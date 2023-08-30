21 yıllık bekârlık yeminini onunla bozmuştu... Durdu, durdu... Turnayı gözünden vurdu!

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TAM 21 YIL BOYUNCA AŞK YAŞADI AMA EVLİLİĞE YANAŞMADI

Kariyerine başladıktan sonra da bu durum değişmedi. Hatta çok işine yaradı. Hatta aradan yıllar geçip koyu renk saçlarına karlar yağdığı zaman bile kimse ondan "yaşlı" yada "yaşlandı" diye söz etmedi. Her daim yakışıklı kaldı.

Bütün bu yakışıklı ve çekici görüntüsüne karşın, 50'li yaşlarına kadar evliliğe yanaşmadı. Tabii gençlik döneminde kısa bir süre bir meslektaşıyla yaşadığı deneyimi saymazsak.

Kısa süren o ilk evliliğin ardından tam 21 yıl boyunca bekar kaldı. Elbette hayatına birbirinden güzel kadınlar girdi. Ancak yine debir kadına "ölüm onları ayırıncaya kadar" birlikte olma sözü vermekten kaçındı.

Ta ki o uzun boylu, ince yapılı, esmer güzeli kadın karşısına çıkıncaya kadar. Üstelik söz konusu genç kadın onunla aynı çevreden bile değildi.

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Yani gösteri dünyasının bir ünlüsü değildi. İyi eğitimli, başarılı bir avukattı. Buna ek olarak uluslararası alanda kariyer yapmıştı.

O genç kadınla tanıştıktan bir yıl sonra evlendi ve bir süre sonra da ikiz çocuk sahibi oldu. Yani o ünlü deyimdeki gibi "Durdu, durdu ve sonunda turnayı gözünden vurdu." Bugün ünlüler dünyasının en mutlu ailelerinden birinin reisi ve evcimen bir aile babası....

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80'İNCİ VENEDİK FİLM FESTİVALİ'NİN EN İDDİALI KONUKLARI

Anladınız değil mi? George Clooney bu sözünü ettiğimiz kişi. Amal Alamuddin Clooney ile mutlu bir evliliği olan iki çocuk babası Clooney, bugün hem hayatı boyunca çalışarak kazandığı servetinin hem de geç elde ettiği ailesinin keyfini sonuna kadar çıkarıyor.

Aslında Amerikalı olan 62 yaşındaki George Clooney'in "ikinci vatanı" da İtalya. Çünkü ülkenin, nefis doğasıyla bilinen Como Gölü kıyısında göz kamaştıran bir malikanenin sahibi aynı zamanda.

İşte Clooney, yanına 45 yaşındaki eşi Amal Clooney'i de alıp İtalya'da düzenlenen ve yedinci sanatın en önemli etkinliklerinden biri olan Venedik Film Festivali'ne konuk oldu.

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Bu yıl 80'inci kez düzenlenecek olan festivalin açlışı bu akşam (30 Ağustos) yapılacak. Başta Hollywood olmak üzere dünyanın dört bir yanından sinema sanatının ustalarını bir araya getirecek olan festival 9 Eylül'e kadar sürüyor.

RENK UYUMUNA DİKKAT!

Belli ki Clooney çifti festivalin açılış gecesinin de konuğu olacak.

Etkinliğe bir gün önce giden George ve Amal Clooney, önceki gün Vendik'e ulaşır ulaşmaz objektiflere takıldı. Ünlü çift,renk uyumu içinde gerçekten göz alıcı bir şıklık sergiledi.

Clooney, genel giyim tarzından fazla ödün vermedi aslında. Beyaz pantolunun üzerine lacivert bir tişört giydi. Karısı Amal ise beyaz üzerine siyah desenli elbisesini, arkası açık siyah ayakkabılar ve aynı renk çantayla tamamladı.

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O gün de karısının elini hiç bırakmadı Clooney. Çift, el ele yürürken bir yandan da kendilerini görüntüleyen kameralara poz verdi.

Büyük olasılıkla bu akşamki açılış töreninde de Clooney çiftini yine böyle bir yandan mutluluk diğer yandan şıklık tablosu sergilerken göreceğiz.

Ama isterseniz gelin biz ünlü çiftin geçmişine bir bakalım. Bu arada George Clooney gibi müzmin bir bekarı evliliğe razı eden hatta bunun için onu peşinden koşturan .bu güzel kadını da biraz daha yakından tanıyalım.

