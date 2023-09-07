'Bu ne zalim bir dünya!' TV yıldızı anneleri genç yaşta ölünce iki küçük çocuğunu yalnız başına büyüttü: Ve o gece mutluluktan ağladı

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ÇOCUKLARININ GELECEĞİ İÇİN HASTALIĞINI BİLE KAMERA KARŞISINDA YAŞADI

Daha gencecik, 20'li yaşlarının ikinci yarısına yeni başlamış "birazcık" olaylı ama hayatını ve tabii hastalığının her evresini kameralar önünde yaşamayı seçen bir TV yıldızıydı söz konusu olan.

Katıldığı yarışmalarla ünlenmişti ve hastalık haberini de yine kamera karşısına geçtiği bir yarışma sırasında aldı. O sırada ülke dışındaydı. Apar topar geri döndü. Tedaviye başladı.

Fakat belli ki yapılacak çok fazla bir şey de yoktu. Kısacık hayatının sonuna geldiğini kendisi de biliyordu.

Ama gizlenip saklanmak yerine tam tersini seçti. Hastalığını, son anına kadar kamera karşısında yaşadı. Zaten "dünyanın en ünlü kanser hastası" nitelendirmesini de bu sayede kazandı.

Aslında bunu yapmakta belli bir amacı vardı.... Çünkü geride küçücük iki tane çocuğunu bırakacaktı. Elbette babaları da vardı ama çocuklarının geleceğini kurtarmak, ekonomik açıdan olabildiğince onlara destek olmak için hastalığını bile kamera karşısında yaşamayı seçti.

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Takvimler 2009 yılını gösterirken hayata veda etti. Sadece 27 yaşındaydı. O sırada dört ve beş yaşında olan çocuklarıyla, annesi boynu bükük kaldı. Tabii bir de son arzusunu gerçekleştirmek amacıyla evlendiği çiçeği burnunda eşi de!Tek bir arzusu vardı o yıl... Anneler Günü'nü son bir kez iki oğluyla birlikte geçirmek.. Ama o arzusu gerçekleşmedi.

O gencecik yaşta hayata veda eden TV ünlüsünün çocukları büyüdü. İçlerinden biri bugün tıpkı annesi gibi TV dünyasında kariyer sahibi oldu. Kısa zamanda da öyle başarılı adımlar attı ki, önceki gece düzenlenen törende kazandığı ödülle, babasını gözyaşlarına boğdu.

BABASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Magazin ve TV dünyasıyla içli dışlı olanlar İngiliz TV yıldızı Jade Goody'den söz ettiğimizi çoktan anladı.

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Yakalandığı rahim ağzı kanseri nedeniyle daha 30 yaşına bile gelmeden hayata veda eden Goody'nin, eski sevgilisi Jeff Brazier'den dünyaya gelen büyük oğlu Bobby, artık 20 yaşında bir delikanlı.

Model olarak gösteri dünyasına adım atan Bobby Brazier, önceki gece Londra'da düzenlenen National Television Awards (Ulusal Televizyon Ödülleri) gecesinde "yükselen yıldız" ödülüne değer görüldü.

Daha annesinin hastalığı sırasında basının çok ilgisini çeken Bobby Brazier, bu ödüle İngiltere'de çok izlenen EastEnders adlı dizide canlandırdığı Freddie Slater karakteriyle değer görüldü.

Genç oyuncu ödül kazanan kişi olarak adı anons edildiğinde ilk iş olarak yanında oturan 44 yaşındaki babası, Jade Goody'nin eski partneri Jeff Brazier'e sarıldı.

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Bobby teşekkür konuşmasında ödülünün pek azının kendisine ait olduğunu asıl hak edenin babası olduğunu söyledi. Onun bu sözleri karşısında da babası Jeff Brazier gözyaşlarını tutamadı.

CENAZEYE GİTMEDİ... ÇOCUKLARINI BASININ İLGİSİNDEN UZAKLAŞTIRDI

Üstelik bu gözyaşlarına mutluluğun yanı sıra büyük bir hüzün de karışmıştı. Çünkü Jeff Brazier, anneleri Jade Goody'nin genç yaşında ölümünden sonra o sırada 5 yaşında olan Bobby ile 4 yaşındaki küçük oğlu Freddie'yi bir başına büyüttü.

