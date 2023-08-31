Milyonların içinde beş kuruşsuz kalmıştı: Bütün bu sefaleti 'iş olsun' diye çekmiş bile olabilir!

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YOKSA HER ŞEY PLANLI MIYDI?

Elbette kimin başına ne geldiğini bilemeyiz. Eğer yakınımız değilse... Bir de tabii bütün hayatlarını göz önünde yaşayan ünlülere neler olup bittiğini biliyoruz. Hele bunların arasında biri var ki onun başına gelenler gerçekten kayıtsız kalınamayacak türden.

Önce beş çocuğunun babasından boşanacağı duyuldu bu ünlü. Sonra evlerini saran rutubet yüzünden ailece sağlıklarını kaybettiklerini, hastaneden çıkamadıklarını açıkladı. Ama bitmedi...

Hemen ardından çocuklarıyla birlikte genellikle Hollywood yapımı gerilim filmlerinde kullanılan ve tekinsiz olayların geçtiği mekanlar olarak bilinen o otoyol kenarındaki ucuz motellerden birinde kaldığı ortala çıktı.

Şimdilik son olarak da o motelden çıkıp bir karavanda yaşadığı duyuldu. Bu ünlünün hayatındaki bütün bu gelişmeler de neredeyse her anıyla basına yansıdı.

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Çünkü dediğimiz gibi bunları yaşayan kişi neredeyse çocukluğunda beri ünlüydü. Üstüne üstlük gösteri dünyasının en zengin inanlarından birinin kızıydı.

Malikanelerde doğmuş ve büyümüştü. Ama babasının ölümünden sonra onun için hayat çok değişti. Onun yarım milyar dolarlık serveti annesine kaldı,,., Kendisinin aldığı miktar ise kelimenin tam anlamıyla devede kulaktı.

İşte bu yüzden bu kadar zengin bir hayatın içine doğan bu ünlünün ucuz motellerde ve karavanda yaşaması bu kadar ilgi çekti. Ama şimdi bu ünlüyle ilgili bambaşka bir iddia ortalıkta dolaşıyor.

Buna göre zaten kameralar karşısında büyümüş olan bu ünlü bütün bu sefaleti "iş olsun" diye yaşadı. Yani zaten alışkın olduğu ve birçok kez kamera karşısına geçtiği bir TV şovuna dönüştürmeye çalışıyor yaşadıklarını. Hatta belki de bunları sırf bu yüzden yaşadı.

AYLARDIR GÜRDEMİN İLK SIRASINDA

Bu kadar anlatınca Tori Spelling'den söz ettiğimizi anlamışsınızdır mutlaka. 50 yaşındaki Spelling bir süredir beş çocuğunun babası Dean MCDermott ile boşanacağı haberleriyle gündemdeydi zaten.

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Geçen yıldan bu yana sürüp giden bu iddialara yakın arkadaşları da bir döNem "Zaten bu kadar zaman evli kalmaları bir mucize" diye ilginç bir yorum yapmışlardı.

Sonra Spelling'in kocasıyla arasının kötü olduğu ve yıldızın beş çocuğunu da alpı ucuz bir motele taşındığı söylendi.

Ama ondan önce Spelling bir sosyal medya paylaşımıyla evlerini saran rutubet yüzünden ailece sürekli hasta olduklarını açıkladı.

Bunun üzerine motele taşınması da ilk anda bu duruma bir önlem olarak düşünüldü. Ama bu kadar zengin bir aileden gelen her ne kadar babasının servetinden çok küçük bir pay alsa da kendi parasını kazanan Spelling neden böyle bir yol seçmişti.

Sonra da Spelling ile çocuklarının karavanda yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

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KOCASININ SABRI TAŞMAK ÜZERE

Bütün bunlara kocası McDermott'un tepkisi ise sertti. Çifte yakın kaynaklara göre McDermott aslında karısının daha düzgün bir hayat yaşayabileceği imkanlara sahip olduğunu ama bunu tercih etmediğini söylüyordu.

Hatta çocuklarının geleceğini düşünen McDermott, söylenenlere göre artık karısının bu yaptıkları nedeniyle sabrının sınırlarına gelmişti.

İşte tam da bunların ortaya almasından sonra Tori Spelling bambaşka bir iddiayla gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Bu iddialara bakacak olursak... Elbette herkesin zor günleri olurdu ama Spelling, bütün bunları kariyerinin bir parçasına dönüştürmeye hazırlanıyordu.

