Ä°hanet iddiasÄ±nÄ± aÄŸlayarak yalanladÄ±: Ondan para aldÄ±m, ama kocamÄ±n arkadaÅŸÄ±yla sevgili deÄŸiliz

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Johnny Depp ile uÄŸruna iki Ã§ocuÄŸunun annesi Vanessa Paradis'yi bile terk ettiÄŸi eski eÅŸi Amber Heard, Londra'daki duruÅŸmalarÄ±n "rÃ¶vanÅŸÄ±nda" bu kez ABD'de mahkeme salonlarÄ±nÄ± birbirine kattÄ±.

Bir zamanlar birbirlerine deli gibi aÅŸÄ±k olan Ã§iftin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi karalama davasÄ±, milyonlarca kiÅŸi tarafÄ±ndan sanki yÃ¼ksek bÃ¼tÃ§eli bir Hollywood filmi gibi izlendi.

Neyse... Sonunda dava bitti de ortalÄ±k duruldu. Johnny Depp davayÄ± kazandÄ± ve kendi deyimiyle "itibarÄ±nÄ± geri aldÄ±." Amber Heard ise kalbi kÄ±rÄ±k bir ÅŸekilde kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±yla birlikte Ä°spanya'nÄ±n baÅŸkenti Madrid'de yaÅŸamaya baÅŸladÄ±, hayatÄ±nda yeni bir sayfa aÃ§tÄ±.

Bu arada "Acaba ÅŸimdi sÄ±ra hangi Ã¼nlÃ¼ Ã§iftte?" diye aklÄ±ndan geÃ§irenlerin de fazla beklemesine gerek kalmadÄ±.

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BU KEZ SIRADA ONLAR VAR: GeÃ§en yÄ±l, Johnny Depp ve Amber Heard arasÄ±ndaki hesaplaÅŸma gÃ¼ndemi uzun sÃ¼re meÅŸgul etmiÅŸti. Bu yÄ±l ise Costner ile Baumgartner'Ä±n olaylÄ± boÅŸanmasÄ± sÄ±rada...Â

Bu kez 2004 yÄ±lÄ±nda evlenen Kevin Costner ile Christine Baumgartner'a sÄ±ra geldi. Bir sÃ¼re Ã¶nce boÅŸanma kararÄ± verdiklerini aÃ§Ä±klayan Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin davasÄ± baÅŸladÄ±, ama bitmek bilmiyor. Ã–zetle magazin meraklÄ±larÄ± yeni bir "film" izlemeye Ã§oktan giriÅŸti bile.

68 yaÅŸÄ±ndaki Costner ile 49 yaÅŸÄ±ndaki Baumgartner'Ä±n duruÅŸmalarÄ±nda olup bitenler Ã¶nce basÄ±n sonra da bu konunun meraklÄ± takipÃ§ileri tarafÄ±ndan satÄ±rÄ± satÄ±rÄ±na izleniyor.

ÃœnlÃ¼ Ã§iftle ilgili Ã¶yle Ã§ok iddia ortalarda dolaÅŸÄ±yor ve o kadar Ã§ok duruÅŸma ifadesi ortaya Ã§Ä±ktÄ± ki bu konuya ilgisiz almak da mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor.

Kevin Costner ile Christine Baumgartner'Ä±n boÅŸanmalarÄ±nÄ±n ilk dÃ¶neminde Ã§iftin mÃ¼lk kavgasÄ± basÄ±na yansÄ±dÄ± Ã¶nce. Costner, karÄ±sÄ±nÄ±n evlilik sÄ±rasÄ±nda birlikte oturduklarÄ± malikaneden Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± istiyordu. Baumgartner, oradan Ã§Ä±kÄ±p malikanenin ek binasÄ±na yerleÅŸti. Ama sular durulmadÄ±.

Baumgartner ile Costner'Ä±n evdeki mutfak eÅŸyalarÄ± yÃ¼zÃ¼nden birbirlerine girdiÄŸinden tutun da aktÃ¶rÃ¼n Ã§ocuklarÄ± iÃ§in verdiÄŸi nafakayÄ± eski eÅŸinin estetik operasyon iÃ§in harcadÄ±ÄŸÄ±na kadar birÃ§ok iddia ortalarda dolaÅŸÄ±p durdu.

