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'GELÄ°NÄ°M' DEÄžÄ°L'ÃœÃ‡ÃœNCÃœ KIZIM' DÄ°YE TANIMLADI

Ama sanmayÄ±n ki yeryÃ¼zÃ¼nde varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren kraliyet aileleri arasÄ±nda tek ilgi gÃ¶ren Mountbatten- Windsor ailesi. Onlara rakip olan baÅŸka monarÅŸi temsilcileri de var.

Londra'dan biraz uzaklara gidelim ÅŸimdi... Yani ÃœrdÃ¼n'e. Ã‡Ã¼nkÃ¼ orada da dÃ¼nyanÄ±n meraklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± Ã¼zerinde toplayan bir "taÃ§lÄ± aile" var.

GeÃ§tiÄŸimiz haziran ayÄ±nda da bu aile, haftalarca dÃ¼nya gÃ¼ndeminin ilk sÄ±ralarÄ±nda kaldÄ±. Bunun nedeni de ailenin ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steriÅŸli dÃ¼ÄŸÃ¼ndÃ¼.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu Ã¼lkenin kraliÃ§esi, genÃ§liÄŸi, gÃ¼zelliÄŸi, Ä±ÅŸÄ±ltÄ±sÄ±, kÄ±sacasÄ± tÃ¼m iddiasÄ±yla baÅŸÄ±ndan beri Ã¼lkesinin "vitrin yÃ¼zÃ¼" olarak biliniyordu.

Ama bu gÃ¶steriÅŸli dÃ¼ÄŸÃ¼n sayesinde bir kez daha yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ± parlattÄ±. Hem de yalnÄ±z kendisinin deÄŸil, aileye yeni katÄ±lan kendi deyimiyle "Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kÄ±zÄ±nÄ±n" yani gelininin.

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KraliÃ§e Rania, bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Prens HÃ¼seyin'in eÅŸinden hep 'Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kÄ±zÄ±m' diye sÃ¶z ediyor.Â

ÃœrdÃ¼n KraliÃ§esi Rania sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz bu kiÅŸi. 1993 yÄ±lÄ±nda, o dÃ¶nemde henÃ¼z prens olan ÅŸimdinin kralÄ± Abdullah ile evlendiÄŸinden beri dÃ¼nyanÄ±n bÃ¼tÃ¼n ilgisi KraliÃ§e Rania'nÄ±n Ã¼zerinde.

DÃ¶rt tane Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirmesine raÄŸmen bozulmayan fiziÄŸi, yerine gÃ¶re kendi Ã¼lkesinin geleneksel Ã§izgilerini yansÄ±tan, yerine gÃ¶re de dÃ¼nyanÄ±n en Ã¼nlÃ¼ modacÄ±larÄ±nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan kÄ±yafetleriyle zaten Ã§oktan bir stil ikonu olarak kendini kabul ettirdi Rania.

Fakat son bir yÄ±ldÄ±r bu kadar ilgi Ã§ekmesinin nedeni sadece bu deÄŸil. BÃ¼tÃ¼n bu Ã¶zelliklerine bir yenisini daha ekledi: BazÄ± Ã¼nlÃ¼ ailelerde gÃ¶rÃ¼lenin tam tersine, geliniyle 'didiÅŸmek' yerine onunla iyi geÃ§inmeyi seÃ§en bir kayÄ±nvalide olduÄŸunu tÃ¼m dÃ¼nyaya gÃ¶sterdi.Â

Vakti geldiÄŸinde Ã¼lkenin tahtÄ±na geÃ§ecek olan en bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Prens HÃ¼seyin ile geÃ§en haziran ayÄ±nda evlenen Rajwa, Rania'nÄ±n deyimiyle "Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kÄ±zÄ±.." Bunu da en son sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi...

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KraliÃ§e Rania, geÃ§tiÄŸimiz 31 AÄŸustos'ta yeni yaÅŸÄ±nÄ± kutladÄ±. Bunun bir parÃ§asÄ± olarak da sosyal medyayÄ± kullandÄ±. Åžimdi burada biraz duralÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ anlatacaÄŸÄ±mÄ±z konunun en Ã§arpÄ±cÄ± ipuÃ§larÄ± burada...

Aktif bir Instagram kullanÄ±cÄ±sÄ± olan Rania'nÄ±n 10 milyonu aÅŸkÄ±n takipÃ§isi var. O da bu mecrayÄ± kullanarak hem ailesiyle ilgili Ã¶nemli gÃ¼nleri kutluyor hem de Ã¼lke halkÄ±na mesaj veriyor.

Elbette Rania'nÄ±n bÃ¼tÃ¼n bu paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen bir sosyal medya ekibi vardÄ±r. Ama kendisinin de ipin ucunu bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ± Ã§ok belli. IÅŸÄ±ÄŸÄ±ndan aÃ§Ä±sÄ±na Ã¶zenle planlanan fotoÄŸraflar ve videolar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Rania takipÃ§ileriyle iletiÅŸimde kalÄ±yor.

