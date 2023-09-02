Kocam beni ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor demiÅŸti... Sonunda baÅŸarmÄ±ÅŸ... DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ bebeÄŸine hamile

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KOCASI SONUNDA Ä°KNA ETMÄ°Åž

Bundan bir sÃ¼re Ã¶nce nedendir bilinmez herkes ona aynÄ± soruyu soruyordu: Bir Ã§ocuk daha dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor musunuz?

AslÄ±nda bu konuya Ã§ok da uzak deÄŸildi sÃ¶ylediÄŸi kadarÄ±yla. Hatta "Kocam beni dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã§ocuk iÃ§in ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" bile demiÅŸti.

Sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± duyuruya gÃ¶re kocasÄ± onu bu konuda Ã§oktan ikna etmiÅŸ. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¼nlÃ¼ ve mutlu Ã§ift, evliliklerinden Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeklerini bekliyor. Bu, Ã¼nlÃ¼ modelin ise dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hamileliÄŸi...

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YÄ°NE ERKEK BEBEK GELÄ°YOR

Konunun yakÄ±n takipÃ§ileri anlamÄ±ÅŸtÄ±r Ã¼nlÃ¼ model ve sonradan iÅŸ kadÄ±nÄ± olan Miranda Kerr'dan sÃ¶z ettiÄŸimizi.

Snapchat'Ä±n kurucularÄ±ndan biri olan 33 yaÅŸÄ±ndaki Evan Spiegel ile evli olan Kerr, bu evliliÄŸinden Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeklerini beklediklerini sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu. Duyurusuna bakÄ±lÄ±rsa ailelerine bir erkek bebek daha katÄ±lmak Ã¼zere.Â Â

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Kerr, giderek belirginleÅŸen karnÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren bir kÄ±yafet seÃ§miÅŸti bu duyuruyu yaparken kullandÄ±ÄŸÄ± pozu iÃ§in.

Bol kesim kot pantolonunun Ã¼stÃ¼ne gÃ¶bek kÄ±smÄ±nÄ± aÃ§Ä±kta bÄ±rakan askÄ±lÄ± beyaz bir bluz giyen model, mutlu haberi takipÃ§ilerine "DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ bebeÄŸi duyurmaktan dolayÄ± Ã§ok heyecanlÄ±yÄ±m" diye yazdÄ±. Kerr'Ä±n yÃ¼zÃ¼ndeki mutlu gÃ¼lÃ¼mseme ise dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Kerr, yeni bir bebek beklediklerini sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla duyurdu.





Miranda Kerr, geÃ§en yÄ±l eÅŸi Evan Spiegel'in yeni bir bebek iÃ§in kendisini ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti. Åžimdi Ã§ift ailelerini biraz daha geniÅŸletmeye hazÄ±rlanÄ±yor.Â





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ESKÄ° EÅžÄ° ORLANDO BLOOM'DAN 12 YAÅžINDA OÄžLU VAR

Åžimdi de neden biraz Ã¶nce "Bu evliliÄŸinden Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeÄŸini" beklediÄŸimizi, ama Ã¼nlÃ¼ modelin "dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ bebek" diye belirttiÄŸini anlatalÄ±m.

Miranda Kerr, daha Ã¶nce Ã¼nlÃ¼ oyuncu Orlando Bloom ile evliydi. Eski Ã§iftin bu evlilikten ÅŸu anda 12 yaÅŸÄ±nda olan Flynn Christopher adÄ±nda bir erkek Ã§ocuÄŸu bulunuyor. Miranda Kerr, 2010 ile 2013 arasÄ±nda sÃ¼ren ilk evliliÄŸinden sadece bir tek Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirdi.

Bloom'dan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra 2017 yÄ±lÄ±nda Evan Spiegel ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Bu evlilikten ilk olarak ÅŸu anda 5 yaÅŸÄ±nda olan oÄŸlu Hart dÃ¼nyaya geldi. ArdÄ±ndan da 3 yaÅŸÄ±ndaki diÄŸer oÄŸlu Myles doÄŸdu. Åžimdi de Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, Miranda Kerr'in dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼, Evan Spiegel'Ä±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeÄŸini bekliyor.

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AslÄ±nda geÃ§en yÄ±l katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte aileyi geniÅŸletme konusuna soÄŸuk bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etmiÅŸti Miranda Kerr. "Kocam dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã§ocuk iÃ§in beni ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" diye konuÅŸmuÅŸtu. O sÄ±rada da kendisinin de bu konuda olumlu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ ifade etmiÅŸti.