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Hatta son bir geliÅŸmeye gÃ¶re Baumgartner, Hollywood tarzÄ± lÃ¼ks hayatÄ±n Ã§ocuklarÄ±nÄ±n DNA'sÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yleyip bunu sÃ¼rdÃ¼rebilmeleri iÃ§in yÃ¼ksek miktarda nafaka talebinde bulundu.

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Ä°KÄ°SÄ° DE Ä°HANET Ä°DDÄ°ALARINI YALANLADI: Ä°ki taraf da birbirini ihanetle suÃ§luyor. Ama iki taraf da bu durumu yalanlÄ±yor.Â



Ama bir baÅŸka konu daha var ki, iÅŸte o noktada ortaya atÄ±lan iddialar dudak uÃ§uklatacak tÃ¼rden. Bu da evlilik sÄ±rasÄ±ndaki aldatmayla ilgili. Taraflar birbirlerini "ihanetle" suÃ§luyor. Tabii ki her ikisi de bunu reddediyor.

Birazdan daha ayrÄ±ntÄ±lÄ± bakacaÄŸÄ±z ama kÄ±saca anlatÄ±rsak... Costner'Ä±n, karÄ±sÄ±nÄ±, gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± Yellowstone adlÄ± yapÄ±mÄ±n setinden bir kadÄ±nla aldattÄ±ÄŸÄ± hatta onu hamile bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼ bir sÃ¼re Ã¶nce. ÃœnlÃ¼ oyuncu bu iddiayÄ± yalanladÄ±.Â

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Costner ile Baumgartner'Ä±n boÅŸanma davasÄ±nÄ±n son duruÅŸmalarÄ±ndan biriyle ilgili yayÄ±lan ifadelere bakalÄ±m ÅŸimdi de.

Kelimenin tam anlamÄ±yla boÄŸaz boÄŸaza gelen Ã¼nlÃ¼ Ã§ift boÅŸanma davasÄ±nÄ±n Santa Barbara'da geÃ§tiÄŸimiz perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmasÄ±nda hazÄ±r bulundu.

O dakikalarda da Baumgartner'Ä±n geÃ§en ay birlikte tatile Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bankacÄ± Josh Connor ile iliÅŸkisi gÃ¼ndeme geldi.

ONUNLA BÄ°RLÄ°KTE TATÄ°LE GÄ°TMESÄ° SORU Ä°ÅžARETLERÄ° YARATTI: Baumgartner, uzun sÃ¼redir Costner'Ä±n arkadaÅŸÄ± olan Josh Connor ile iki kez tatile Ã§Ä±ktÄ±. Bu durum da kafalarda soru iÅŸaretleri yarattÄ±.Â



Ä°kilinin birlikte gittiÄŸi Hawaitatilinin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri basÄ±na yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nda birÃ§ok kiÅŸi Baumgartner'Ä±n kendine yeni bir sevgili bulduÄŸunu ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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Bunu gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na taÅŸÄ±yan ayrÄ±ntÄ± ise Connor'Ä±n, uzun sÃ¼redir Kevin Costner'Ä±n arkadaÅŸÄ± olmasÄ±ydÄ±.

EÄŸer Baumgartner ile Josh Connor arasÄ±nda bir romantik iliÅŸki varsa, Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi kadÄ±n "eski eÅŸinden resmi olarak boÅŸanmadan arkadaÅŸÄ±yla aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸlamÄ±ÅŸ" gÃ¶rÃ¼necekti.

Nereden bakarsanÄ±z bakÄ±n tuhaf bir durumdu bu. Ä°ÅŸte son duruÅŸmada bu konu gÃ¼ndeme geldi.

Christine Baumgartner, kendisiyle ilgili olarak ortada dolaÅŸan "BoÅŸanacaÄŸÄ± eÅŸinin arkadaÅŸÄ±yla aÅŸk yaÅŸÄ±yor" sÃ¶ylentilerini aÄŸlayarak yalanladÄ±.

