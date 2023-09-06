Alyansı çıkardı, taktı... Sonunda davayı açtı... Memleket hasreti evliliğin sonunu getirdi

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Bir söylentiye göre çift, gerçekten de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bir başka iddiaya göre de küçük bir sarsıntı geçirildi ama o da sonuç olarak artık geride kaldı. Fakat öte yandan genç çiftle ilgili söylentiler de bitmek bilmiyor.

Şimdi ne olduğuna, nasıl olduğuna, söylentilere ve en önemlisi de evliliğin bitme ihtimaliyle ilgili söylenenlere bir bakalım.

MUTLU EVLİLİKTEN BUGÜNLERE UZANAN YOL

Bu sözünü ettiğimiz ünlü çift Sophie Turner ile Joe Jonas. Kardeşleriyle birlikte kurduğu Jonas Brothers adlı müzik grubuyla ünlenen 34 yaşındaki Jonas ile Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisiyle şöhreti yakalayan 27 yaşındaki Sophie Turner bir süredir boşanma söylentilerinin tam ortasında.

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Görünüşe göre iki kızları da onların evliliğinde yaşadığı bu sarsıntıyı önleme konusunda yetersiz kaldı.

Her ne kadar ikisi de boşanma iddiaları hakkında hiç konuşmasalar da Sophie Turner'ın birkaç sene önce verdiği bir röportaj yeniden gündeme geldi.

Çünkü Turner'ın o röportajda söyledikleri tam da çiftin aslında bugünlere uzanan yolu çoktan adımlamaya başladığı şeklinde yorumlandı.

SONUNDA DAVAYI AÇTI: Bu arada.... Joe Jonas alyansını çıkardı, sonra tekrar taktı herkesin kafasını karıştırdı. Ama çiftin cephesinden gelen son haberlere göre sonunda gitti boşanma davasını açtı.

Turner geçen yıl Elle dergisine verdiği röportajda ülkesini yani İngiltere'yi çok özlediğini itiraf etmişti. Bu arkada yeri gelmişken Sophie Turner'ın Northampton'da dünyaya gözlerini açtığını hatırlatalım.

Turner, dergiye verdiği röportajda açık açık "İngiltere'yi çok özlüyorum. İnsanlar, alışkanlıklar, her şey. Kocamı yavaşça bu konuda etkilemeye çalışıyorum" diye konuştu.

Turner'ın bir amacı da çocuklarını da kendisi gibi İngiltere'de yetiştirmek.. Hatta bunu umutsuzca istiyor. Kendi aldığı eğitimi onların da alması en büyük hayali.

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Sophie Turner'ın Elle dergisine anlattığına göre güzel oyuncu İngiltere'ye kalıcı olarak yerleşmek istiyor. Ama kocası Joe Jonas bu konuya çok da sıcak bakmıyor.

Amerika'da yaşamayı aslında gerçekten sevdiğini söyledi Turner o röportajda. Ama sonra da şu çarpıcı sözleri ekledi: " ABD'de yaşamayı seviyorum. Ama etrafımda ailem ve arkadaşlarım olmalı. Bu benim ruhsal sağlığım için gerekli. "

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KOCASINI İKNA EDEMİYOR

Turner'ın o röportajda söylediğine göre İngiltere ünlü çift ve çocukları için kesin yerleşme noktası olmalıydı. Ama kendi sözlerine göre kocası Joe bu konuda kolay ikna olmuyor.

Turner o röportajda hayal ettiği yaşam alanını da şöyle tanımladı: "Ailemin evi İngiliz kırsalınıntam bir örneğidir. Atlar, koyunlar, inekler..."

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Bu arada birkaç gündür dolaşan "Sophie Turner, iki kızının bakımını tamamen babalarına bıraktı" idiaisının nedeni de ortaya çıktı.

Güzel oyuncu bir İngiliz TV kanalına çekilen dizi için bir süre İngiltere'de kaldı. O sırada da iki kızına babaları Joe Jonas baktı. Hatta onları turneye çıkarken bile yanından ayırmadı.

Sophie Turner'ın ruh sağlığı için İngiltere'ye dönmek istemesinin de bir nedeni var elbette. Güzel oyuncu bir süredir yeme bozukluğundan mustarip. Bu yüzden de terapi almak zorunda kalmıştı.

