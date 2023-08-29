Bu giysiler bile gerçeği gizleyemedi! Eğer bir gün kayınpederini görse koşarak kaçar!

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Ama biliyor musunuz ki genç kadının o dudak uçuklatan ve bazılarını kızdırıp tartışmalara yol açan kıyafetleri aslında kendisiyle ilgili şoke eden bir gerçeği perdelemenin bir aracı belki de!

Censori, Kanye West'in hayatına daha Kim Kardashian ile evliliği sürerken girdi. Ama o sırada sevgilisi değil kendi kurduğu şirketin bir çalışanıydı. Üstelik Kim Kardashian'a o kadar çok benziyordu ki! Hatta ileri sürülenlere göre Kim Kardashian bu genç kadından hiç hoşlanmıyordu.

Aradan zaman geçti. Bir zamanlar magazin basını tarafından "Kimye" olarak anılan Kardashian ve West yollarını ayırıp resmen boşandılar.

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'SÖZDE' EŞ, 'SÖZDE' KAYINPEDER

Dört çocuklu evliliğin resmen sona ermesinin üzerinden sadece birkaç ay geçmişti ki Kanye West'in adı önce Julia Fox ile anıldı ardından da Bianca Censori ile birlikte görüntülenmeye başladı. Bu şekilde yani West ile yaşadığı aşkla Censori de magazin basınının manşetlerinde yer almaya başladı.

Zaman içinde Censori'nin giysileri eskisinden daha iddialı bir hale gelir oldu. Saçlarını kestirdi, önce sarıya sonra koyu renge boyattı.

Sonra da neredeyse yarı çıplak ve daha da ötesinde eşi benzeri olmayan giyim tarzıyla sokaklarda boy göstermeye başladı. Elbette yanında tıpkı kendisi gibi tuhaf giyinen Kanye West ile birlikte.

Çok geçmeden West ile Censori'nin aslında resmi olmayan bir nikahla evlendikleri duyuldu. Artık bütün basın ondan Kanye West'in "karısı" diye söz ediyor.

Bu sözcüğün böyle vurgulanmasının ve birçok yayın kuruluşu tarafından tırnak içinde yazılmasının bir nedeni var elbette. O da evliliğin büyük olasılıkla yasal olmaması. Yani bir başka deyişle Bianca Censori, Kanye West'in "sözde" karısı bu ifadeye göre....





BABASI VE İKİ AMCASI TANINMIŞ GANGSTERLER

Ama bütün bunlar bir yana Censori ile ilgili pek bilinmeyen bazı gerçekler de Avustralya basını tarafından ortaya çıkarıldı.

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Bugüne kadar Avustralyalı olduğu, mimari tasarım eğitimi aldığı ve West ile aşk yaşamaya başladıktan sonra değiştiği gibi noktalardan başka hakkında çok fazla şey bilinmeyen Bianca Censori'nin aile geçmişi de ortaya çıktı. Ama ne geçmiş! Duyanların dudaklarını uçuklatacak türden.

Daily Mail'in Avustralya edisyonunun ortaya çıkardığına göre Bianca Censori, ülkede "nam salmış" bir mafya ailesinin kızı.

Leo adıyla bilinen babası Elia Censori, Melbourne'da tanınan bir gangster. 1982 yılında uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanan Leo Censori, ağır hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ama Bianca'nın ailesindeki tek olaylı kişi babası değil. Amcası da yeraltı dünyasının Avustralya'da bilinen isimlerinden biri.

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AİLESİNİN SUÇ DOSYASI KABARIK

Eris Censori, bir zamanlar Avustralya'da, işlediği cinayet nedeniyle idam cezasına çarptırıldı ama sonra cezası ömür boyu hapse çevrildi. Üstelik kötü şöhretli bir çete üyesi olarak biliniyor. Bu arada.. Eris bir süre hapis yattıktan sonra salıverildi.

Bianca'nın amcası Eris, sonradan adını Tony Campana olarak değiştirdi. Üstelik de kız kardeşi Elenia ile de aralarında yıllardır süregelen bir mülk davası var. İki kardeş, Avustralya, Victoria'da bulunan aile mülkü yüzünden mahkemelik durumda.

