Ä°hanet sÃ¶ylentisi sÄ±nÄ±rlarÄ± aÅŸtÄ±: Erkek KÃ¼lkedisi kendini tutamadÄ±: AklÄ± baÅŸÄ±nda kimse bunlara inanmaz

Haberin DevamÄ±

'ERKEK KÃœLKEDÄ°SÄ°' OLARAK TANINIYOR

Ama bu dÃ¼ÄŸÃ¼nde alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bazÄ± ayrÄ±ntÄ±lar vardÄ±. Bir kere evlenen soylu yani veliaht yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± bir prens deÄŸil, gÃ¼zel bir prensesti. Yani soylu aileye bir damat geliyordu. Bu bir ayrÄ±ntÄ±...

Ä°kincisi ise kraliyet ailesinin damadÄ± Ã¶yle kendileri gibi 'mavi kanlÄ±' bir aileden gelmiyordu. Halktan biriydi. Daha da Ã§arpÄ±cÄ± olan ayrÄ±ntÄ± ise genÃ§ prensesin, kiÅŸisel spor eÄŸitmeniyle hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirmesiydi.Â

Durumu Ã¶zetlemek gerekirse, veliaht prenses, fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ korumak amacÄ±yla birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± eÄŸitmenine aÅŸÄ±k olmuÅŸtu. Tabii ki eÄŸitmeni de ona. Bir tÃ¼r "erkek kÃ¼lkedisi" masalÄ±ydÄ± sÃ¶z konusu olan.

Haberin DevamÄ±

BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya Veliaht Prenses'le evlenen geleceÄŸin konsort kralÄ±nÄ± "Kate Middleton'Ä±n erkek versiyonu" olarak nitelendiriyor.Â

YÄ±llar iÃ§inde iki Ã§ocuklarÄ± olan Ã§ift her zaman mutlu ve uyumlu birliktelikleriyle dikkat Ã§ekti. Ama son gÃ¼nlerde beklenmedik bir geliÅŸme oldu. Ã‡ift,ihanet sÃ¶ylentilerinin ortasÄ±nda kaldÄ±. Ä°ÅŸte taraflardan biri yani ailenin damadÄ± bu sÃ¶ylentilere noktayÄ± koydu.

Belki sizin de aklÄ±nÄ±za kraliyet ailesi denildiÄŸinde ilk anda Kral Charles, oÄŸlu William ve onun karÄ±sÄ± Kate geliyor. Ama sembolik de olsa varlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Ã§ok sayÄ±da kraliyet ailesi var dÃ¼nyada... Ã–zellikle de Avrupa'da .

Ä°ÅŸte Ä°sveÃ§ kraliyet ailesi de bunlardan biri. Biraz Ã¶nce kÄ±saca Ã¶zetlediÄŸimiz o geliÅŸmeler de bu ailede yaÅŸanÄ±yor.

'AKLI BAÅžINDA BÄ°RÄ° BU SÃ–YLENTÄ°LERE Ä°NANMAZ'

Vakti geldiÄŸinde babasÄ± Ä°sveÃ§ kralÄ± Carl XVI Gustaf'dangeldiÄŸinde tahtÄ± devralacak oyan 46 yaÅŸÄ±ndaki Veliaht Prenses Victoria ile 2010 yÄ±lÄ±ndan bu yana evli olduÄŸu iki Ã§ocuÄŸunun babasÄ± Prens Daniel ya da evlilik Ã¶ncesi adÄ±yla Daniel Westling'in mutlu yuvasÄ± Ã¼zerinde "ihanet sÃ¶ylentileri" dolanÄ±yor. BazÄ± iddialara gÃ¶re iki Ã§ocuklu Victoria ve Daniel'Ä±n evliliÄŸine ihanetin gÃ¶lgesi dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Haberin DevamÄ±

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu sÃ¶ylentiler geÃ§en yÄ±ldan beri ortalarda. Hatta Ä°sveÃ§ kraliyet ailesi bu konuda resmi bir aÃ§Ä±klama yapmak zorunda bile kaldÄ±. Daniel ile Victoria ise bu zamana kadar hep sessizdi.

