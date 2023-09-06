Herkes onun estetiklerini konuşurken o iki kez kanser olmuş... Bir ayağım çukurda, biliyorum!

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ESTETİK YÜZÜNDEN VÜCUDU DEFORME OLMUŞTU, MEĞER KANSER DE ONU BULMUŞ

Bunu da kendisi kısa süre önce verdiği bir röportajda bütün açıklığıyla gözler önüne serdi. 1990'lı yıllarda podyumda fırtınalar estiren ünlü model, son beş yılda iki kez meme kanserine yakalandığını ve çare olarak iki göğsünün de alındığını ilk kez itiraf etti.

Belli bir kuşak için Linda Evangelista, güzelliğin simgesi olarak bilinir. Bugün 58 yaşında olan ünlü model, son birkaç yılda mesleğini sürdürebilmek uğruna katlandığı acılarla gündemdeydi hep.

Aslına bakılırsa kendisinin açıklamaları da bu yöndeydi. Geçirdiği estetik operasyonlar nedeniyle yüzü tanınmaz hale gelmiş, vücudunda da birçok deformasyon oluşmuştu.

Fakat Linda Evangelista, Wall Street Journal'e verdiği röportajda kendisiyle ilgili çok daha önemli açıklamalar yaptı. Ünlü model anlattığına göre son beş yıl içinde iki kez meme kanseri atlattı.

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ÇARE OLARAK İKİ GÖĞSÜNÜ DE ALDIRDI... AMA HASTALIK TEKRARLADI

Evangelista, kendisine ilk teşhisin 2018 yılında yıllık mamogram çekiminden sonra konulduğunu söyledi. Göğsünde bir tümör teşhis edildiğini ve bunun da kötü huylu olduğunun belirlendiğini anlattı.

Linda Evangelista gerisini de "Sağlığımla ilgili başka durumlar da vardı. Bu yüzden hiç tereddüt etmedim. Doktoruma iki göğsümü de almasını söyledim. Her şeyi geride bırakmak ve bununla bu şekilde başa çıkmak istedim" sözleriyle ifade etti.

Bu operasyonun ardından Linda Evangelista artık tamamen iyileştiğini ve hastalığın onu öldürmeyeceğini düşündü anlattığına göre. Fakat öyle olmadı.

Hastalık 2022 yılının temmuz ayında nüksetti. İki göğsünü de aldırmış olmasına rağmen o bölgede yeni bir tümör bulundu. Gerisini şöyle anlattı Evangelista: "Doktoruma göğsümde bir delik açmasını söyledim. 'Güzel görünmek istemiyorum. Beni kazımanı istiyorum. Göğsümde senin açtığın bu deliği görmek istiyorum. Beni anlıyor musun' dedim."

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Linda Evangelista hastalığının neden nüksettiğini doktoruna sorduğunda bunun onkotip puanından yani kansere yatkınlığından kaynaklandığını öğrenmiş.

'BİR AYAĞIMIN ÇUKURDA OLDUĞUNU BİLİYORUM'

Şu anda iyi olduğunu söyleyen Linda Evangelista, durumunu da herkesin kolay yapamayacağı bir şekilde ifade etit: "Biliyorum ki bir ayağım çukurda. Ama ben tam anlamıyla bir tür kutlama modundayım."

Evangelista sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: " Korkunç sağlık sorunlarının üstesinden geldim. Şu anda bulunduğum yerde olmaktan mutluyum ve kitabımı kutluyorum. Hayatta olduğum içi çok mutluyum. Bundan sonra gelecek her şey bunların bonusudur."

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Bu arada yeri gelmişken Linda Evangelista'nın fotoğrafçı Steven Meisel ile birlikte bir tür foto- kitap hazırladığını da not düşelim. Hatta bu kitabın satışından elde edilecek gelirin bir bölümü de kanser araştırmaları için aktarılacak.

GERÇEĞİ, KENDİNİ HAZIR HİSSEDİNCE AÇIKLADI

Ünlü model, meme kanserine yakalandığını neden bu kadar süre gizli tuttuğunu da anlattı. Kısaca özetlemek gerekirse bunun için kendini hazır hissedinceye kadar bekledi.

