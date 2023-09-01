O gÃ¼n metroya binmeseydi bugÃ¼n onu tanÄ±yan olmayacaktÄ±... YamalÄ± elbiselerini Ã§oktan Ã§Ã¶pe attÄ±

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Kendisini bekleyen fotoÄŸrafÃ§Ä±lara uzun uzun poz verdi. HafifÃ§e gÃ¼lÃ¼msedi, el salladÄ±. Sonra da kendisinin Ã¶nemli rollerinden birini Ã¼stlendiÄŸi yapÄ±mÄ±n gÃ¶sterileceÄŸi salona doÄŸru ilerledi.

O bugÃ¼n bÃ¼tÃ¼n meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmayÄ± hayal ettiÄŸi, dÃ¼nyanÄ±n en eski ve kÃ¶klÃ¼ film festivallerinden birinin konuÄŸu olarak o gÃ¼zel, tarihi ÅŸehirde bulunuyor.Â Zaten yÄ±llardÄ±r da bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya onu sinemanÄ±n en gÃ¼zel yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olarak tanÄ±yor. Ãœstelik hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir servetin de sahibi.

Ama biliyor musunuz ki, yÄ±llar Ã¶nce henÃ¼z kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k bir Ã§ocukken annesiyle birlikte o metroya binmeseydi bugÃ¼n adÄ±nÄ±, yakÄ±n Ã§evresinden baÅŸka kimse bilmiyor olacaktÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ gÃ¼zel yÄ±ldÄ±zÄ±n kaderi o gÃ¼n o metroya binmesi sayesinde deÄŸiÅŸti.

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SÃ–NÃœK GEÃ‡EN FESTÄ°VALÄ°N PARLAK YILDIZLARINDAN BÄ°RÄ°

Bu yÄ±l 80'inci yaÅŸÄ±nÄ± kutlayan Venedik Film Festivali'nin konuklarÄ±ndan biri olan Olga Kurylenko'dan sÃ¶z ettik buraya kadar.

UkraynalÄ± oyuncu, 80'inci Venedik Film Festivali kapsamÄ±nda gÃ¶sterilen D'Argent Et De Sang (Para ve Kan) adlÄ± mini dizinin galasÄ±na katÄ±ldÄ±.

Kurylenko, Ã¶nemli rollerinden birini Ã¼stlendiÄŸi filmin galasÄ± iÃ§in siyah Ã¼zerine renkli desenleri olan bir kÄ±yafet tercih etti. 43 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±zÄ±n giydiÄŸi kÄ±yafetin derin yÄ±rtmacÄ± ve gÃ¶ÄŸÃ¼s dekoltesi ise dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Gazeteci Fabrice Arfi'nin 2018 yÄ±lÄ±nda kaleme aldÄ±ÄŸÄ± aynÄ± adlÄ± kitabÄ±n bir uyarlamasÄ± olan dizide Kurylenko'nun yanÄ± sÄ±ra Vincent Lindon, Niels Schneider, Ramzy Bedia gibi isimlerin de rol aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yeri gelmiÅŸken hatÄ±rlatalÄ±m. Galada gÃ¼zel oyuncuya yapÄ±mdaki ekip arkadaÅŸlarÄ± da eÅŸlik etti.

Filmografisine James Bond kÄ±zÄ± olmak da dahil birÃ§ok farklÄ± karakteri ekleyen Olga Kurylenko, bu yÄ±l Hollywood'da 63 yÄ±l sonra ilk kez gerÃ§ekleÅŸen grev nedeniyle her zamankinden daha sÃ¶nÃ¼k baÅŸlayan ve Ã¶yle devam eden Venedik Film Festivali'nin yÄ±ldÄ±z konuklarÄ±ndan biri olarak hafÄ±zalarda yer etti.Â

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YOKSULLUK Ä°Ã‡Ä°NDE YAÅžIYORDU

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa 80'inci yÄ±lÄ±na yaraÅŸÄ±r bir ÅŸekilde ilerlemeyen Venedik Film Festivali'nin dikkat Ã§eken yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olan Olga Kurylenko'ya dÃ¶nersek...

Siz belki onu bugÃ¼n sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ oyuncularÄ±ndan biri olarak tanÄ±yorsunuz. Ama eÄŸer Kurylenko dÃ¼nyaya geldiÄŸi koÅŸullarda yaÅŸamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rseydi, adÄ±nÄ± ailesi ve yakÄ±nlarÄ±ndan baÅŸka kimse duymamÄ±ÅŸ olacaktÄ±.

