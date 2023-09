Şarkılar aşklarına 'fon müziği' oldu... Üçüncü bebeğe hazırlık... Sonra da gelsin ayrılık!

Haberin Devamı

AŞK GÖSTERİSİ

Paparazzi orduları, gösterişli malikanelerinin ya da gidebilecekleri mekanların önünde kelimenin tam anlamıyla 'pusuya yattı.'

Ama yine de bir tanesi bile onları el ele göz göze görüntüleyemedi. Belli ki sonunda artık aşklarını açıklamanın zamanı geldiğini düşündüler ve çok ilgi çeken bir konserde dudak dudağa kameralara şov yaptılar.

AŞKLARINI BÖYLE İLAN ETTİLER

Dünyanın en çok konuşulan, en göz önünde ailelerinden birinin en küçüğü olan Kylie Jenner ile sinemanın son dönemdeki en gözde oyuncularından biri olan Timothee Chalamet sözünü ettiğimiz bu çift...

Jenner ile Chalamet'nin aşk yaşadığı aylardır konuşuluyordu. Hatta camlarından içerisi bile doğru dürüst görünmeyen lüks araçlarıyla birbirlerinin yaşadığı lüks malikanelerin bahçelerinde görüntülendi ikisi de.

Bütün çabalara karşın Kylie Jenner ile Timothee Chalamet'yi birlikte ve tabii ki aşk yaşadıklarını kanıtlayacak şekilde kimse görmemişti. Ta ki önceki gece gerçekleşen bir konsere kadar!

SONUNDA BULMACA ÇÖZÜLDÜ

Sonunda magazin dünyasının bu en büyük bilmecesi ünlü şarkıcı Beyonce'nin Los Angeles'taki SoFi Stadyum'nda verdiği 42'inci doğum günü konserinde çözüldü.

Kylie Jenner ile Timothee Chalamet konsere birlikte gittiler. Önce bir locada yan yana oturup samimi şekilde sohbet ederken görüntülendiler. Hatta gençlerin o görüntüleri sosyal medyada büyük olay yarattı. Sonra da hayranlarının uzun süredir merak ettiği sorunun yanıtını veren anlar geldi.

Kylie Jenner ile Timothee Chalamet, tam da kameralar kendilerine yönelmişken dünyayı bile unutup birbirlerine sarılıp öpücüklere boğmaya başladılar.

Çiftin "aşklarını mühürleyen" bu öpücükleri aracılığıyla da gerçekten aşk yaşadıkları artık şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıktı... Bu arada... Kameralar kendilerine yöneldiğinde Jenner son derece rahat davranırken Chalamet'nin bundan biraz da rahatsız olması dikkat çekti.

Kylie Jenner ve Timothee Chalamet'nin aşk ilanı için zamanlaması da ilginçti. Bir kere Beyonce gibi ünlü bir şarkıcı konser veriyordu. Sonra da bu konser sadece ünlü şarkıcının hayranlarını değil, gösteri dünyasının ünlülerini de bir araya getiren bir etkinlikti.

İşte böyle herkesin gözünün üzerinde olduğu bir ortamda Kylie Jenner ile Timothee Chalamet, durmadan öpüşerek aşklarını da herkese ilan etmiş oldular.

ESKİ SEVGİLİSİ DE ORADAYDI

Bu arada bu görüntülerin ortaya çıkmasından sonra başka bir gerçek daha konuşulur oldu. Dünyanın 30 yaşın altında en zengin kadınlarından biri olan Kylie Jenner'ın eski sevgilisi ve iki çocuğunun babası rap'çi Travis Scott da konseri izleyenler arasındaydı.

Bu durum da Timothee Chalamet ile olan aşkını aylarca gizli tutan Jenner'ın eski sevgilisine gösteriş olsun diye böyle bir "duyuru" yapmayı tercih ettiği şeklinde yorumlandı.

Bu arada bunca zaman gözlerden uzak duran, yan yana görüntülenmedikleri gibi sosyal medyada da aşklarından hiç söz etmeyen Kylie Jenner ile Timothee Chalamet, konser boyunca deyim yerindeyse sahneyle hiç ilgilenmediler. Bir anlamda Beyonce'nin şarkıları onların aşk gösterisine fon oldu.

Kylie ile Timothee, durmadan birbirleriyle sohbet ettiler. Sürekli el ele göz göze ve tabii ki dudak dudağa oturdular gece boyunca. Şimdi magazin dünyası 26 yaşındaki Kylie Jenner ile 27 yaşındaki Timothee Chalamet'nin aşkının ne kadar süreceğini ve hatta bir bebek sahibi olup olmayacaklarını konuşuyor.

KİMSE BU AŞKA İNANMADI

Bu arada... Kylie Jenner ile Timothee Chalamet, uzun süredir dedikodusu yapıla aşklarını ilk kez kamuoyunun gözleri önüne sermiş oldu. Yani birlikte olduklarını doğruladılar. Fakat onların bu ilişkisi nedense kimseyi inandıramadı.

