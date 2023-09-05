Haberin DevamÄ±

Ã–ylesine etkilerdi ki bu Ã¶ykÃ¼ler seyirciyi... Kavga sahnelerinde filmin esas Ã§ocuÄŸu lehine tezahÃ¼rat yapÄ±lÄ±r... AÅŸÄ±klar ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda onlarla aÄŸlanÄ±r, kavuÅŸtuÄŸunda ise bu kez seyirci sevinÃ§ gÃ¶zyaÅŸlarÄ± dÃ¶kerdi...

Bir de bir zamanlar altÄ±n Ã§aÄŸlarÄ±nÄ± yaÅŸayan YeÅŸilÃ§am sinemasÄ± vardÄ±. AslÄ±nda filmler renkli bile Ã§ekilemiyordu o dÃ¶nemde. Perdeden yansÄ±yan dÃ¼nyada iki renk hakimdi: Siyah ve beyaz... Bazen de gri. Ama o dÃ¼nya seyirci iÃ§in Ã¶ylesine renkliydi ki!

KÄ±ÅŸ aylarÄ±nda kapalÄ± salonlarda, yaz aylarÄ±nda da bÃ¼yÃ¼k ya da kÃ¼Ã§Ã¼k fark etmez kentlerde kurulan yazlÄ±k sinemalarda herkes iki saatliÄŸine de olsa kendi hayatÄ±nÄ± unutur o filmlerde anlatÄ±lan bÃ¼yÃ¼lÃ¼ dÃ¼nyalarÄ±n iÃ§ine dalardÄ±.

Haberin DevamÄ±

Tabii ki tÄ±pkÄ± bugÃ¼n olduÄŸu gibi o zamanlarda da o siyah beyaz filmlerin yÄ±ldÄ±zlarÄ± vardÄ±. Belki de kuÅŸaklar boyu sinema seyircisinin hafÄ±zasÄ±nda tÄ±pkÄ± perdedeki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde olduÄŸu gibi kaldÄ± o yÄ±ldÄ±zlar... Siyah- beyaz ama aynÄ± zamanda Ã§ok renkli!

O zamanlar bugÃ¼nkÃ¼ gibi sosyal medya da olmadÄ±ÄŸÄ±ndan YeÅŸilÃ§am filmlerinin yÄ±ldÄ±zlarÄ± bir anlamda ulaÅŸÄ±lmazdÄ±....

HayatlarÄ± hakkÄ±nda Ã§ok fazla bilgi sahibi olmak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildi. Ama aynÄ± zamanda bir o kadar da yakÄ±ndÄ±lar seyirciye. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir setten diÄŸerine koÅŸarlar bir ay iÃ§inde birkaÃ§ filmde oynarlardÄ±.

Ä°ÅŸte o yÄ±ldÄ±zlarÄ±n Ã§oÄŸu artÄ±k bu dÃ¼nyadaki serÃ¼venlerini Ã§oktan tamamladÄ±. BazÄ±larÄ± da hayatta olsalar bile kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±ndan Ã§ekildi.

Ama hepsinin ortak bir Ã¶zelliÄŸi var ki hiÃ§ unutulmadÄ±lar. Seyircinin hafÄ±zasÄ±ndaki yerleri asla silinmedi.

YeÅŸilÃ§am yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ±n Ã¶yle ilginÃ§ Ã¶zellikleri var ki sadece onlarÄ± sinemada izleyebilen kuÅŸaklar deÄŸil sonra gelenler de onlardan ve filmlerinden Ã§ok iz taÅŸÄ±yor hafÄ±zalarÄ±nda.

Ä°ÅŸte bugÃ¼n onlardan birini hatÄ±rlayalÄ±m istedik. Bir zamanlar, dÃ¶nemin modasÄ±na gÃ¶re taranmÄ±ÅŸ saÃ§larÄ±... Ä°ncecik topuklu ayakkabÄ±larÄ± Ã¼zerinde dans eder gibi yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼, kabarÄ±k etekli elbiseleriyle bugÃ¼n bile bazÄ± kadÄ±nlarÄ±n giyim tarzÄ±nÄ± etkileyen biri bu.

Haberin DevamÄ±

BURNUNUN UCUNDAN KÄ°RPÄ°ÄžÄ°NÄ°N GÃ–LGESÄ°NE...Â

Bir zamanlar YeÅŸilÃ§am'a gÃ¼zelliÄŸi ve zarafetiyle damgasÄ±nÄ± vurmuÅŸ KÃ¼Ã§Ã¼k HanÄ±mefendi... Evet, bildiniz Belgin Doruk!

Onun filmlere taÅŸ Ã§Ä±karan hayat Ã¶ykÃ¼sÃ¼ne geÃ§meden Ã¶nce yine bir dÃ¶nemin ustalarÄ±ndan Zeki MÃ¼ren'in Doruk'u nasÄ±l tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlayalÄ±m.