Hawai tatilinde birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiÄŸi Josh Connor'Ä±n, California'daki evine komÅŸu olduÄŸunu sÃ¶yledi. O tatilde de otel odasÄ±nÄ± Connor ile deÄŸil en iyi kÄ±z arkadaÅŸÄ±yla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

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KOCASININ ARKADAÅžINDAN PARA ALDIÄžINI KABUL ETTÄ°: Baumgartner, Connor'dan 20 bin dolar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etti. Ama yine de "O benim sevgilim deÄŸil" dedi.Â

Bu arada Christine Baumgartner'Ä±n kabul ettiÄŸi bir ayrÄ±ntÄ± vardÄ± tÃ¼m bu iddialar arasÄ±nda. AslÄ±nda Kevin Costner'Ä±n arkadaÅŸÄ± olan Josh Connor ona 20 bin dolar vermiÅŸti.

Connor'dan para aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸrulayan Baumgartner yine de onunla sevgili olduklarÄ± konusundaki dedikodularÄ± yalanladÄ±.

Kevin Costner da daha Ã¶nce kendi arkadaÅŸÄ± olan Joshn Connor'Ä±n Baumgartner'a 20 bin dolar verdiÄŸini ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Costner o sÄ±rada Connor'dan 'boÅŸanmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± karÄ±sÄ±nÄ±n erkek arkadaÅŸÄ±' olarak sÃ¶z etmiÅŸti.

DuruÅŸmada Baumgartner'Ä±n avukatÄ± ona bunun gerÃ§ek olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu. Baumgartner da bu soruya "HayÄ±r" diye yanÄ±t verdi.

Christine Baumgartner ise Josh Connor ile Ã¶nce geÃ§en mart ayÄ±nda sonra da temmuzda olmak Ã¼zere iki kez Hawai tatiline Ã§Ä±ktÄ±. BunlarÄ± anlatÄ±rken de Connor'dan 'aile dostu' olarak sÃ¶z etti.

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not... Christine Bamgartner ile samimiyeti dikkat Ã§eken Josh Connor da bir sÃ¼re Ã¶nce eÅŸi Patricia'dan boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.

Christine Baumgartner duruÅŸmada Connor'Ä±dan aldÄ±ÄŸÄ± 20 bin dolarÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± annesine verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. "Annemin eviyle ilgili endiÅŸeleri vardÄ±" diyerek bunun nedenini belirtti.Â

Christine Baumgartner'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Costner, yÄ±llardÄ±r eÅŸinin annesine her ay 5 bin dolar veriyordu. Fakat boÅŸanma davasÄ± nedeniyle bu para kesilince Connor'dan aldÄ±ÄŸÄ± 20 bin dolarÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± annesine aktardÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi kadÄ±n.

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re 20 bin dolarÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± annesine verdikten sonra geri kalan yarÄ±yÄ± da "ArtÄ±k ihtiyacÄ±m kalmadÄ±" diyerek Connor'a iade etti.

'ELÄ°NÄ° CHRISTINE'Ä°N BACAÄžINA KOYMUÅžTU': Christine ile Josh'Ä± Hawai tatilinde birlikte gÃ¶ren bir tanÄ±k: "AralarÄ±nda Ã¶zel bir iliÅŸki olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemek zor. Ama yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± adam yan yana otururken elini Christine'in bacaÄŸÄ±nÄ± koydu' diye konuÅŸtu.

Christine Baumgartner ile Josh Connor son olarak geÃ§en ay Hawai tatilinde birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. ABD basÄ±nÄ±na konuÅŸan bir tanÄ±k ikiliyi yan yana gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtip aralarÄ±ndaki samimiyetten sÃ¶z etti.Â

AdÄ± aÃ§Ä±klanmayan tanÄ±m ÅŸunlarÄ± anlattÄ±: " Masada karÅŸÄ±lÄ±klÄ± oturuyorlardÄ±. Sohbet edip gÃ¼lÃ¼yorlardÄ±. Christine karÅŸÄ±sÄ±ndaki yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± adama telefonundaki bazÄ± fotoÄŸraflarÄ± gÃ¶steriyordu. Sonra adam kalkÄ±p onun yanÄ±na oturdu. AralarÄ±nda Ã¶zel bir iliÅŸki olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemek zor. Ama yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± adam, elini Christine'in bacaÄŸÄ±na koyuyordu. Bu kesinlikle fiziksel bir etkileÅŸimdi."