YÜZÜK AYRINTISI KAFA KARIŞTIRDI

Bundan dört yıl önce yani 2019 yılında önce bir nikah sonra da aile ve yakınlarının katılımıyla gerçekleşen gösterişli bir düğünle hayatlarını birleştiren Sophie Turner ile Joe Jonas, güçlü ididalara göre yolun sonuna geldi.

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Dışarıdan bakıldığında çok mutlu gibi görünen iki çocuklu çiftin boşanmak üzere olduğu konuşuluyor.

Ama ortada kafa karıştıran bir durum da var: Önce onu anlatıp sonra Jonas ve Turner'ın evlilikleri üzerinde dolaşan kara bulutlarla ilgili haberlere dönelim...

Joe Jonas ile Sophie Turner'ın boşanacağı iddiası önceki günden beri dolaşımda. Hatta Jonas parmağından hiç çıkarmadığı evlilik yüzüğüyle vedalaşmış halde görüntülendi birkaç gün önce. Fakat birkaç gün sonra da bu kez yüzüğünü parmağına takmıştı.

Bu durum da ünlü çiftin küçük bir sarsıntı geçirip sonra durumu toparladığı iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

Diğer yandan Sophie Turner, kocası Joe'nun kardeşleri Kevin ve Nick ile kurduğu müzik grubunun turnesinde son olarak 12 Ağustos'ta görüldü. Ondan sonra da ünlü çifti bir daha yan yana gören olmadı.

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Ama ABD'deki bazı Magazin sitelerinin altını çizerek belirttiğine göre Jonas ile Turner'ın evliliği bitti bitiyor. Joe Jonas'ın yüzüğünü parmağına bir çıkarıp bir takması da sadece bir tür taktik.

Öte yandan Jonas'ın kardeşleriyle birlikte sahneye çıktığı bir konserde parmağına evlilik yüzüğünü taktığı görüldü. Hatta o konserde Sophie Turner'ın da kocasını izlediği konuşulanlar arasında. Daha da dikkat çeken ise o konserde Joe Jonas'ın karısının gözlerine baka baka onun için bestelediği şarkıyı söylemesi.

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ÖNCE VEGAS NİKAHI SONRA FRANSA'DA DÜĞÜN

Sophie Turner ile Joe Jonas, 2019 yılında beklenmedik bir anda hayatlarını birleştirdi. O zamandan bu yana da iki tane kız çocuğu sahibi oldular.

Fakat TMZ adlı internet sitesinin haberine göre ünlü çiftin peşini bırakmayan birçok sorun var. uU yüzden de evliliğin kurtulması artık mümkün değil

Hatta iddiaları bir adım dana öne taşıyanlara göre Joe Jonas ABD'nin en ünlü boşanma avukatlarından ikisiyle görüşme yaptı. Sonra da davada kendisini temsil etmesi için aralarından biriyle anlaştı.

34 yaşındaki Joe Jonas ile rol aldığı Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisiyle yıldızı parlayan 27 yaşındakiSophie Turner'ın yaşadığı sorunların son altı aydır onlar açısından iyice can sıkıcı hale geldiği, bu yüzden de aralarındaki bağın koptuğu belirtiliyor.

Bu arada çiftin nasıl tanıştığına ve bu günlere nasıl geldiğine de bir bakalım. Turner ile Jonas, 2016 yılında Instagram üzerinden tanıştı. Birbirlerine yazdıkları direkt mesajlarla iletişimi sürdürdüler.

Sophie Turner, bir röportajda olup biteni şöyle anlatmıştı: " Ortak arkadaşlarımız vardı. Uzun zamandır bizi birbirimizle tanıştırmaya çalışıyorlardı.Sonra Instagram'da birbirimizi takibe aldık,. Sonunda da Joe bana mesaj gönderdi."

İkili tanıştı ve aralarında bir aşk doğdu.

2017 yılında Jonas Turner'a evlenme teklif etti. Turner da hiç düşünmeden bu teklifi kabul etti. Sonunda da 2019 yılında önce Las Vegas'ta ani bir törenle evlendiler. Sonra da Fransa'da düğün yapıldı.

2020 yılında Turner ile Jonas'ın ilk kızları geldi. İki yıl sora da ikinci bebekleri aralarına katıldı.

Ama görünüşe göre Joe Jonas ile Sophie Turner'ın evliliği o kadar da kusursuz değildi. Bu arada hatırlatalım boşanma söylentileriyle ilgili Turner ve Jonas cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi.