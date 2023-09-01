Eltim yüzünden kendimden nefret ediyordum... Kanser olup göğsümü aldırdıktan sonra fark ettim, meğer ben ne güzelmişim

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Hatırlarsanız Meghan'ın Prens Harry ile evlenip aileye katıldığı ilk dönemlerde iki gelinin hayranları sosyal medyada bile birbirlerine giriyordu.

O dönemde ortak kullandıkları Kensington Royal adlı sosyal medya hesabı, Prens William'ın eşi Kate ve Prens Harry'nin eşi Meghan arasındaki bu rekabete çok ağır bir şekilde sahne oluyordu.

İşler öyle bir hale geldi ki İngliiz kraliyet ailesi, sosyal medya hesaplarında iki genç kadına yönelik hakaret ve küfür içerikli yorum yazanlar hakkında yasal işlem uygulanacağını duyurdu.

Diana ile Sarah arasında, Kate ve Meghan'da olduğundan daha farklı bir elti rekabeti vardı. Eğer ikisi de eşlerinden boşanmasaydı ya da Diana ölmeseydi durum nasıl olurdu bilinmez elbette.

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Bir süre sonra iki çift sosyal medya hesaplarını ayırdıklarını açıkladılar. Kensington Royal hesabı, Kate ile William da kaldı. Harry ve Meghan ise Sussex Dükü ve Düşesi olarak yeni bir hesap açtılar. Zaten sonra bu işin altında bile başka bir durum olduğu ortaya çıktı. Harry ile Meghan ülkeden bile ayrıldı.

Ama konumuz tam olarak bu değil. Artık Harry ile Meghan başka bir ülkede yaşasalar bile iki kardeşin eşleri arasındaki rekabet bitmek bilmiyor.

Daha doğrusu rekabet okyanus ötesine taşındı. Kate ile Meghan ünlü ailenin gelinleri olarak ne kadar zaman geçerse geçsin hep birbirleriyle rekabet halinde olacaklar. Hayranlarının gözünde durum böyle.

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BİR ZAMANLARIN ELTİLERİ DIANA VE SARAH

Bundan yıllar önce yani 1980'lerde de benzer bir durum vardı İngiliz kraliyet ailesinde. Yani iki gelinin rekabeti söz konusuydu. Zaten kendilerinin de bunu böyle gördüğü hayatta kalan eltinin itirafıyla ortaya çıkmış oldu.

Charles'ın 1981 yılında evlendiği Lady Diana Spencer ile kardeşi Andrew'nun 1986'da hayatını birleştirdiği Sarah Ferguson arasındaydıbu rekabet.

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Ama iki eltinin dışarıdan görünüşleri, Kate ile Meghan'dan çok farklıydı. Büyük olasılıkla aile içindeki ilişkileri de öyle çok gerilimli değildi.

Her ne kadar "can ciğer kuzu sarması" olmasalar da Diana ile Sarah'nın arasında bugün Kate ile Meghan'da olduğu gibi buz dağları yoktu.

DIANA ÖNE GEÇTİKÇE KENDİNDEN NEFRET ETMEYE BAŞLADI

Ama yine de iki elti sürekli olarak birbirleriyle kıyaslanıyordu. Bu rekabetten de çoktan halkın sevgisini kazanmış olan Diana galip çıkıyordu hep.

Diana ile Sarah arasındaki bu rekabet, yani iki eltinin sürekli birbirleriyle kıyaslanması, yıllar sonra yaptığı itirafa göre Sarah Ferguson'ı çok etkiledi.

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Diana'nın 1997'de gencecik yaşında ölümünün üzerinden bunca yıl geçtikten sonra da Sarah bunu kendi sözleriyle ifade etti.

Kansere yakalanıp bir göğsünü aldırdıktan sonra Diana ile sürekli kıyaslanmasından dolayı geliştirdiği "kendine nefret" duygusundan kurtulduğunu söyledi Fergie.

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HASTALIK, KENDİNE BAKIŞINI DEĞİŞTİRDİ

Şimdi Sarah Ferguson'ı bu kadar değiştiren kötü tecrübesini bir hatırlayalım. Bundan birkaç ay önce gelen habere göre Andrew'nun 1996 yılında boşandığı eşi Sarah, rutin kontroller sırasında meme kanseri olduğunu öğrendi.

Tedavinin bir parçasıolarak da King Edward VII Hastanesi'nde ameliyat masasına yattı ve bir göğsü alındı. Sonradan yapılan açıklamaya göre de ameliyat başarılı oldu.

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Sarah Ferguson kendisinin hazırlayıp sunduğu Tea Talks (Çay Sohbetleri) adlı podcast yayınında bu operasyonun kendisini nasıl değiştirdiğini anlattı.

