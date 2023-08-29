KarÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼ nasÄ±l gÃ¼lsÃ¼n Evlilik dÄ±ÅŸÄ± Ã§ocuÄŸu ve kaÃ§amak yaptÄ±ÄŸÄ± kadÄ±nla buluÅŸtu

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Kim mi bu Ã§ift? Daha geÃ§en hafta ayrÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ± konuÅŸulan sonra da ortaya Ã§Ä±kan aile tatili fotoÄŸraflarÄ±yla bir kez daha herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtan Monako Prensi Albert ile karÄ±sÄ± Charlene.

2011 yÄ±lÄ±nda evlenen Ã§iftin evliliÄŸinin sadece kaÄŸÄ±t Ã¼zerinde kaldÄ±ÄŸÄ±, gÃ¶rev gereÄŸi halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na birlikte Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± konuÅŸulurken bu kez de Albert ile ilgili baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Buna gÃ¶re Albert, yÄ±llar Ã¶nce Charlene ile evlenmeden kÄ±sa bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve hatta gayri meÅŸru bir Ã§ocuk sahibi olduÄŸu eski hostes Nicole Coste'nin yanÄ±na gitti. Ãœstelik yine bir baÅŸka kadÄ±nla evlilik dÄ±ÅŸÄ± iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± da ona eÅŸlik etti.Â

Albert'in; evlilik dÄ±ÅŸÄ± Ã§ocuÄŸunun annesi Nicole Coste'nin yanÄ±na gitmesi sebepsiz deÄŸil aslÄ±nda. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Coste ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Alexandre 20 yaÅŸÄ±na girdi.

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EVLÄ°LÄ°K DIÅžI OÄžLUNU MUTLU GÃœNÃœNDE YALNIZ BIRAKMADI

Durum bÃ¶yle olunca da taht Ã¼zerinde hak iddia etmek dÄ±ÅŸÄ±nda her tÃ¼r imkanÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± oÄŸlunu mutlu gÃ¼nÃ¼nde yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ± Albert. Elbette Ã§ocuÄŸunun annesi Nicole Coste de yanÄ±ndaydÄ±.

YÄ±llar Ã¶nce Albert ile bir iliÅŸki yaÅŸayan Coste, Instagram sayfasÄ±ndan da o mutlu gÃ¼nde Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± paylaÅŸtÄ±.

Alexandre'nin doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutlayanlar arasÄ±nda Albert'in baÅŸka bir kadÄ±nla iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen ilk Ã§ocuÄŸu Jazmin Grace Gramilde de vardÄ±.

Ä°KÄ°SÄ°NE DE SOYADINI VERDÄ°

GenÃ§ kadÄ±n da kendi Instagram sayfasÄ±nda babalarÄ± bir anneleri farklÄ± Ã¼vey kardeÅŸinin yeni yaÅŸÄ±nÄ± yÄ±llar Ã¶nce Ã§ekilmiÅŸ eski bir fotoÄŸraf eÅŸliÄŸinde kutladÄ±.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Albert tahtÄ±n varisi olduÄŸu halde genÃ§lik yÄ±llarÄ±nÄ± kelimenin tam anlamÄ±yla daldan dala konarak geÃ§irdi.

Bu arada da yapÄ±lan DNA testlerinden sonra kendisinden olduÄŸu kesinleÅŸen iki Ã§ocuÄŸu olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Albert onlara soyadÄ±nÄ± verdi.

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Charlene ile evlendikten sonra benzer iddialarda bulunan baÅŸka kadÄ±nlar da Ã§Ä±ktÄ±. Fakat bu Ã§ocuklarÄ±n Albert'den olduÄŸu kanÄ±tlanamadÄ±.Zaten Monako SarayÄ± da konuyu hÄ±zlÄ±ca kapattÄ±.

KAÃ‡AMAKLARINDAN DOÄžAN Ã‡OCUKLARI BÄ°R ARADA

Ama Albert'in iki farklÄ± kadÄ±nla iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklarÄ± Jazmin Grace ve Alexandre aile tarafÄ±ndan kabul edildi. Elbette Monako tahtÄ± Ã¼zerinde herhangi bir hak iddia etmemeleri koÅŸuluyla.

Monako tahtÄ±nÄ±n varisleri ise Albert'in Charlene ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen ikizleri. Ä°lk sÄ±rada ikizlerin erkek olanÄ± Jacques var ardÄ±ndan da kÄ±z olan Gabriella.

Albert'in gayri meÅŸru Ã§ocuklarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ Jazmin Grace GrimaldÄ±. 30 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kadÄ±n kimi zaman babasÄ±yla birlikte Monako'da bazÄ± Ã¶zel etkinliklerde yer alÄ±yor.

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Albert'in, biri eÅŸi Charlene olmak Ã¼zere Ã¼Ã§ farklÄ± kadÄ±ndan dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklarÄ±nÄ±n bu pozu Ã§ok konuÅŸulmuÅŸtu.Â





OYUNCULUK BABAANNESÄ°NDEN GELDÄ°

Jazmin Grace, tÄ±pkÄ± bir zamanlar Hollywood'da fÄ±rtÄ±nalar estiren ve adÄ±nÄ± da taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± babaannesi Grace Kelly gibi oyunculuk alanÄ±nda karar kÄ±ldÄ±. AynÄ± zamanda opera ÅŸarkÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± konusunda eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼. HenÃ¼z onun kadar Ã¼nlÃ¼ olmasa da yÄ±llar iÃ§inde birÃ§ok TV dizisinde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Her ne kadar babasÄ±nÄ±n kimliÄŸi etkili olsa da yeteneÄŸini kabul ettirmiÅŸ ki ÅŸimdiden portfÃ¶yÃ¼nde birÃ§ok yapÄ±m var.

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Jazmin Grace Grimaldi, genÃ§liÄŸinden bu yana olaylÄ± aÅŸk hayatÄ±yla ÅŸimdi de sorunlu evliliÄŸiyle manÅŸetleri sÃ¼sleyen Monako Prensi 2. Albert ile Tamara Rotolo'nun kÄ±zÄ±. Åžu anda emlakÃ§Ä±lÄ±k yapan Rotolo, Prens Albert ile 1991 yÄ±lÄ±nda tatile gittiÄŸi Fransa'da tanÄ±ÅŸtÄ±. Tamara Rotolo, o sÄ±rada genÃ§ bir kadÄ±ndÄ± ve garsonluk yapÄ±yordu.

Albert ile Tamara kÄ±sa bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±lar. 1992 yÄ±lÄ±nda ise Jazmin Grace dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±. Tamara Rotolo, Albert ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Jazmin'i, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olan California'ya gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ ve orada bÃ¼yÃ¼ttÃ¼. Annesinin iddialarÄ±nÄ±n Ã¼zerine bir DNA testi yapÄ±ldÄ± ve Jazmin'in babasÄ±nÄ±n Albert olduÄŸu doÄŸrulandÄ±.

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BABASINI 11 YAÅžINDA TANIDI

Jazmin Grace, biyolojik babasÄ± Albert ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda 11 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Yani o zamana kadar onu hiÃ§ gÃ¶rmemiÅŸti. GenÃ§ kadÄ±n, 2015 yÄ±lÄ±nda babasÄ±yla tanÄ±ÅŸma konusunda ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylemiÅŸti: " O anda babamla iletiÅŸim kurmak istedim. Onu tanÄ±mak istedim ve onun da beni tanÄ±masÄ±nÄ±."

BÃ¼yÃ¼rken hayatÄ±nda bir baba figÃ¼rÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun Ã¶zlemini Ã§ektiÄŸini sÃ¶yleyen Jazmin Grace, Albert ile tanÄ±ÅŸmaktan ve birbirlerinin hayatÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ± olmaktan son derece mutlu olduÄŸunu gizlemedi. HayatÄ±n uygun gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ zamanda babasÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve o andan itibaren de harika bir iliÅŸkinin keyfini Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

TAHTTA HAK Ä°DDÄ°A ETMEMESÄ° KARÅžILIÄžINDA PARA Ã–DEDÄ°

Bu arada Prens Albert, Jazmin Grace'in kendi kÄ±zÄ± olduÄŸu kesinleÅŸtikten sonra onu hayatÄ±na kabul etti. Ã–ncelikle maddi destek saÄŸladÄ±. Buna ek olarak eÄŸer isterse Monako'da yaÅŸama ve Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rme imkanÄ± sundu.

Ama kendisi iÃ§in Ã¶nemli olan bir ayrÄ±ntÄ±yÄ± atlamadÄ±: Jazmin Grace'in, Monako tahtÄ±nda hak iddia etmesini istemedi. Bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda da kÄ±zÄ±na hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r miktarda bir Ã¶deme yaptÄ±.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Jazmin Grace, bu durumdan Ã§ok da rahatsÄ±z deÄŸil. Her ne kadar "prenses" unvanÄ± taÅŸÄ±masa, babasÄ±nÄ±n tahtÄ±nda hiÃ§bir hakkÄ± olmasa da bu ailenin bir parÃ§asÄ± olmaktan son derece memnun. Ã–yle ki babasÄ±nÄ±n baÅŸka bir evlilik dÄ±ÅŸÄ± iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen 19 yaÅŸÄ±ndaki erkek kardeÅŸi Alexandre Grimaldi-Coste daha da Ã¶tesinde Albert'in Prenses Charlene ile evliliÄŸinden doÄŸan ikizleri Jacques ve Gabriella ile gayet iyi bir iliÅŸkisi var.