Ã‡ok sayÄ±da filmde birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi rol arkadaÅŸÄ±nÄ± on yÄ±llar boyu hafÄ±zalardan silinmeyen ÅŸu sÃ¶zlerle tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ± MÃ¼ren: "Burnunun ucundan kirpiÄŸinin gÃ¶lgesine kadar gÃ¼zel."

YeÅŸilÃ§am'Ä±n ilk bÃ¼yÃ¼k yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olan Doruk, bu dÃ¼nyadan gideli, tam 28 yÄ±l oldu. Ama filmleriyle, o nazik gÃ¼lÃ¼msemesiyle hafÄ±zalardan silindiÄŸini sÃ¶ylemek zor! Bunun nedeni desadece oynadÄ±ÄŸÄ± filmler deÄŸil; benzerine filmlerde bile zor rastlanacak hayat Ã¶ykÃ¼sÃ¼.Â

Haberin DevamÄ±

TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n Ã¶zellikle siyah- beyaz dÃ¶nemine birÃ§ok filmiyle damgasÄ±nÄ± vuran Belgin Doruk, 1936 Ankara doÄŸumlu.

1952'de henÃ¼z bir ortaokul Ã¶ÄŸrencisiyken YÄ±ldÄ±z Dergisi ve Ä°stanbul Film'in aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸmayÄ± kazanarak sinemaya adÄ±m attÄ±. AynÄ± yarÄ±ÅŸmayÄ± Doruk'un uzun yÄ±llar rol arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Ayhan IÅŸÄ±k ve Mahir Ã–zerdem de kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

KAMERA KARÅžISINDAKÄ° EN Ä°YÄ° DOSTUNU ERKEN KAYBETTÄ°

Zaten Belgin Doruk da kendisi gibi yarÄ±ÅŸmayla sinemaya adÄ±m atan Aylan IÅŸÄ±k'la kamera karÅŸÄ±sÄ±nda iyi bir ikili oluÅŸturdu. Birlikte Ã§evirdikleri 'KÃ¼Ã§Ã¼k HanÄ±mefendi' serisi Ã§ok tutuldu. MelodramlarÄ±n ve duygusal gÃ¼ldÃ¼rÃ¼lerin deÄŸiÅŸmez oyuncusu oldu.



IÅŸÄ±k ile ilk kez Ã–ldÃ¼ren Åžehir filminde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Doruk, yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada, yakÄ±n dostluklarÄ±na iliÅŸkin ÅŸu ifadeleri kullanmÄ±ÅŸtÄ±:

Haberin DevamÄ±

"YarÄ±ÅŸmadan sonra ben de Ayhan da 3 film yaptÄ±k. DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ filmde buluÅŸtuk. GÃ¼zel bir filmdi. 1953 senesinden sonra kamera Ã¶nÃ¼nde 22 yÄ±l beraberliÄŸimiz oldu. Onun haricinde, ailece de Ã§ok iyi dost olduk. Biz bir sac ayaÄŸÄ±ydÄ±k. Ayhan, eÅŸi, ben, Ã–zdemir, Ã‡olpan ve Sadri. Seyahatlerimiz oldu. Ã‡ok tatlÄ±, acÄ± anÄ±larÄ±mÄ±z vardÄ±. YazÄ±k oldu. Her zaman dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rÃ¼m. O kadar erken gitti ki. Niye gitti?"

Ã–DÃœLLER KAZANDI

Doruk, 1970'te yapÄ±lan 2. Adana Film Festivali'nde 'YuvanÄ±n BekÃ§ileri' filmiyle En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ aldÄ±.

Neriman KÃ¶ksal, Kenan Pars, Muzaffer Tema ve Aziz BasmacÄ± ile 1955'te "Ã–lÃ¼m Korkusu" filminde oynayan sanatÃ§Ä±, Zeki MÃ¼ren'le baÅŸrolÃ¼ paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± "Son Beste", 1957'de ise Turan SeyfioÄŸlu ile baÅŸrol oynadÄ±ÄŸÄ± "Ã‡Ã¶lde Bir Ä°stanbul KÄ±zÄ±" filmlerinde rol aldÄ±. Son Beste sinemada inanÄ±lmaz bir ilgi gÃ¶rdÃ¼.

Haberin DevamÄ±

O MÄ°LYONLARIN 'KÃœÃ‡ÃœK HANIMEFENDÄ°'SÄ°'

BaÅŸarÄ±lÄ± oyuncu, Nejat Saydam'Ä±n yÃ¶nettiÄŸi, sinemanÄ±n unutulmazlarÄ± arasÄ±nda yer alan 1961 yapÄ±mÄ± "KÃ¼Ã§Ã¼k HanÄ±mefendi" filminde baÅŸrolleri Ayhan IÅŸÄ±k ve Sadri AlÄ±ÅŸÄ±k ile paylaÅŸtÄ±.

