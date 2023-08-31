Evlenmek için tam 19 yıl beklediler.... Ama artık çok geç olmuştu... Bebeklerini başkası doğurdu

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Bu ailelerle ilgili olarak en çok ilgi çeken ayrıntı ise evlilikler. Yani dudak uçuklatan paralar dökülerek yapılan düğünler, o düğünlerde konukların giydiği gösterişli kıyafetler... Hele kendisinden sonra evlenecek nice genç kıza ilham veren gelinlerin giydiği o "hayallerdeki beyaz elbise" yani gelinlik.

Şu kadarını artık herkes biliyor. Son dönemde bu kural epey değişmiş olsa bile geçmiş yıllarda soylu ailelerden gelmeyen hiç kimse kraliyet ailelerine gelin ya da damat olarak giremiyordu. Birazdan öyküsünü anlatacağımız "19 yıl evlenemeyen çifte" olduğu gibi bundan daha katı bazı kurallar da vardı üstelik.

Çok eski çağlardan beri süregelen bu katı kurallar nedeniyle bugün dünyanın farklı ülkelerindeki kraliyet ailelerinin birbirleriyle uzak ya da yakın bir kan bağı bulunuyor.

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Ayrıcalıklı bir aileye mensup olmak her zaman çok iyi bir şey değil. Onlar sırf bu yüzden evlenmek için 19 yıl beklediler.

Yine de söyleyebiliriz ki ailelerin bazılarındaki evlilikle ilgili esnetilmesi zor kuralların bir bölümünün yerinde yeller esiyor. O yüzden de mesela halktan bir aileden gelen Kate Middleton yakında İngiltere Kraliçesi olabilecek.

Ya da daha önce evlenip boşanan Meghan Markle, Harry ile evlenip aileye gelin olarak katılabildi. Haydi bir örnek daha verelim... Danimarka'nın veliaht prensi Frederik sıradan bir aileden gelen üstelik Danimarkalı bile olmayan Avustralyalı Mary ile evlendi. Mary de kocası tahta çıktığında konsort kraliçe olacak.

Daha da çarpıcı bir örnek. Norveç'in veliaht prensi Haakon, evlenmeden çocuk sahibi olmuş, oğlunun uyuşturucu müptelası babası yüzünden başı derde girmiş Mette Marit ile hayatını birleştirdi. O da yakında ülkesinin konsort kraliçesi unvanını alacak.

Ama zaman içinde çok da geriye gitmeden söyleyebiliriz ki yıllar önce pek öyle bir durum yoktu. İşte şimdi size bu yüzden evlenemeyen, muratlarına ermek için tam 19 yıl bekleyen bir kraliyet çiftinin öyküsünü anlatacağız. Çünkü bu öykünün birçok ayrıntısı var ve hepsi de aslında anlatılmaya değer.

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DÜNYANIN HAYATTA KALAN TEK GERÇEK KRALİÇESİNİN YEĞENİ

Burada söz konusu olan kraliyet ailesi üyesi, artık tahtı kan bağıyla yani babasından devralan tek kraliçe olduğu için "dünyanın tek gerçek kraliçesi" olarak nitelendirilen Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe'nin yeğeni, yani kız kardeşinin oğlu Prens Gustav. Tabii ki onun tam 19 yıl sonra evlenebildiği karısı Prenses Carina da öykünün diğer kahramanı.

Her ikisi de 54 yaşında olan çift, bunca yıl hayatlarını resmen birleştiremedi. Bunun nedenine de birazdan değineceğiz: Ama önce çiftle ilgili mutlu gelişmeyi aktaralım. Özetle, Gustav ile Carina geçen yıl evlendi. Bu yaz ayında da bir çocukları dünyaya geldi... Ama nasıl?

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Danimarka kraliyet ailesi geçen hafta bu çiftten kaynaklanan mutlu bir olaya tanıklık etti. Gustav ile Carina'nın bebeklerinin vaftiz töreni yapıldı.

Elbette Gustav ile Carina evlenmek için bunca yıl beklediklerinden ve her ikisinin yaşları 50'yi geçtiğinden bebeklerine doğal yollarla kavuşamadılar. Babasıyla aynı adı taşıyan bebek taşıyıcı anne aracılığıyla geçtiğimiz haziran ayında dünyaya geldi.

Zaten çift de uzun bir bekleyişin ardından geçen yaz Almanya'da resmen evlenmişti.

BEBEĞİ TAŞIYICI ANNE DÜNYAYA GETİRDİ

İşte Danimarka kraliyet ailesi aralarına yeni katılan Gustav bebek için Almany'da, babasının binbir mücadeleyle sahip olduğu Berleberg Şatosu'nda bir araya geldi.