HOLLYWOOD'DA GÃ–STERÄ°ÅžLÄ° BÄ°R MALÄ°KANEDE YAÅžIYOR

Albert'in evlilik dÄ±ÅŸÄ± iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Jazmin Grace, babasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ soyadÄ±nÄ± taÅŸÄ±masÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra bu durumun bazÄ± nimetlerinden de faydalanÄ±yor. Albert'in de desteÄŸiyle, California'da Hollywood Hills'te gÃ¶steriÅŸli bir malikanede yaÅŸÄ±yor.

GenÃ§ kadÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ komÅŸularÄ± arasÄ±nda Winona Ryder, Felicity Huffman, Russell Brand var. Jazmin Grace zaman zaman babasÄ±nÄ±n yÃ¶netimindeki Monako'ya gidip orada bazÄ± etkinliklere katÄ±lÄ±yor. Hatta Albert ile yan yana objektiflere poz veriyor.

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BAÅžKA BÄ°R Ä°LÄ°ÅžKÄ°DEN BAÅžKA BÄ°R EVLÄ°LÄ°K DIÅžI Ã‡OCUK

Bu arada sÃ¶zÃ¼n sÄ±rasÄ± gelmiÅŸken Albert'in diÄŸer evlilik dÄ±ÅŸÄ± Ã§ocuÄŸuna yani geÃ§en hafta 20 yaÅŸÄ±na giren oÄŸluna da kÄ±saca bir bakalÄ±m.

Albert'in saklamadÄ±ÄŸÄ± hatta soyadÄ±nÄ± da verdiÄŸi ikinci gayrimeÅŸru Ã§ocuÄŸu ise Alexandre Grimaldi Coste.

Bir dÃ¶nem Monaco tahtÄ±nÄ±n varisi olmasÄ± bile gÃ¼ndeme gelen bu erkek Ã§ocuk, Albert ile hostes Nicole Coste'nin altÄ± yÄ±llÄ±k iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya geldi. Ama evlilik dÄ±ÅŸÄ± dÃ¼nyaya geldiÄŸi iÃ§in Alexandre'nin Monako tahtÄ±nda hiÃ§bir hakkÄ± bulunmuyor.

Ã–te yandan bir dÃ¶nem Albert'in bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Alexandre'in tahtÄ±n varisi ilan edilmesi konusu gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Albert, Prenses Charlene ile evli olmasÄ±na raÄŸmen henÃ¼z Ã§ocuklarÄ± yoktu. Evlilik dÄ±ÅŸÄ± Ã§ocuÄŸun varis ilan edilmesi fikrine ilk karÅŸÄ± Ã§Ä±kan kiÅŸi Albert'in kÄ±z kardeÅŸi Caroline oldu. O bu Ã§ocuk yerine kendi iki oÄŸlunu Ã¶nerdi.

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DÃœÄžÃœN Ã–NCESÄ° ÃœLKEDEN KAÃ‡MAYA Ã‡ALIÅžMIÅžTI

Jazmin Grace ve Alexandre dÄ±ÅŸÄ±nda Albert'in baÅŸka evlilik dÄ±ÅŸÄ± Ã§ocuklarÄ± olduÄŸu da ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Fakat bazÄ± sÃ¶ylentilere gÃ¶re bunlardan bazÄ±larÄ± doÄŸru olsa da Albert hepsinin Ã¼zerine kapattÄ±.

Yine de tÃ¼m bunlar Charlene'in, dÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã¶nce saraydan kaÃ§masÄ±na neden olmuÅŸtu ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re. BasÄ±na yansÄ±yan haberlere gÃ¶re Charlene Ã¼Ã§ kez Monako'dan kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, her seferinde de geri getirilmiÅŸti. Sonunda Ã§ift, 2011 yÄ±lÄ±nda evlendi.

GelinliÄŸi iÃ§indeki Charlene'in bir Ã¼lkenin hÃ¼kÃ¼mdarÄ±yla evlenmesine raÄŸmen tÃ¶ren boyunca gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶kmesi onun mutsuzluÄŸuna ve istemeden evlenmesine baÄŸlandÄ±. DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan da yÃ¼zÃ¼ bir tÃ¼rlÃ¼ gÃ¼lmeyen Charlene, tÃ¼m dÃ¼nya tarafÄ±ndan "hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ prenses" olarak nitelendiriliyor.

Albert'in evlilik dÄ±ÅŸÄ± Ã§ocuklarÄ±nÄ±n taht Ã¼zerinde hiÃ§bir hakkÄ± yok. Her ne kadar Jazmin Grace ve Alexandre'a soyadÄ±nÄ± vermiÅŸ olsa da tahtÄ±n gelecekteki varisleri, Charlene ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen Jacques ve Gabriella.Â