İkinci eşinden ayrılan aktör yeni aşka hazırlanıyor... Önce kilo verdi... Bir de saçlarına çözüm bulursa, tamamdır!

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İşte bunlardan biri gerçekten ilginç. Radar adlı internet sitesinin ileri sürdüğüne göre ikinci kez yuvası dağılan Kevin Costner, yaşadığı tüm zor zamanlara rağmen hayatında açılacak olan yeni sayfaya hazırlık yapıyor.

Bunun için attığı ilk adım da kendisine yakın kaynakların anlattığına göre kilo vermek oldu. Söylenenlere göre Costner, yeni bir flört sayfası açmayı planlıyor. Bunun için de ilk olarak fiziksel görünümünü düzeltmek için çaba harcıyor.Bu kaynaklara göre Kevin Costner şu ana kadar neredeyse yedi kilo verdi.

Aslına bakılırsa Costner'ın kilo vermesi geçen haftadan beri magazin basınının gündeminde. Bazı kişiler bunun nedeninin Christine Baumgartner ile olaylı ayrılık süreci olduğunu ileri sürüyor.

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YENİ AŞKA HAZIRLANIYOR

Ama Radar'ın iddiası ise bambaşka bir yönde. Sitenin, aktöre yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre ünlü yıldız yeni bir aşka hazırlanıyor. Bu yüzden görünümüne özen gösteriyor.

Costner, bu sancılı boşanma sürecinin tam ortasında geçtiğimiz günlerde bir terzi dükkanından çıkarken görüntülenmişti. Bir iddiaya göre artık kıyafetleri kendisine olmadığı için yenilerini ısmarladı. Başka bir iddiaya göre de pantolonunun paçasını kestirmek içir oraya uğradı.

Her ne kadar birçok kişi Costner'ın üzüntüden ve sıkıntıdan kilo verdiğini düşünse de Radar'a konuşan kaynaklar durumun hiç öyle olmadığı konusunda ısrarcı.

Onlara göre Kevin Costner, bu karmaşadan kurtlmanın en iyi yolunun yeni bir aşk olduğunu düşünüyor. O yüzden de kendisine uygun yeni bir eş adayı ya da sevgili bulmak için çoktan kolları sıvadı bile.

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EN BÜYÜK DERDİ SAÇLARI: Yine bu kaynaklara göre Costner'ın özen gösterdiği bir başka ayrıntı da saçları. Söylenenlere göreünlü yıldız saçlarının daha gür görünmesini istiyor ve biraz da çaresizce bu duruma bir çözüm bulmaya çalışıyor.

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Geçen hafta sonu Costner ve boşanma mücadelesi verdiği eşi Christine Baumgartner'ın mahkeme dokümanlarından bazıları basına yansımıştı. Bunlarda da dudak uçuklatan iddialar vardı. O dönem görülen duruşmada Costner ile Baumgartner arasında bir "aldatma" iddiası vardı.

Çiftin iddialarını ele geçiren magazin basınına göre her ikisi de birbirlerini evlilik sırasında aldatmakla suçluyordu.

Dava dokümanlarına göre Kevin Costner, evlilikleri süresince kendisinin, asla karısını aldatmadığını savundu. Ama Baumgartner konusunda, duyanların kafasını karıştıran şu iddiada bulundu: Karımın, evlilik sırasında beni aldatıp aldatmadığından emin değilim."

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Costner boşanmak üzere olduğu karısı hakkında "Christine'in ayrılmadan önce herhangi bir 'evlilik dışı romantik ilişkiye' girip girmediğini ve eğer bunu yaptıysa kendisine ait servetten herhangi bir para harcayıp harcamadığı konusunda bilgisi olmadığını" belirtti.

Aslına bakılırsa işin bu kısmı da biraz karışık. Çünkü boşanma davasının başında bir değil iki "aldatma" iddiası ortalarda dolaşıyordu. Buna göre Costner, bir dönem rol aldığı Yellowstone adlı yapımda görevli bir kadını hamile bırakmıştı. Fakat oyuncuya yakın bir kaynak bu iddianın doğru olmadığını savundu.

Ama yasak ilişki yaşadığı ileri sürülen tek kişi Costner değildi. Christine Baumgartner'ın da emlakçı Daniel Starr ile Costner'ı aldattığı ileri sürülmüştü. Bu ilişkiyi Baumgartner reddetmişti.

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TENCERE- TAVA VE ÇİZGİLİ ŞEMSİYE KAVGASI

Kevin Costner ve Christine Baumgartner boşanmasında geçen ay da "tencere- tava kavgası" gündeme gelmişti Hatta boşanma avukatlarının yazışmaları basına ansımıştı.

Kevin Costner ile 2004 yılında evlendiği Baumgartner'ın boşanacağı açıklandığında belki de kimse bu işin bu kadar olaylı olacağını tahmin etmiyordu.