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GELÄ°NÄ°YLE YAN YANA POZ VERDÄ°

Olaya bÃ¶yle bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Rania'nÄ±n bu paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda son bir yÄ±ldÄ±r aile Ã¼yelerinden birini Ã¶n plana Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±, onun yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ± parlattÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zden kaÃ§mÄ±yor. Peki kim mi bu Ã¼ye?

Elbette ona desteÄŸini her fÄ±rsatta sergilese de kocasÄ± Kral 2. Abdullah deÄŸil... Her zaman gÃ¶zbebeÄŸi olan dÃ¶rt Ã§ocuÄŸu da deÄŸil.

Son dÃ¶nemde Rania'nÄ±n dÃ¼nya sahnesinde Ã¶n plana Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± bu kiÅŸi gelini Rajwa. Ya da Rania ve Abdullah'Ä±n bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu HÃ¼seyin ile evlendikten sonra aldÄ±ÄŸÄ± unvanla Prenses Rajwa.

Daha geÃ§en yÄ±l oÄŸlunun niÅŸan haberini verirken Rajwa'dan "Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kÄ±zÄ±m" diye sÃ¶z eden Rania, kendi doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutlarken bile gelinine olan sevgisini ifade etti.Bir yandan da kendisine her konuda destek olan ve cesaretlendiren halkÄ±na teÅŸekkÃ¼rlerini iletti.

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Ä°ÅŸte bÃ¼tÃ¼n bu paylaÅŸÄ±mlarÄ± da ailenin gelini Rajwa'nÄ±n kayÄ±nvalidesi Rania'dan tam desteÄŸi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.Â

BÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Veliaht Prens HÃ¼seyin ile geÃ§en haziran ayÄ±nda dillere destan bir tÃ¶renle evlenen Rajwa; KraliÃ§e Rania'nÄ±n 53'Ã¼ncÃ¼ doÄŸum gÃ¼nÃ¼ paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n ikisinde de yer alÄ±yordu.

Hatta birinde Rania sadece geliniyle birlikte poz vermiÅŸti. Ä°ÅŸte bu durum da gelin ile kayÄ±nvalidenin Ã¶rneÄŸine Ã¶zellikle de Ã¼nlÃ¼ ailelerde Ã§ok az rastlanan uyumunu bir kez daha gÃ¼ndeme getirdi.

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Rania'nÄ±n bu fotoÄŸraflarÄ±ndaki mesaj ise gayet aÃ§Ä±k. Prenses Rajwa, daha HÃ¼seyin ile niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ±nda kayÄ±nvalidesinin tam desteÄŸini almÄ±ÅŸtÄ±. DÃ¼ÄŸÃ¼nden sonra da yani Rajwa artÄ±k resmen ailenin bir parÃ§asÄ± olduktan sonra da bu durum deÄŸiÅŸmedi. Hatta katmerlendi.

Kraliyet uzmanlarÄ±nÄ±n yorumuna gÃ¶re Rania, gelinini gelecekteki gÃ¶revine yani ÃœrdÃ¼n KraliÃ§esi olmaya bu ÅŸekilde hazÄ±rlÄ±yor.

KraliÃ§e Rania, oÄŸlu HÃ¼seyin niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ±nda mimari eÄŸitimi almÄ±ÅŸ olan Rajwa Al Saif 'in ailelerine katÄ±lmak Ã¼zere olduÄŸunu yine ona duyduÄŸu sevgiyi ifade eden satÄ±rlarla sosyal medyadan duyurdu.

KÄ±na gecesinde de gelinine yÃ¶nelik sÃ¶zleri bunlarÄ±n bir devamÄ± niteliÄŸindeydi. KraliÃ§e Rania, gelini Rajwa'dan " DÃ¼nyanÄ±n en tatlÄ± ve en gÃ¼zel mÃ¼stakbel gelini" diye sÃ¶z etti. Sonra da Rajwa'nÄ±n, kendisi iÃ§in, dÃ¼nyaya getirdiÄŸi kÄ±zlarÄ± Iman ve Salma kadar deÄŸerli olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

Daha sonra bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Ä°man'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nden Ã¶nce yapÄ±lan kÄ±na gecesinde de Rania yine gelinine olan desteÄŸini bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

Ä°man'Ä±n kÄ±na gecesinin yapÄ±lacaÄŸÄ± mekana Rajwa ile yan yana girdi. KÄ±yafet tercihleri de dikkat Ã§ekiciydi. Gelin ile kaynana renk uyumu iÃ§inde giyinmiÅŸti.Â

'RAJWA, BENÄ°M OÄžLUM Ä°Ã‡Ä°N ETTÄ°ÄžÄ°M DUALARIN YANITI'

KraliÃ§e Rania, gelinine olan bÃ¼yÃ¼k desteÄŸini onun kÄ±na gecesinde bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. KonuklarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlayacaÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k salona geliniyle el ele girdi. Sonra da yaptÄ±ÄŸÄ± duygulu konuÅŸmayla Rajwa'nÄ±n gÃ¶zlerinden mutluluk yaÅŸlarÄ± sÃ¼zÃ¼lmesine neden oldu.

