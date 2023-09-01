Yeşilçam'ın en güzel gözlü yıldızıydı... Pırıltılı dünyadan uzakta sessiz sedasız hayata veda etti... Yaşasaydı bugün 64 yaşında olacaktı

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Bir de o dönemin çocuk yıldızları vardı... Ufacık yaşlarından beklenmeyecek kadar ustalıkla rol yaparlardı o yıldızlar.

Genellikle de annesiz- babasız kalmış ya da ikisinden birini kaybetmiş karakterleri oynarlardı. Bu çocuk yıldızlar, film boyunca bir yandan afacanlıklarını sergiler, diğer yandan da seyirciyi duygudan duyguya sürüklerdi.

İşte onların en ünlülerinden biriydi. O yıllarda filmler henüz siyah- beyaz olduğu için seyirci, perdede değil, renkli kuşe kağıda basılan "mecmualarda" görürdü ne kadar güzel masmavi gözleri olduğunu.

Kamera karşısına geçtiğinde o mavi gözler kimi zaman güler kimi zaman da inci gibi gözyaşları dökerdi. Tabii seyirci de onunla ağlar, onunla gülerdi...

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HAYATTA KALSAYDI BUGÜN 64 YAŞINDA OLACAKTI

İşte onlardan biri eğer yaşasaydı, bugün 64 yaşında bir yetişkin olacaktı. Yaşadığı talihsizlikler yüzünden sinemadan uzaklaşmıştı ama uzun yıllar sonra bir diziyle tekrar kamera karşısına geçmeye başlamıştı.

Belki de kariyerini yine öyle dizilerde ya da filmlerde bir çocuk yıldız olarak değil ama bir yetişkin olarak sürdürecekti... Ama olmadı....

2020 yılında, uzun süredir yaşadığı ve artık simgesi haline geldiği Üsküdar'da hayata veda etti. Geride de onun siyah beyaz olsa da seyirciyi rengarenk anlara sürükleyen unutulmaz filmleri kaldı.

NİCE HAYRANININ EN GÜZEL HATIRALARINDA ONA DA YER VAR

Sadece belli bir yaşın üzerindeki sinemaseverler değil herkes kimden söz ettiğimizi anladı büyük olasılıkla. Yeşilçam'ın en ünlü çocuk yıldızlarından biri olan Ömercik! Ya da tam adıyla Ömer Dönmez.

Gerçek hayatta da akrabası olan -teyzesinin kızı- Zeynep Değirmencioğlu yani Ayşecik'le sayısız filmde kamera karşısına geçen Ömercik eğer hayatta olsaydı, geçtiğimiz 13 Ağustos'ta 64 yaşını dolduracaktı.

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Onu her yaştan ve farklı kuşaklardan hayranları unutmadı. Bugün milyonların güzel hatıralarının arasında ona da yer var. Çoğu sinema perdesi dışında bir kez bile karşı karşıya gelmemiş olsa da!

Biz de bu fırsatla hem Yeşilçam'ın en güzel gözlü çocuk yıldızını bir hatırlayalım hem de o eski filmlerin tatlı esintisini bir kez daha hissedelim istedik.

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SES DERGİSİNİN YARIŞMASINA KATILDI

Ömer Dönmez, 13 Ağustos 1959'da Sakarya'da dünyaya geldi. Dedesinin şeker imalathanesi, babasının da şekerleme dükkanı vardı.

Henüz4 yaşındayken eniştesi Hamdi Değirmencioğlu yani Ayşecik olarak tanınan Zeynep Değirmencioğlu'nun babası, Ömercik'i İstanbul'a getirip Ses Dergisi'nin Çocuk Yıldızlar Yarışması'na katılmasını sağladı.

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Yarışmada ikinci oldu ama, mavi gözleri, sarı saçlarıyla dikkat çekmişti bir kere. Eniştesi Hamdi Bey'in de desteğiyle önünde Yeşilçam'ın kapıları açıldı.

Ömercik, İstanbul'a, teyzesinin evine yerleşti. Burada Ayşecik rolüyle tanınan teyzesinin kızı Zeynep Değirmencioğlu birlikte yaşadı.

Dönmez, ilkokulu Maçka ilkokulunda okudu. Ortaokul eğitimini ise ikinci sınıftayken yarıda bıraktı.

