Yuva yıktılar ama kendi yuvaları da oldu: Çifte ihanetten mutlu bir evlilik doğdu

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AŞKTAN GÖZLERİ KÖR OLDU, EVLİ OLDUKLARI EŞLERİNİ BİLE UNUTTULAR

Bunun örneklerinden birini de gösteri dünyasından ünlü bir çift sergiliyor. Bu ünlü çift, birlikte kamera karşısına geçtikleri filmin setinde tanıştı.

O sırada her ikisi de başkalarıyla evliydi. Ama aşk bu! Geldiği zaman insanın gözünü kör eder. Onlara olan durum da bu zaten.

Önce set arkadaşı olarak başlayan ilişkileri önleyemedikleri bir aşka dönüştü. Tabii bu durum ilk duyulduğunda bir tür skandal oldu.

Ama onlar yine de kalplerine söz geçiremediler. Bu hikaye mutlu bitti, sonunda evlendiler. Mutlulukları da görünüşe göre daim oldu. En azından şimdilik!

İşte o ünlü şarkıcı sette tanıştığı başlarda "yasak aşkı" olan kocasıyla birlikte yeni yaşını mutluluklarını gözler önüne serecek bir şekilde kutladı.

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HER ŞEY FİLM SETİNDE BAŞLADI

Belki gösteri dünyasıyla çok "sıkı fıkı" değilseniz bu çifti tanımıyor olabilirsiniz. Ama bu alanın meraklıları onları da aşk öykülerini de çok yakından biliyor. Bugüne kadar uzunan öykülerini kısaca anlattığımız çift, oyuncu ve şarkıcı LeAnn Rimes ile oyuncu Eddie Cibrian.

2011 yılından bu yana evli olan ünlü çift o dönemde skandalla başlayan ilişkilerini mutlu bir yuvaya dönüştürdü. Kimsenin fazla uzun ömür biçmediği birliktelikleri de gayet güçlü bir şekilde devam ediyor. Bunun son örneklerinden birini de LeAnn Rimes sergiledi.

Önceki gün 41 yaşına giren Rimes, kocası Cibrian ile doğanın kollarında çıktığı doğum günü tatilinde çekilen fotoğraflarını sosyal medya sayfasından paylaştı. Rimes'ın paylaştığı fotoğraflardan birinde çift, bir orman kenarında açık havada ayrı ayrı girdikleri küvetlerde görülüyor.

KUTLAMALAR KAHVALTIDA BAŞLADI

Yaptığı paylaşımlara göre LeAnn Rimes'ın 41'inci yaş kutlamaları sabahın 08:00'inde başladı, gecenin ilerleyen saatlerine kadar da devam etti. Sabahın erken saatlerinde küçük pastaların üzerindeki doğum günü mumlarını üfleyen Rimes, gün içinde bir ara da Eddie Cibrian ile birlikte açık havada küvet keyfi yaptı.

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Rimes'ın takipçileri de ona mutluluk dileklerini yine bu sosyal medya paylaşımları üzerinden iletti. Takipçilerinden biri "Umarım bugün ve her gün çok sevilirsin" diye yazdı. Bir diğeri de "Mutlu yıllar sana tatlı Ann" diye seslendi ünlü şarkıcı ve oyuncuya.

Birçok takipçisi de LeAnn Rimes'a "Bu mutlu gününde çekilen fotoğrafları dolayısıyla mutluluğunu bizimle paylaştığın için teşekkürler" diye seslendi.

Bir başka takipçisi ise Rimes'a " Sen çok akıllısın. Bütün dünyaya aşkı ve nezaketi gösterdiğin için çok teşekkürler. Senin müziğin benim için hayat demek" satırlarıyla seslendi.

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LeAnn Rimes'ın paylaştığı doğum günü fotoğrafları arasında en çok ilgiyi bu kare gördü. Bu pozda çift, bir orman kenarında, açık havada ayrı ayrı küvetlerde keyif yaparken görülüyor.