Sonra da gerekli açıklamayı yaptı: "Bu konuda konuşmadım. Sadece bir avuç insan gerçeği biliyordu. Sonra kendi kendime bunu bir gün paylaşabileceğimi düşündüm. Kapımda gazetecilerin beklemesini istemedim. Basının benim hakkımda atacağı "Linda hastalıktan sonra ilk kez görüntülendi tarzı başlıklara konu olmak istemedim."

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Linda Evangelista altı yıllık bir aranın ardından geçen yıl mesleğine dönmüştü. Ama o sırada yaptığı açıklamalarda da bu ciddi sağlık sorunundan değil kötü sonuçlanan estetik operasyonlardan söz etmişti hep.





'10 BİN DOLARIN ALTINDA PARA İÇİN YATAĞIMDAN BİLE ÇIKMAM'

Evangelista, 1990'lı yılların en gözde modellerinden biriydi. Ünlü firmalar, kampanyalarına onu katmak için avuç dolusu para harcamayı göze alıyorlardı. Yıllarca podyumlarda yürüdü, kamera karşısında çarpıcı pozlar verdi.

Bir yandan "bütün zamanların en iyi modellerinden biri" olarak tarihe geçti bir yandan da her adımında "altı sıfırlı rakamlardan" oluşan servetini artırdı.

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Öylesine çok kazanıyordu ki bir röportajında söylediği "Günlük 10 bin doların altında bir iş için yataktan bile çıkmam" sözleri hafızalara kazındı.

'DÜZELTİLEMEYECEK ŞEKİLDE DEFORME OLDUM'

Fakat aradan zaman geçti. Elbette yaşı ilerledi, eskisi kadar kamera karşısına çıkmamaya, defilelere katılmamaya başladı. Ama bunun tek nedeni yılların geçip gitmesi değildi. Çünkü kendi kuşağından ünlü modeller çalışmayı sürdürüyordu.

Onun gözlerden uzaklaşmasının bambaşka bir nedeni vardı: Güzel görünümünü korumak için yaptırdığı estetik operasyonlar! İşler öylesine kötü gitmişti ki sonradan "hayatı boyunca düzeltilemeyecek bir şekilde deforme olduğunu" itiraf etti.

Bir süre sonra da yaşadıklarını gizlememeye, bütün açıklığıyla anlatmaya başladı. Görünüşe göre hemcinslerini bu konuda uyarmak için daha fazla ayrıntı vermeye başladı.

MUHTEŞEM 6'LIDAN BİRİYDİ

Linda Evangelista, o dönem kariyerlerinin zirve noktasında bulunan meslektaşları Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kate Moss, Christy Turlington ve Claudia Schiffer ile birlikte 90'ların 'Muhteşem 6'lısı' arasında yer alıyordu.

Ama 2000'li yıllarda bir modelin başına gelebilecek en kötü olayla karşılaştı. Kilosunu ve fiziksel görünümünü korumak için yaptırdığı yağ dondurma işlemi sonrasında vücudu, kendi deyimiyle düzeltilmesi mümkün olmayacak şekilde deforme oldu.

Uzun süre kameralardan da meraklı gözlerden de uzak kalan Evangelista, artık usul usul gün yüzüne çıkıp yaşadıklarını anlatmaya başladı. Linda Evangelista, gelecek ay yayınlanacak olan Vogue dergisinin İngiltere baskısına yaşadıklarını samimi bir şekilde anlattı.

'SİHİRLİ İKSİRİ İÇTİM, AMA TERS TEPTİ'

Linda Evangelista, dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak nitelendirilmesine yol açan fiziksel özelliklerine büyük zarar veren bu işlemi, gördüğü reklamlardan etkilenerek yaptırdığını itiraf etti.

Evangelista bu konuda şunları söyledi: "Bu yağ dondurma ile ilgili reklamlar, bütün çok okunan ve izlenen basın organlarındaydı. Ve tekrar tekrar soruyorlardı: "Aynada gördükleriniz hoşunuza gidiyor mu?". Sanki bunları bana söylüyorlardı."

