ismini bile kullanmadan Married with Children (Evli ve Çocuklu) adlı dizide küçük bir rolde oynadığı ortaya çıkan Meghan Markle yine her zamanki gibi 'büyük' düşünüyor.

Bunu da Life and Style dergisine konuşan bir kaynak şöyle anlattı: " Suits dizisinin tekrarları o kadar büyük ilgi gördü ki Meghan Markle'a hayranlarının onun oyunculuk performansını yeniden görmek istedikleri söylendi."

Haberin Devamı

Bu kaynağın açıklamasına göre Meghan Markle, gözünü dramatik rollere dikmiş durumda. "Kaderinde bir Oscar ödülü olduğunu düşünüyor."

Göründüğü gibi Meghan Markle, oyunculuğa geri dönse bile Suits gibi bir dizide oynamak bile onu yeterince memnun etmeyecek. Markle, kendisini yıllarca beklediği üne kavuşturan Suits dizisinde Rachel Zane karakterine hayat veriyordu.

Aslına bakılırsa Meghan Markle, henüz oyunculuk konusunda bir açıklama yapmadı Ama dergiye konuşan kaynağa göre Markle'a teklif yağıyor.

Bir başka kaynak da Markle'ın son beş yılda çok sayıda teklif aldığını ve hepsini geri çevirdiğini anlattı. O dönemde Markle'ın önceliği, gelin olarak katıldığı İngiliz kraliyet ailesiydi. Ama artık her şey değişti.

Haberin Devamı

Bu kaynağa göre diğer iş fırsatları azaldıkça da Meghan Markle aktif olarak oyunculuğa dönmeyi ciddi ciddi düşünüyor. Bu nedenle yapımcılarla ve yönetmenlerle görüşüyor. Harry de onu bu konuda tam anlamıyla destekliyor.

Kaynaklara göre Meghan Markel'ın oyunculuğa dönmesi olmayacak iş değil. Çünkü bu onun en iyi bildiği ve her zaman sevdiği bir şey.

Bir başka kaynak Harry'nin kendisi için oyunculuk deneyimine pek sıcak bakmadığını söyledi.Prens, böyle bir adım atarsa insanların kendisiyle alay edeceği görüşünde. Bu yüzden de Meghan ile birlikte bir filmde oynaması onun açısından mümkün değil.

Haberin Devamı

HARRY SICAK BAKMIYOR

Ama bu kaynağın bu konudaki değerlendirmesi de ilginç: "Yine de geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz. Bir gün Harry de bunu yapabilir."

Öte yandan başka kaynaklara göre de Meghan'ın eski mesleğine geri dönmesi bir seçenek değil. . O şu sıralar sadece marka ortaklıklarıyla ve yardım faaliyetleriyle ilgileniyor

Aslına bakılırsa eğer Meghan Markle oyunculuğa geri dönerse İngiliz kraliyet ailesinin tek oyuncu üyesi olmayacak.

Çünkü ailenin bir başka oyuncu gelini de mesleğine tamamen veda etmedi. Kimi zaman kamera karşısına geçip çeşitli projelerde görev alıyor. Gelin onun öyküsüne de bir bakalım.

Gözden Kaçmasın Erotik pozlar verip şöhret peşinde oradan oraya koşuyordu: Hayat ona bir değil dört güzel prens verdi Haberi görüntüle

Kamera karşısından saraya gelin giden en ünlü isim Grace Kelly. (Sağda) Monako Prensi Rainier ile evlendiğinde Kelly, Hollywood'un yıldızıydı. İsveç sarayının gelini Prenses Sophie de eski bir TV yıldızı. Şimdi Prens Carl Philip ile mutlu bir evliliği var.

KAMERALARIN KARŞISINDAN KRALİYET SARAYINA

Grace Kely, Hollywood'un en parlak yıldızlarından biriydi ve Monako Prensi Rainier'nin kalbini çaldı. Sonuç olarak bu küçük ülkenin prensesi oldu.

Bir zamanların Grace Kelly'si milyonların hafızasına Prenses Grace olarak kazındı. Daha genç sayılabilecek bir yaşta beklenmedik bir anda geçirdiği trafik kazası sonucunda hayata veda etti.