Ünlüler dünyasında sık sık görüldüğü gibi servet paylaşımı ya da çocukların velayeti yüzünden yaşanacak birkaç çekişmenin ardından olay kapanacak sanılıyordu. Ama görünüşe göre pek öyle olmayacak.

Zaten kulislerde konuşulanlara göre Costner ile Baumgartner, "Hollywood'un en kirli ve kavgalı" boşanma davalarından birinin kahramanları olmaya çoktan aday. Şimdi gelelim bu konudaki iddialara.

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SON DÖNEMİH EN ATEŞLİ BOŞANMA DAVASI

Biraz önce de söylediğimiz gibi ünüler dünyasında birçok olaylı boşanmaya tanık olduk bugüne kadar. Bunlarla ilgili ayrıntılar da bazen taraflar aracılığıyla bazen de ele geçirilen dava belgeleriyle kamuoyuna yansıdı.

Ama hiçbirinde Kevin Costner ile boşanmak üzere olduğu Christine Baumgartner'da olduğu gibi mutfak eşyalarının kavga konusu olduğu duyulmamıştı.

Costner ile Baumgartner'ın boşanma davasıyla ilgili olarak basın tarafından ele geçirilen dava dokümanlarına göre eski çift çok farklı konular nedeniyle büyük bir gerilim yaşıyor. Üstelik bu gerilim azalmak yerine giderek artıyor.

İddialara göre Baumgartner, Costner'in kendisinden boşaltmasını istediği Santa Barbara''daki malikaneden almak istediği eşyaların bir listesini yaptı.

MEYVE SIKACAĞI BİLE ARALARINDA SORUN OLDU

Baumgartner145 milyon dolar değerindeki bu evden ayrılırken mutfak gereçleri, tencere, tava, meyve sıkacağı, mavi beyaz bir plaj şemsiyesi, egzersiz bisikletini de alıp götürmeyi istiyor.

Belirtildiğine göre Kevin Costner, boşanmaya hazırlandığı eşinin evlilikleri sırasında yaşadıkları gösterişli malikaneden kendisine ait banyo ve kozmetik malzemelerini, çantalarını, elbiselerini ve mücevherlerini hatta bazı Noel süslemelerini bile alıp götürmesine izin veriyor. Fakat bunun dışındaki eşyalar için yazılı bir anlaşma yapılması gerektiği görüşünde.

İşte iddialara göre Baumgartner'ın evden almak istediği bu eşyalar Costner'ın avukatını üç çocuk annesi kadına yönelik olarak "Seni besleyen eli ısırmak iyi bir fikir değil" cümlesinin de yer aldığı bir mail yazmaya yönlendirdi.

Bütün bunlar da milyon dolarlık servetin yanında lafı bile olmayacak ufak tefek ev eşyalarının araları iyice bozulan çift için nasıl da büyük bir sorun olduğunu gözler önüne seriyor.

SERVETİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Bu arada Costner'ın karısına suçlamalar yönelttiği bazı ilginç ayrıntılar da var. Bunlardan birine göreBaumgartner, kendisinden para sızdırmak için evde çalışanların kredi kartlarına nakit para aktardı.

Buna yanıt olarak da Christine, Kevin ile evliiğinden dünyaya gelen üç çocuğu 16 yaşındaki Cayden, 14 yaşındaki Hayes ve3 yaşındaki Grace'e yeterince destek olmadığını ve yıldızın gerçek servetini saklamaya çalıştığını ileri sürdü.Bu arada yeri gelmişken Costner'ın yaklaşık 400 milyon dolar serveti olduğunu hatırlatalım.

Bir başka iddia da Christine'in, üç çocuğun bakımı için kendisine Costner tarafından verilen yüklü miktarda parayı estetik operasyonlara harcadığıydı.

ÜNLÜ BOŞANMA AVUKATIYLA ÇALIŞIYOR

Bu arada 68 yaşındaki Costner'ın boşanma işinden en az zararla kurtulmak için ünlü avukatlarla anlaştığını da hatırlatalım.

Baumgartner'a'seni besleyen eli ısırmak iyi bir fikir değil'tarzında bir mail gönderen avukat Jacquelin Misho'nun yanı sıra ünlü boşanma avukatı Laura Wasser ile birlikte çalışıyor ünlü oyuncu.

Wasser, aralarında Angelina Jolie, Johnny Depp ve Kim Kardashian'ın da bulunduğu ünlülerin boşanma davalarına da bakmıştı.

Bilenler bilir... Costner'ın ilk eşi Cindy Silva'dan boşanması çok uzun süre gündemin ilk sıralarında kalmıştı. Olup bitenler de öyle kolay unutulacak türden değildi. Gelin, Costner'ın bu ikinci boşanmasının öncesinde ilk evliliğini nasıl bittiğini bir hatırlayalım. Sonra da 7 çocuklu ve dışarıdan bakıldığında gayet renkli görünen aşk hayatına bir göz atalım.

