Ünlü yıldız korkunç sırrını ilk kez açıkladı... Çocuktum... Bir aile üyesi beni yıllarca taciz etti... Ne annem farkına vardı ne babam!

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YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

Bu sözler, 1980'li yıllardan beri sinema dünyasına damgasını vuran güzel bir yıldıza ait. Her ne kadar bugün 60 yaşında olsa da yaşadığı bu korkunç deneyimi asla unutmadı.

Belki de hayatını ve sonradan yaşadığı bütün ilişkileri şekillendirdi başına gelen bu korkunç durum.

Aradan geçen bunca yılın ardından da bütün yaşadıklarını itiraf etti. Bunu da bir belgesel için yaptı güzel yıldız. Söylediğine göre de amacı kendisiyle ilgili bu türden ifşaatlar yapmak değil. Böyle taciz kurbanlarının sesi olmak...

10 YAŞINDAYKEN BAŞLADI 14 YAŞINA KADAR SÜRDÜ

Bu tüyler ürperten itirafı yapan kişi ünlü Fransız yıldız Emmanuelle Beart. 1980'ler ve 90'larda dünya sinemasına damgasını vuran Beart, Such a Resounding Silence (Yankılı Bir Sessizlik) adlı belgesel İçin yıllarca içinde tuttuğu bu büyük acısını gözler önüne serdi.

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Bu durum Emmanuelle Beart'ı öylesine etkilemiş ki belgeselin basın toplantısına bile katılmadı. Onun yerine ve elbette Beart'ın izniyle belgeselin yönetmenlerinden biri olan Anastasia Mikova konuştu. Beart da toplantıya video konferans yöntemiyle dahil oldu.

Yönetmen Mikova, ünlü oyuncu Beart'ın, başına gelenleri belgeselde anlattığını söyleyerek, aile üyesi bu kişinin yıldızın babası ya da erkek kardeşi olmadığını belirtti.

Emmanuelle Beart'ın, kendisini yıllarca taciz eden bu aile üyesinin adını da bilerek vermediğini çünkü belgeselde öne çıkarılmak istenen ayrıntının bu olmadığını vurguladı.

Yapımda anlatıldığına göre söz konusu aile üyesinin tacizi, Beart 10 yaşındayken başladı. 14 yaşına kadar da sürdü. Beart'ı bu korkunç durumdan kurtaran kişi ise büyükannesi oldu.

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'KİMSE FARK ETMEDİĞİ İÇİN YILLARCA SÜRDÜ'

Basın toplantısına video konferans aracılığıyla katılan Emmanuelle Beart,bu yapıma nasıl dahil olduğunu şöyle anlattı: " Başlangıçta kendim hakkında konuşmak istemiyordum. Sadece bu tür aile içi tacize uğrayan diğer kurbanlar hakkında konuşmak istiyordum. Ama onların cesareti ve dürüstlüğü bende de başıma gelenleri anlatma isteği yarattı."

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Söz konusu belgeselin tanıtım klibinde Emmanuelle Beart çocukluk yıllarını zehir eden tacizciye şöyle seslendi: "Babam, annem ve arkadaşlarım hiçbir şeyin farkına varmadığı için bunu tekrar, tekrar ve tekrar yapabildiniz. Yıllarca yapabildiniz."Beart, bütün bu tacizlerden büyükannesi sayesinde kurtulduğunu da anlatısına ekledi.

Such a Resounding Silence (Yankılanan Sessizlik) adlı belgeselde Beart'ın yanı sıra dört tane daha aile içi taciz kurbanının öyküsü yer alıyor.

ANNESİ ESKİ BİR MODEL BABASI ŞAİRDİ

Emmanuelle Beart, Fransa'da sanatla iç içe bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. St. Tropez'de dünyaya gözlerini açan Beart'ın annesi eski model Genevieve Galea, babası ise şair Guy Beart'tı.

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Onu oyuncu olmaya ikna eden kişi ise usta yönetmen Robert Altman oldu. Ama Beart, daha öncesinde model olarak kariyer yapıyordu.

19 yaşındayken rol aldığı Manon des Sources adlı filmde, bir ormanda çıplak dans ettiği sahneyle bir anda şöhreti buldu. Daha sonra La Belle Nouseuse ve A Heart In Winter gibi yapımlarda rol aldı. Beart, aynı zamanda Tom Cruise ile birlikte 1996 tarihli Mission Impossible filminde de kamera karşısına geçti.