Yıllar sonra bu kez Meghan Markle çıktı sahneye. Yıllarca Hollywood'da ter döktükten sonra Suits dizisiyle adını duyuran Markle, Prens Harry sayesinde İngiliz kraliyet ailesinin gelini oldu. O noktadan sonra da oyuncuyken elde edemediği şöhrete bir anda kavuştu. Kocasıyla birlikte yaptığı çıkışlarla da gündemin ilk sıralarındaki yerini koruyor.

İsveç sarayının gelini Prenses Sophie ise kendisinin de söylediği gibi şöhret peşinde koşarken Carl Philip sile evlendi, hem ülkenin hem evinin prensesi oldu.

İNGİLİZ KRALİYET AİLESİNİN İLK OYUNCU GELİNİ

Buraya kadar tamam... Peki ya İngiliz kraliyet ailesinde bir başka oyuncu gelin daha olduğunu biliyor musunuz?

Üstelik bu gelinin, kocası kıdemli kraliyet mensubu olmadığından yani resmi görevlere katılmadığından mesleğini sürdürdüğünü... Ya da çiftin Harry ile Meghan'dan çok önce ABD'ye taşındığını ve orada yaşadığını?

Bu tür konulara çok meraklı değilseniz muhtemelen bunu bilmiyorsunuz. Biliyorsanız hatırlatalım, bilmiyorsanız da İngiliz kraliyet ailesinin oyuncu üyesini size tanıtalım istedik. Çünkü bu oyuncu gelin, her ne kadar hiyerarşik olarak çok göz önünde olmasa da önemli etkinliklerde kraliyet kanından kocasıyla birlikte yer alıyor.

KAYINPEDERİ, KRALİÇE'NİN KUZENİ

İngiliz kraliyet ailesinin oyuncu gelini Sophie Winkleman... Two and a Half Men, Death in Paradise, Peep Show,Trust gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Sophie Winkleman'ın kraliyet gelini olma meselesine gelirsek...

43 yaşındaki Sophie Winkleman, 2009 yılından bu yana Lord Frederick Windsor ile evli. Lord Frederick, soyadından da anlaşılacağı üzere İngiliz kraliyet ailesinin kanından geliyor. Kent Prensi Michael ile eşinin tek oğlu.

Frederick Windsor'ın babası olan Kent Prensi Michael, Kraliçe 2. Elizabeth'in baba tarafından kuzeni. Ayrıca taht için 51'inci sırada yer alıyor.

CALIFORNIA'DA YAŞIYOR, MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

İşte İngiliz oyuncu Sophie Winkleman'ın İngiliz kraliyet ailesiyle ilgisi böyle. Yani ailenin gelini. Ama kocası, taht için ilk sıralarda olmadığından hayatını istediği gibi kurdu ve oyunculuk kariyerini de sürdürüyor.

Bu arada hemen çiftin ABD, California'da yaşadığını; Lord Frederick Windsor'ın da finans analisti olduğunu söyleyelim. Lord Windsor taht için de babasından bir sonra yani 52'nci sırada.

İki çocuk sahibi olan Sophie Winkleman ya da evlilik adıyla Lady Sophie Windsor hatta protokol adıyla Lady Frederick Windsor ve kocası, hayatlarını ABD ile İngiltere arasında ikiye böldü.

Kraliyet ailesinin üyeleri olarak katılmaları gereken etkinliklerde yer alıyorlar. Fakat daha sonra ABD'deki evlerine dönüyorlar. Çift, son olarak geçen hafta Galler Prensesi Catherine'in ev sahipliği yaptığı Noel konserine de katıldı.

ÜNİVERSİTEDE TANIŞTILAR:Sophie Winkleman, Lord Frederick Windsor ile öğrenim gördüğü Cambridge Üniversitesi'nde tanıştı. 2009 yılında evlendiler ve hemen ardından Winkleman'ın kariyerini sürdürmesi için California'ya taşındılar.





KIZLARIN BİRİ ABD'DE DİGERİ İNGİLTERE'DE DOĞDU

İlk kızları Maud Elizabeth Daphne Marina, 2013 yılında ABD'de dünyaya geldi. Kardeşi Isabella Alexandra May ise çiftin Londra'da yaşadığı sırada doğdu.

Bir süre İngiltere'de yaşayan çift çocuklarını, şimdi Prens William ile Kate Middleton'ın üç çocuğu George, Charlotte ve Louis'nin de gittiği Thomas Battersea Okulu'na gönderdi.