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LeAnn Rimes ve Eddie Cibrian, şimdi gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden biri olarak tanınıyor. Ama onların ilişkisi 2000'lerin ilk yarısında olaylı bir şekilde başlamıştı.

Rimes ve Cibrian, 2008 yılında birlikte rol aldıkları Northern Lights adlı yapımın setinde tanıştılar. O sırada Rimes, Dean Sheremet ile Cibrian da Brandi Glanville ile evliydi.

Ama LeAnn ve Eddie, o sette karşı karşıya geldikleri ilk anda "birbirlerine doğru aktılar" kelimenin tam anlamıyla.

Elbette ortada başkalarıyla sürdürdükleri evlilikleri olduğu için LeAnn Rimes ve Eddie Cibrian'ın ilişkisi ilk duyulduğunda bir tür skandal yarattı. Onlar başlarda aralarındaki ilişkiyi yalanlasalar da sonradan kabul ettiler.

MUTLU SONA ULAŞTILAR

Sette tanışmalarından bir yıl sonra eşlerinden boşanıp bu kez ilişkilerini açık açık yaşamaya başladılar. Sonunda 2011 yılının nisan ayında da "ölüm onları ayırıncaya kadar" hayatlarını birleştirdiler. Yani evlendiler.

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Aslında hem ilişkilerinin hem de evliliklerinin ilk dönemlerinde başka ilişkiler üzerine yeni bir yuva kurdukları için magazin gazetelerinin eleştiri oklarını üzerlerine çektiler ve bu yüzden bazı duygusal dalgalanmalar yaşadılar. Sonradan bunları da büyük bir açık yüreklilikle itiraf ettiler zaten.

Yine de etraflarında olup bitenler onların evliliğini yıkmadı ve 2021'de büyük yıl dönümünü yani 10'uncu yılı kutladılar.

'ŞU ANDA İKİMİZ DE ÇOK MUTLUYUZ'

LeAnn Rimes, ünlü TV'ci Ellen DeGeneres'in programına konuk olduğunda bu konuda şunları söylemişti:"Hepimiz, bizi farklı yollara yönelten seçimler yaparız. Sonra da bütün bunlardan bir şeyler öğreniriz ya da öğrenmeyiz."

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Aynı programdaEddie Cibrian ile ilişkisine değinerek "Bizim seçimlerimiz de bizi şimdi bulunduğumuz yere getirdi. Biz evliyiz ve mutluyuz. Bence ikimiz de hayatlarımızda gerçekten mutlu noktalara geldik. Ve şu anda gerçekten de huzur içindeyim" diyerek sözlerini sürdürmüştü.

SENARYODA YAZILI OLAN AŞK ONLAR İÇİN GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Özetlemek gerekirse, 2008 yılında rol aldıkları o yapımda LeAnn Rimes ile Eddie Cibrian, birbirlerine aşık olan bir kadın ile erkeği canlandırıyordu.

Senaryo gereği "yazılan" bu aşk onlar için gerçeğe dönüştü. Şimdi 12 yıllık evli bir çift olarak hayatlarını mutlu bir şekilde sürdürüyorlar.

Bu arada hatırlatalım...Cibrian'ın kendisi de bir TV yıldızı olan eski eşi Brandi Glanville'den şu anda 20 yaşında olan Mason Edward ve 16 yaşında olan Jake Austin adında bir oğlu bulunuyor.

LeAnn Rimes ve Eddie Cibrian'ın evliliklerinde ise çocuk sahibi olmadılar.

Eddie Cibrian, LeAnn Rimes uğruna boşandığı eşinden iki erkek çocuk babası. Şimdiki eşinden ise çocuk sahibi olmadı.





Tanıştıklarında LeAnn Rimes, Dean Sheremet (solda) ile evliydi... Eddie Cibrian ise Brandi Glanville ile.Ama sette birbirlerine aşık olduktan sonra eşleriyle yollarını ayırdı ikisi de.