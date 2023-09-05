Ünlü çiftin ilişkisi kalın perdeler altında... Düğünlerine sadece dört kişi katılmıştı... Kız da babasına benziyor işte!

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İlk anda sanki mümkün değilmiş gibi görünüyor. Ama eğer siz özel hayatınızı korursanız böyle bir durum gerçekleşebiliyor.

Tıpkı daha birbirlerini tanıyıp evlenmeden önce şöhrete kavuşan ünlü çifte olduğu gibi. Onlar özel hayatlarını, evlerinin kapalı hatta sıkı sıkıya kilitle kapıları ardında korumak için deyim yerindeyse "kanlarının son damlasına kadar" çaba harcıyorlar...

İşte şimdi size böyle bir çiftin öyküsünü anlatacağız.

GÖSTERİ DÜNYASININ EN GİZEMLİ ÇİFTİ

Belki de tahmin ettiğiniz gibi 2011 yılından bu yana evli olan 'sarışın James Bond' olarak hafızalara kazınan 55 yaşındaki Daniel Craig ile 53 yaşındaki eşi Rachel Weisz'den söz ettik.

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Bunca yıldır evli olmalarına rağmen Craig ve Weisz, kırmızı halı dışında öyle çok da fazla aile hayatlarını gözler önüne sermiyorlar.

Bu onların tercihi. Hayranları ünlü çiftle ilgili hemen her şeyi öğrenmek istese de onlar tam 10 yılı aşkın süredir birlikte sürdürdükleri özel hayatlarını kalın bir gizem perdesinin altında tutmayı başarıyor.

Onların neden böyle davrandığı ve en çok da bunu nasıl başardığı büyük merak konusu. Bu anlamda arada sırada küçük ipuçları verseler de Craig ve Weisz, birçok meslektaşlarının aksine ailelerini kameralar karşısına çıkarmamakta kararlı

Elbette ailece gittikleri bir yerde paparazzi tarafından görüntülenirlerse o başka. Ama o bile çok mümkün görünmüyor. Çünkü ünlü çiftin ilişkisi daha başından beri böylesine bir gizem perdesi altında.

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EVLİLİK TÖRENİNDE SADECE DÖRT KİŞİ VARDI

Daniel Craig ve Rachel Weisz'in evlendiği bile sonradan duyuldu. Elbette herkes romantik ilişki yaşadıklarını biliyordu ama hayatlarını resmen birleştirdikleri sonradan duyuldu.

Hatta şöyle ilginç bir şey söyleyelim: Düğünlerinde bile sadece dört kişi vardı. Bunların ikisi de eski evlilik ve ilişkilerinden dünyaya gelen çocuklarıydı.

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Uzun süre yönetmen Darren Aronofsky ile ilişki yaşayan ve ondan bir erkek çocuk sahibi olan Rachel Weisz bundan birkaç yıl önce verdiği bir röportajda aslında evlenmeyi hiç düşünmediğini söylemişti.

Hatta bu konuda "Romantik komedilerle aramda bir bağlantı kuramadım. Bana göre bu tür yapımların asıl amacı insanları evliliğe yönlendirmek. Ama sonra mutlu bir şekilde, daha olgun bir zamanımda evlendim" diye konuşmuştu.

Ama belli ki aradan geçen zaman içinde evliliğe bakışı da değişmiş güzel oyuncunun. Çünkü bir başka röportajında da "Şu anda evli olmaktan çok çok çok mutluyum. Bayan Craig olduğum için mutluyum" diyerek duygularını ifade etti.

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'KIZIMIZ BABASINA BENZİYOR'

Bildiğiniz gibi birçok ünlü sık sık evlerinin kapılarını da basına açar. Çeşitli dergilerde boy boy fotoğraflarının yayınlanmasına izin verir.

Ama Daniel Craig ile Raches Weisz bu konuda da çok ağzı sıkı. Bilinen bazı gerçekler var: Ünlü çift yaşamlarını Londra, Camden ile New York, Ulster County arasında paylaştırmış durumda.