Kız kardeşi, yani Bianca'nın halası Elenia'ya göre yeni adıyla Tony Campana ya da eski adıyla Eris Censori, "kendisine hayır diyemeyeceğiniz" adamlardan biri. Davanın duruşmalarından birinde söylediğine göre ona "hayır" demek, sonrasında korkunç olaylara yol açabilir.

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Kanye West'in, "belalı dünürleri" Bianca'nın babası ve amcasıyla sınırlı değil. Bir de onların en büyük kardeşi Edmondo var ki çevresinde Eddie Capone olarak biliniyor. Yani o da yeraltı dünyasından biri. Eddie'nin polise saldırmak, hırsızlık ve tehdit dahil olmak üzere pekçok şiddet içeren suç kaydı ve mahkumiyetleri bulunuyor.

Kanye West, Bianca Censori ile bir ilişkiye başlarken bütün bunlardan haberdar mıydı bilinmez. Ama basının ortaya çıkardığına göre durum böyle.

Peki ya gün yüzüne çıkan bu gerçekler Bianca ile Kanye'yi etkiliyor mu? Görünüşe göre pek değil. Onlar başka nedenlerle gündeme gelmeye hatta tartışma konusu olmaya devam ediyorlar.

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TATİL KIYAFETLERİ TARTIŞMA YARATTI

Bir süredir İtalya'da bulunan çift, geçen hafta Bianca Censori'nin yarı çıplak giyimi nedeniyle gündemin ilk sıralarına yerleşmişti. İtalyan sosyal medya kullanıcıları Censori'yi eleştiri yağmuruna tutmuş hatta ondan şikayetçi olmuşlardı.

Censori'nin kıyafetleri hayranları tarafından bile ağır eleştirilince polisin de dikkatini çekti. Bu durum çifte 5 bin ile 10 bin euro arasında para cezası bile getirebilir.

İtalya'daki kanunlara göre Censori bu giyimi yüzünden para cezası alabileceği gibi aynı zamanda reşit olmayan kişilerin gözü önünde bu şekilde göründüğü için dört aydan dört yıla kadar hapis cezasına bile çarptırılabilir.

Censori'nin giyimi sosyal medyada da İtalyan kullanıcılar tarafından da eleştirildi. Bir kullanıcı "Gözaltına alınmamış olması şaşırtıcı. İtalya çok daha muhafazakar bir ülke" diye yazarak görüşünü belirtti.

Bir başkası da "Umarım İtalya bunları ülkeden atar" diye eleştiride bulundu. Censori'nin giyim tarzı "saygısız" olarak nitelendirildi.

Bianca Censori; buna gündemde olmasını, medyanın bu kadar çok ilgisini çekmesini Kanye West ile birlikteliğine borçlu.

Ama ondan da ötesi bugünkü şöhretini elde etmesinde etkisi olan bir kişi daha var: West'in eski eşi Kim Kardashian. Çünkü Censori, son dönemde saçlarını kestirip sarıya boyatsa da başlarda Kardashian'ın ikiz kardeşi gibi görünüyordu.

İşin aslı o görüntüye de bir dizi estetik operasyon sonrasında kavuşmuştu. Çünkü daha adını yakın çevresi dışında kimse bilmezken fiziksel olarak "yan komşunun kızı" gibi görünüyordu.

Yani dikkat çeken hiçbir özelliği yoktu. Ama Kanye West'in Yeezy firmasında çalışmaya başlaması onun hayatındaki dönüm noktası oldu.





YANINDA ÇALIŞIRKEN GÖNLÜNÜ ÇALDI

Peki ya Censori'nin bu yüzden Kim Kardashian'la da tanıştığını biliyor musunuz? Üstelik Kim Kardashian'ın, kocasının yanında çalışan bu Avustralya doğumlu bu genç kadından kelimenin tam anlamıyla nefret ettiğini?

27 yaşındaki Avustralyalı Bianca Censori, bir mimari tasarımcı, bir süredir de Kanye West'in firmasında çalışıyordu. Bu yüzden doğal olarak da Kim Kardashian onu tanıyordu. Fakat, West ve Kardashian'a yakın kaynaklara göre Kim Kardashian, daha o zamanlardan itibaren Censori'den hiç hoşlanmıyor ve hatta onu hor görüyordu.