Çocuklarının annesi Jade ölüme yürüyüşünü kameralar karşısında gerçekleştirse de Jeff Brazier, iki küçük oğlunu basının ilgisinden kurtarmak için uzaklara, kendi ailesinin yaşadığı Avustralya'ya götürdü. Bu yüzden eski partnerinin cenaze törenine bile gitmedi.

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Küçücük yaşta annesiz kalan oğullarını, tek başına, anneleri olmadan olabildiğince iyi bir şekilde büyütmek için elinden geleni yaptı.

İşte o gece oğlu gururla ödülünü alırken fedakar babanın gözyaşı dökmesi de tesadüf değildi.

'NE ZALİM BİR DARBE'

Jade Goody'nin ölümünden sonra iki küçük oğlunu nasıl büyüttüğü konusunda şunları söylemişti Jeff Brazier: " Çocuklar her zaman önceliğimizdi... Onlar için her şeyin en doğrusunu yapmak istedik. Şu ana kadar da böyle oldu."

Jeff Brazier elinden geleni yapsa da iki oğlunun annelerinin yokluğundan etkilenmesini her zaman önleyemedi.

2017 yılında yani her iki oğlu da daha küçükken, Anneler Günü'nün kutlandığı bir haftanın sona ermesinden mutluluk duyduğunu belirten bir sosyal medya paylaşımı yaptı Brazier.

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" Ne mutlu hafta bitti" diyen Brazier, o dönemde bu tür özel kutlamaların iki oğlu için "zalim bir darbe" olduğunu savunmuştu.

Aslında Bobby ve Freddie'nin annesi Jade, hayata veda ettiği 2009 yılında da Anneler Günü'ne kadar yaşamayı istemişti. Ama olmadı.

NEREDEYSE SON NEFESİNE KADAR KAMERA KARŞISINDA KALDI

Goody, hastalığına ve zorlu tedavi sürecine rağmen kameraların önünden hiç ayrılmadı. Hatta kemoterapi yüzünden saçları döküldüğünde bile kamera karşısına geçmeyi istedi.

Bunun etik olup olmadığı o dönemde çok tartışıldı ama söylediğine göre tek bir amacı vardı: Kanser hastalarına umut olmak. Üstelik bunu yaptığında doktorlar kendisine yaşayacak sadece üç ayı kaldığını söylemişti.

Ayrıca Jade'in bundan daha önemli bir amacı da vardı. İki küçük oğlunun kendisinden sonraki hayatlarını garanti altına almak.

Bunun için de basına öyküsünü ve Jack Tweed ile yaptığı evliliğin fotoğraflarının yayın haklarını sattı.Kemoterapiden dökülmüş saçlarıyla kamera karşısına geçmekten çekinmedi.

'EĞLENCELİ VE GEVEZE BİR KUŞ OLARAK HATIRLANMAK İSTİYORUM'

İngilktere'de yayınlanan Big Brother (Biri Bizi Gözetliyor) yarışmasıyla tanınan Jade Goody, patavatsızlığı, bazı konulardaki bilgisizliği ile dikKat çekti.

Hayatının son dönemlerinde yaptığı açıklamalardan birinde de "Tüm yetişkinliğimi, hayatımı anlatarak yaşadım... Kameraların önünde yaşadım ve belki de kameraların önünde öleceğim. İnsanları hem gıcık eden hem de eğlendiren geveze bir kuş olarak hatırlanmak isterim" demişti.

HER ŞEY ÇOCUKLARI İÇİN: Goody, ölümünden kısa bir süre önce servetinin 2 milyon sterlin olduğunu açıkladı. Çocuklarının geleceğini garanti altına alabilmek için Jack Tweed ile yaptığı evliliğinin yayın haklarını da sattı. Gelinlikle fotoğraflarını bir dergi 700 bin sterlin karşılığında satın aldı.





