Kocama 'Bu kadar çocuk yeter, artık önlem al' diyordum... Bir baktım ki yine hamileyim

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Bu sözler, ünlü yıldız Jessİe James Decker'ın Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştığı videodan. Bir dönem Amerikan futbolu sahalarında fırtına gibi esen Eric Decker ile evliliğinden üç tane çocuk sahibi olan Jessie James Decker şimdi dördüncü çocuğuna hamile.

Sosyal medyada anlattığına göre de bu planlanmış bir hamilelik değil. Hatta üç çocuğun kendileri için yeterli olduğunu düşünüp kocasını artık kısırlaştırma operasyonu geçirme konusunda ikna etmeye çalışırken yeniden hamile kaldığını öğrendi yıldız.

YİNE DE AYAKLARI YERDEN KESİLDİ

35 yaşındaki Jessie James Decker, sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımda yaşadıklarını anlattı.

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Yıldız "Sizin de bildiğiniz gibi Eric'i artık üç çocuğun yeterli olduğu konusuNda ikna etmeye çalışıyordum. Ama şimdi Tanrı'nın bizim için başka planları olduğunu hissediyorum. Bu yeni bebek tamamen şaşırtıcı ve beklenmedik. Ama hePimiz mutlu ve heyecanlıyız" diye konuştu.

Decker "Küçük bir bebeğe daha sahip olmak bu dünyada olabilecek en büyük nimet. Sanki ayaklarımız yerden kesildi" diye sürdürdü sözlerini.

Dördüncü hamilelik haberini kocasına ilk verdiğinde 36 yaşındaki Eric Decker'ın kendisine inanmadığını anlattı Jessie James. Bu arada hatırlatalım çiftin 9 yaşında Vivianne, 7 yaşında Eric Jr ve 5 yaşında Forrest adında üç tane çocuğu bulunuyor.

EŞİ ŞAKA SANDI

Emekli Amerikan futbolu yıldızı Eric Decker, Jessie James'in anlattığına göre karısının hamilelik konusunda kendisine şaka yaptığını sandı. Fakat sonra hamilelik testini onun gözleri önünde yapınca o da gerçeği gördü.

Jessie James, diğer üç çocuğunun da bu mutlu haberi çok hızlı bir şekilde öğrendiklerini çünkü ailelerinde hiçbir şeyin gizli kalmadığını söyledi.



"Çünkü onlara annelerinin neden her zamanki gibi enerjik değil de sürekli yorgun olduğunu anlatmak istedim" diye konuştu.

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Yeri gelmişken Jessie James Decker'ın dört aylık hamile olduğunu not düşelim.

KISIRLAŞTIRMA OPERASYONU GEÇİRMESİ İÇİN ISRAR ETTİ

Bundan yedi ay önce Jessie James Decker, US Weekly'ye verdiği röjportajda artık çocuk istemediğini kocasına söylediğini ama onun bu konuda bir önlem almaya yanı bir operasyon geçirmeye yanaşmadığını anlatmıştı.

Jessie James, 2021 yılından bu yana hemen hemen her röportajında kocasına artık çocuk sahibi olmamaları için gereken önlemleri almasını istediğini anlatıyordu.

Jessie James Decker geçen yıl US Weekly'ye verdiği röportajda "Kocama sürekli doktordan randevu alması gerektiğini söylüyorum. Ama bunu yapmıyor. Bana böyle bir şey yaptığında erkekliği elinden alınmış gibi hissedeceğini söylüyor" demişti.

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HİÇBİR ÖNLEM ALMIYORUZ

James'in kocası Eric ise bir röportajında "Eğer bir çocuk daha olursa olur. Bu bir nimettir" diye konuşmuştu. Bunu önlemek için hiçbir şey yapmıyoruz' diye sözlerini sürdürmüştü.

Eric Decker bu konuda "Hayatın önümüzdeki beş yıl içinde neler getireceğini bilemezsiniz. Harika çocuklarımız var. Yani ben böylesine bir sevgi fırsatının elimden alınmasını istemiyorum" diye konuşmuştu.

Ünlü çift, 2013 yılında evlenmişti. 10 yılda üç çocuk sahibi oldular.





BEBEKLER ARKA ARKAYA GELDİ

Çok tanımayanlar için Jessie James Decker ve Eric Decker'i kim olduğuna bakalım mı bir de... Tam adıyla Jessica Rose James Decker, tanınmış bir Amerikalı country şarkıcısı. İki yaşından beri şarkı söyleyen Jessie James, genç yaşında müzik dünyasında ün kazandı.

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Eric Decker ise tanınmış bir Amerikan futbolu yıldızı. Çift; 2013 yılının haziran ayında evlendi. Aynı yılın eylül ayında da ilk çocuklarını beklediklerini açıkladılar.

2014 yılında dünyaya gelen Vivianne'i, 2015 yılında Eric Thomas, 2017 yılında da Forrest Bradley izledi. Ünlü çift şimdi de dördüncü bebeklerini karşılamaya hazırlanıyor.