TANIŞTIKTAN BİR YIL SONRA EVLENDİLER

İlk evliliğini 1989 ile 1993 arasında meslektaşı Talia Balsam ile yaptı George Clooney. Ama ondan boşandıktan sonra tam 21 yıl boyunca hayatına giren hiçbir kadınla evlenmeye yanaşmadı.

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Çapkın gülüşü ve yakışıklılığıyla birçok sevgili edinen Clooney hakkında evlilik söylentileri çıksa da bunların hiçbiri gerçeğe dönmedi.

Sonunda Lübnan asıllı insan hakları avukatı Amal Alamudin ile tanıştı aktör. Onu tanıdıktan sonra da evliliğe bakışı değişti. Amal Alamuddin, hem genç ve güzel hem de mesleğinde başarılıydı. Sonunda çift 2014 yılında İtalya'nın gözde turistik bölgesi Venedik'te evlendi.

Törene Clooney'in hem yakın dostu hem de iş ortağı olan Rande Gerber ile eşi top model Cindy Crawford başta olmak üzere birçok ünlü akın etti.

Bu arada hemen hatırlatalım... Amal Alamuddin ve George Clooney'i yine Como Gölü yakınlarındaki bir partide, ortak arkadaşları tanıştırdı. O sırada takvimler 2013 yılını gösteriyordu. Çift tanıştıktan bir yıl sonra nisan ayında nişanlandı. Aynı yıl temmuz ayında da Venedik'te dillere destan bir düğünle evlendi.

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ÖNCE SAHTE NİKAH SONRA GERÇEĞİ

Çiftin üç gün süren düğün töreni Venedik halkıyla birlikte tatil için orada bulunanların da ilgisini çekti. Kelimenin tam anlamıyla Venedik'in ünlü festivalini aratmayacak kadar şenlikli bir şekilde gerçekleşti tören.

Fakat ilk görüntülerin basına yansımasıyla birlikte bir de söylenti yayıldı: Onca gösteriş içinde yapılan nikâh töreni "sahteydi". Ki bu söylentinin boşuna olmadığı da sonradan ortaya çıktı.

Amal Alamuddin ve George Clooney, gerçek nikahlarından bir gün önce düğünün yayın hakları için anlaştıkları Vogue dergisine özel bir "mizansen" düzenlemişti.

O gün sanki çift gerçekten evleniyormuş gibi çekim yapıldı dergi için. Bu "sahte" nikahın ardından tam bir gün sonra bu kez Amal ile George, belediye binasına giderek gerçekten evlendiler. Sonra da düğünleri gerçekleşti.

DÜĞÜN KONUKLARINA ÇİP TAKILDI

George Clooney gibi müzmin bir bekârın evlilik töreni doğal olarak bütün dünyanın da ilgisini çekti. Törenle ilgili birçok ayrıntı kısa sürede ortaya çıktı.

Bunlardan biri düğün resepsiyonunda konuklara sosyal medya yasağı getirilmesiydi. Bu kapsamda konukların yanında bulunan cep telefonu ve fotoğraf makinelerine el konuldu.

Ama bundan da önce salona girmeden konukların kıyafetlerine birer çip takıldı.

Törende Clooney'in en sevdiği şarkı olan Nat King Cole'un sesiyle ölümsüzleşen When I Fall in Love (Ben Aşık Olduğumda) orkestra tarafından tam üç kez çalındı.

56 YAŞINDA İKİZ BABASI OLDU

Bu gösterişli törenin ardından George ve Amal Clooney, bir çift olarak yeni hayatlarına başladı. Aradığı aşkı 50'li yaşlarının ilk yarısında bulan George Clooney, 56 yaşında da ilk kez baba olma mutluluğunu yaşadı. Hem de aynı anda iki bebeğin birden babası oldu.

O süreçte yani ikiz babası olacağını öğrendiği zaman neler hissettiğini de konuk olduğu bir sohbet programında anlattı Clooney.

Meslektaşı Drew Barrymore'un sohbet programına katılan Clooney, ikiz bebekleri olacağını öğrendiklerinde kendisinin de karısı Amal'in de büyük bir korkuya kapıldığını anlattı. Aynı zamanda çok şaşırdıklarını da gizlemedi.

Ünlü oyuncu, kendisinin hissettiği korkunun büyük oranda yaşından kaynaklandığını sözlerine ekledi.

