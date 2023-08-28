Boşanmaları yılan hikâyesine döndü… Nafakayı az bulan eski eşi onu servetini saklamakla suçlamıştı: Ünlü oyuncu özel jetiyle geziyor!

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HOLLYWOOD TARİHİ ÇOK ÇEKİŞMELİ BOŞANMA GÖRDÜ AMA BU SEFERKİ BAMBAŞKA!

Hollywood bu bahse geçen çekişmeli boşanmalardan birçoğuna şahitlik etti. Ancak Oscar’lı usta aktör Kevin Costner ve eski bir model ve çanta tasarımcısı olan eşi Christine Baumgartner’ınki gibi bir boşanma davası epeydir görülmedi. Kevin Costner ile 2004 yılında evlendiği Baumgartner'ın boşanacağı açıklandığında kimse işin bu kadar büyüyeceğini ve deyim yerindeyse çirkinleşeceğini tahmin etmemişti.

Bir zamanların mutlu çifti artık kanlı bıçaklı düşman oldular!

Davayı açan kişi Christine Baumgartner oldu. Çiftin yollarının ayrılmasına neden olarak da Costner'ın ailesine vakit ayırmak yerine işine yoğunlaşması gösterildi. Bunun da çift arasında giderilemez sorunlara yol açtığı belirtildi. Taraflar mahkemeye gider gitmez de sahip oldukları büyükservetin paylaşımıyla ilgili büyük bir savaş başladı. Kevin Costner bu konuda avantajlı durumdaydı. Çiftin artık her biri ergenlik çağında olan üç çocuğu var: Bir tek onların velayeti konusunda tartışmaladılar... Çocuklar anneleriyle yaşamaya devam edecek. Öte yandan Kevin Costner'ın önceki ilişkilerinden de 4 çocuğu, yani toplamda 7 çocuğu var

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EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMIŞLARDI

Ünlü aktör daha önceki birlikteliklerinde de bu konuda sorunlar yaşadığı için 2004 yılında Christine Baumgartner’la evlenirken ona oldukça sağlam bir evlilik öncesi sözleşmesi imzalatmıştı. Bu sözleşmeye güvenen usta aktör, ondan boşanmak isteyen eşinin tüm mülklerini derhal terk etmesini istedi. Çift Costner’ın satın aldığı okyanus kıyısındaki 145 milyon dolar değerindeki bir malikanede yaşıyordu.

Çiftin karşılıklı suçlamaları ve birbirlerinden talepleri herkesi şaşkına çevirdi ve kavga her geçen gün biraz daha büyüdü

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Ayrılmak isteyen eş önce bu evi boşaltmamaya direndi; evden çıkması ancak hakimin verdiği talimatla gerçekleşti. Ünlü çiftin bu kez de evdeki eşyalar hatta tencere tavayı bile paylaşırken birbirine girdiği ortaya çıktı. Kevin Costner, eşini evsiz bırakmaya çalışmadığını, ona ayrılırlarken 1 milyon dolardan fazla para verdiğini söylemişti. Bunun da eski eşinin kendine yaşayacak yeni bir yer bulmasına yeteceğini belirtti.

ÖNCE EVDEN TAŞINMADI SONRA VERİLENİN 5 KATI NAFAKA TALEP ETTİ

Ancak taşınmamak için ayak direyen Christine Baumgartner, bu kez de Costner’ın kendisine ödemek istediği 52 bin dolarlık nafakaya itiraf etti. Ünlü oyuncunun servetinin bahsettiğinden çok daha fazla olduğunu söyleyen eski model, kendisinin de çocuklarını alıştıkları şekilde yaşatmaya devam etmesi için 250 bin dolar aylık nafakaya ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Costner’ın avukatları devreye girdi ve Christine Baumgartner’ın ünlü aktörden çocukların bakımı için aldığı binlerce doları estetik operasyonlar ve lüks alışverişler için harcadığını ortaya koydu. Ünlü çift karşılaşmamak için mahkemeye bile ayrı ayrı gidiyor

