Ahlak dışı olduğunu biliyordum ama kendimi tutamadım: Tatil kaçamağı yaptık... Sevgilisini benimle aldattı

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ÖZEL HAYATLARI FİLM GİBİ

Elbette bu durumda biraz onların da payı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü bazen sosyal medya aracılığıyla bazen de magazin basını sayesinde onlar da hayranlarının kendileriyle ilgili merakını gidermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Hatta aralarında bu merakı körükleyenler bile var.

Bu ünlülerin bunca merak edilen özel hayatları bazen ilişkilerinin bitmesinden yıllar sonra bilinmeyen ayrıntılarıyla bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. İşte bunun son örneklerinden biri de bir dönemin ünlü sporcusunun kaleme aldığı bir otobiyofgrafi sayesinde gerçekleşti.

Bu ünlü sporcu, şimdilerde kendisinden yaşça genç eşiyle mutlu bir hayat sürdüren bir yıldızla ilgili eski defterlerin açılmasına neden oldu. Onun bu kitabında ileri sürdüğüne göre de güzel yıldız, yıllar önce sevgilisini, kendisiyle aldattı.

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Danny Cipriani (solda) Kelly Brook, Thom Evans (sağda) ile birlikteyken kendisiyle kaçamak yaptığını itiraf etti.

KARMAKARIŞIK İLİŞKİLER AĞI

Bu karmaşık özel hayatın kahramanlarından biri özel hayatının yanı sıra aldığı ve sonra verdiği, sonra tekrar aldığı kilolarıyla gündemden hiç inmeyen Kelly Brook.

İngiliz model ve oyuncunun, 2000'lerin ilk yarısında birlikte olduğu sevgilisine kendisiyle ihanet ettiğini ileri süren de Danny Cipriani. Bu durumda kimin aldatıldığını da söyleyelim: Thom Evans. Hemen küçük bir not daha.. Brook ile Cipriani, yine o dönemde konuşulan bir ilişki yaşamıştı.

Böyle kısaca anlatınca kulağa biraz karmaşık geliyor ama aslında olay öyle değil. Yeri gelmişken bu ihanet olayını yıllar sonra açıklayan kişinin de Cipriani olduğunu söyleyelim.

Danny Cipriani bütün bu gerçekleri, 14 Eylül'de piyasaya çıkacak olan Who Am I? (Ben Kimim?) adlı kitabında gözler önüne serdi.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan rugby sahalarının bir dönemine imzasını atan Danny Cipriani hem kitabını anlattı hem de özel hayatına dair bugüne kadar bilinmeyenler hakkında ip uçları verdi.

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ONDAN AYRILDI TAKİM ARKADAŞIYLA AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI

Danny Cipriani, 2008 ile 2010 yılları arasında, Kelly Brook ile yaşadığı aşkla biliniyor. Fakat sonra Brook ondan ayrıldı ve Cipriani'nin meslektaşı olan rugby oyuncusu Thom Evans ile flört etmeye başladı.

Bunlar zaten herkesin bildiği gerçekler. Cipriani, kitabında gerçeğin perde arkasını gözler önüne serdi.

Söylediğine göre onu en çok üzen ise takım arkadaşı Evans'ı arkasından bıçaklamak oldu. "Ben bunun adil bir oyun olduğunu sanıyordum. Neyin benim olduğunu neyin benim olmadığını bildiğimi sanıyordum. Thom ile arkadaştım. Bu kesinlikle zor bir senaryoydu" sözleriyle bu konudaki düşüncelerini anlattı Cipriani.

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AHLAK DIŞI OLDUĞUNU BİLİYORDU AMA YİNE DE O KAÇAMAĞI YAPTI

Onun itiraf ettiğine göre Kelly Brook'un Thom Evans ile birlikte olduğu dönemde güzel yıldızla Mauritius'ta gizli bir tatile çıktılar.

İleri sürdüğüne göre Danny Cipriani bunun ahlak kurallarına uymadığını hissediyordu ama yine de Brook ile bu tatil kaçamağını yapmaktan kendini alamadı.

Brok ile Cipriani'nin tatil kaçamağının zamanlaması da ilginç. O dönemde Brook ile Cipriani ayrılmıştı. Güzel yıldız da Evans ile flört etmeye başlamıştı. Cipriani ise o sırada ayrılığın acısıyla başa çıkmaya çalışıyordu.

Cipriani'nin ileri sürdüğüne göre Kelly Brook artık yollarının ayrılmış olmasına ve Thom Evans ile yeni bir ilişkiye başlamasına rağmen durmadan kendisine mesaj atıyordu.

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Cipriani o sırada Avustralya'da Melbourne Rebels adlı rugby takımında oynuyordu.

Belirttiğine göre Kelly Brook'un yeni ilişkisine rağmen kendisine mesaj atıp durması Cipriani'nin kafasını karıştırdı.