ANNESİNE İKİZİ KADAR BENZİYOR: Önceki akşam kazandığı ödülle babasını gözyaşlarına boğan Bobby Brazier, kelimenin tam anlamıyla gözlerini ve dudaklarını annesi Jade Goody'den "miras aldı." Bir başka deyişle ona ikizi kadar benziyor.





'ANNEMLE İLGİLİ NELERİ ÖZLEYEBİLECEĞİMİ ÖZLÜYORUM'

Her ne kadar babası o ve kardeşi için elinden gelenin fazlasını yapmış olsa da Bobby, geçen yıl bir dergiye verdiği röportajda annesini özleyip özlemediği sorusuna " "Bu konuda bir şey kaçırmış gibi hissetmiyorum. Bu benim için normal. Ben annemle geçirdiğim zamandan daha fazlasını yanımda o olmadan geçirdim" diye yanıt verdi.

Bobby Brazier "Annemi özlemiyorum. Çünkü annemle, onu özleyecek kadar uzun zaman geçirmediğimi düşünüyorum" diyerek özetledi bu konudaki görüşünü.

Ama ardından da şunları ekledi: "Neler olabileceğini özlüyorum. Canımı en çok yakan şey herhangi birini kaybetmek değil, Jade'i kaybetmek."

Jade Goody'nin TV sunucusu Jeff Brazier ile evliliğinden dünyaya gelen Bobby, annesi ünlü olduğunda başka insanların onda gördükleri şeyi görebilmek istediğini de sözlerine ekledi.

'ONU BİZİM TANIDIĞIMIZ GİBİ TANIMADILAR'

İki kardeş, annelerinin ölümünden sonra babaları Jeff Brazier ve üvey anneleri Kate Dwyer ile birlikte yaşamaya başladı.

Bobby ve Freddie'nin babası Brazier, iki çocuğunun çok genç yaşta anne kaybının acısıyla mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirtmişti.

Brazier, 2020'de verdiği bir röportajda "Aman Tanrım. Çocuklar ikisi de çabucak toparlandılar. Elbette çok küçüklerdi ve Jade'i asla bizim tanıdığımız şekilde tanıyamadılar. "

DİŞ HASTALIKLARI HEMŞİRESİYDİ

Bobby'nin annesi Jade Goody eski bir diş hastalıkları hemşiresiydi. Katıldığı Big Brother adlı yarışmada adını duyurunca TV dünyasında kariyer yapmaya başladı.

2008 yılında Big Brother'ın Hindistan versiyonu olan Big Boss yarışmasına katıldı. Fakat İngiltere'den ayrılmadan önce yaptırdığı testlerin sonucu kötü çıkınca hemen ülkesine döndü.

Tedavisi sürerken ikinci eşi Jack Tweed ile evlendi. Fakat Goody, hastalığa yakalandığını öğrendikten bir yıl sonra hayata veda etti.

Goody'nin cenaze töreni çok kalabalık bir katılımla yapıldı. Genç yaşta hayata veda eden Jade Goody, uzun süre konuşulan bir şekilde son yolculuğuna uğurlandı.

KALABALIK BİR CENAZE TÖRENİYLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Jade Goody'nin 4 Nisan 2009'daki cenaze töreninin yankıları da uzun süre dinmedi. Goody'nin çiçeklerle süslü siyah bir Rolls Royce içine yerleştirilen beyaz tabutu, TV yıldızının çocukluğunun geçtiği Bermondsey'den yaşamını yitirdiği Upshire'a kadar getirildi.

Bu sırada arabanın geçeceği güzergah üzerinde toplanan çok sayıda kişi ellerinde pankartlarla ona olan sevgilerini ve Goody'yi yitirmekten duydukları üzüntüyü dile getirdi.

DÖNEMİN BAŞBAKANI AÇIKLAMA YAPTI: Goody öldüğünde dönemin İngiltere Başbakanı Gordon Brown da bir açıklama yapmıştı. Brown açıklamasında Goody'nin hem yaşarken hem de hayata veda ederken çok cesur olduğunu vurguladı. Bütün ülkenin, onun çocuklarına iyi bir gelecek bırakmak için giriştiği mücadeleyi takdir ettiğini de belirtti.