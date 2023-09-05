Ocak ayında evlenmişlerdi: Ünlü çift hızlı çıktı... Sekiz ayda ikinci bebek de geliyor!

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Bu yılın ocak ayında evlenen ünlü model ile iş insanı kocası, yeni bir bebek bekledikleri müjdesini verdi. Yani ünlü çift düğünden tam sekiz ay sonra ailelerinin genişleyeceğini büyük bir mutlulukla duyurdu. Hem de yakında bir değil iki tane çocukları olacak.

YENİ BEBEK GELİYOR

Bu mutlu anne ve baba adayı top model Georgia Fowler ile iş insanı kocası Nathan Dalah. Uzun ilişkileri sırasında şu anda bir yaşında olan Dylan Aman adında bir kız çocuk sahibi olan çift, şimdi de bir erkek bebek bekliyor.

Bu mutlu haberi, Victoria's Secret Meleği olarak tanınan 31 yaşındaki Georgia Fowler, Instagram sayfasından duyurdu. Kızını kucağına alarak poz veren Fowler, giderek belirginleşen karnını da gözler önüne serdi.

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Güzel model, iş insanı Nathan Dalah ile kurdukları ailenin bir kişi daha genişleyecek olmasından duyduğu mutluluğu da ifade etti.

2023 ONLAR İÇİN BÜYÜK BİR YIL OLDU

2023, Georgia Fowler ile Nathan Dalah için gerçekten "büyük" bir yıl oldu. Çift, bu yılın ocak ayının son haftasında Avustralya'da iki gün süren bir kır düğünüyle evlenmişti.

O sırada daha küçük olan kızları Dylan Aman da beyazlar içinde neler olup bittiğini tam olarak anlayamasa da annesinin mutluluğuna eşlik etti.

Georgia Fowler düğün töreninde kolsuz saten bir gelinlik giydi. Sade gelinliğin en çok dikkat çeken yanı ise uzun duvağı oldu.

Babasının kolunda Nathan Dallah'la "ölüm onları ayırıncaya kadar" birlikte kalmaya yemin ettikleri mekana giden Fowler, o gün güzelliğiyle göz kamaştırdı.

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Georgia ve Nathan, nişanlandıklarını geçen yılın 30 Temmuz günü sosyal medyadan duyurdu. Ondan bir yıl önce de ilk bebekleri dünyaya geldi. Mutlu çift, yakında doğacak erkek bebekleriyle de artık dört kişilik bir aileye dönüşecek. Onların durumunu kısaca özetlemek gerekirse, düğünden bu yana geçen sekiz ay içinde bir değil iki çocuk sahibi bir ebeveyne dönüşecekler.

Georgia Fowler kızının dünyaya geleceğini de yine bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu. O dönemde mutlu haberi "Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz küçüğümüz" satırlarıyla duyurmuştu.

Top model ardından da o paylaşımında şu satırlara yer verdi: "Bu mutlu haberi gizlemek zordu.Ama şimdi daha da zor. Nathan ve ben bu haberi sizinle paylaşırken daha mutlu olamazdık. Küçüğümüz ile tanışmak ve onunla yeni maceramıza başlamak için sabırsızlanıyoruz. En güzel şey henüz gerçekleşmedi:"

Fowler, daha sonra da 2021 yılının eylül ayında kızlarının dünyaya gelişini yine sosyal medyadan duyurdu.

Şimdi de mutlu çiftin hayranları ikinci bebek haberini büyük bir heyecanla bekliyor.