Ancak belli ki sÃ¶ylentilerin sonu gelmiyor ve aile iÃ§i dengeler buru gerektirdi. Sonunda Prenses Victoria'nÄ±n eÅŸi Prens Daniel bu konuda bir rÃ¶portaj verdi.Â

Bu , aile iÃ§in pek alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±k bir durum olmasa da belli ki Ä°sveÃ§ SarayÄ± bÃ¼tÃ¼n bu sÃ¶ylentilerden iyice rahatsÄ±z oldu ve bir nokta koyma gereÄŸi hissetti.Â

Prens Daniel verdiÄŸi rÃ¶portajda karÄ±sÄ± Victoria'yla arasÄ±na ihanet girdiÄŸine iliÅŸin iddialarÄ± "zalimce ve gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmayan dedikodular" olarak nitelenirdi.

Haberin DevamÄ±

Sosyal medyada ve Ä°sveÃ§ basÄ±nÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nda dolaÅŸan bu sÃ¶ylentilerin ailesi Ã¼zerinde ciddi sonuÃ§lar doÄŸurduÄŸunu savundu.

Daniel'in sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bÃ¼tÃ¼n bu sÃ¶ylentiler hem Ä°sveÃ§'teki hem de deniz aÅŸÄ±rÄ± Ã¼lkelerdeki yakÄ±nlarÄ±nÄ±n kulaÄŸÄ±na kadar gitti. Belli bir noktadan sonra da ailesi adÄ±na bÃ¶yle bir aÃ§Ä±klama yapma gereÄŸi hissetti.

Ä°sveÃ§ kraliyet ailesinin damadÄ± Daniel Westling "Bu sÃ¶ylentilere inanacak kadar aklÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸ birileri olduÄŸunu sanmÄ±yorum" dedi.

Biraz Ã¶nce de sÃ¶ylediÄŸimiz gibi Ä°sveÃ§ SarayÄ± geÃ§en yÄ±l yayÄ±lmaya baÅŸlayan bu sÃ¶ylentiler hakkÄ±nda bir aÃ§Ä±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±. BasÄ±nda ve sosyal medyada "Ä°nanÄ±lmaz ihanet" olarak nitelendirilen bu iddialarÄ± yalanladÄ±.

Haberin DevamÄ±

AÃ§Ä±klamada "Åžunu aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koymak isteriz ki bu sÃ¶ylentiler kesinlikle temelsizdir.Evlilikte ihanet ve boÅŸanmanÄ±n yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dair sÃ¶ylentiler giderek yayÄ±lÄ±yor. Normalde bu tÃ¼r spekÃ¼lasyonlara ve sÃ¶ylentilere yanÄ±t vermeyiz. Ama ailemizi korumak iÃ§in bunu aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koymak isteriz ki yayÄ±lan bu sÃ¶ylentiler tamamen asÄ±lsÄ±zdÄ±r" denildi.

Ä°DDÄ°ALARI ORTAYA ATAN GAZETECÄ°: KAYNAKLARIM SAÄžLAM:Â Daniel ve Victoria'nÄ±n evliliÄŸinde ihanetin gÃ¶lgesinin dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilk kez haberleÅŸtiren muhabirDaniel Nyhlen ise bu konuda Ã§ok ciddi ve gÃ¼venilir kaynaklarÄ± olduÄŸunu savundu. Bu yÃ¼zden de haberi yayÄ±nlamak iÃ§in hiÃ§bir Ã§ekince duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Haberin DevamÄ±





ONA 'ERKEK KATE MIDDLETON' DÄ°YORLAR

Daniel Westling, Ä°sveÃ§ Veliaht Prensesi Victoria ile evlenmeden Ã¶nce bir spor salonu sahibiydi. 2002 yÄ±lÄ±nda Victoria ie flÃ¶rt etmeye baÅŸladÄ±lar. 2009 yÄ±lÄ±nda Ã§iftin niÅŸan aÃ§Ä±klandÄ±. Bir yÄ±l sonra da dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki kraliyet ailesi Ã¼yelerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle evlendiler.

Ã‡iftin 11 yaÅŸÄ±nda Estelle ve yedi yaÅŸÄ±nda Oscar adÄ±nda biri kÄ±z diÄŸeri erkek iki tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

Halktan biri olarak doÄŸup sonra geleceÄŸin kraliÃ§esiyle evlenen Daniel Westling, magazin dÃ¼nyasÄ±nda "erkek kÃ¼lkedisi" ya da "erkek Kate Middleton" olarak anÄ±lÄ±yor.