Bir göğsünü aldırdıktan sonra kendine dönüp baktığını söyleyen Sarah "Güzel bacakları olduğunu, aslında güzel göründüğünü" fark etmiş. Ama öncesinde kendinden sürekli nefret ettiğini de gizlemedi elbette.

Bunun nedenini de şöyle açıkladı yayında: "Sanırım bu, sürekli olarak Diana ile kıyaslanmamdan kaynaklanıyor. Sonunda da kendimin bu konuda o kadar da iyi olmadığını düşünmeye başlamıştım."

Ama kanser nedeniyle bir göğsünü aldırmasından sonra bu konuda kendisine bakış açısının değiştiğini saklamadı Sarah Ferguson. Kendinden hoşlanmaya başladığını yani kendine yönelttiği nefret duygusunun törpülendiğini itiraf etti.

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Sarah Ferguson'ın kanser olduğunu öğrenmesi bundan iki ay önce gerçekleşti. Rutin kontrollerini yaptırırken bir göğsünde kanserli kitle tespit edildi. Sonra da tedavinin bir parçası olarak bu göğsünün alınması önerildi. Her ne kadar bu haberi aldıktan sonra kendini kötü hissete de fazla zaman kaybetmeden doktorların önerisini yerine getirdi ve göğsünün birin aldırdı. Ferguson'ın sekiz saatlik bir operasyon geçirdiği belirtildi.





AİLEDE KİMİN ADI SKANDALA KARIŞSA ONA DESTEK ÇIKTI

Bugün nasıl herkes Prens Harry'nin karısı Meghan Markle'ı konuşuyorsa 80'li ve 90'lı yıllarda da Sarah gündemin ilk sıralarındaydı. Diana ile birlikte ama ondan çok farklı bir şekilde.

Aslına bakılırsa İngiliz kraliyet ailesinde "skandal" denilince ilk akla gelen isimlerden biriydi Sarah Ferguson.

Sonradan da ailesinde kimin adı bu tür küçük ya da büyük skandallara karışsa ona desteğini esirgemez oldu rahmetli Kraliçe 2. Elizabeth'in eski gelini.

Ferguson, iki yıl önce yaz aylarında damadı Jack Brooksbank'in karıştığı küçük çaplı bir skandalda onun destekçisi olduğunu kendisi açıklamıştı.

Küçük kızı Eugenie ile evli olan Brooksbank, iş gezisi için gittiği İtalya'da üç modelle birlikte yat turu yaparken görüntülenmişti. Eşi Eugenie'nin küçük oğulları August ile birlikte evde olduğu bir sırada ortaya çıkan bu görüntüler de dünya kamuoyuna bomba gibi düşmüştü.

İşte o olayda herkes Jack Brooksbank'in, karısı Eugenie'yi aldattığını ileri sürerken Sarah Ferguson onu savundu.

Eski kocası Andrew'nun adı cinsel taciz skandalına karıştığında da ilk destek Sarah'dan eldi. Hatta bir ara eski kocasının ABD'de yargılanması gündeme geldiğinde bile Sarah'nın hemen kendi hukuk ekibiyle ona yardımcı olmaya çalıştığı ileri sürüldü.

'BEDAVACI SARAH'

Bu durum da kimseyi şaşırtmadı aslında. Çünkü Sarah Ferguson'ın ya da basının taktığı adıyla Fergie'nin geçmişi de İngiliz kraliyet ailesinin başını ağrıtan skandallarla dolu.'

Her ne kadar artık resmi olarak ailenin bir üyesi olmasa da Andrew ile evliliğinden iki kızı olan Sarah Ferguson, aileyle olan bağlarını tamamen koparmadı.

Eski eşiyle sık sık görüşen ve York Düşesi unvanını da koruyanFergie, 1986 yılında Prens Andrew ile gösterişli bir törenle evlendi.

Buckingham Sarayı'na gelin gittiğinde "büyük gelin" Diana ile birlikte kamuoyunun büyük ilgisini çekiyorlardı. Günümüzün "eltileri" Kate ile Meghan'dan farklı olarak daha dostane bir tablo çiziyorlardı.

Fakat bu durum uzun sürmedi. Andrew ile araları bozuldu ve ondan sonra da Sarah Ferguson magazin basınının manşetlerinden inmez oldu.

BİR DÖNEM AİLENİN BAŞINI ÇOK AĞRITTI

Fergie'nin skandalları saymakla bitmeyecek türden.2008 yılında kızları Eugenie ve Beatrice'in maddi yardımıyla Sarah Selects adını verdiği vakfı kurdu. Fakat elde ettiği yüksek miktarda parayı kendi çıkarı için kullandığı ortaya çıktı. O dönemde Sarah'nın İngiliz basınındaki adı artık "Bedavacı Sarah" idi.