BÃœYÃœK OÄžLUNUN Ä°SMÄ°NÄ°N BURUK Ã–YKÃœSÃœÂ

AvustralyalÄ± model Miranda Kerr, ilk evliliÄŸini 2010 yÄ±lÄ±nda Ã¼nlÃ¼ oyuncu Orlando Bloom ile yaptÄ±. Kerr ile Bloom'un bu evlilikten Flynn Christopher Blanchard Copeland Bloom adlÄ± ÅŸu anda 12 yaÅŸÄ±nda olan bir erkek Ã§ocuklarÄ± dÃ¼nyaya geldi.

Miranda Kerr ve Orlando Bloom'un evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen Flynn Christopher'Ä±n isminin ardÄ±nda buruk bir Ã¶ykÃ¼ var. Yeri gelmiÅŸken onu da bir hatÄ±rlayalÄ±m.

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Miranda Kerr, ilk bebeÄŸine, yÄ±llar Ã¶nce bir trafik kazasÄ±nda kaybettiÄŸi eski sevgilisinin adÄ±nÄ± verdi. Bunu da yÄ±llar Ã¶nce Avustralya`da yayÄ±nlanan Daily Telegraph gazetesine verdiÄŸi rÃ¶portajda anlattÄ±.

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Kerr, genÃ§lik yÄ±larÄ±ndaki sevgilisi Christopher'Ä± bir trafik kazasÄ±nda kaybetti. Onun Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra da kendine sÃ¶zler verdiÄŸi bir mektup kaleme aldÄ±. Ä°ÅŸte orada da ileride bir oÄŸlu olursa ona Christopher adÄ±nÄ± vereceÄŸini yazdÄ±. Orlando Bloom ile evliliÄŸinden erkek Ã§ocuk annesi olunca da bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tuttu.Â

Miranda Kerr, o dÃ¶nemde evli olduÄŸu Orlando Bloom`a bu olayÄ± anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Orlando Bloom, bu durumun kendisini rahatsÄ±z etmeyeceÄŸini, tam tersine mutluluk duycaÄŸÄ±nÄ± belirtince de oÄŸluna trajik bir ÅŸekilde kaybettiÄŸi genÃ§lik aÅŸkÄ±nÄ±n ismini verdi.Â

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Bu arada ailesi Ã§ocuÄŸu Flynn adÄ±yla Ã§aÄŸÄ±rÄ±yor. Christopher adÄ±nÄ± ise diÄŸer isimleriyle birlikte bir sembol olarak taÅŸÄ±yor.





'SÄ°NÄ°R BOZUCU ERKEK KARDEÅž'

Miranda Kerr ile Orlando Bloom birlikteliÄŸi 2000'lerin ilk yarÄ±sÄ±nda Ã§ok konuÅŸuldu. Ama iki Ã¼nlÃ¼ yollarÄ±nÄ± Ã§ok da uzun olmayan bir sÃ¼renin sonunda ayÄ±rdÄ±. Yine de eski Ã§ift oÄŸullarÄ± Flynn'i birlikte bÃ¼yÃ¼tmek iÃ§in birbirleriyle dost kaldÄ±lar.

Sessiz sedasÄ±z ayrÄ±lan Kerr ile Bloom, birbirlerinin hayatÄ±ndan tam olarak Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ deÄŸil. Elbette bunda oÄŸullarÄ± Flynn'Ä±n da etkisi var.Â Â Miranda Kerr bir dÃ¶nem eski eÅŸi hakkÄ±ndaki aÃ§Ä±klamalarÄ± nedeniyle de Ã§ok konuÅŸulmuÅŸtu.

Kerr, 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n aÄŸustos ayÄ±nda Moments with Candace Parker adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±na katÄ±ldÄ±. Orada eski eÅŸi Bloom hakkÄ±ndaki bir soruya "O benim sinir bozucu erkek kardeÅŸim" diye yanÄ±t verdi.

Miranda Kerr, bir zamanlar evli olduÄŸu 45 yaÅŸÄ±ndaki Orlando Bloom'u eski eÅŸten Ã§ok bir erkek kardeÅŸ olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurguladÄ±.





BLOOM'UN NÄ°ÅžANLISINA SEVGÄ° DOLU SÃ–ZLER

Kerr "O ÅŸimdi benim iÃ§in bir erkek kardeÅŸ. Ã‡oÄŸu zaman sinir bozucu bir erkek kardeÅŸ" ÅŸeklinde esprili bir ifade tercih etti.

Â Kerr, o programda eski eÅŸinin niÅŸanlÄ± olduÄŸu Katy Perry hakkÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini de ifade etti. Miranda Kerr hem eski eÅŸi Orlando Bloom'u, hem de onun yeni niÅŸanlÄ±sÄ± Katy Perry'yi sevdiÄŸini sÃ¶yledi.