SÜREKLİ ATTIĞI MESAJLAR KAFASINI KARIŞTIRDI

Danny Cipriani'nin ileri sürdüğüne göre Kelly Brook'un asıl istediği kendisiydi. Ama yine de içten içe bu ilişkinin peri masalı gibi bir sona ulaşmayacağını biliyordu.

Cipriani bu konuda şunları böyledi: "Gerçek ruh eşinizle birlikteyken birini severseniz bu zor bir durum olur. Benim Kelly ile böyle bir ilişkim yoktu. Ve bu benim için bir aşk değildi."

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Bunu söylemesine rağmen Danny, Kelly Brook'tan ayrıldıktan sonra tuhaf duygulara kapıldı: O sırada Kelly Brook Thom Evans ile birlikteydi ve Cipriani de çiftin deli gibi kıskanıyordu.

En çok da iki yıl aynı takımda birlikte mücadele verdiği Evans'ın, kendisinin eski sevgilisiyle birlikte olmasına içerlemişti.

İşte bu yüzden de Kelly Brook'un kalbini kazanma konusunda kararlıydı. O sırada her şey onun için bir oyuna dönüşmüştü ve kazanması gerekiyordu.

Bu aşk oyununun gayet adil olduğunu düşünse de yıllar sonra yaptığı itirafta bütün bu yaptıklarının sırf kendi egosunu tatmin etmek olduğunu fark etmiş sonradan. Cipriani bu durumu " Kelly'nin benim olduğunu hissediyordum. Ve artık bana ait değildi."

BEBEK HABERİNİ DUYUNCA KISKANÇLIK ATEŞİYLE YANDI

2011 yılında Kelly ve Thom bir bebek beklediklerini duyurduklarında ise Danny'yi ciddi bi kıskançzlık duygusu sardı. Kelimenin tam anlamıyla yıkıldı.

Ama Brook beş aylık hamileyken bu bebeği düşürdü. Danny'nin kitabında yaptığı itirafa göre artık eski sevgilisi olan Kelly Brook ile yaptığı Mauritius kaçamağı işte bu düşük olayından sonra gerçekleşti.

Elbette bütün bunlar olup biterken Kelly Brook ile Thom Evans da ayrıldı. Aslına akılırsa o dönemde Brook ile Evans ayrılığında Cipriani'nin adı da geçti. Fakat Brook bütün bu iddiaları reddetti. Thom ile anlaşarak yollarını ayırdıklarını savundu.

Sonra Kelly ile Danny bu kez açık açık ilişkilerine bir şans daha verdiler. Ama bir kez özelliğini yitiren ilişki fazla uzun sürmedi. Bu kez ilişkinin bitmesine Danny ile bir başka kadın arasındaki cinsel içerikli mesajların neden olduğu ileri sürüldü.

2021 YIILINDAN BU YANA EVLİ: Sonra aradan yıllar geçti.. Danny Cipriani 2021 yılından bu yana 42 yaşındaki Victoria Rose ile evli.





KELLY GEÇEN YIL GELİN OLDU: Kelly Brook kendisinden genç sevgilisi Jeremy Parisi ile geçen yıl hayatını birleştirdi.





ÜNLÜ ŞARKICIYLA BİRLİKTE: Thom Evans ise bir süredir ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger ile bir ilişki sürdürüyor.





UMARIM KOCAMIN ESKİ SEVGİLİLERİ BÜTÜN BUNLARDAN OLUMSUZ ETKİLENMEZ

Danny Cipriani'nin eski sevgilileriyle ilgili şoke eden açıklamaları özellikle de kitabının piyasaya çıkmasından sonra daha çok konuşulacak gibi görünüyor. Ama bu arada söz konusu kitapla ilgili başka bir gelişme daha olduğu ortaya çıktı.

Buna göre, Cipriani'nin 2021 yılında evlendiği eşi Victoria, iddialara göre kocasının itiraflarında adı geçen eski sevgililerine yani Kelly Brook ile Kirsty Gallacher ulaşıp durumu anlattı. Yani kocasının kitabında kendileriyle ilgili bölümler yer alacağını söyledi.

Ruh sağlığı konusunda düzenlenen kampanyalarda aktif görev almasıyla bilinen Victorio Cipriani, bu konuda Instagram paylaşımı yaptı. Başta 43 yaşındaki Brook ve 47 yaşındaki Gallecher olmak üzere Cipriani'nin eski sevgililerine yönelik ir mesaj kaleme aldı.

Victoria, kocasının eski sevgilileriyle ilgili olarak yaptığı açıklamalar hakkında soru yağmuruna tutulduğunu belirtip "Bu konuda bir şey hissetmiyorum. Bu onun hayatı, bütün bunlar onu bugün bulunduğu yere getirdi. Ayrıca bugüne kadar kamuoyu tarafında bilinmeyen herhangi bir şey de söylemiş değil" diye yazdı.

Sonra da bugüne kadar böylesine bütün ayrıntılarıyla konuşulmamış bu olaylarda isimleri geçen eski sevgililerin bu itiraflardan zarar görmemesini dilediğini ifade etti.