Yani kısa bir ilişki yaşadığı Eiza Gonzales ile yaşadıkları Timothee Chalamet için bir kez daha tekrarlandı. Bu konuya birazdan değineceğiz zaten. Sosyal medyada da çiftle ilgili çarpıcı yorumlar yapıldı.

Bunların genelinde de Kylie Jenner ile Timothee Chalamet'yi birbirine yakıştıran pek az kişi çıktı. Bir yorumcu Kyile Jenner'ın üçüncü bebeği için hazırlık yaptığını ve bunun için de Chalamet'yi seçtiğini ileri sürdü. Bu olduktan sonra da aşkın biteceğini savundu bu kullanıcı.

Birçok kişinin ortak görüşü ise "bu ilişkinin fazla uzun sürmeyeceği yolunda". Çünkü onlara göre Kylie ile Timothee birbirlerine yakışmıyorlar.

Hatta biraz daha ileri gidip Temothee'nin aslında Kyile ile ilgilenmediğini söyleyenler bile oldu.

Bir yorumcu da Kylie'in Chalamet ile aşk yaşadığını, çünkü genç oyuncunun son dönemin en gözde yıldızlarından biri olduğunu savundu.

Yorumcular neden bilinmez Timohte ve Kyile'nin kimyalarının birbirlerine uygun olmadığını savundu.

SONUNDA GERÇEKTEN AYRILDILAR

Kylie Jenner bilindiği gibi bütün hayatını kameralar karşısında yaşayan Kardashian- Jenner kardeşlerin en küçüğü. Ablaları kendisinden önce gösteri dünyasında isim yapmış olmasına rağmen Kylie büyüdükçe kısa sürede bütün ablalarını geride bıraktı.

Jenner; kurduğu kozmetik markasıyla kazandığı milyonlarca doların yanı sıra özel hayatıyla da hep gündemde. Yıldız, bundan önce rap'çi Travis Scott ile bir aşk yaşamıştı. Bir ara ayrılıp barışan çiftin iki tane çocuğu olduğunu da hatırlatalım bu arada.

Jenner ile Scott'ın ayrılığı bu yılın ilk ayına damgasını vuran magazin olaylarından biriydi. Daha önce de ayrılıp barışan Jenner ile Scott'ın ilişki anlayışlarının bu olduğu bile konuşulmuştu. Yani birçok kişi daha önce de ayrılıp barışan ikilinin tekrar bir araya geleceğini sanıyordu. Ama öyle olmadı, Kyile ve Travis kesin olarak yollarını ayırdılar.

Kylie Jenner ondan önce de yine bir rap'çi olan Tyga ile ilişkisiyle konuşulmuştu. Şimdi de Timothee Chalamet ile yaşadığı romantik ilişkiyle gündemde.





JOHNNY DEPP'İN KIZIYLA AŞK YAŞADI

Call Me By Your Name adlı filmle çocuk yaştan beri sürdürdüğü kariyerinde çok önemli bir yol kat eden Timothee Chalamet sinemanın son dönemdeki en gözde yıldızlarından biri. Son dönemde ne kadar bol ödüllü çok izlenen film varsa onların kadrosunda da Chalamet yer alıyor.

Aslında genç oyuncu özel hayatını hiç Kylie Jenner ile olduğu kadar göz önünde yaşamıyordu. Elbette daha önce ilişkileri oldu ve hatta bunlardan bazıları objektiflere de yakalandı.

Ama Chalamet, daha önce tıpkı kendisi gibi özel hayatını çok da fazla gözler önüne sermeyen kişilerle aşk yaşadı.

Genç oyuncunun bugüne kadar en çok ilgi gören ilişkisi Johny Depp ile Vanesa Paradis'nin kızı Lily Rose ile yaşadığı aşk oldu. İkili birlikte oynadıkları filmin Cannes Film Festivali'ndeki galasında kırmızı halıya birlikte çıkıp bütün dikkatleri üzerlerine çektiler.

BU AŞKA DA KİMSE İNANMAMIŞTI

Timothee Chalamet, daha sonra Meksikalı oyuncu Eiza Gonzales ile birlikte çıktığı tatilde görüntülendi. Chalamet'nin kendisinden yaşça büyük Gonzales ile yaşadığı bu aşk hayranlarının tepkisini çekti.

Özellikle de kumsalda çekilen bir karede Gonzales'in Chalemet'ye sarılması ama genç oyuncunun ellerini cebinden bile çıkarmaması "bu bir reklam aşkı" yorumlarına neden oldu.

Timothee Chalamet'nin hayranları çiftin birbirlerine hiç yakışmadığını savundu. Zaten bu aşk da çok uzun sürmedi.

Timothee Chalamet, başarılı oyunculuğunun yanı sıra kırmızı halıdaki ilginç kıyafetleriyle de dikkat çekiyor.