Top model, kendisinin de vücudunun bazı bölgelerindeki bir türlü eritemediği inatçı yağlardan dertli olduğunu anlattı. Üstelik bu reklamlarda anlatılanlara göre herhangi bir operasyona gerek yoktu. Yani bir tür sihirli iksir! Bundan sonrasını şu sözlerle özetledi Evangelista: "Bu sihirli iksiri içtim. Ama geri tepti."

KÜÇÜLTMEYE ÇALIŞTIĞI BÖLGELER BİR ANDA ŞİŞTİ: Evangelista daha önce People dergisine verdiği röportajında yaşadığı korkunç dönemi anlatmıştı. Model, yağ dondurma işleminden sonraki iki- üç ay içinde uyluklarında ve göğüs bölgesinde şişlikler fark etmeye başladığını anlattı. Küçültmek istediği bölgelerin bir anda ve anlaşılmaz şekilde irileşmeye başladığını ekledi. İlerleyen süreçte bu bölgelerin artık hissiz hale geldiğini belirtti ünlü model.





SANKİ AKLIMI KAYBETMİŞTİM!

İşte Linda Evangelista'nın gördüğü reklamlardan etkilenerek yaptırdığı bu uygulama onun başına hiç beklemediği işler açtı.

Vücudu korkunç bir şekilde deforme oldu. Sonra da bunları düzelttirmek için çeşitli yöntemler denedi.

Bu korkunç gelişmenin ardından yaşadıklarını da People dergisine şöyle anlatmıştı Evangelista: "Sorunu kendim çözmeye çalıştım. Çünkü bir şeyleri yanlış yaptığımı düşünüyordum. Daha fazla Diyet ve daha fazla egzersiz yapmaya başladım. Hiç yemek yemediğim bir noktaya geldim. Bir süre sonra da aklımı kaybettiğimi düşünmeye başladım."

KLİNİĞİN ÖNERİSİNİ REDDETTİ

Yine People dergisine bütün çabalarının sonucunda durumu düzelmeyince bu kez doktora gittiğini anlattı Linda Evangelista.

O ziyaretin ardından kendisine "paradoksal yağ hiperplazisi" teşhisi konulduğunu sözlerine ekledi. Doktorunun, kendisine yağ dondurma operasyonu yapan klinikle bağlantı kurduğunu söyledi Evangelista.

Klinik de meydana gelen deformasyonları ücretsiz olarak düzeltmeyi teklif etti. Fakat bunun karşılığında Evangelista'dan bir isteği vardı: Gizlilik anlaşması imzalaması. Linda Evangelista bunu reddetti ve sorunu çözmek için bu kez yağ aldırma operasyonu (liposuction) yaptırmaya karar verdi.

2016 yılında bu kez de bu operasyon için bıçak altına yattı Evangelista. Sonrasında yaşadıklarını da şöyle anlattı: "Yağ aldırdıktan sonra sekiz hafta boyunca kompresyon giysisi, kuşak ve çene kayışı kullanmak zorunda kaldım. Çünkü bana dikkatli olmazsam PAH'ın (Paradoksal Yağ Hiperplazisi) tekrarlayabileceği söylendi. Ardından 2017 yılında ikinci bir yağ aldırma operasyonu da geçirdim."

SU, KEREVİZ SAPI VE ELMAYLA YAŞADI: Model, Vogue dergisine konuştuğunda bu süreçte kilo vermek için hiçbir şey yiyip içmediğini de itiraf etti. "Çok utanıyordum, bütün paramı harcadım. Düşünebildiğim tek yöntem ise sıfır Kalori ile beslenmekti. Yani sadece su içtim. Ya da bazı zamanlarda kereviz sapı, bazen de bir tane elma yedim. Aklımı kaybediyordum" diye konuştu Evangelista.