Film, yÄ±lÄ±n en Ã§ok izlenen ve en beÄŸenilen yapÄ±mlarÄ±ndan biri olup, Ã§ok olumlu eleÅŸtiriler alÄ±nca, aynÄ± kadroyla 1962'de "KÃ¼Ã§Ã¼k HanÄ±m Avrupa'da", "KÃ¼Ã§Ã¼k HanÄ±mÄ±n KÄ±smeti" ve 1970'te "KÃ¼Ã§Ã¼k HanÄ±mÄ±n ÅžofÃ¶rÃ¼" adlÄ± devam filmleri Ã§ekildi.

Usta sanatÃ§Ä± Zeki MÃ¼ren ile de birÃ§ok filmde rol alan Doruk, 1959'da "KÄ±rÄ±k Plak", 1961'de "Hep O ÅžarkÄ±", 1962'de "BahÃ§evan", 1963'te "Ä°stanbul KaldÄ±rÄ±mlarÄ±", 1964'te ise "Hayat Bazen TatlÄ±dÄ±r" adlÄ± yapÄ±mlarda oynadÄ±.

ÅžARKI SÃ–ZLERÄ°NÄ° UNUTUNCA SAHNE HAYALÄ° SUYA DÃœÅžTÃœ

Ã‡alkantÄ±lÄ± bir Ã¶zel hayat sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ Doruk. Ã–nce kendisinden 30 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k bir adama, ilk eÅŸi Faruk KenÃ§'e aÅŸÄ±k olup evlendi. Bu evlilikten bir kÄ±zÄ± oldu.

Sonra da ikinci evliliÄŸini Ã–zdemir Birsel ile 1961'de ikinci evliliÄŸini yaptÄ±. OÄŸlu AydÄ±n, 1967'de dÃ¼nyaya geldi. Ä°kinci eÅŸinde de aradÄ±ÄŸÄ± mutluluÄŸu yakalayamadÄ± Belgin Doruk.

EÅŸinin iÅŸ gereÄŸi sÄ±k sÄ±k seyahate Ã§Ä±kmasÄ± yÃ¼zÃ¼nden kendisini kopkoyu bir yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n iÃ§inde buldu. Doruk 1970'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda dÃ¶nemin en Ã¼nlÃ¼ gazinosu Ã‡akÄ±l'da sahneye Ã§Ä±kmaya da hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ. Ama sÃ¶yleyeceÄŸi ÅŸarkÄ±nÄ±n sÃ¶zlerini unutunca bu hayali de suya dÃ¼ÅŸtÃ¼.

YALNIZLIK EN YAKIN DOSTU OLDU

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar hem saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bozdu hem de kilo almasÄ±na neden oldu. 70'li yÄ±llarda OrtakÃ¶y Åžifa Yurdu'nda bir sÃ¼re tedavi gÃ¶rdÃ¼. Ama kilo vermek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± haplar ona bÃ¼yÃ¼k zarar verdi.

HafÄ±zasÄ± iyice zayÄ±fladÄ±, bazÄ± sÃ¶zcÃ¼kleri hatÄ±rlayamaz oldu.Â

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼klerin etkisiyle aldÄ±ÄŸÄ± fazla kilolardan kurtulmak iÃ§in amfetaminli ilaÃ§lar kullandÄ±. Ama bu ilaÃ§lar sinir sistemini alt Ã¼st etti. Daha fazla kilo almaya baÅŸladÄ±.

Sonradan "dostum oldu" dediÄŸi yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ± fazla uzun sÃ¼rmedi Doruk'un. 26 Mart 1995'te hayata gÃ¶zlerini yumdu. Geride eski Ä°stanbul'un Arnavut kaldÄ±rÄ±mÄ± sokaklarÄ±ndaki topuk sesleri ve Ã§oÄŸu siyah- beyaz filmleri kaldÄ±.

YILLAR SONRA YÄ°NE TRAJÄ°K BÄ°R OLAYLA GÃœNDEME GELDÄ°:Ã–lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden yÄ±llar geÃ§tikten sonra Doruk bu kez baÅŸka bir trajik olayla gÃ¼ndeme geldi. OÄŸlu AydÄ±n Birsel, 54 yaÅŸÄ±nda, yani Ã§ok da ileri olmayan bir yaÅŸta Bursa'daki evinin Ã¶lÃ¼nde cansÄ±z halde bulundu. Vasiyeti Ã¼zerine de annesinin mezarÄ±na onun yanÄ±na gÃ¶mÃ¼ldÃ¼. BÃ¶ylece bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ YeÅŸilÃ§am yÄ±ldÄ±zÄ± ile oÄŸlu, trajik bir ÅŸekilde sonsuzlukta buluÅŸmuÅŸ oldu.

Â