İşte bu sözler Harry'yi yıkar: Biz ikinci bebeğin kız olmasını istiyorduk... Hayal kırıklığına uğradık!

Haberin Devamı

Çünkü bu aileyle ilgili bugüne kadar bilinmeyen bir ses kaydı yeni ortaya çıktı. Tam da Prenses Diana'nın ölümünün 26'ncı yıl dönümünde.

Bu ses kaydındaki ayrıntıları öğrendiğinizde belki de Prens Harry'nin üç yıldır İngiliz kraliyet ailesine yaptıklarının altında yatan nedene de bir adım daha yaklaşacaksınız. Bu kraliyet uzmanlarının bir yorumu zaten. Şimdi gelelim bu kayıtlara.

DIANA, YEDİ SAATLİK SES KAYDINDA ANLATTI

ABD ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre bu ses kaydı, o dönemde henüz veliaht prens olan Charles ile karısı Diana'nın üvey annesi Raine Spencer arasında geçen konuşmayı yansıtıyor. Olup biteni anlatan kişi ise Diana. Ses kayının 1990'larda yapıldığını da not düşelim.

Haberin Devamı

Prenses, ailede yaşadıklarını anlattığı bu ses kaydının yapıldığı sırada James Colhurst ile konuşuyordu. Kayıt, biyografi yazarı Andrew Morton'ın 1992 yılında yayınlanan Diana: Her True Story adlı kitabı için yapıldı. Ses kaydının toplam süresi tam yedi saat.

Harry, doğumundan sonra ilk kez annesinin kucağında basının karşısına çıkmıştı.

Bu ses kaydının bunca yıl sonra ortaya çıkmasının nedeni ise Diana: The Rest of Her Story adlı belgesel. 1997 yılında henüz 36 yaşındayken Paris'te geçirdiği kaza sonrası hayata veda eden Diana'nın hayatının çok fazla göz önüne çıkmayan bölümlerini konu alan belgesel yakın zamanda ABD'de ekrana gelecek.

ABC kanalının Good Morning America adlı programında yayınlanan tanıtım kliplerinde de işte bu çarpıcı ses kaydı yer alıyordu.

Şimdi gelelim kayıtta Diana'nın neler anlattığına.

İKİNCİ BEBEĞİN KIZ OLMASINI İSTEMİŞ

Diana'nın ses kaydındaki iddiasına göre Charles, veliahtı William'ın doğumundan iki yıl sonra dünyaya gelen Harry nedeniyle hayal kırıklığına uğramıştı. Çünkü ikinci çocuğunun erkek değil kız olmasını istiyordu.

Haberin Devamı

Ses kaydında Diana, üvey annesi ile kocası arasında bu konuda geçen konuşmayı anlattı. Harry'nin vaftiz töreninden sonra Charles ise Diana'nın üvey annesi Raine Spencer ikinci bebeğin de erkek olması konusunda bir konuşma yaptı.

Charles, kayınvalidesine ikinci bebeklerinin bir kız olmasını beklediklerini söyledi. Ardından da şunları ekledi: " Hayal kırıklığına uğradık. Biz kız bebek istiyorduk."

Diana'nın üvey annesi Kontes Spencer, Charles'ın bu sözleri üzerine damadına " Çocuk sahibi olduğunuz için şanslı olduğunuzun farkına varın" diye yanıt verdi.

Kraliyet uzmanlarına göre bu ses kaydının ortaya çıkması Harry için üzücü olabilir.

Gözden Kaçmasın Karısının yüzü nasıl gülsün! Evlilik dışı çocuğu ve kaçamak yaptığı kadınla buluştu Haberi görüntüle

Haberin Devamı

'BANA YEDEK VELİAHT DOĞURDUN... ARTIK SENİNLE İŞİM BİTTİ'

Aslına bakılırsa Harry büyük gürültü koparan Spare (Yedek) adlı kitabında babasının kendisine yaklaşımı konusunda bildiklerinin ipuçlarını da vermişti.

Harry'nin babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth hariç tüm ailesini eleştiri bombardımanına tuttuğu kitabında kendi doğumuyla ilgili sarsıcı bölümler de yer alıyordu.

5 Eylül 1984'te dünyaya gelen Harry'nin ileri sürdüğüne göre kendi doğumundan sonra o dönemde veliaht prens olan babası Charles, annesi Diana'ya, "Harika! Şimdi bana yedek bir varis verdin. Artık benim işim bitti" dedi.

Yapılan yorumlara göre de bütün bunları bilerek büyüyen Harry, zaman içinde ailesine karşı özellikle de babası Charles ve ağabeyi William'a karşı bir öfke biriktirerek büyüdü.