Güzel oyuncuyu bir gören dönüp bir daha baktı: Keşke şaka olsaydı!

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Ama bir de bu değişim konusunu birkaç adım öteye geçenler var. İşte onları görenler ilk anda kim olduklarını bile çıkaramıyor. Sonra biraz daha dikkatli bakınca tanıyabiliyorlar ancak.

Bu ünlüler bunu bazen bir proje için yapıyor. Canlandıracakları karaktere benzemek için tepeden tırnağa değişiyorlar. Ama bir de bu uç noktada değişimi sadece kendi zevkleri için yapanlar var.

GÖRENLER DONUP KALDI

İşte bunlardan biri geçtiğimiz hafta sonu katıldığı bir etkinlikte görenlerin kelimenin tam anlamıyla donup kalmasına neden oldu.

Çünkü geçirdiği, öyle böyle bir değişim değildi... Bir kere her şeyin ötesinde saçları kazınmıştı.. Üstelik de üzerindeki kıyafet de "bir başka alem"di. Bir bakalım mı genç oyuncunun kim olduğuna ve geçirdiği değişime...

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Son görünümüyle herkesi şaşırtan bu ünlü oyuncu, rol aldığı The Crown dizisiyle kariyerinde önemli bir yol kat eden Galler doğumlu yıldız Emma Corrin.

27 yaşındaki oyuncunun The Crown ile böylesine parlak bir kariyer dönemecine girmesi de boşuna değil.

Corrin o dizide, tam 26 yıl önce hayata veda etmesine rağmen hala gündemdeki yerini koruyan Prenses Diana'yı canlandırmıştı. Dizide çizdiği Diana portresi onun kariyerinde gerçekten de önemli bir dönemeç oldu.





HERKES EN KÖTÜSÜ DERKEN DAHA DA KÖTÜSÜNÜ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Emma Corrin, geçtiğimiz gün Venedik Film Festivali'nin yan etkinliklerinden biri olarak düzenlenen MiuMiu Women's Tales adlı etkinliğe katıldı.

Corrin, zaten bir süredir kısa kullandığı saçlarını kazıtmıştı. Ama onun bunca bakışı üzerinde toplamasının tek nedenibu değildi kuşkusuz. Çünkü dahası vardı.

Emma Corrin, iki parçalı kıyafetiyle dikkat çekti. Ama bu öyle dikkat çekmeyecek türden bir kıyafet değildi.

Parçalardan biri iç çamaşırı görünümündeydi, Üstüne ise yine aynı renk bir hırka giyen Emma Corrin, siyah ince çoraplarını da eksik etmedi. Kahverengi ayakkabıları, siyah çantası ve güneş gözlükleriyle "gören dönüp bir daha baktı" deyimini tam anlamıyla hak etmişti.

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Emma Corrin'in bu görünümü birkaç ay önce katıldığı bir film galasında giydiği ve bütün zamanların en feci kırmızı halı kıyafetlerinden biri olarak nitelendirilen siyah kostümünün ardından geldi.

BU TERCİHİ ÇOK ELEŞTİRİLMİŞTİ:My Policeman adlı filmin Toronto Film Festival'inin galasında giydiği bu siyah mayo tarzı giysi sadece Corrin'in değil bütün zamanların en kötü kırmızı halı kıyafetlerinden biri olarak tarihe geçmişti bile. Kısa süre bunun üzerine o zeytin yeşili kıyafet gelince Corrin de bir kez daha gündemde ilk sıralara yükseldi.

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'ŞAKA GİBİ KIYAFET'

Emma Corrin'in, Venedik'teki etkinlikte giydiği bu kıyafet sosyal medyada da tartışma konusu oldu. Birçok kişi "Emma zaten hiçbir zaman güzel bir tarz sahibi olmadı. Her zaman çok rahatsız görünüyor" diyerek görüşünü belirtti.

Birçok kişi Emma Corrin'in bu kıyafet tercihini "tam bir karmaşa" olarak nitelendirdi.

Bir kullanıcı eleştirisini şöyle ifade etti: "Eğer bu bir tarz ise ben tamamen demode giyinen biri olduğum için mutluyum."

Corrin'in bu kıyafetine "Bu bir şaka mı?" diye yorum yapanlar da oldu.

Tabii bu arada hemen şunu da hatırlatalım. Emma Corrin'in böyle giyinmesini bir nedeni vardı. Genç oyuncu etkinliğine katıldığı ünlü moda markasının koleksiyonundan seçmişti bu kıyafeti. Ama yine de bu durum görüntüsünün tartışılmasına engel olmadı.

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Birçok kişi Venedik Film Festivali'nde ve bütün yan etkinliklerinde "eski tarz Hollywood şıklığının" ön plana çıktığını hatırlatıp "Acaba böyle bir değişime gerek var mıydı?" sorusunu sordu.

Gelin isterseniz biraz da bu tuhaf giyimiyle gündeme oturan Emma Corrin'in kim olduğuna ve hangi yollardan geçerek buralara geldiğine bir bakalım.





DIANA'YI CANLANDIRMASI ONUN İÇİN BÜYÜK ŞANS OLDU

Galler doğumlu olan tam adıyla Emma Louise Corrin, bir iş insanı ile bir konuşma terapistinin kızı.Surrey'deki Woldingham Okulu'na giderken oyunculuk ve dans sanatıyla ilgilenmeye başladı.

Öğrenim hayatındaki bir yıllık boşluğunu Londra Müzik ve Dramatik Sanatlar Akademisi'nde Shakespeare konusunda ders alarak değerlendirdi. Bu arada annesinin memleketi olan Güney Afrika'da da gönüllü öğretmenlik yaptı.

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Daha sonra Bristol Üniversitesi'nde drama eğitimine başladı. Ama sonra St John's Collage'de görenim görmek için bu okulu yarıda bıraktı.

2019 yılında ilk TV deneyimini yaşayan Emma Corrin, Granchester adlı yapımda konuk oyuncu olarak küçük bir rolde göründü, Sonra ardından Pennyworth adlı dizideki küçük rolü geldi.

Corrin ilk ciddi rolünü Misbehaviour adlı filmde üstlendi.

Bütün dünyada izlenme rekorları kıran The Crown adlı dizide Prenses Diana'yı canlandırması ise onun kariyerinde çok önemli bir dönemeç oldu.