Fergie'nin adı bir dizi skandala daha karıştı. Alışveriş ettiği mağazalara ve yanında çalışan kişilere borçlarını ödemediği ortaya çıktı.

Dünyayı sarsan ve telekulak skandalı nedeniyle kapısına kilit vurmak zorunda kalan News of The World Gazetesi'nin gizli kamerasına da yakalandı Fergie.

O sırada 500 bin sterlin karşılığında eski eşi Prens Andrew ile bir iş görüşmesi ayarlamaya çalışıyordu.

PARMAK EMME SKANDALININ ÜZERİNE SADECE ESKİ KOCASI ÇIKABİLDİ

Ama bütün bunların ötesinde Sarah'nın kahramanı olduğu öyle bir skandal var ki ailede kimse bu konuda onun eline su dökemedi. Aileden çok uzun süre dışlanmasına neden oldu.

Peki Ferguson'ın neden aile tarafından böylesine dışlandığını bilmek ister misiniz? İşte bunun nedeni Sarah'nın 1992 yılında baş kahramanı olduğu, fotoğrafları dünya basınında kelimenin tam anlamıyla 'çarşaf çarşaf' yayınlanan o fotoğraflar.

Sarah Ferguson, tüm dünyanın bir peri masalını izler gibi izlediği Diana Spencer ve Prens Charles düğününden beş yıl sonra İngiliz kraliyet ailesine gelin gitti. 1986'da Prens Andrew ile Sarah Ferguson evlendi. Eugenie ve Beatrice adında iki kızları dünyaya geldi. Ancak evlilik iyi gitmedi ve çift, 1992 yılında yollarını ayırma kararı aldı. Resmi olarak boşanmaları ise 1996'da tamamlandı.

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Fakat bu resmi boşanmaya kadar geçen zamanda Sarah Ferguson, bugün bile kendisiyle özdeşleşen o büyük skandalın kahramanı oldu.

Sarah, Andrew ile yollarını ayırdıktan sonra Fransa'nın gözde tatil bölgesi St. Tropez'ye gitti. O tatil sırasında Amerikalı finans danışmanı John Bryan ile vakit geçirdi.

İkili, bir gün havuz başında güneşlenirken Bryan, Sarah'nın ayak parmağını emmeye başladı. Onları adım adım takip eden paparazziler elbette o anları kaçırmadı. Her ne kadar boşanmak üzere olsalar da İngiliz kraliyet ailesinin gelininin bu görüntüleri dünya basınının manşetlerinde yer aldı.

İşin daha da tuhafı şu ki, o fotoğraflar yayınlandığı sırada Sarah, tüm aileyle birlikte Balmoral Şatosu'nda bulunuyordu.

Kraliçe 2. Elizabeth bu fotoğrafları görünce öfkeden küplere bindi. Sarah aynı gün Londra'ya döndü. Her ne kadar başka bazı gelişmeler olsa da Sarah Ferguson ağırlıklı olarak bu skandal yüzünden aileden dışlandı. Bu skandal patlar verdiğinde takvimler 1992 yılını gösteriyordu.

O görüntülerin manşetlere çıktığı gün, Fergie, kraliyet ailesiyle birlikte Balmoral Şatosu'ndaydı. Kraliçe, fotoğraflar yüzünden çok öfkelendi ve Sarah Ferguson aynı gün Londra'ya döndü. Zaten Andrew ile evlilikleri de 1996 yılında resmen sona erdi.

BOŞANDIKTAN SONRA UNVANI GERİ ALINMADI

Prens Andrew ile olan evliliği bitse de York Düşesi unvanı elinden alınmayan Sarah Ferguson ya da tam adıyla Sarah Margaret Ferguson, 1959 yılında Londra'da dünyaya geldi.

Binbaşı Ronald Ivor Ferguson ve Susan Mary Wright'ın kızı olarak dünyaya gözlerini açtı. Babası silahlı kuvvetlerde kariyer yaptı ve Prens Charles'ın polo-takımının menajeri olarak çalıştı.

Babası tarafından düşesin soyu Richmond Dükü I. Charles Lennox ve Monmouth Dükü I. James Scott kolundan İngiltere kralı II. Karl'a dayanıyor.

İmtiyazlı bir çocukluk geçiren Sarah, kız kardeşi ile beraber bir yatılı okulda okudu. Mezun olduktan sonra bir sekreterlik okuluna devam eden Ferguson, bir halkla ilişkiler firmasında, sonra bir galeride ve nihayet Londra'da bir yayınevinde çalıştı.

1985 yılında kraliyet ailesi tarafından Windsor Sarayı'nda bir partiye davet edildi. Prens Andrew ile ilişkisi de orada başladı. Fakat daha çocukken, babasının polo tutkusu dolayısıyla kraliyet ailesiyle teması olmuştu.