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Tori Spelling'e yakın bazı kaynakların ileri sürdüğüne göre Tori Spelling, aslında alışkın olmadığı ve onun için "sefalet" olarak nitelendirilecek bu durumu, TV ekranlarına bir reality şovla dönüş yapmanın yolunu açmak için kullanıyordu. Onlara göre bütün bu drama "iş olsun" diye yaşanmıştı yani.

Bu arada yine ABD basınına yansıyanlara göre Tori Spelling, evlerini rutubet sarması ve ardından ailesinin bozulan sağlığını sosyal medyadan duyurarak başladığı bu serüvende bu amacıtaşıyordu. İddialara bakılırsa Spelling bütün bunları daha baştan tasarlamıştı.

Hatta yine yakınlarının ileri sürdüğüne göre eşi Dean McDermott ile gerilim yaşamalarının bir nedeni de buydu.

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Önceki hafta üzerinde kırmızı bir takım ve yanında kameralarla çekim yaparken görüntülenen Spelling'in bu hali, TV'ye dönüş iddialarını güçlendirdi.

'MEDYANIN İLGİSİ ONU MEMNUN EDİYOR'

McDermott, bütün bu yaşananların kendilerine özel kalmasını istiyordu. Ama ona yakın kaynakların ileri sürdüğüne göre Tori Spelling medyadan gördüğü ilgiden gayet memnun.

Tori Spelling,son olarak geçen hafta yüzünde ve bedeninin başka yerlerinde tuhaf berelerle hastaneden taburcu edilirken görüntülenmişti. Onun bu hali de merak uyandırmıştı. Herkes onun hayatında yeni bir trajedi yaşadığını düşünmüştü.

Bu arada geçen hafta Spelling'in eski eşi Charlie Shanian da onunla ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

Yıldızın 2004 ile 2006 arasında evli kaldığı Charlie Shanian, Spelling'in, babası Aaron Spelling'in milyon dolarlık mirasından mahrum bırakıldığını öğrendiğinde nasıl davrandığını Daily Mail gazetesine anlattı.

Eski eşinin anlattığına göre Spelling, babasının mirasından kendisine çok küçük bir parça verileceğini, ünlü yapımcının ölümünden önce öğrendi. Onun anlattığına göre o kadar üzüldü ki kendini tutamayıp ağlamaya başladı.

Charlie Shanian'ın bu konudaki değerlendirmesi şöyle: "Benim anladığıma göre Aaron Spelling'in umudu, Tori'nin annesiyle daha yakın bir iletişim içinde olmasıydı. Mirasının kontrolünü eşi Candy'ye bırakarak da para yoluyla anne ile kızının arasını düzeltmeyi umuyordu. Çünkü mirasın paylaşımı anne ile kızının aralarında yakın bir ilişki olmasını gerektiriyordu."

2006 yılında Aaron Spelling hayata veda ettiğinde Tori ile annesi Candy'nin arası kötüydü. Tori de babasının servetinin bütün kontrolünün annesine verilmiş olmasından dolayı sıkıntıya girdi.

'PARAYLA HAYATIMI KONTROL ETMEK İSTİYOR'

Shanian'ın anlattığına göre Tori Spelling, sadece para için değil mirasın bu şekilde yapılandırılmış olmasının ne anlama geldiğini biliyor ve bu yüzden derin bir üzüntü duyuyordu.

Bu arada hemen hatırlatalım Tori Spelling babasının 600 milyon dolarlık servetinden sadece 800 bin dolar alabildi. Bu yüzden de milyon dolarlık servetin sahibi olan annesinin kendi hayatına bu parasal alanı kullanarak müdahale edeceğini düşünüyordu.

Shanian, röportajda anlattığına göre Tori'ye "Bu paraya ihtiyacımız yok. Pırıltılı dünyanın uzağında basit bir hayat yaşayabiliriz" diye teklifte bulundu. Gelin gerisini ondan dinleyelim "Tori'ye benimle birlikte Montana'da küçük bir kulübede yaşayabileceğini söyledin diye hatırlattım. O da bana 'Biliyorum; ama bunu parayla yapabileceğimi düşünmüştüm' diye yanıt verdi."

