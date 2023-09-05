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Kızımı bırakıp çalışacaksam kazandığım para tatmin edici olmalı

Güncelleme Tarihi:

#Gigi Hadid#Zayn Malik#One Direction
Kızımı bırakıp çalışacaksam kazandığım para tatmin edici olmalı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2023 09:15

Bütün dünya onu "aileden ayrıcalıklı" bir model olarak tanıdı. Çünkü soyadı gerçekten ünlüydü. Gerçi babası bambaşka bir alanda isim yapmıştı ama taşıdığı ünlü soyadı sayesinde şöhret basamaklarını tırmanması kendisiyle aynı dönemde kariyerine başlayan birçok isimden daha hızlı olmuştu.

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Aslında belki de buna gerek yoktu ama bu konuda elinden bir şey gelmezdi. Ünlü bir ailede dünyaya gelmişti sonuç olarak. Bu, kendi seçtiği bir durum değildi.

Babası, dünyanın en zengin ve nüfuzlu iş insanlarından biriydi.. Annesi de bir zamanlar modellik yapmış, ama bugün iki kızının elde ettiği kadar şöhrete ulaşamamıştı. Yine de önce çocuklarının babasıyla sonra da gösteri dünyasının nüfuzlu isimlerinden biriyle yaptığı evlilikler sayesinde yeter ki kadar dikkat çekmişti.

Durum böyle olunca da genç kadının çocukluğundan bu yana ilgi çekmesi şaşılacak bir durum değildi. Ama o da sadece ayrıcalıklarına sırtını dayamadı ve çalışıp çabalayarak podyumların en çok aranan ve tabii en çok kazanan modellerinden birine dönüştü.

Sonra çok konuşulan bir dargın bir barışık bir aşk ilişkisi yaşadı. Bu ilişki kelimenin tam anlamıyla ortalığı birbirine kattı. Çünkü aşık olduğu genç de onun kadar ünlüydü. İkilinin bir de bebeği olunca üzerlerine çektikleri ilgi iki kadına çıktı.

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Ama herkes onlardan evlilik haberi beklerken onlar hem de kavgalı gürültülü bir şekilde ayrıldılar. Küçük bebekleri annesiyle kaldı. Ama ayrılırken yaşadıkları bütün olaylara rağmen minik bebek babasıyla da zaman geçiriyor. Özetle artık onlar sevgili değiller sadece kızlarını birlikte büyüten bir anne ve babaya dönüştüler.

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Kızımı bırakıp çalışacaksam kazandığım para tatmin edici olmalı

ARTIK ÇALIŞMAK İÇİN AYIRDIĞI ZAMAN KISITLI
Buraya kadar Gigi Hadid ile Zayn Malik'in öyküsünü kısaca toparladık. Bir dönem aşklarıyla çok konuşulan eski çift, Gigi'nin annesi Yolanda'nın da dahil olduğu tartışmalı bir sürecin ardından yollarını ayırdı. O sırada çocukları Khai ise henüz minik bir bebekti.

Her ne kadar 27 yaşındaki Gigi Hadid ile 30 yaşındaki Zayn Malik bu ayrılık hakkında çok da fazla açıklama yapmasa da olup bitenleri polis kayıtları sayesinde bütün dünya öğrendi. Birazdan bunları biz de hatırlayacağız.

Herkes onların bundan sonra nasıl bir adım atacaklarını merakla beklerken eski çift, bu konuda sükunete ağırlık verdi. İkisi de Khai adını verdikleri sonradan öğrenilen kızlarıyla vakit geçiriyor.

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Minik Khai bazen annesinde bazen babasında kalıyor. Bunu da iş programlarına göre ayarlıyorlar Hadid'in anlattığına göre.

Dünyanın en ünlü emlakçılarından biri olan Muhammed Hadid ile Hollandalı eski model Yolanda Hadid'in evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğunun en büyüğü olan Gigi Hadid, özel hayatını da genel olarak kapalı kapılar ardında yaşadı.

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Kızımı bırakıp çalışacaksam kazandığım para tatmin edici olmalı

'KAZANDIĞIM PARA ÇALIŞTIĞIMA DEĞMELİ, TATMİN EDİCİ OLMALI'
Kızı dünyaya geldiğinde uzun süre adını bile açıklamadı. Sonunda sosyal medya hesabına eklediği "Khai'nin annesi" ibaresiyle bebeğinin adını dolaylı yoldan açıkladı. Ama bugüne kadar kızının yüzünü gören olmadı. Bu konuda kuralları katı Gigi Hadid'in.