2017 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi Evan Spiegel ile mutlu bir birliktelik sÃ¼rdÃ¼ren Kerr eski eÅŸi ve onun yeni niÅŸanlÄ±sÄ± hakkÄ±nda "Birlikte tatile gidiyoruz. Ã–nemli kutlamalarÄ± birlikte yapÄ±yoruz" dedi.

Bloom ve Katy Perry ile arkadaÅŸÃ§a bir iliÅŸki sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerini anlatan Kerr, Bloom'un niÅŸanlÄ±sÄ± Katy Parry hakkÄ±nda da ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: " Onu seviyorum. Åžunu sÃ¶yleyebilirim ki onu Flynn'in babasÄ±ndan daha fazla seviyorum.

ÃœnlÃ¼ model ve giriÅŸimci Kerr sohbetin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, eski eÅŸinin niÅŸanlÄ±sÄ± Katy Perry hakkÄ±ndaki ilk izlenimini de anlattÄ±. Kerr "Orlando, Katy ile flÃ¶rt etmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda beni evine davet ettiÄŸini hatÄ±rlÄ±yorum. Onun (Katy Perry) oÄŸlum Flynn ile nasÄ±l ilgilendiÄŸini gÃ¶rdÃ¼m. Onun annesi olmaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yordu ama arkadaÅŸÃ§a ve eÄŸlenceli bir tavÄ±r sergiliyordu. Ä°ÅŸte bu isteyebileceÄŸiniz her ÅŸey" diyerek sÃ¶zlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.





KOZMETÄ°K MARKASI KURDU: Miranda Kerr, adÄ±nÄ± podyumlarda "Victoria's Secret meleÄŸi" olarak duyurdu. Daha sonra kendi yolunu Ã§izen Kerr, podyumda yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n en parlak olduÄŸu dÃ¶nemde kurduÄŸu organik Ã¼rÃ¼nler sunan kozmetik markasÄ±na aÄŸÄ±rlÄ±k verdi.

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"ÃœZERÄ°MDEKÄ° BASKIYI ALIYOR" Orlando Bloom, eski eÅŸi Miranda Kerr ile olan evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Flynn'i de Perry ve minik kÄ±zÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tatillere gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor. Minik Flynn, hem annesiyle hem de babasÄ±yla ve onlarÄ±n eÅŸleriyle iyi bir iliÅŸki yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. Miranda Kerr programda, babasÄ±na gittiÄŸi zaman oÄŸlunun yanÄ±nda Katy Perry'nin bulunmasÄ±nÄ±n Ã¼zerindeki baskÄ±yÄ± azalttÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.





VICTORIA'S SECRET'TAN AYRILIÄžI OLAY OLMUÅžTU

Miranda Kerr kariyerinde en Ã¶nemli adÄ±mlarÄ±nÄ± birÃ§ok model gibi Victoria's Secret firmasÄ±yla attÄ±. Bu firmanÄ±n defilelerinde podyuma Ã§Ä±karak hem tanÄ±nÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± hem de servetini artÄ±rdÄ±. Fakat gÃ¼nÃ¼n birinde artÄ±k bu konuda yolun sonuna geldi. Onun firmayla ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± da bÃ¼yÃ¼k olay olmuÅŸtu.

Ä°lk edfilsine 2006 yÄ±lÄ±nda Ã§Ä±kan Miranda Kerr, 2018 yÄ±lÄ±nda firmayla yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. Hatta o Ã¶nemde "Miranda Kerr Victoria's Secret'tan kovuldu" yorumuyla olay duyuruldu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ firma Ã¼nlÃ¼ modelle olan sÃ¶zleÅŸmesini yenilememiÅŸti.

FirmanÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re Miranda Kerr birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± zor bir modeldi. AyrÄ±ca yine iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ± satÄ±ÅŸÄ±nda diÄŸer bazÄ± meslektaÅŸlarÄ± kadar etkisi olmadÄ±ÄŸÄ± da ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Fakat Miranda Kerr daha sonra farklÄ± bir kariyer adÄ±mÄ± attÄ± ve kendi iÅŸini kurdu. Kerr Ã¼lkesi Avustralya'da yayÄ±nlanan Sydney Morning Herald'a yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada 13 yaÅŸÄ±ndan beri modellik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Anne olduktan sonra hayatÄ±nda yeni bir sayfa aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Kerr "Bunu oÄŸlumu dÃ¼nyya getirdiÄŸimden beri dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum,. Anne olduktan sonra Ã¶nceliklerimin deÄŸiÅŸmesi gerektiÄŸinin farkÄ±na vardÄ±m. Aileme daha fazla vakit ayÄ±rmak istiyorum" dedi.

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