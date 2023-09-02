'Çocuklarım okyanus manzarası olmayan evde yaşayamaz' demişti: Kocasının verdiği nafaka da yarıya indi!

Haberin Devamı

İSTEDİĞİNİ ALAMADI, ELİNDEKİNİ DE KAYBETTİ

Eski çiftin çocuk nafakası konusundaki gerilim sona erdi. 'Lüks hayat benim çocuklarımın genlerinde var" diyen taraf duruşmadan kelimenin tam anlamıyla boynu bükük ayrıldı.

Ama ünlü kocasına boşanma davası açan eş için kayıp, öyle birkaç kelimeyle geçiştirilecek kadar basit değil. Çocuklarının bakımı için istediği nafakanın yarısından daha az bir miktarla yetinmek zorunda kaldı çünkü.

Daha fazlasını isterken bir süredir elde ettiği de avuçlarından uçup gitti. Eskilerin deyimiyle "Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan oldu."

Baumgartner, duruşma sonucunda aylık 161 bin dolar çocuk nafakası hakkı kazanamadı. Bunun çok azıyla yetinmek zorunda kaldı.

Haberin Devamı

Evet... Sözünü ettiğimiz, Kevin Costner ile Christine Baumgartner. Costner'ın ikinci eşi, 49 yaşındaki Baumgartner, birkaç ay önce ünlü oyuncuya boşanma davası açmıştı.

Diğer maddi gerilimler bir yana üç çocuklarının bakımı için gerekli olan nafaka üzerinde anlaşamadıkları için dava bir türlü bitmek bilmiyordu.

Son birkaç gündür California'da görülen duruşmaların sonucunda Kevin Costner birçok yoruma göre "dramatik bir zafer" kazandı.

Christine Baumgartner, Kevin Costner ile evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğunun bakımı ve tüm giderleri için şu ana kadar ayda 129 bin dolar nafaka alıyordu.

İSTEDİĞİ NAFAKANIN YARISINDAN DAHA AZINA MECBUR KALDI

Fakat onun iddiasına göre bu para üç çocuğun masrafları için yeterli değildi. Daha fazlasını yani ayda 161 bin dolar istiyordu.

Hem Costner'ın hem de Baumgartner'ın yanlarında avukatlarıyla birlikte hazır bulunduğu duruşmalar sonucunda taraflardan birini üzecek bir karar çıktı. Bu üzülen taraf da Baumgartner oldu.

Duruşmalar sonucunda nafaka sorunu karara bağlandı. Buna göre Kevin Costner, çocuklarının masrafları için ayda 63 bin 209 dolar nafaka ödeyecek.

Haberin Devamı

Yani Christine Baumgartner, istediği 161 bin doları alamadığı gibi yollarını ayırdıktan sonra kocasının ödediği 129 bin doların da altında bir nafakayla yetinmek zorunda kaldı.

Kevin Costner ise bu kararın ardından yaptığı açıklamada iki tarafı da yaralayan bu davanın bir kazananı olmadığını söyledi.

Gözden Kaçmasın Boşanma davasında işler kızışıyor: Karımın evliyken beni aldatmadığından emin değilim Haberi görüntüle

' BU İŞİN KAZANANI YOKTUR'

Ünlü yıldız, eski eşi hakkında "Harika bir anne. Bunun üstesinden geleceğiz" sözlerini sarf etti. Sonra da "Sadece zaman içinde ikisinin de biraz iyileşmeye ihtiyacı olduğunu" söyledi,

Kevin Costner, Fox Digital'e yaptığı özel açıklamada "Bilirsiniz, biriyle uzun yıllar birlikte yaşadığınızda bu tür savaşların kazananı olmaz. Bu adına 'yaşam' denilen büyük, çılgın bir şey. Ve nasıl da hızlıca çözülüp gidiyor. Bir dakikalığına kendinizi bütün dünyanın zirvezinde hissedersiniz. Sonra da aslında ne kadar kırılgan olduğunuzu fark edersiniz" diye konuştu.

Haberin Devamı

Costner bu boşanmayla birlikte dünyasının nasıl da sarsıldığını söyledi. Sonra da bütün bu sarsıntı içinde yapması gereken birkaç şey olduğunu anlattı.

Ünlü yıldız "Kaçmamın mümkün olmadığı bazı sorumluluklarım var. En çok da çocuklarımla nasıl daha çok vakit geçireceğimi ve onların nasıl hayatlarına devam etmesini sağlayacağımı bulmalıyım. Biraz da kendimle vakit geçirmeliyim."

Kevin Costner duruşmada eşi Christine Baumgartner ile yaptığı evlilik anlaşmasının neden ön planda olduğunu da anlattı.

İlk evliliğinde olduğu gibi "yıkılmak" istemedğini belirtti. "İstediğim en son şey, içinde çocuklarımın olduğu eve gidememekti. Bu yüzden bir evlilik anlaşması yaptık" diye konuştu.

Haberin Devamı

Bu arada küçük bir not. Costner ilk evliliğini yaptığı Cindy Costner'dan boşanırken evini kaybetmişti.





'YAPAMAYACAĞIM ŞEYLERİN İSTENMESİ EN BÜYÜK ENDİŞEM'

Duruşmalar sırasında Costner nafaka konusunda endişeleri olduğunu da saklamadı. "En büyük endişem mahkemenin beni çok yüksek bir nafaka ödemek zorunda bırakması.

Böylece nakit paramın bitmesi" diyerek bu durumu ifade etti. Böyle bir zorunluluk içinde kaldığında istemediği işleri yapmaya mecbur olacağının altını çizdi.

Kevin Costner duruşmadaki konuşması sırasında 18 yıllık eşinden özer dileyerek şunları söyledi: "Yardım emek istiyorum ama" sözleriyle başladı ve bazı ayrıntıların "şişirilmesinden, yapamayacağı şeylerin kendisinden istendiğini" savundu.

Haberin Devamı

Karısına hitaben de "Bir şekilde... Bu alışılmadık dünyada bunu başaramadım. Bunun için özür dilerim" dedi.

Bu arada Costner ile Baumgartner arasındaki boşanma savaşı tam olarak bitmedi. Önümüzdeki kasım ayında da Costner'ın eşine ödeyeceği nafaka için bir dava başlayacak.

129 BİN DOLARLA YETİNMEDİ... 161 BİN İSTEDİ... KAZANDIĞI 63 BİN DOLAR OLDU

Şöyle kısa bir değerlendirme yaparsak... Aslında belki de Baumgartner, Costner'ın çocukları için ödediği 129 bin doları kabullenmiş olsaydı belki de böyle bir kayıp yaşamayacaktı.

Çünkü geçtiğimiz haziran ayında çocuk nafakasının miktarı bu şekilde belirlenmişti. Fakat Baumgartner daha fazlasını yani 161 bin dolar talep etti. Bu yüzden de bu ikinci dava açıldı.

Fakat yargıç Thomas Anderle, Baumgartner'ın, aylık 161 bin dolarlık nafaka talebinin aşırı olduğuna karar verdi. Sonunda da Costner'ın üç çocuğunun ihtiyaçları için aylık 63 bin doların makul olduğuna hükmetti.

Gözden Kaçmasın Yuva yıktılar ama kendi yuvaları da oldu: Çifte ihanetten mutlu bir evlilik doğdu Haberi görüntüle

'ÇOCUKLARIM EVDEN OKYANUS MANZARASI GÖREMİYOR'

Bu arada Christine Baumgarner, kendisinin yaşadığı 40 bin dolarlık mülkün Costner'ın 73 milyon dolarlık mülküyle kıyas bile kabul edemeyeceğini savunuyordu.

Şu anda yaşadıkları evin okyanus manzarası olmadığını belirten Baumgartner, bunun da çocuklarının şu ana kadar alıştıkları yaşam standartlarına uymadığını savunuyordu.

Bu eski yaşam tarzı konusunu Baumgartner'ın avukatı da gündeme getirmişti. Lüks hayatın çocukların DNA'sında yazılı olduğunu belirten avukat bu yüzden de çocuk nafakası olarak 161 bin dolar talebinde bulunmuştu.

