Geride kalbi kırık bir eski eş bırakmıştı.... Evde doğurduğu bebeğini sokaklarda emzirdi

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Mutlu çift, geçtiğimiz günlerde de birlikte çıktıkları akşam yemeğinden sonra objektiflere takıldı. Aslında nereye giderlerle gitsinler hep ilgi çekerlerdi.

Ama daha çok kısa bir süre önce aralarına katılan yeni bebekleri de yanlarındaydı. Kendisi akşam yemeğini yiyen güzel anne, kucağındaki minik bebeğin aç kalmasına dayanamadı ve daha restoranın kapısından çıkmadan onu da kendi sütüyle beslemeye başladı.

Aile otomobillerine doğru yürürken de minik oğluna akşam yemeği yedirmeye devam etti.

Zaten onları gördükleri ilk andan beri takip eden paparazzi de hemen deklanşöre ardı ardına bastı. Ortaya da bu duygu yüklü kareler çıktı.

Şimdi bir bakalım kimlerden, hangi ünlü çiftten söz ediyoruz.... Hangi ünlü anne yolda yürürken bile bebeğini beslemeyi ihmal etmedi.

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KENDİ KARNINI DOYURDU... SONRA BEBEĞİNİ EMZİRMEYE BAŞLADI

İkinci kez anne olma sevincini yaşayan bu genç oyuncu, rol aldığı bir zamanların izlenme rekorları kıran The Twilight (Alacakaranlık) serisiyle tanınan 25 yaşındaki Nikki Reed.

Onun 2015 yılında evlendiği kocası da The Vampire Diaries (Vampir Günlükleri) adlı yapımla tanınan 44 yaşındaki Ian Somerhalder.

2014 yılında birlikte olmaya başlayan, bir yıl sonra da hem nişanlanıp hem evlenen Nikki Reed ve Ian Somerhalder, önceki akşam kısa süre önce dünyaya gözlerini açan erkek bebeklerini de yanlarına alıp akşam yemeğine gitti.

Bebek çok küçük olduğu ve her an özellikle acıktığında annesine ihtiyaç duyacağı için çift onu evde bakıcıyla bırakmaya kıyamadı. 2017 yılında dünyaya gelen kızları Bodhi Soleil de onlarla birlikteydi.

MİNİK BEBEK ANNESİNİN KUCAĞINDA AKŞAM YEMEĞİNİ YEDİ

Malibu'da şık bir restoranda yemek yiyen Nikki Reed ile Ian Somerhalder daha sonra çıkıp evlerinin yolunu tuttu.

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İşte o sırada "anne kucağı" adı verilen aparatla oğlunu kendisine yakın tutan Nikki Reed, bebeğinin acıktığını fark etti. Daha restorandan çıkmadan oğlunu anne sütüyle beslemeye başladı.

Bebek annesinin göğsünde rahat bir konumda bulunduğundan Nikki Reed araçlarına doğru yürürken de bebeği emzirmeye devam etti.

İKİNCİ BEBEĞİNİ EVİNDE DÜYAYA GETİRDİ

Nikki Reed o gece sokakta yürürken bile beslediği minik oğlunu evinde dünyaya getirmişti. Bu deneyimin de kendisi için dönüştürücü olduğunu söylemişti.

Bu konu hakkında E!News'a konuşan Nikki Reed, yaşadıklarını anlattı. Söylediğine göre doğum sırasında yanında kocası Ian Somerhalder ile iki ebe Abby Vidikan ve Johanna Storey bulunuyordu.

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Bir gece doğum sancıları başlayan Reed, evinde yaptığı bu normal doğumda çekilen pozlarını sosyal medya hesabından da paylaştı. Güzel oyuncu her ne kadar büyük acılar çekse de "Hayatının en çok dönüştürücü gecelerinden biri" olduğunu belirtti.

'BEN DOĞURURKEN VAR GÜCÜYLE ÇIĞLIK ATIP KOŞMAYA BAŞLADI'

Nikki Reed, kendisi doğum yaparken kocası Ian Somerhalder'ın nasıl davrandığını da anlattı o röportajda " Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Ian, tıpkı bir çizgi film karakteri gibi bağırıyordu. Ciğerlerinin var gücüyle çığlık atıyordu. Sonra birden bire koşmaya başladı."

