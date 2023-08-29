Taşıyıcı anne 'bebeği düşürdü': Artık ondan nefret ediyorum, iğrenç biri!

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İşte bunlardan biriyle ilgili çarpıcı bir iddia ortada dolaşıyor son günlerde. Söz konusu ünlü, yıllardır kendisine hayran olan bir genç kadınla bebeğini taşıması konusunda anlaştı.

Fakat sonra onun altıncı bebeği için taşıyıcı anne olmaya söz veren genç kadın fikrindi değiştirdi. Anlattığına göre de bunun nedeni bir kez daha çocuk sahibi olmak isteyen ünlünün kendisine yaptığı saygısızlık. Gelin, neler olup bittiğine bir bakalım.

Bu olayda söz konusu olan ünlü, gösteri dünyasında yaptığı işlerden çok yarattığı skandallar ve ardı ardına geçirdiği estetik operasyonlarla tanınan Katie Price.

Eski ilişkilerinden ve evliliklerinden beş tane çocuk sahibi olan Price, iddiaya göre bir taşıyıcı anne aracılığıyla yeni bir bebek sahibi olmak istedi.

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SÖZLÜ OLARAK ANLAŞTI

45 yaşındaki Price planını da önceden hazırlamıştı zaten. Buna göre bir taşıyıcı annenin dünyaya getireceği bebek için yumurtalar kendisinden alınacaktı. Sperm için de bir dargın bir barışık nişanlısı Carl Woods ona destek olacaktı. Eğer o kabul etmezse de bir donörün bağışıyla hamilelik sağlanacaktı.

Konuşulanlara göre Katie Price taşıyıcı anne olması konusunda da kendisinin hayranı olan ve sonradan bire bir tanıştıkları Sheena-Disney Mackenzie ile sözlü bir anlaşmaya varmıştı.

Aslında Price'ın kendisine taşıyıcı anne olarak seçtiği kadın da 40'lı yaşlarının başındaydı. Ama görünüşe göre bebek dünyaya getirmesinde tıbbi olarak bir sorun yoktu ve bu işten kazanacağı para da onun için önemliydi.

Bu şekilde Katie Price ve Sheena-Disney Mackenzie adlı kadın konu üzerinde bir anlaşmaya varmış oldular. Ama sonra işler beklendiği gibi gelişmedi.

MacKenzie, Katie Price'ın kendisine saygısızlık yaptığını ve bu yüzden taşıyıcı anne olma fikrinden vazgeçtiğini söyledi İngiliz basınına.

Üstelik zaten beş tan çocuğu olan Price'ın neden bir kez daha anne olmaya çabaladığı konusunda da bir iddiası var.

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Bu arada Katie Price ile yıllardır kendisinin hayranı olan MacKenzie'nin ilişkisi sadece bu taşıyıcı annelik konusuyla sınırlı değil. Sheena MacKenzie daha önce Price'ın çocuklarına geçici olarak bakıcılık da yapmıştı.

Price daha önce bu konuda artık bebek dünyaya getiremeyeceğini bu yüzden de bir taşıyıcı anne ile sözlü olarak anlaştığını açıklamıştı.

'BANA VE KIZLARIMA SAYGISIZLIK YAPILDI'

Bu konuda şöyle konuşmuştu Price " Bu kadını tanıyorum. Bebek için benim yumurtalarım kullanılacak. Eğer nişanlım Carl olmazsa başka bir donörün sperm bağışından yararlanılacak. Ben artık 45 yaşındayım: Kesinlikle bir bebek daha istiyorum. Ama bugüne kadar dört kez sezaryen oldum bir kez de normal doğum yaptım" demişti.

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İşte bu anlaşma üzerine MacKenzie, Price'ın yeni bebeği için taşıyıcı anne olmayı kabul etti. Fakat sonra aralarında beklenmedik gelişmeler yaşandı. MacKenzie'nin ileri sürdüğüne göre Price kendisine ve kızlarına büyük bir saygısızlık yaptı.

Anlatıtğına göre Sheena ve Katie buluşup bir otel odasında Barbie filmini izleyeceklerdi. Hatta o buluşmaya her ikisinin çocukları da gidecekti. Bu buluşma için plana göre herke pembeler giyecekti.

Sheena da plana uydu ve pembe giydi, kızlarına da pembe renkli kıyafetler alıp giydirdi. Sonra da anlaştıkları gibi otele gidip Ktie Price ve çocuklarını beklemeye başladı.

Fakat Katie buluşmaya gitmediği gibi Sheena'ya bunun nedenini açıklayan bir haber de vermedi. Sonunda Sheena da bekleyip tekrar evine döndü. İşte bu durum müstakbel taşıyıcı anne tarafından Price'in kendisine saygısızlık yaptığı şeklinde yorumlandı.

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MacKenzie söz konusu buluşmaya kendi kızlarını da götürdüğünü ve sırf bunun için yeni kıyafetler aldıklarını söyledi Sonra da şunları anlattı: "Bana yapılan saygısızlık önemli değil. Ama kızlarıma da saygısızlık yaptı."

'HAPİSTEN KAÇMAK İÇİN HAMİLE KALMAYA ÇALIŞIYOR'

Sheena MacKenzie'nin söylediğine göre Katie Price bu olayın ardından kendisine bir yazılı mesaj gönderdi ve bebeğini kendisinin hamile kalıp dünyaya getireceğini söyledi.

Sheena MacKenzie'ye göre bunun nedeni ise cezaevine girmesi söz konusu olan Katie Price'ın bundan kurtulma planı. Yani Price hamile kalarak cezasını çekmekten kurtulmaya çalışıyor ona göre.

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Kısaca özetlemek gerekirse "Katie Price'ın sözlü olarak anlaştığı taşıyıcıanne daha hamile kalmadan" bebeği düşürdü." Yani plan bozuldu.

Bu durumdan en zararlı çıkan kişi de kendisinin ididasına göre Sheena MacKenzie. Bu konuda İngiliz basınına konuşan MacKenzie "Bilseydim Katie Price ile bu kadar vakit kaybetmek yerine başkalarıyla vakit geçirirdim" diye konuştu.

Bu olay Sheena MacKenzie'nin Katie Price'e bakışını da değiştirdi söylediğine göre. Geçmişte Price'ın büyük bir hayranı olduğunu ve hatta sırtında onun dövmesini taşıdığını söyleyen Sheena "Artık onan nefret ediyorum. Kişilik olarak kesinlikle iğrenç biri" diye konuştu.

FARKLI BİRLİKTELİKLERDEN BEŞ ÇOCUK

Katie Price farklı birlikteliklerinden beş tane çocuk sahibi oldu. Kariyerinin yükseldiği dönemlerde şarkıcı Dane Bowers'tan hamile kaldı. Çift ayrıldı ve Price da bebeğini aldırdı.

2002 yılında Manchester United'da oynayan dünyaca ünlü futbolcu Dwight Yorke'tan hamile kaldı. Yorke'tan ayrılmasına rağmen çocuğu Harvey'i doğurdu.

Daha sonra 2005 ile 2009 arasında Peter Andre ile evlendi. Bu evlilikten Princess'in yanı sıra şu anda 18 yaşında olan Junior Savva Andreas adında bir çocuğu oldu.

2010 ile 2012 arasında Alex Reid ile evlendi Price.Son olarak2013 ile 2021 arasında Kieran Hayer ile evlendi. Bu evlilikten de iki çocuk sahibi oldu.