KIZI ELLA İÇİN DAHA FAZLA ENDİŞELENİYOR

Hollywood'un en ünlü ve çok kazanan yıldızlarından biri olan Clooney, evinin kapalı kapıları ardındaki çocuklu yaşamına dair bazı ipuçları da verdi konuk olduğu başka röportajlarda.

Bundan iki yıl önce İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan George Clooney, özellikle ikiz çocuklarından kız olanı yani Ella için endişelendiğini belirtti.

Alexander için çok endişe etmediğini anlattı ünlü oyuncu ve yönetmen. O yaşlarda erkek çocuklara bakmanın kolay olduğunu belirtti. "Onlara bir tane çubuk verin. Hemen her yere vurmaya başlarlar. Bunda sorun yok" diyerek de bu konudaki rahatlığını gözler önüne serdi.

Ama söylediğine göre Ella için aynı fikirde değil Clooney. Ona göre " Kız çocukları birer gizem." Bu konuda bir sabah yaşadığı bir olayı da anlattı Clooney:

"Ella yüzünde üzgün bir ifadeyle uyandı. Ona "İyi misin Ella?' diye sordum. Bana oyuncak bebeğinin ayakkabılarından birinin kayıp olduğunu söyledi. İnanın bana o, bizim için çok trajik bir sabahtı. O ana tek istediğiniz o oyuncak bebeğin kayıp ayakkabısını bulmak."

EV İŞİ BİLE YAPIYOR

Clooney, başka bir röportajda da Film çekimleri dışında evde kaldığında bazı ev işleri yaptığını söylemişti.

Yemek pişirmekten çamaşır yıkamaya kadar her tür işi yaptığını anlatmıştı ünlü oyuncu.

Yani herkesin sandığı gibi evlerinde sadece bir tane dadı olduğunu ve gerektiğinde ev işlerine destek olduğunu saklamadı.

Clooney aynı programda "Bir günde yedi kez çamaşır yıkıyorum, yerleri paspaslıyorum, mutfakta şef benim" diye devam etti sözlerine.

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HAKLARINDA AYRILIK SÖYLENTİLERİ ÇIKTI

Bu arada Amal ve George Clooney geçen yıl ayrılık söylentileriyle gündeme gelmişti. Fakat Amal Clooney, Time dergisine verdiği röportajda bunu yalanladı.

Clooney, "evliliklerinin harika bir şekilde yürüdüğünü" söyledi. Kocası George Clooney'i de "inanılmaz şekilde ilham verici ve destekleyici bir eş" olarak tanımladı. Sonra da evlerinin "aşk, sevgi ve kahkahalarla dolu" olduğunu sözlerine ekledi.

Amal Clooney şu anda sahip olduğu aile hayatının "hayal edebileceğinin bile ötesinde" olduğunu söyledi. Clooney şöyle konuştu: "Hayatımda böylesine büyük bir aşk bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum." Ünlü avukat, anne olmanın da hayatını dengede tutmayı sağladığını belirtti.

George Clooney, ilk evliliğini 1989 ile 1993 yılları arasında Talia Balsam ile yapmıştı. Amal Alamuddin ile tanışıncaya kadar da birçok kişiyle flört etmesine rağmen evlenmeye yanaşmadı.





Como Gölü KIYISINDAKİ BU MÜLKÜ ÇOK SEVİYOR

İsterseniz biraz da George Clooney'in İtalya'da Como Gölü kıyısındaki ünlü evine biraz yakından bakalım. Villa Oleandra adlı bu mülkü Clooney, 2002 yılında satın aldı. 18'inci yüzyılda inşa edilen aradan geçen zamanda elden geçirilip yenilenin bu villa, Laglio bölgesinde bulunuyor.

Clooney bu evi aldıktan sonra verdiği bir röportajda "İtalya'nın, bu mülkün ve çevresinin kendisini ne kadar sakinleştirdiğinin farkına vardığını" söylemişti.

Clooney'in 11. 7 milyon euro vererek satın aldığı villanın toplam 25 tane odası bulunuyor. Bir tane açık hava tiyatrosu, yüzme havuzu ve Clooney'in hem otomobillerini hem de motosikletlerini alacak kadar geniş bir garajı var var villanın.

George ve Amal Clooney, geçtiğimiz ay da bu villada uzun bir ttil yaptı. Belli ki Venedik'e gitmeden önce de malikanelerinde zaman geçirdi.