HenÃ¼z 13 yaÅŸÄ±ndayken bir gÃ¼n annesiyle birlikte Moskova metrosuna bindi ve o anda hayatÄ± deÄŸiÅŸti. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o metro seyahatinde bir model ajanÄ± tarafÄ±ndan keÅŸfedildi Olga Kurylenko. O zamana kadarki yaÅŸamÄ± ise kelimenin tam anlamÄ±yla derin bir yoksulluk iÃ§inde geÃ§ti.Â

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Kurylenko dÃ¼nyaya geldiÄŸinde daha Sovyetler BirliÄŸi yÄ±kÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±. Yoksul bir ailenin kÄ±zÄ± olarak, bugÃ¼n Ukrayna topraklarÄ±nda yer alan Berdyansk adlÄ± sahil kasabasÄ±nda baÅŸladÄ± Kurylenko'nun Ã¶ykÃ¼sÃ¼.

O dÃ¶nemin koÅŸullarÄ±na gÃ¶re dÃ¶rt tane kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k odasÄ± olan komÃ¼nal bir evde, altÄ± yetiÅŸkin ve Ã§ok sayÄ±da Ã§ocukla birlikte bÃ¼yÃ¼dÃ¼.

Olga doÄŸduktan Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re sonra annesi ve babasÄ± ayrÄ±ldÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n Ã§ocukluk yÄ±llarÄ± da kelimenin tam anlamÄ±yla koyu bir yoksulluk iÃ§inde geÃ§ti.

YAMALI ELBÄ°SELERÄ°NÄ° Ã‡OKTAN Ã‡Ã–PE ATTI

Annesi Maria Alyabusheva o dÃ¶nemi ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ± bir keresinde: "Olga'nÄ±n doÄŸumundan sonra kocam Konstantin'den ayrÄ±ldÄ±m. Onun iyi bir baba ve eÅŸ olabileceÄŸinden emin deÄŸildim. Biz boÅŸandÄ±ktan sonra da Konstantin bir kÄ±zÄ± olduÄŸunu unuttu. Onu hiÃ§ arayÄ±p sormadÄ±."

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Kurylenko'nun annesi artÄ±k Ã¼nlÃ¼ bir yÄ±ldÄ±z olan kÄ±zÄ±nÄ±n Ã§ocukluÄŸuna dair baÅŸka ipuÃ§larÄ± da vermiÅŸti. "Eski kocam, kÄ±zÄ±mÄ±z Olga'yÄ± en son 2 yaÅŸÄ±nda gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Daha sonra 13 yaÅŸÄ±na gelinceye kadar da hiÃ§ arayÄ±p sormadÄ±. Ama, Olga kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§ocukken, zaman zaman kocamdan boÅŸanmakla hata yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m zamanlar da oldu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Olga sÄ±k sÄ±k babasÄ±nÄ± ne kadar Ã¶zlediÄŸini sÃ¶ylerdi".

Annesi Ã§alÄ±ÅŸmak zorunda kalÄ±nca Olga'ya anneannesi Raisa baktÄ±. Ã–zellikle de Sovyetler BirliÄŸi'nin Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼nden hemen sonraki dÃ¶nem hem kÃ¼Ã§Ã¼k Olga, hem de ailesi iÃ§in Ã§ok zorlu geÃ§ti. KÃ¼Ã§Ã¼k Olga yamalÄ± giysiler giymek zorunda kaldÄ±.

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PARASI OLMADIÄžI Ä°Ã‡Ä°N ANNESÄ° ONA YENÄ° GÄ°YSÄ° ALAMAZDI

Annesi Maria o dÃ¶nemi de ÅŸu sÃ¶zlerle anlatÄ±yor: "Olga'ya yamalÄ± ve eski giysiler giydirirdik. Ama o bundan nefret ederdi. Kendisine yeni giysiler almam iÃ§in bana yalvarÄ±rdÄ±. Ama yeterince param olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in alamazdÄ±m. "

Olga Kurylenko'nun yaÅŸamÄ±, 13 yaÅŸÄ±ndayken annesiyle birlikTe Moskova metrosunda seyahat ettiÄŸi sÄ±rada tamamen deÄŸiÅŸti.

Onu gÃ¶ren bir moda ajanÄ± genÃ§ kÄ±za mankenlik teklif etti. Olga 17 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde ise artÄ±k manken olmak iÃ§in hazÄ±rdÄ±. Kariyerine Paris'te devam etmek iÃ§in Ã¼lkesinden ayrÄ±ldÄ± ve o gÃ¼nden sonra ÅŸÃ¶hret basamaklarÄ±nÄ± hÄ±zla tÄ±rmandÄ±.

Olga Kurylenko keÅŸfedildiÄŸi 13 yaÅŸÄ±nda Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.Â

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Kurylenko, gÃ¼zelliÄŸiyle annesinin genÃ§lik yÄ±llarÄ±nÄ± andÄ±rÄ±yor.Â