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NAFAKA SAVAŞINI KAZANMIŞTI

Christine Baumgartner, en sonunda nafaka savaşını kazanan taraf oldu ve istediği 250 bin dolara kavuşamasa bile mahkeme aylık nafaka miktarını 130 bin dolar olarak belirledi. Kevin Costner elbette bu durumdan memnun olmadı ve ondan boşanmak isteyen eşine olan öfkesini her fırsatta dile getirdi. Geçen hafta beklenmedik bir çıkışla “Eski eşimin beni evli olduğumuz süre boyunca aldatmamış olduğuna emin değilim” diyerek yeni bir üstü kapalı suçlama yaptı. Kevin Costner geçen hafta eski eşinin kendisini aldatmış olabileceğini ima etmişti... Bu suçlamanın ardından Christine Baumgartner da onu mallarını ve servetini saklamakla suçladı: Kevin Costner'ın tam bu suçlamanın üzerine özel jetiyle görülmesi tartışma yarattı

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BU KEZ DE SADAKATSİZLİK İMASI GELDİ

Aslında çiftin ayrılık haberi ilk duyulduğunda Christine Baumgartner’ın bir emlakçıyla evlilik dışı ilişki yaşadığı, Kevin Costner’ın da Yellowstone dizisinin ekibinden birini hamile bıraktığı konuşuldu. Ancak çiftin mal paylaşım kavgası o kadar hararetlendi ki bu söylentiler ilgi çekici olamadı ve kimse bunları konuşmadı. Costner’ın bu sadakatsizlik imasına Christine Baumgartner’ın cevabı ise gecikmedi. Eski model ünlü aktörün kendisiyle evli kaldıüı 18 sene boyunca servetini dörde katladığını iddia etti.

Kevin Costner İskoçya'dan ABD'ye özel jetle döndü: Ünlü akötrün özel jetten inerken çe4kilen fotoğrafları bir anda manşet oldu

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Kevin Costner, bugüne kadar hep evlilik sözleşmesi kartını masaya sürüyor, eski eşine hiçbir borcu olmadığını söylüyordu. Christine Baumgartner ise onun sözleşmeyi imzalarken 100 milyon dolar olan servetinin artık 400 milyon doları aştığını kanıtlıyor ve boşanırken daha çok pay istiyordu. Hatta Christine Baumgartner’ın 130 bin dolarlık nafakaya tekrar itiraz ettiği ortaya çıktı.

“SERVETİNİ BENDEN DE MAHKEMEDEN DE SAKLIYOR”

Christine Baumgartner “Kevin Costner servetini benden ve mahkemeden gizliyor” suçlamasıyla yeniden mahkemeye gitti ve işler daha da içinden çıkılmaz bir hale geldi. Bu “yangından mal kaçırma” suçlaması gelir gelmez de Kevin Costner pek de istemediği bir şekilde bir kez daha adını manşetlere taşıdı. Geçen hafta bir çekim için İskoçya’ya giden usta aktör California’ya geri dönmüştü.

Christine Baumgartner'ın "Kevin Costner servetini saklıyor" demesinin ardından özel jet yolculuğunda görüntülenmesi ilginç bir tesadüfe yol açmış oldu

Ancak gazetecilerin peşini bir an bile bırakmadığı Kevin Costner’ın özel bir havaalanında çekilen fotoğrafları, usta aktörün bu yolculuğu özel jetle yaptığını ortaya çıkardı. 68 yaşındaki Costner, bir film projesi için bulunduğu İskoçya’nın başkenti Glasgow’dan ABD’ye özel jetle döndü. Yenilerinin 45 milyon dolar, ikinci ellerinin ise 10 milyon dolara yakın bir satış fiyatı olan bu özel jetler kiralandığı zaman bile oldukça pahalı seyahat araçları.

“MADEM ÖYLE ÖZEL JETTE NE İŞİN VAR?”

Bir saatlik kullanımı 12 bin doları bulan özel jetle İskoçya’dan ABD’ye dönen Kevin Costner bu yolculuğu kiralayarak gerçekleştirmiş olsa da bir servet ödemiş olmak zorunda. Daha geçen hafta Christine Baumgartner’ın avukatları ünlü oyuncudan mal beyanı yapmasını talep etmişti. Mahkemeye bu konuda henüz bilgilendirme yapmayan Kevin Costner eşi ve avukatları tarafından mahkemeyi yanıltmak ve bilgi vermemekle suçlanıyor. Görünen o ki bu bitmeyen boşanma davası daha birçok benzer gelişmeye gebe…