Bu arada The Hollywood Reporter'ın iddiasına göre Weisz, kısa süre önce Woodstock yakınlarında bir ev satın aldı. Ünlü oyuncunun bu ev için 2.1 milyon dolar ödediği de konuşulanlar arasında.

Daniel Craig ve Rachel Weisz ile ilgili merak edilen başka bir ayrıntı daha var: O da kızları Grace... 2018 yılında dünyaya gelen küçük kızın net bir fotoğrafı çekilebilmiş değil şu ana kadar.

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Weisz bu konuda da bir röportajında küçük bir ipucu verdi sadece: "Kızımız babasına benziyor."

Bu arada Weisz'in eski sevgilisi Aronofsky ile ilişkisinden dünyaya gelen 17 yaşındaki oğlu Henry, Daniel Craig'in de eski eşi Fiona Loudon'dan dünyaya gelen 31 yaşında Ella adında bir kızı olduğunu hazırlatalım.

Rachel'ın eski ilişkisinden doğan oğlu, annesi ve üvey babasıyla birlikte yaşıyor.

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Bu arada Weisz geçen yıl da yaptığı bazı açıklamalarla gündeme gelmişti. O röportajda da çift olarak özel hayatlarını neden bu kadar kalın bir sır perdesi ardına gizlediklerini anlatmıştı. Buna, birçok meslektaşları için bir anlamda halkla ilişkiler faaliyetinin bir parçası olarak görülen sosyal medya da dahil. Yani çiftin bir sosyal medya hesabı da yok.

James Bond serisiyle tanınan Daniel Craig ile evli olan 52 yaşındaki Rachel Weisz, özel yaşamını, ünlü bir oyuncu olarak sürdürdüğü hayattan ayırmak için sosyal medya kullanmadığını söyledi.

Porter'a konuk olan Weisz, teknoloji konusunda çok bilgili olmadığını da sözlerine ekledi. Ama anlattığına göre onun sosyal medya kullanmamasının altında yatan asıl neden bu değil. Çünkü eğer isterse bazı meslektaşlarının yaptığı gibi bu konuyla ilgili bir ekip bile oluşturabilir.

Rachel Weisz bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü: " Sanırım benim için özel hayat şu anlama geliyor. Bir gerçek hayatın var ve onun unsurları. Bir de fanteziler var."

İşte anlattığına göre Rachel Weisz'in amacı da bu ikisini birbirinden ayırmak. Özel hayatının gizliliğini sonuna kadar korumak.Mesleğinin gerektirmediği zamanlarda ise ortalarda görünmemek.

2010 yılında Esquire dergisinin yaptığı bir ankette "en evlenilecek kadın" olarak seçilen Rachel Weisz, özel hayatını gözlerden uzak yaşama konusunda kocası Daniel Craig ile aynı fikirleri paylaşıyor. Yani ikisi de bu konuda "ağzı sıkı" davranıyor.

Weisz, birkaç yıl önce verdiği bir röportajda da bu konudaki fikirlerini açıklamıştı. Craig ile birlikte sürdürdüğü özel hayatı hakkında konuşmamasının nedenlerini şöyle açıklamıştı güzel oyuncu: "Daniel çok ünlü. Özel hayatımız hakkında konuşmak bir ihanet olurdu. Evliliğinizi korumak zorundasınız. Ergenlik dönemindeyken kız arkadaşlarınıza her şeyini anlatırsınız. Ama ergen olmamanın en güzel yanlarından biri, her şeyi paylaşmak zorunda kalmamak. Evlendiğinizde o kapı kapanır. Seyirciler gider ve siz de kendi hayatınıza dönersiniz."

Rachel Weisz, bir dönem yönetmen Darren Aronofsky ile romantik ilişki yaşadı. O ilişkiden dünyaya gelen oğlu Henry konusunda bugünkü kadar "ketum" değildi.





Craig ve Weisz'ın kameralar önünde duygusal göründüğü nadir anlardan biri.