Reed, oğlunu dünyaya getirdikten sonra yaptığı bir Instagram paylaşımında da o gece hissettiklerini satırlara döktü. Doğum yaptığı gece tarif edilemez bir sevgiyle çevrelendiğini söyledi güzel oyuncu.

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İşinin ehli olan iki ebenin de bedeni ihtiyaç uyduğunda kendisine destek olduklarını belirti. Sonra da "Doğum o kadar güzeldi ki bebeklerini dünyaya getirirken kadınların, ellerini ve kalplerini tutan inanılmaz doğum işçilerine sonsuza kadar minnettarım" diye yazdı.

ARDI ARDINA İKİ BALAYI TATİLİ

Nikki Reed ile Ian Somerhalder, 2014 yılında flört etmeye başladılar. Bir yıl sonra nişanlanan çift bundan birkaç ay sonra da evlendi.

Çiftin evlilik töreni Malibu'da Topanga Kanyonu'nda gerçekleşti. Somerhalder, zaten bir süredir söylentileri yayılan ve hayranlarının büyük bir merakla beklediği mutlu haberi sosyal medya sayfasından duyurdu.

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Hem de düğünlerinden bir gün sonra: "Bütün zamanları en güzel sabahı" diyerek bir gece önce evlendiklerinin haberini verdi.



Sonra çift Meksika'nın Tulum kentinde balayına çıktı. O sırada da sık sık sosyal medya hesaplarından ne kadar mutlu olduklarını gözler önüne seren paylaşımlar yaptılar.

Daha sonra da balayının ikinci kısmı için Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine doğru yola çıktılar. Orada da romantik bir balayı tatili yaptılar.

Iam Soherhalder düğünden birkaç ay sonra yaptığı açıklamada Evliliğin insana mutluluk ve güven hissi veren harika bir kurum olduğunu" belirtti.

EVLENDİKTEN İKİ YIL SONRA İLK ÇOCUKLARI DÜNYAYA GELDİ

2017 yılında evliliklerinin ikinci yılını kutladıktan hemen sonra bir bebek beklediklerini açıkladı ünlü çift. İkisi de bundan daha heyecanlı bir gelişme olabileceğini hayal edemediklerini belirtti. Sonra da bunun hayatlarının en özel ve mutlu anları olduğunu eklediler.

Çiftin Bodhi Soleil adını verdiği kızları 2017 yılının temmuz ayında dünyaya gözlerini açtı.

Bu yılın ocak ayında çiftin cephesinden yeni bir mutlu haber daha geldi. İkinci bebeklerini bekliyorlardı.

Sonunda geçen haziran ayında o bebek de aralarına katıldı. Çift sosyal medyadan yaptıkları açıklamada erkek bebeğin evlerinde ve suda doğum yöntemiyle dünyaya geldiğini belirtti.

Nikki Reed o palaşımında "Kalbim iki kat daha büyüdü" diyerek yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaştı.

GERİDE KALBİ KIRIK BİR ESKİ EŞ BIRAKTI

Nikki Reed, Ian Somerhalder'ın ilk eşi. Ancak Reed daha önce Paul McDonald ile bir evlilik yapmıştı. Çiftin 2011 yılında başlayan evllikleri 2014 yılında sona erdi. Yani Reed ile Somerhalder'ın tanışıp ilişki yaşamaya başladığı sene!

Reed ile Mc Donald'ın yaptığı boşanma açıklamasına göre güzel oyuncu ortak köpekleri Enzo'nun velayetini üzerine aldı. Ayrıca Los Angeles'ta bulunan iki ev ve bir apartman dairesi de Nikki Reed'de kaldı.

Ama bu kadarla da kalmadı. Nikki Reed evlilik sırasında satın alınan üç tane otomobili almaya da hak kazandı. Bu boşanmanın tamamlanmasından sonra Nikki Reed, şu anda evli olduğu Ian Somerhalder ile yaşamaya başladı.

Reed ile McDonald'ın boşanmasından sonra güzel yıldızın eski eşine yakın kaynaklar "Paul, Nikki'yi sevdi ve hep sevecek. Ama kendini kalbi kırık hissediyor" diyerek onun nasıl bir ruh halinde bulunduğunu anlatmıştı.