İLK EVLİLİĞİNİ YASAK AŞK YIKTI

Kevin Costner ile ilk eşi Cindy Silva, California eyalet Üniversitesi'nde öğrenciyken tanıştılar.Aralarında romantik bir ilişki başladı. 1978 yılında da evlendiler. Bu evlilikten bugün en küçüğü 35 yaşında olan üç tane çocukları dünyaya geldi. Ama takvimler 1994 yılını gösterirken 16 yıllık evliliğin de sonu gelmişti.

Haber bu ikinci boşanmada olduğu gibi o zaman da gündeme bomba gibi düştü. Çünkü, o yıllarda kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Costner, karısını aldatmıştı.

AFFEDİLMEK İÇİN YALVARDI

Costner, hem yönetmenliğini üstlendiği hem de başrollerinden birini üstlendiği Waterworld (Su Dünyası) adlı filmin çekimleri sırasında dansçı Michele Amaral ile evlilik dışı bir ilişki yaşadı.İşte bu yasak aşkın ardından Silva ondan boşanma kararı aldı.

Şimdi o dönemde ortalarda dolaşan söylentileri bir hatırlayalım. Bunlara göre Costner, karısına kendisini affetmesi ve kendisini yeniden hayatına alması için yalvardı.

Ama Cindy Silva bütün bunlara kulaklarını tıkadı. Costner'ın bu yaptığını affetmedi. Sonuç olarak Costner ile Silva boşandı. Ünlü oyuncunun Silva'ya tazminat olarak ödediği 80 milyon dolar da elbette uzun süre basının manşetlerini süsledi.

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ALDATMA İDDİALARINI YALANLADI

Şimdi yine Costner'ın ilk karısı Cindy Silva'ya aldattığı döneme bir gidelim. Hemen söyleyelim ki Hawai'nin yerel dansı olan hula ustasıAmaral da bu ilişkinin yaşandığı dönemde evliydi.Hatta Costner'ın ilk karısı Silva, aktörün kendisini aldattığı konusunda Waterworld setinin bir çalışanı tarafından uyarılmıştı. Hatta bu uyarıyı yapan kişi daha sonra setteki işinden kovuldu.

Tabii ki o süreçte Costner bu iddiaları yalanladı.Amaral ile sette sadece iş gereği görüştüğünü söyledi.Ama öte yandan evliliğinin bitişinden kendisini sorumlu tuttu. Bunu söyledi ama neden ayrıldıkları konusunda ayrıntıya girmedi.

Sorumluluğu üzerine almakla yetinmeyen Costner, 1995 yılında Parade Magazine'e verdiği bir röportajda bu boşanmanın Cindy ve çocukları için zor bir süreç olduğunu söyledi. "Evliliğimin çökmesi başıma gelen en zor şeydi" diye konuştu. Sonra da eski karısına olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi. "Bütün bu acılara rağmen Cindy'nin her zaman gerçek bir hanımefendi olduğunu düşünüyorum. Cindy'ye hala sevgim var."

İLK VE İKİNCİ EVLİLİKLERİNİN ARASINA KISA BİR İLİŞKİ SIĞDIRDI. Bu boşanmanın ardından Costner, bu kez de Bridget Rooney ile bir ilişki yaşadı. Bu arada hemen hatırlatalım... Pittsburgh Steelers adlı şirketin varisi olan Bridget Rooney, aynı zamanda oyuncu kardeşler Rooney ve Kate Mara'nın da halası.Costner ile Rooney'in bu ilişkiden Liam adını verdikleri bir oğlu oldu. Ama ilişki yürümedi. Ayrılık, Costner'a 7 milyon dolara mal oldu.Bütün bu olup bitenlere şöyle bir baktığımızda ünlü oyuncu Kevin Costner'ın gerçekten renkli bir aşk hayat olduğunu söylemek yanlış olmaz. Costner aynı zamanda gösteri dünyasının en çok çocuk sahibi olan ünlülerinden biri. Farklı kadınlardan toplamda 7 tane çocuğu var yıldızın. Üstelik bunların yaşları 12 ile 39 arasında değişiyor





İKİNCİ KARISINDAN ÜÇ ÇOCUĞU VAR: Şu anda boşanmak üzere olduğu Christine Baumgartner'dan 15 yaşında Cayden, 14 yaşında Hayes ve 12 yaşında Grace adında üç çocuk babası Costner.





İLK EŞİNDEN DE ÜÇ ÇOCUK BABASI: İlk eşi Cindy'den ise 39 yaşında Annie, 36 yaşında Lily, ve 35 yaşında Joe adında üç tane çocuğu var. Kısa süreli ilişki yaşadığı Bridget Rooney'den ise 26 yaşnhda Liam adında bir erkek çocuk babası.