Herkes onu dünyanın en yaşlı nedimesi olarak tanımıştı: Üç değil beş çocuk da doğursa ona bir şey olmaz!

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Eğer ünlüleri basından takip ediyorsanız bir ya da birkaç kez böyle şeyler yaşamışsınızdır. Onların açısından bakıldığında da ünlü olmaları bazı konularda ayrıcalıklı olmalarıyla sonuçlanmıyor. Söz gelimi hamile kaldıklarında bazıları kilo alıyor ve sonra da bunu vermekte zorlanıyor.

Ama bir de bunun tam tersi var... Bazı ünlüler de defalarca hamile kalıp çocuk dünyaya getirmelerine karşın kelimenin tam anlamıyla 'gram' kilo almıyorlar.

İşte bunlardan biri de çıktığı doğum günü tatilinde bu özelliğiyle konu oldu.

Kısacık süre içinde üç tane çocuk dünyaya getiren bu ünlü, artık 40 yaşına gelmesine rağmen 20 yaşındaki görüntüsüyle bir kez daha bütün dikkatleri üzerine çekti.

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DOĞUM GÜNÜ TATİLİ

Bu sözünü ettiğimiz ünlü, Pippa Middleton. Yani İngiltere'nin gelecekteki kralı Prens William'ın karısı Kate Middleton'ın kız kardeşi.

Aslına bakılırsa belki de ablası Kate, William ile evlenmese Pippa'yı da kimse tanımayacaktı. Ama Pippa, "kız kardeş kontenjanından" ünlü oldu ve en az ablası kadar ilgi çekiyor.

Soylu ve zengin bir aileden gelen James Matthews ile evli olan Pippa Middleton, 40'ıncı yaşına İtalya'da ailece çıktıkları tatilde girdi. Çift, bunun için de Como Gölü kıyılarını tercih etti.

Evliliğinden üç tane çocuk sahibi olan Pippa, önceki gün de gölde yüzerken objektiflere takıldı. Middleton'ın birkaç saat içinde iki tane bikini değiştirmesi ise gözlerden kaçmadı.

BİRKAÇ DAKİKADA İKİ BİKİNİ GİYDİ

Ama bunun da ötesinde gözden kaçmayan başka bir ayrıntı vardı. O da Middleton'ın hamilelik kilolarından çok kısa sürede kurtulmasıydı. Hatta bununla kalmayıp güçlü karın kaslarına sahip olması ayrı bir dikkat çekti.

Bu durum da görenlere "Demek ki Pippa üç değil beş çocuk da doğursa asla değişmiyor" dedirtti.

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Tabii ki onu ablasına benzetenler de oldu. Kate Middleton da üç tane çocuk dünyaya getirmesine rağmen gram fazla kilo taşımadı üzerinde hiçbir zaman.

Her üç doğumunda da hastane çıkışı karnındaki doğal şişkinliği saymazsak her üç doğumundan sonra da hemen eski haline döndü. Hatta Kate birçok kişiye göre biraz da kilo almalı. Çünkü zayıflık sınırında geziniyor.

2017 yılında tıpkı kraliyet düğünlerini andıran bir törenle James Matthews ile evlendi Pippa Middleton.

Çiftin en büyük çocuğu Arthur 4 yaşına geldi. Onun yarı sıra 2 yaşında Grace adında bir kızları ve geçen yıl haziran ayında dünyaya gelen Rose adında başka bir kızları daha bulunuyor.

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İKİ KARDEŞ DE ÜÇ DOĞUMDAN SONRA İNCECİK KALDI

Özetle Pippa da tıpkı ablası gibi arka arkaya doğum yapmasına rağmen üzerinde tek gram fazlalık taşımıyor. Bunun da nedenleri var elbette.

Kendileri açıklamamış olsalar da iki kardeş de fiziksel olarak anneleri Carole'a benziyorlar. Carole Middleton da 60'lı yaşlarını sürmesine rağmen düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor.

Bu açıdan şanslı olan Kate ile Pippa'nın da gençlik yıllarından gelen düzenli spor yapma alışkanlıkları var.

Durum böyle olunca da he Kate ne de Pippa, çok sayıda bebek dünyaya getirmelerine rağmen kilolarıyla kısa sürede başa çıkabiliyorlar.

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DÜNYA ONU 'EN YAŞLI NEDİME' OLARAK TANIDI

Şimdi şöyle bir geriye dönüp bakalım... İngiltere, ablası Kate ile Prens William romantik bir ilişki yaşamaya başladığından yana Pippa'yı tanıyordu.

Bütün dünyanın ilgi odağına girmesi ise Kate ile William'ın 20011 yılındaki düğününde oldu. Pippa, ablasının nedimesi olarak görev yapıyordu törende.

Nedimelik görevini üstlenen küçük kızların yanında biraz tuhaf görünse de Pippa o törende giydiği kıyafet ve güzel görünümüyle dikkat çekti.

Tarihe adını" en yaşlı nedime" olarak yazdırdı genç kadın. Hatta zaman zaman günün yıldızı olan ablasından bile rol çaldı. O dönemde Pippa ile Prens Harry arasında yakınlaşma olduğu iddiaları da ortaya atıldı ama bunların hiçbiri doğru çıkmadı.

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Pippa Middleton, ailesinin diğer üyeleri gibi bugün İngiliz kraliyet ailesinin çemberinde onlara en yakın kişilerden biri olarak yer alıyor.

Pippa Middleton bir dönem ülkenin eski başbakanlarından Winston Churchill'in uzak akrabası Alexander Spencer Churchill ile flört etti.

Sonra emekli kriket oyuncusu Alex Loudon ve Nico Jackson ile flört etti. Ardından James Matthews ile hayatını birleştirdi.

Çiftin 2017 yılındaki düğünü de kraliyet düğünü gibiydi. Yeğenleri George ile Charlotte, Pippa ile James'in düğün töreninde görev aldı. Kendi düğünündeen yakınında kardeşini bulan Kate, onun mutlu gününde de yanından hiç ayrılmadı. Gelinliğiyle ilgili detaylarla yakından ilgilendi.

O dönemde konuşulanlara göre Kate, kardeşinin düğününde ondan rol çalmamak için şık ama dikkat çekmeyecek bir kıyafet seçmişti.

İSTANBUL BOĞAZINDA YÜZDÜ

İyi bir yüzücü olduğu bilinen Pippa, 2014 yılında İstanbul'a gelip Boğaz'ı yüzerek geçenler arasında da yer almıştı.

Middleton bu konuda yaptığı bir açıklamada da "Müthişti. Çok iyi organize edilmiş harika bir etkinlikti. Daha önce katıldığım organizasyonlardan çok farklıydı" diye konuşmuştu.