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Ünlü model, aile hayatıyla ilgili nadir açıklamalarından birini Porter dergisine yaptı. Anne olduktan sonra çalışma düzeninin nasıl değiştiğini anlattı.

Gigi Hadid anlattığına göre bir bebeği olmadan önce çalışma hayatı konusunda daha esnekti. Ama şimdi ifade etiğine göre daha akılcı davranmak zorunda. Çünkü Zayn Malik ile yaptıkları ortak ebeveynlik anlaşması bunu gerektiriyor.

Gigi Hadid bu konuda "Sanırım eğer bir ebeveyn olmuşsanız daha akılcı davranmanız gerekir. Çünkü şimdi gerçekten de eskiden sahip olduğum zamanın yarısına sahibim. Kızım babasına gittuği zaman çalışabiliyorum. Çünkü sahip olduğum zaman bu kadar. Ve seçtiğim işler bu kadar zamanda yapılmalı, sonucu da tatmin edici olmalı.

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Kızımı bırakıp çalışacaksam kazandığım para tatmin edici olmalı

ÜNLÜ ANNE VE BABASI MESLEĞİNDE YÜKSELMEK İÇİN 'BİRAZ' YARDIM ETTİ
One Direction grubundan Zayn Malik ile ilişkisinden 2 yaşında Khai adında bir kızı olan Gigi Hadid, geçen yılın en çok konuşulan konularından biri olan "nepotizm bebekleri" tartışmalarında da hep gündemdeydi.

Zaten yukarıdaki sözleri de bu konuya ilişkin görüşlerini ifade ederken kullandı. Nüfuzlu bir anne ve babanın, yani eski model yeni tasarımcı Yolanda Hadid ile ünlü emlakçı Mohamed Hadid'in kızı olan Gigi, moda dünyasında bu kadar hızlı yükselmek için bir yardım alması gerektiğini gizlemedi.

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Kızımı bırakıp çalışacaksam kazandığım para tatmin edici olmalı

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'BAŞARILI OLMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM'
Geçen yıl İngiltere'de yayınlanan The Sunday Times'a konuşan Hadid, röportajda nepotizm bebeği yani ünlülerin ayrıcalıklı çocuklarından biri olduğunu gizlemedi.

Üstelik itiraf ettiğine göre daha küçücük bir çocukken sahip olduğu ayrıcalıkların da farkındaydı. Her ne kadar annesi ve babası sayesinde kariyerinde kısa sürede büyük bir başarı kazanmış olsa da yine de Yolanda Hadid ile Mohamae Hadid'in ona iş ahlakı konusunda sürekli nasihatlerde bulunduğunu gizlemedi.

O henüz 5 yaşındayken boşanan Yolanda ile Mohamed Hadid'in her ne olursa olsun bir işte başarıyı yakalayabilmek için kibar olması ve çok çalışması gerektiğini kendisine öğrettiklerini sözlerine ekledi. Top model, her şeye rağmen mesleğinde iyi olabilmek için çok çalıştığını ileri sürdü.

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Kızımı bırakıp çalışacaksam kazandığım para tatmin edici olmalı

'DÜNYANIN EN GÜZEL İNSANI OLDUĞUMU SANMIYORUM'
Gigi Hadid, röportajda fiziksel görüntüsüne dair bazı değerlendirmeler de yaptı. Top model, kariyerine başladığı dönemde gördüğü sıkı voleybol eğitimi yüzünden vücudunun moda endüstrisinin ince eleyip sık dokuyan standartlarına uymadığı inancındaymış anlattığına göre.

"Kendimi açlıktan öldürmüyordum ama sıradan bir vücudum vardı. Vücudumu seviyorum ama ona takıntılı değilim" diyerek sözlerini sürdürdü. Gigi Hadid dış görünüşüyle ilgili olarak "Dünyanın en güzel insanı olduğumu sanmıyorum. Sanırım biraz botoksun yardımı olabilirdi" dedi.