Rania, kÄ±na gecesi sÄ±rasÄ±ndaki duygu dolu konuÅŸmasÄ±nda, HÃ¼seyin yanlarÄ±na gidip Rajwa ile evlenmek istediÄŸini sÃ¶ylediÄŸinde kendisinin ve kocasÄ± Kral Abdullah'Ä±n neÂ

kadar mutlu olduklarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

ArdÄ±ndan da ÅŸu sÃ¶zleri sarf etti: " Rajwa, benim oÄŸlum iÃ§in ettiÄŸim bÃ¼tÃ¼n dualarÄ±n en mÃ¼kemmel cevabÄ±." KraliÃ§e oÄŸluyla gelinine "Daima birbiriniz iÃ§in mutluluk kaynaÄŸÄ± olun" diye seslendi.

Rania, kÄ±na gecesinde dÃ¼nÃ¼rÃ¼, yani Rajwa'nÄ±n annesi Azza'ya da Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rdÄ±. Bir kÄ±zÄ±n, annesinin yansÄ±masÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyip gelini Rajwa'nÄ±n annesini bir hazine" sÃ¶zÃ¼yle tanÄ±mladÄ±.Â

Sonunda KraliÃ§e Rania ile Kral 2. Abdullah, bÃ¼yÃ¼k oÄŸullarÄ± Prens HÃ¼seyin'in mÃ¼rÃ¼vvetini de gÃ¶rdÃ¼. Bu yÄ±lÄ±n haziran ayÄ±nda kelimenin tam anlamÄ±yla dÃ¼nyanÄ±n tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±nda iki genÃ§ evlendi.

O dÃ¼ÄŸÃ¼n sÄ±rasÄ±nda kayÄ±nvalide Rania'nÄ±n mutluluÄŸu ve bu Ã¶zel gÃ¼ne ne kadar Ã¶zenle hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± da gÃ¶zlerden kaÃ§acak gibi deÄŸildi.

Rajwa'nÄ±n kÄ±na gecesinin yapÄ±lacaÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k salona Raina gelinini elinden tutarak eÅŸlik etmiÅŸti.Â

KATE'Ä°N Ä°ÅžÄ° DAHA ZOR

Åžimdi sÃ¶zÃ¼ toparlarken bu konuyu deÄŸerlendiren kraliyet gÃ¶zlemcilerine kulak verelim. OnlarÄ±n Rajwa ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kiÅŸi Galler Prensesi Catherine yani geleceÄŸin kralÄ± Prens William'Ä±n eÅŸi Kate Middleton.

Uzmanlara gÃ¶re Kate'in iÅŸi biraz daha zor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kraliyet ailesine mensup olmayan kendi annesi Carole Middleton dÄ±ÅŸÄ±nda sÄ±rtÄ±nÄ± yaslayabileceÄŸi fazla insan yok.

Ama Rajwa iÃ§in durum Ã¶yle deÄŸil. Kendisi de bundan tam 30 yÄ±l Ã¶nce aileye gelin giden KraliÃ§e Rania, onu zamanÄ± geldiÄŸinde Ã¼stleneceÄŸi gÃ¶revlere canla baÅŸla hazÄ±rlÄ±yor. Hatta bu uzmanlara gÃ¶re Rania, gelini Rajwa'nÄ±n sadece akÄ±l hocasÄ± deÄŸil aynÄ± zamanda da "bir numaralÄ± hayranÄ±."

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Rania ile gelini Rajwa arasÄ±nda Ã¶zellikle de bÃ¶yle gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde ailelerde Ã¶rneÄŸine pek rastlanmayan bir uyum var. Ã–zetlemek gerekirse Rania genÃ§ gelini Rajwa'nÄ±n arkasÄ±nda tam bir kale gibi duruyor.

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Kraliyet uzmanlarÄ±nÄ±n Kate'i de konuya katmasÄ±nÄ±n bir nedeni var. Rajwa, HÃ¼seyin ile niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana ÃœrdÃ¼n'Ã¼n Kate Middleton'Ä± olarak anÄ±lÄ±yor.Â Â





Prens HÃ¼seyin ile Rajwa geÃ§en haziran ayÄ±nda gÃ¶rkemli bir tÃ¶renle hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.Â

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