Bu arada bu konuyla ilgili şimdilik son bir not... Costner'ın üç çocuğu için belirlenen aylık 63 bin dolar nafaka üzerinde değişiklik yapılması mümkün görünmüyor.

COSTNER KAYINVALİDESİNE AYDA 5 BİN DOLAR VERİYORMUŞ

Kevin Costner ile Christine Baumgartner arasındaki para işlerine dair birkaç ayrıntıyı daha hatırlayalım. Konunun meraklılarının bildiği gibi Baumgartner, iki kez kocasının yıllardır arkadaşı olan Josh Connor ile Hawai'ye tatile gitti.

Bu durum da ikili arasında bir aşk olduğu söylentilerine yol açtı. Fakat Baumgartner bunu inkar etti.

Ama duruşmalar sırasında Connor'dan 20 bin dolar aldığını da itiraf etti. Söylediğine göre bu paranın yarısını annesini verdi. Geri kalanı da Connor'a iade etti.

Baumgartner'ın anlattığına göre evlilikleri sırasında Costner, eşinin annesine her ay 5 bin dolar veriyordu.

Boşanma nedeniyle bu para kesilince Baumgartner'ın annesi de maddi olarak zorda kaldı. İşte Connor'dan aldığı 10 bin doları annesini rahatlatmak için ona verdiğini söyledi Baumgartner.

İKİ EVLİLİK VE BİR İLİŞKİDEN YEDİ ÇOCUĞU VAR: 2004 yılında evlenen Kevin Costner ile Christine Baumgartner'ın üç tane çocuğu bulunuyor. En büyük çocukları Cayden 16 yaşında. Çiftin 14 yaşında Hayes ve 13 yaşında Grace adında iki çocuğu daha var. Bu arada Costner ilk eşi Cindy Silva'dan da 39 yaşında Annie, 37 yaşında Lily ve 35 yaşında Joe adında üç çocuğu var. 68 yaşındaki Costner, Bridget Rooney ile ilişkisinden de 26 yaşında Liam adında bir erkek çocuk babası.





TANIŞTIKLARINDA KEVIN 37, CHRISTINA 18 YAŞINDAYDI

Peki bugün böyle kavgalı bir şekilde boşanan Kevin Costner ile Christine Baumgartner nasıl tanıştı hatırlıyor musunuz?

Bugün birbirlerinin yüzüne bile bakmayan çift 1990'ların başında ilk kez karşılaştı. O dönemde Costner 37, Baumgartner ise 18 yaşındaydı. Ünlü yıldız Tin Cup adlı filmdeki rolü için golf sahasında çalışma yapıyordu.

O sırada Costner ilk karısı Cindy ile evliydi. O sırada tanıştılar ama 1999 yılına kadar aralarında romantik bir ilişki yaşanmadı.

1999'da tekrar karşılaştılar ve bu kez sevgili oldular. İlişkiler 2003 yılına kadar sürdü. Fakat çocuk sahibi olma konusunda farklı fikirleri olduğu için kısa bir ayrılık yaşadılar.

ÇOCUK YÜZÜNDEN AYRILIP YİNE BARIŞTILAR

Buna göre Christine çocuk sahibi olmak ve bir aile kurmak istiyordu. Ama o sırada zaten 4 çocuğu olan Costner, bu konuda çok emin değildi.

Fakat ayrılık sadece iki ay sürdü. Sonunda barıştılar. Costner, daha sonra verdiği bir röportajda başka çocukları olmasından korktuğunu itiraf etti. Çünkü söylediğine göre iyi bir baba olup olmadığını bilmiyordu.

Ama sonra bir sabah uyandı ve "Güzel bir kadını elimden mi kaçıracağım? Üstelik benimle bir çocuk istemesinden korktuğum için" diye düşündü ve çift yeniden bir araya geldi.

Takvimler 2004 yılını gösterirken de Kevin Costner ile Christine Baumgartner evlendi. Düğünleri Aspen, Colorado'da yapıldı.