Bu arada Shanian, zengin bir varis olarak Tori Spelling'in hayattan beklentisine dair ilginç bir anekdot da anlattı:

"Benim eski bir arabam vardı. Bir gece Tori ile birlikte dışarı çıktık. Eve döndüğümüzde apartmanın kapı görelisi 'Bayan Tori, bu eski arabada ne yapıyorsunuz?' diye sordu. Ben bunu şaka olarak algıladım. Ama Tori bunu duyunca tamamen çöktü ve ağlamaya başladı."

İKİSİ DE HER ŞEY YOLUNDAYMIŞ GİBİ KONUŞUYOR

Aslına bakılırsa Tori ile annesi Cany arasındaki gerilim yıllardır sürüyor. Ama her ikisi de bu konuda çok derin açıklamalar yapmıyor. Spelling bir keresinde 'Ben annemi seviyorum. Şüphesiz annem de beni seviyor. Aramızda sorun yok" demişti.

Annesi de milyon dolarlık serveti olmasına rağmen kızına neden yardım etmediği konusunda "Ben kızıma her zaman destek oldum ve oluyorum" diye yanıt vermişti.

Ama ortada bilinen bir gerçek de va ki anne ile kızın arası hiç de iyi değil. Bunun geçmişi de epey eskiye uzanıyor.

Tori Spelling bir röportajında her zaman babasının kızı olduğunu söylemişti. Anne ve babasının ilişkisine dair de şöyle konuşmuştu oyuncu "Geriye dönüp baktığımda babamın iyi polis, annemin kötü polis olduğunu görüyorum. Bu dinamiği biraz da babam yarattı."

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BABASININ ÖLÜMÜNÜ ELEKTRONİK POSTA İLE ÖĞRENDİ

Aslında Tori'nin Dean MCDermott ile evliliğine hem babası Aaron hem de annesi Candy pek olumlu yaklaşmadı. Tori'nin bu yüzden babasıyla da arası bozulmuştu o dönemde. Hatta babasının ölümünü bir aile dostunun yolladığı elektronik posta ile öğrendi.

Annesiyle ilişkisini de bir röportajında şöyle anlattı yıldız "Büyürken annem ve ben birbirimize karşı sevgi doluyduk. Ama asla çok yakın bir ilişkimiz olmadı. Bütün hayatımız boyunca kendi inişlerimiz ve çıkışlarımız vardı."

Anne ile kız arasında bu kadar gerilim yaratan ve bunu ileriye taşıyan ise Spelling'in aleme aldığı bir kitap oldu. Stori Telling adlı kitapta yazılan bazı ayrıntılar annesi Candy tarafından hoş karşılanmadı.

Kitabın piyasaya çıkmasından bir yıl sonra 2009'da Candy Spelling, kızı Tori'nin kendisinyle bütün ilişkisini kestiğini ilan etti. Candy bu konuda kızına bir açık mektup yazdı "Elektronik postalarıma yanıt vermiyorsun, telefonlarımı açmıyorsun, mesajlarıma dönmüyorsun. Sana her yoldan ulaşmaya çalışıyorum. Seni ve aileni görmek isiyorum. Senin her zaman söylediğin gibi normal bir aile olarak. "

Candy o dönemde ne kızı Tori'ye ne damadı Dean'e ulaşabildiğini hatta bazı torunlarını hiç görmediğini bile söyledi.

Tori ise buna yanıt olarak "Bana nasıl ulaşabileceğini biliyor. Bizim nerede oturduğumuzu biliyor. Eğer torunlarını görmek istiyorsa bunun için çaba harcamalı" diye yanıt verdi.

'ANNESİ SERVETİNİ BAŞKASI İÇİN HARCIYOR'

İlerleyen zamanda Candy, kızı Tori'ye finansal açıdan yardım ettiğini hatta onun faturalarını bile ödediğini TMZ adlı internet sitesine söyledi. Bu ödemelerin hiçbirini geri almadığını da sözlerine ekledi.

Anne ve kızı hakkındaki son iddia da Candy Spelling'in, kızı ucuz motellerde ve karavan parklarında kalırken büyük servetini genç bir arkadaşıyla paylaştığı yolundaydı.

İddialara göre kızı finansal zorluklarla mücadele edip beş çocuğuna bakmaya çalışırken Candy, bütün servetini kendini ve genç arkadaşını şımartmak için harcıyordu.