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Törene Danimarka Kraliçesi Margrethe'nin kardeşi, bebeğin babaannesi Prenses Benedikte'nin yanı sıra Veliaht Prens Frederik ve en büyük oğlu Prens Christian da katıldı. Hatta Christian minik bebeğin vaftiz babası bile oldu. Bu arada bebeğin ABD'de dünyaya geldiğini hatırlatalım.

Evlenmek için yıllarca bekleyen ve bu nedenle doğal yollarla bebek sahibi olamayan Gustav ile Carina o törenin en mutlu kişileri olarak hafızalarda yer etti.

Şimdi de isterseniz Gustav ile Carina'nın neden bunca yıl evlenemediğine bir bakalım. Çünkü bu durum, tarihin karanlık bir dönemiyle çok yakında ilgili.

DEDESİNİN KOYDUĞU KATI KURAL YÜZÜNDEN BEKLEDİLER

İki aşığın resmen kavuşamamasına neden olan kişi ise Prens Gustav'ın Nazilerin ırkçı kurallarını benimseyen büyükbabası Sayn-Wittgenstein-Berleburg Prensi Gustav Albrecht.

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Gustav ile Carina, 1930'lu yıllarda yürürlüğe giren çok katı miras kuralı nedeniyle bunca zaman evlenmeyi beklediler.

Büyükbaba Gustav Albrecht'in koyduğu bu kurala göre ailesinden kimse Protestan, soylu ve aryan olmayan biriyle evlenemezdi. Evlenmek bir yana böyle bir kişiyle ilişki kurması bile onun aile mirasından men edilmesi için yeterli bir nedendi.

Prens Gustav Albrecht, 1944 yılında yani İkinci Dünya Savaşı'nda Rusya'nın Orsha kentinde, Alman ordusunun bir mensubu olarak katıldığı görev sırasında ortadan kayboldu. 1969 yılında, geçen haziran ayında ilk kez baba olanGustav dünyaya gelene kadar da ona aslında ne ouudğunu kime öğrenemedi.

Bu arada Gustav'ın babası Prens Richard karısı Danimarka Prensesi Benedikte'nin bu katı koşulları yerine getirmesi nedeniyle onunla evlenebilmişti. Richard, 2017 yılında evlilikle ilgili bu katı kural üzerinde bir değişiklik yapamadan hayata veda etti.

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SOYLU BİR GENÇ KIZLA NİŞANLANDI... TÖRENE İKİ AY KALA DÜĞÜN İPTAL EDİLDİ

Bu arada da Gustav da bu kurala uygun olarak Elvire Paste de Rochefort adında soylu bir Fransız kızla nişanlandı. Ama o sırada hayatının aşkı Carina ile tanışacağından habersizdi.

Daha Elvire ile nişanlıyken Amerikalı ve Meksikalı karması, casus romanları yazarı Carina Axelsson ile tanıştı. Genç kadın Gustav'ın ailesinin evlilikle ilgili katı kurallarına uzaktan yakından uymuyordu. Çünkü damarlarında aynı zamanda Meksika kanı taşıyordu.

Yine de Gustav'ın gönlü "dedesinin fermanını" dinlemedi. İki genç birbirlerine aşık oldular. Gustav'ın soylu Fransız Elvire ile hayatını birleştireceği düğün törene iki ay kala iptal edildi. Ama yine de Gustav ile Carina uzunca bir süre evlenemediler.

2003 yılında tanışan çift kısa sürede de birlikte yaşamaya başladı. Her ne kadar Carina sürekli Prens'in yanında olsa da bazı etkinlilere birlikte katılsalar da ilişkilerini bir türlü resmiyete dökemediler.

SONUNDA AİLE MÜLKÜ ONA GEÇTİ

Gustav'ın babası Prens Richard'ın 2017 yılındaki ölümünden sonra büyük amcası Ludwig Ferdinand ortaya çıktı ve aile servetinin kendisine kalması gerektiğini ileri sürdü.

Ama sonunda Gustav hukuk mücadelasini kazandı. Böylece Almanya'daki aile mülkü olan Berleburg Şatosu onun mülkiyetine geçti.

Sonunda geçtiğimiz yaz Gustav ile Carina bu şatoda aralarında Danimarka Veliaht Pensi Frederik ve karısı Penses Mary'nin de bulunduğu 80 konuğun huzurunda evlendiler.

Bu öykü de tıpkı masallardaki gibi "onlar erdi muradına" diye tanımlanabilecek şekilde bitti. 19 yıl sonra resmen hayatlarını birleştiren Gustav ile Carina, taşıyıcı anne yöntemiyle de olsa bir hayallerini daha gerçekleştirip bir erkek bebek sahibi oldular.