Evangelista şu sıralarda kendisini olduğu gibi sevmeye çalıştığını anlattı. Ama hemen ardından da "Bu yaptırdığı işlemlerden hala pişman olduğunu" ekledi. Sonra da bir dönemin ünlü modeli Linda Evangelista'dan bir itiraf geldi: " Eğer bunun yan etkileri arasında geçim kaynağını kaybetmenin ve depresyona girip kendinden nefret etmenin de bulunduğunu bilseydim bu riski almazdım."

Model, bu geçirdiği zorlu sürecin psikolojik etkilerinin henüz bitmediğini de gizlemedi. Bu konuda arkadaşlarından büyük destek aldığını da söyledi.

"Ruhsal tedavi aldım mı? Kesinlikle hayır. Ama arkadaşlarımdan ve moda sektöründen aldığım destekten dolayı minnettarım. Şurası kesin ki beni mayo ile göremeyeceksiniz. Fotoğraflarımı rötuşlamadan, bazı vücut düzelticiler kullanmadan iş bulmam zor olacak."

DÜNYANIN EN ÇOK FOTOĞRAFI ÇEKİLEN İNSANIYDI

Bir dönem "dünyanın en çok fotoğrafı çekilen insanı" unvanını taşıyan Linda Evangelista, vücudundaki yağ hücrelerini dondurmak için geçirdiği ama sonra hayatını zindana çeviren estetik operasyonların ardından yaşadığı fiziksel ve ruhsal acıları anlattı People dergisine.

Yağ aldırma yani Liposuction'a alternatif olarak görülen Yağ Dondurma yönteminden sonra Evangelista'nın vücudu geri dönülmez bir biçimde deforme oldu. Ünlü model, çalışamaz hale geldiğini ileri sürerek Estetik Operasyon yapan klinik aleyhine 50 milyon dolarlık bir tazminat davası açtı.

Linda Evangelista her zaman genç ve formda görünmek isteyenler için "ibret" niteliğinde sözler de sarf etti: "Neden kendi bedenimize bunu yapma ihtiyacı hissediyoruz. Her zaman yaşlanacağımı biliyordum. Vücudumda bazı değişimler olacağını da. Ama bu şekilde görüneceğimi hiç düşünmemiştim."

Evangelista bu yaşadıklarının ardından kimliğini kaybettiğini de sözlerine ekledi. "Fiziksel olarak kendimi tanıyamıyorum. Ama kendimi insan olarak da tanıyamıyorum artık. O kadın (kendi eski halinden söz ediyor) bir şekilde gitti.

ÖZEL HAYATI HAREKETLİ

Modellik kariyerine 16 yaşında başlayan Linda Evangelista, Elite Model Look ajansı tarafından keşfedildi. 1987'de Elite model ajansının Paris ofisinin başkanı olan milyoner Gerald Marie ile evlendi. 1993 yılında boşandı. 2006 Ekim ayında dünyanın en zengin iş adamlarından, şimdi Sinema oyuncusu Salma Hayek'le evli olan François-Henri Pinault ile birlikte oldu ve bu birliktelikten Augustin James isimli bir oğlu oldu.

90'ların en ünlü top modellerinden biri olan Evangelista; NARS, Fendi, L'Oreal, Chanel, Moschino gibi pek çok ünlü markayla çalıştı.Ünlü model, 2014 yılında servetinin 18 milyon dolar (yaklaşık 50 milyon TL) olduğunu söylemişti. Gerard Marie ile evliliği bittikten sonra ABD'ye giden Evangelista, oyuncu Kyle MacLachlan ile altı yıl süren bir romantik ilişki yaşadı.

Bunun ardından 1998'de Fransa milli futbol takımının kalecisi Fabien Barthez ile aşk yaşadı. Evangelista bu ilişkiden anne olmaya hazırlanırken bir düşük yaptı. Bundan sonra Evangelista şu anda 15 yaşında olan oğlunu dünyaya getirdi. Bu bebeğin babasının kim olduğunu uzun süre sakladı. Fakat daha sonra oğlunun babasının, 2005 ile 2006 arasında ilişki yaşadığı iş insanı François Henri Pinault olduğu ortaya çıktı. Pinault, sonradan ünlü oyuncu Salma Hayek ile evlendi.