Evlendikten sonra "prens" unvanÄ±nÄ± alan Daniel, tÄ±pkÄ± kendisiyle aynÄ± konumda olan Kate Middleton gibi kÄ±sa sÃ¼rede halkÄ±n sevgisini ve beÄŸenisini kazandÄ±.

Kraliyet yaÅŸamÄ±na kÄ±sa sÃ¼rede uyum saÄŸlayan Daniel, bu yÃ¼zden Ä°ngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton'a benzetiliyor.

Bir gÃ¼n karÄ±sÄ± Victoria kraliÃ§e olarak tahta oturduÄŸunda Daniel de "konsort kral" olacak.Â

Prenses Victoria ve Daniel Westling, gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle evlenmiÅŸti.

Â

Â Ã‡iftin iki tane Ã§ocuÄŸu oldu. BÃ¼yÃ¼k Ã§ocuklarÄ± Prenses Estelle dedesi ve annesinden sonra taht iÃ§in ikinci sÄ±rada.

Bu arada Veliaht Prenses Victoria ile ilgili birkaÃ§ hatÄ±rlatma. Vakti geldiÄŸinde Victoria, 1720'den bu yana Ä°sveÃ§'in ilk kraliÃ§esi olacak.

AslÄ±nda erkek kardeÅŸi Carl Philip dÃ¼nyaya geldiÄŸinde, o dÃ¶nemdeki kurallara gÃ¶re Victoria taht iÃ§in ilk sÄ±rada olmayacaktÄ±.

Yani Carl Philip veliaht Prens olacaktÄ±. Fakat o daha bebekken yapÄ±lan kanun deÄŸiÅŸikliÄŸiyle kral ile kraliÃ§enin ilk dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuÄŸuna veliaht olma hakkÄ± verildi. BÃ¶ylece tam adÄ± Victoria Ingrid Alice DÃ©sirÃ©e olan Prenses'e taht yolu aÃ§Ä±ldÄ±.

ASLINDA KRAL'IN EÅžÄ° DE SIRADAN BÄ°R AÄ°LEDEN GELÄ°YOR

AslÄ±nda ailenin damadÄ± Daniel, ileride kraliÃ§e eÅŸi olacaÄŸÄ± iÃ§in halktan gelmesi Ã§ok konuÅŸuluyor. Ama ailede doÄŸuÅŸtan "mavi kanlÄ±" olan tek kiÅŸi Ä°sveÃ§ KralÄ± Carl Gustav. Olaya bÃ¶yle bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ã§ocuklarÄ± da bu "mavi kan" meselesinde "melez" sayÄ±lÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Kral'Ä±n karÄ±sÄ± KraliÃ§e Silvia da soylu bir aileden gelmiyor.

Ä°sveÃ§ kraliÃ§esi, Silvia Renate Sommerlath adÄ±yla Almanya'da dÃ¼nyaya geldi. BabasÄ± Alman, annesi BrezilyalÄ±ydÄ±. DÃ¶nemin veliaht prensi Carl Gustaf ile 1972 MÃ¼nih Olimpiyat OyunlarÄ± sÄ±rasÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±. 1976 yÄ±lÄ±nda evlendiler.

Carl Gustaf tahtÄ± babasÄ±ndan deÄŸil bÃ¼yÃ¼kbabasÄ±ndan devraldÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ prens babasÄ±, o henÃ¼z 9 aylÄ±k bir bebekken bir uÃ§ak kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. BÃ¼yÃ¼kbabasÄ± Kral Gustav 6'Ä±ncÄ± Adolf Ã¶lÃ¼nce de Carl Gustav kral, eÅŸi Sylvia da kraliÃ§e oldu. Ã‡iftin Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu var.

Ä°sveÃ§ kraliÃ§esi Silvia da Alman- BrezilyalÄ± bir aileden geliyor. Kral ise tahtÄ± babasÄ±ndan deÄŸil bÃ¼yÃ¼kbabasÄ±ndan devraldÄ±.Â





Ä°sveÃ§ KralÄ± ile Ä°sveÃ§ KraliÃ§esi'nin Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu da halktan kiÅŸilerle evlendi. Ailenin gelini yani Carl Philip'in karÄ±sÄ± Sofia Hellqvist, soylu olmayan bir aileye mensup eski bir TV yÄ±ldÄ±zÄ±.





KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zlarÄ± Madeleine'in eÅŸi Christopher O'Neill ise Ä°ngiliz- AmerikalÄ± bir finansÃ§Ä±.