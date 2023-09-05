×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ocak ayında evlenmişlerdi: Ünlü çift hızlı çıktı... Sekiz ayda ikinci bebek de geliyor!

Güncelleme Tarihi:

#Georgia Fowler#Nathan Dalah#Victoria' Secret
Ocak ayında evlenmişlerdi: Ünlü çift hızlı çıktı... Sekiz ayda ikinci bebek de geliyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2023 14:19

Kimi zamanlar gösteri dünyasının ünlülerinden ardı ardına evlilik ve bebek haberleri gelir. Aslına bakılırsa bunların arasında da genellikle uzun aralıklar olur. Ama bu kez olaylar öyle gerçekleşmedi.

Haberin Devamı

Bu yılın ocak ayında evlenen ünlü model ile iş insanı kocası, yeni bir bebek bekledikleri müjdesini verdi. Yani ünlü çift düğünden tam sekiz ay sonra ailelerinin genişleyeceğini büyük bir mutlulukla duyurdu. Hem de yakında bir değil iki tane çocukları olacak. 

Ocak ayında evlenmişlerdi: Ünlü çift hızlı çıktı... Sekiz ayda ikinci bebek de geliyor

YENİ BEBEK GELİYOR
Bu mutlu anne ve baba adayı top model Georgia Fowler ile iş insanı kocası Nathan Dalah. Uzun ilişkileri sırasında şu anda bir yaşında olan Dylan Aman adında bir kız çocuk sahibi olan çift, şimdi de bir erkek bebek bekliyor.

Bu mutlu haberi, Victoria's Secret Meleği olarak tanınan 31 yaşındaki Georgia Fowler, Instagram sayfasından duyurdu. Kızını kucağına alarak poz veren Fowler, giderek belirginleşen karnını da gözler önüne serdi.

Haberin Devamı

Güzel model, iş insanı Nathan Dalah ile kurdukları ailenin bir kişi daha genişleyecek olmasından duyduğu mutluluğu da ifade etti.  

Gözden KaçmasınGüzel oyuncuyu bir gören dönüp bir daha baktı: Keşke şaka olsaydıGüzel oyuncuyu bir gören dönüp bir daha baktı: Keşke şaka olsaydı! Haberi görüntüle

Ocak ayında evlenmişlerdi: Ünlü çift hızlı çıktı... Sekiz ayda ikinci bebek de geliyor

2023 ONLAR İÇİN BÜYÜK BİR YIL OLDU
2023, Georgia Fowler ile Nathan Dalah için gerçekten "büyük" bir yıl oldu. Çift, bu yılın ocak ayının son haftasında Avustralya'da iki gün süren bir kır düğünüyle evlenmişti.

O sırada daha küçük olan kızları Dylan Aman da beyazlar içinde neler olup bittiğini tam olarak anlayamasa da annesinin mutluluğuna eşlik etti.

Georgia Fowler düğün töreninde kolsuz saten bir gelinlik giydi. Sade gelinliğin en çok dikkat çeken yanı ise uzun duvağı oldu.

Babasının kolunda Nathan Dallah'la "ölüm onları ayırıncaya kadar" birlikte kalmaya yemin ettikleri mekana giden Fowler, o gün güzelliğiyle göz kamaştırdı.

Gözden KaçmasınKızımı bırakıp çalışacaksam kazandığım para tatmin edici olmalıKızımı bırakıp çalışacaksam kazandığım para tatmin edici olmalıHaberi görüntüle

Ocak ayında evlenmişlerdi: Ünlü çift hızlı çıktı... Sekiz ayda ikinci bebek de geliyor


DÜĞÜNDEN ÖNCE BEBEK SAHİBİ OLDULAR
Georgia ve Nathan, nişanlandıklarını geçen yılın 30 Temmuz günü sosyal medyadan duyurdu. Ondan bir yıl önce de ilk bebekleri dünyaya geldi. Mutlu çift, yakında doğacak erkek bebekleriyle de artık dört kişilik bir aileye dönüşecek. Onların durumunu kısaca özetlemek gerekirse, düğünden bu yana geçen sekiz ay içinde bir değil iki çocuk sahibi bir ebeveyne dönüşecekler. 

Haberin Devamı

Georgia Fowler kızının dünyaya geleceğini de yine bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu. O dönemde mutlu haberi "Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz küçüğümüz" satırlarıyla duyurmuştu.

Top model ardından da o paylaşımında şu satırlara yer verdi: "Bu mutlu haberi gizlemek zordu.Ama şimdi daha da zor. Nathan ve ben bu haberi sizinle paylaşırken daha mutlu olamazdık. Küçüğümüz ile tanışmak ve onunla yeni maceramıza başlamak için sabırsızlanıyoruz. En güzel şey henüz gerçekleşmedi:"

Fowler, daha sonra da 2021 yılının eylül ayında kızlarının dünyaya gelişini yine sosyal medyadan duyurdu.

Şimdi de mutlu çiftin hayranları ikinci bebek haberini büyük bir heyecanla bekliyor.  

Gözden KaçmasınAhlak dışı olduğunu biliyordum ama kendimi tutamadım: Tatil kaçamağı yaptık... Sevgilisini benimle aldattıAhlak dışı olduğunu biliyordum ama kendimi tutamadım: Tatil kaçamağı yaptık... Sevgilisini benimle aldattıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Georgia Fowler#Nathan Dalah#Victoria' Secret

BAKMADAN GEÇME!