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Kızımı bırakıp çalışacaksam kazandığım para tatmin edici olmalı

'GENÇ YAŞTA ANNE OLDUĞU İÇİN ÇOK MUTLU'
Gigi Hadid röportajda eski sevgilisi Zayn Malik ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Khai'den ve annelikten de söz etti. Her zaman anne olmayı istediğini saklamayan Hadid "Ama bu konuda takıntım yoktu. Genç yaşta anne olduğum için mutluyum. Khai bana o kadar çok şey verdi ki" diye konuştu güzel model.

Her ne kadar Khai'nin babası Zayn Malik ile yollarını ayırmış olsalar da küçük kıza ortak anne ve babalık yapıyor eski çift. Bu durumu da "çocuğun mutluluğunu her şeyin önüne koymak" olarak nitelendirdi. Kızı Khai, babası Zayn Malik ile birlikte olduğunda kendisinin de işlerine yoğunlaştığını sözlerine ekledi.

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Kızımı bırakıp çalışacaksam kazandığım para tatmin edici olmalı


ZAYN İLE İLİŞKİSİ OLAYLI BİTTİ
Gigi Hadid, özel hayatıyla da her zaman ilgi çekti. Yaşadığı bütün ilişkiler Magazin basınında manşetlere çıktı. Uzun süre Avustralyalı şarkıcı Cody Simpson ile romantik bir ilişki yaşadı. Ardından Joe Jonas ile kısa süren bir ilişkisi oldu.

Ama en uzun ve en çok konuşulan ilişkisini Zayn Malik ile yaşadı. Çiftin ilişkisi bir dargın bir barışık 2015 ile 2021 arasında devam etti. Ünlü çiftin ayrılığı olaylı oldu. Hadid, geçen aylarda da Leonardo DiCaprio ile yaşadığı yakınlaşmayla gündeme geldi. Fakat bu konuda bir ilerleme kaydedilmedi.

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Kızımı bırakıp çalışacaksam kazandığım para tatmin edici olmalı


YOLANDA'YA ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLDİ
Gencecik yaşında, One Direction grubuyla adını duyuran ve sonra kariyerini tek başına sürdürme kararı alan Zayn Malik, son haftalarda sevgilisi Gigi Hadid'in annesi Yolanda Hadid'e şiddet uyguladığı hatta bu yüzden ceza aldığı haberleriyle gündemde kaldı uzun süre.

Basına yansıyanlara göre Gigi Hadid, bir defile için ABD dışında olduğu sırada 57 yaşındaki Yolanda Hadid, genç çiftin birlikte yaşadığı eve gitti.

Yine ileri sürülenlere göre 28 yaşındaki Zayn Malik, kayınvalidesinin evine habersiz gitmesine ve kızı Khai ile ilgilenmesine sinirlendi. Yolanda Hadid ile Malik arasında çıkan tartışma alevlendi ve şarkıcı, anne Hadid'i elbise dolabına doğru itti.

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Kızımı bırakıp çalışacaksam kazandığım para tatmin edici olmalı

ZAYN'IN CEZA ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI
İleri sürülenlere göre Yolandan Hadid'e ağır sözler sarf eden Malik, Gigi Hadid'i telefonla arayıp sinirli bir şekilde annesinin evden gitmesi gerektiğini söyledi.

Malik bu olayı yalanlasa da konuyla ilgili mahkeme dokümanları ve genç şarkıcının ceza aldığı ortaya çıktı.

Zayn Malik, 2021 yılında 29 Eylül'de meydana gelen bu olaydan sonra 360 gün denetimli serbestlik ile cezalandırıldı. Ayrıca bir öfke yönetimi kursuna devam etmek zorunda kaldı.

Bunlara ek olarak Malik hakkında Yolanda Hadid'e de olay sırasında evde bulunan güvenlik görevlisine de uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

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Kızımı bırakıp çalışacaksam kazandığım para tatmin edici olmalı

GIGI'YE DE SÖZLÜ ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLDİ
Bu arada mahkeme belgelerine göre Zayn Malik, sevgilisi Gigi Hadid'e de zaman zaman sözlü şiddet uyguluyordu. Malik, mahkemede küfürleri ve sözlü şiddet uyguladığını kabul etti fakat fiziksel şiddet uyguladığı iddiaları karşısında kendini savunmadı.

 

 

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#Gigi Hadid#Zayn Malik#One Direction

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