Bu kaynağın, Kanye West'in eski ve yeni eşleri arasındaki ilişkiye dair söylediklerine bakalım bir de: "Kim, Bianca'dan nefret ediyordu. Çünkü Bianca tatlı bir kız ve Kim tatlı kızları sevmez."





ONU SADECE PATRONU OLARAK GÖRMÜYORDU... DAHA FAZLASINI İSTİYORDU

Söz konusu kaynaklar, Page Six'e Kanye West, Kim Kardashian ve Bianca Censori ile ilgili başka ayrıntılar da verdi. Buna göre Kim, o zamanlar evli olduğu Kanye West'in bir çalışanı olan Bianca'nın "patronundan, sadece yanında çalışan biri olmanın ötesinde bunun daha fazlasını istediğini" biliyordu.

Biraz önce de söylediğimiz gibi Bianca Censori, Kanye West ile tanıştığı ABD'ye taşınmadan önce bugünkü görüntüsüne uzaktan yakından benzemiyordu.

Hatta Melbourne'dan bir okul arkadaşı konuk olduğu bir radyo programında onun hakkında şunları söylemişi. "Kesinlikle bugünkü haline benzemiyondu. Burnu farklıydı, yüzü farklıydı, kalçası bile farklıydı. Eskisinden farklı olmadığını söyleyebileceğim tek ayrıntsı göğüsleri."

Censori'nin bir başka okul arkadaşına göre genç kadın, okul yıllarında her zaman popüler bir kızdı. Bu arkadaşı onu şöyle anlattı: "Bianca o zamanlarda da çok tatlıydı. bir başka okul arkadaşına göre de Bianca Censori, insan ilişkileri güçlü biriydi. Ona göre bir tür sosyal kelebekti."

Bir anda magazin meraklılarının dikkatini çeken Bianca Censori'nin en çarpıcı özelliği gerçekten de Kim Kardashian'a olan şaşırtıcı benzerliği. Fiziksel özelliklerinin yanı sıra giyim kuşamı da Kanye West'in eski eşinin kopyası gibi.

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AYNI ZAMANDA BİR GİRİŞİMCİ

Avustralya doğumlu olar Censori ile 45'ine gelen Kanye West arasında hatırı sayılır bir yaş farkı var. Melbourne Üniversitesi'nde mimari eğitimi gören Bianca Censori, 2017 yılında diplomasını aldıktan sonra 2019 ile 2020 arasında yüksek lisans yaptı.

Bianca Censori; okulunu bitirdikten sonra bir mücevher firması kurdu. Kariyeriyle ilgili olarak bilgi verdiği internet sayfasına göre kendi kendine tasma şeklinde kolyeler tasarladı. Yine kendi ifadesiyle, tasarladığı bu kolyeler ilgi gördü, işi de usul usul büyümeye başladı. Bu arada Censori; doğum yeri olan Avustralya'da bir süre de bir mimari firmasında çalıştı.

Kanye West ile Bianca Censori'nin nasıl tanıştığına da bakalım. Aslında bu iş gerçekten çok yeni gibi görünüyor.

Bilinen, Censori'nin Kanye West'in firmasında çalıştığı. Ne zaman romantik ilişkiye başladıkları ise bir muamma. İkili, bu yılın 9 Ocak günü Beverly Hills'te bir restoranda Yemek yerken objektiflere takıldı. O gün de parmaklarındaki evlilik yüzükleri dikkat çekti.

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INSTAGRAM SAYFASINI DA KAPATTI

Bianca Censori ile ilgili bir başka bilgiye daha gelelim. Genç kadın aslında Instagram kullanıyordu. Üstelik burada çarpıcı paylaşımlar da yapıyordu. Fakat Kanye West ile evlilik haberi duyulduğu an sayfasını kapattı.

Öyle ya da böyle Bianca Censori bugün magazin dünyasının gündeminde ilk sıralarda yer alan bir isim. Üstelik Kanye West ile iddialara göre evleninceye kadar kendisini benzettiği Kim Kardashian ile ortak yanları da neredeyse kalmadı.

Üstelik artık Kanye West ile uyumlu tuhaf kıyafetleriyle sokaklarda gezmeyi sürdürüyor.