Senaryosunu Erdoğan Tünaş'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Süreyya Duru'nun üstlendiği Sevgim ve Gururum adlı filmle sinema serüveni başladı. Rol arkadaşları Hülya Koçyiğit, Cüneyt Arkın, Cahide Sonku, Avni Dilligil'di. O sırada takvimler 1965 yılını gösteriyordu.

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Ömer Dönmez, Zeynep Değirmencioğlu ile birlikte "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler", "Ayşecik ve Ömercik" dizisi, "Hayat Sevince Güzel", "Özleyiş" ve "Yuvanın Bekçileri" gibi unutulmayan birçok filmde kamera karşısına geçti.





ÇOCUKLUĞUNU TAM OLARAK YAŞAYAMADI: 'OYNUYORDUM... AMA SADECE FİLMLERDE'

Onun farklı kuşaklardan seyircinin hafızasında yer eden en ünlü repliği ise bir filminde Ediz Hun'un canlandırdığı karaktere yönelttiği "Size baba diyebilir miyim amca?" oldu.

Ömercik'in bir çocuk yıldız olarak kariyeri 13 yıl sürdü. O sürede 65 filmde kamera karşısına geçti. .

Ömer Dönmez şöhrete çocuk yaşta kavuştu ama kendi deyimiyle çocukluğunu hiç yaşayamadı. Bir söyleşisinde o dönemi şöyle anlatmıştı..."Oynuyordum ama sadece filmlerde" .

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Ardı ardına film çevirdiği süreçte yorulduğunu da anlatmıştı Ömercik. Ama yine de Yeşilçam'dan iyi bir maddi kazanç elde ettiğini de gizlemedi.

Ömercik, Yeşilçam kariyeri boyuncu siyah- beyaz filmlerde kimi zaman sokaklarda yankesicilik yaptı, kimi zaman Filiz Akın ablasına elinde darbukasıyla eşlik eden bir sokak çalgıcısı oldu.

Bazen de Ediz Hun'a "Size baba diyebilir miyim amca" deyip mavi gözlerinden boncuk gibi yaşlar akıttı.

GEÇİRDİĞİ TALİHSİZ KAZA KARİYERİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Öyle ya da böyle Türkiye'de birkaç kuşağın hafızalarında yer etti Ömercik ya da gerçek adıyla Ömer Dönmez. Henüz 4 yaşındayken başladığı sinemaya 17 yaşında veda etti Ömercik.

Yeşilçam'ın artık tarih olan bir dönemine damga vuran oyunculardan biri olan Ömer Dönmez'in ya da hafızalara yer eden adıyla Ömercik'in sineme kariyeri, geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu üstelik de bir tornavida yüzünden bitti.

Ama hala çocuk yıldız denilince, birlikte nice filmde oynadığı kuzeni Ayşecik (Zeynep Değirmencioğlu) ile birlikte ilk akla gelenlerden biri o.

Ama pek çok çocuk yıldızın kaderinden farklı olmadı onunki de. Büyüdükçe popülerliğini kaybetti. Onun ilk gençliğine denk gelen 1970'li yıllarda etkin olan erotik filmler dönemi Ömercik'in kariyerini değiştirmesine neden oldu.

GERİDE UNUTULMAZ FİLMLERİ KALDI

17 yaşındayken geçirdiği talihsiz bir kaza nedeniyle de sol gözünü. Kısacası onun için "film bitti". Sonra bir süre büfecilik, taksi şoförlüğü yaptı. Bir ara Zeynep Değirmencioğlu ile birlikte emlakçılık yaptı.

Ömer Dönmez, 90'lı yılların sonunda 2000'lerin başında İkinci Bahar, Yeşilçam Denizi gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Hayatının son döneminde Yeşilçam'ın da kameraların da uzağında bir bilgisayar firmasında çalışıyordu.

Bir dönemin çocuk yıldızı 2020 yılında KOAH hastalığına bağlı kalp krizi sonucu hayata veda etti. Geride de defalarca izlenecek asla unutulmayacak filmleri kaldı. Bir de onu sinema perdesinde izleyenlerin Ömercik'in canlandırdığı karakterlerin de aralarında olduğu güzel hatıraları...

Ömercik, filmlerinde bazen afacanlık yapar seyirciyi güldürür bazen de hem kendisi ağlar hem de seyirciyi ağlatırdı.

Ömercik, teyzesinin kızı olan Ayşecik ile birlikte çok sayıda filmde kamera karşısına geçti.