Ünlü yıldızın ömründen ömür gitti: Karnındaki bebeği ameliyat etmişler

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DAHA DÜNYAYA GELMEDEN ÖLÜMÜN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

Acilen hastaneye kaldırılan Kardashian'ın karnındaki bebeğe bir operasyon yapıldı. Sosyal medya paylaşımına bakılırsa da bu operasyon sayesinde karnındaki bebeği de daha dünyaya gelmeden ölümün eşiğinden döndü.

Aslında Kardashian- Jenner ailesinde olağanüstü bir durum olduğu bir süredir belliydi. Ama bunun ne olduğu konusunda bir açıklama yapılmamıştı.

Görünüşe bakılırsa durum gerçekten çok ciddiydi, bir ölüm kalım sorunu vardı ortada. Çünkü grubu Blink 182 ile birlikte Avrupa turnesinde bulunan Kardashian'ın eşi Travis Barker, bütün programı iptal edip karısının yanına döndü.

Üstüne üstlük Los Angeles Havaalanı'ndaki dua odasında dua ederken görüntülendi. Bu durum ailede olağanüstü bir durum yaşandığının habercisiydi.

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O sıralarda hamileliği iyice ilerlemiş olan Kourtney Kardashian da apar topar hastaneye götürülmüştü.

BU OPERASYON SAYESİNDE BEBEĞİN HAYATI KURTULDU

Sonunda Kardashian, neler olup bittiğini Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı. Buna göre Kardashian ile Barker'ın doğmamış oğlu anne karnındayken bir operasyon geçirmek zorunda kaldı. Bu sayede de minik bebeğin hayatı kurtuldu.

Kourtney Kardashian, Instagram paylaşımında hastanede çekilen bir fotoğrafa yer verdi. O siyah beyaz karede Travis Barker, eşi Kourtney'in elini tutarken görülüyor. Zaten mesaj bölümünde de Kardashian atlattıkları tehlikeyi gözler önüne serdi.

Kardashian, eski sevgilisi Scott Disick'ten olan üç çocuğunun hamilelik sürecinin çok rahat geçtiğini hatırlatarak "Böylesine rahat geçen üç hamilelikten sonra bu tür acil bir sağlık sorununa hazırlıklı olmadığını" belirtti.

Satırlarının devamında da sorunun artık atlatıldığını müjdeledi takipçilerine. "Muhteşem doktorlarıma oğlumuzun hayatını kurtardıkları için ömrümün sonuna kadar minnettar kalacağım" diye yazdı.

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KOCASINA VE ANNESİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Sonra da bu zor döneminde yanına koşup gelen kocası Travis Barker ile annesi Kris Jenner'a ne kadar büyük bir teşekkür borçlu olduğunu ifade etti.

Kourtney Kardashian Turnesini bırakıp koşarak yanıma gelen, hastanede benimle olan ve ilgilenen eşime sonsuz teşekkür ederim. O benim sırtımı yasladığım kayam. Ve anneme bu zor zamanlarda elimi hiç bırakmadığı için teşekkür ederim" diye sürdürdü satırlarını.

Dördüncü bebeğini kucağına almaya hazırlanan 44 yaşındaki Kourtney Kardashian, daha doğmamış oğlunun hayatını kurtaracak operasyona girerken korkudan neredeyse felç olduğunu anlattı.

Hayatı boyunca hiç unutamayacağı korkusunu "Benzer bir durumu yaşamayan hiç kimsenin bu korkuyu anlayabileceğini sanmıyorum. Hamileyken bebekleri için mücadele etmek zorunda kalan annelere karşı yepyeni bir saygı duygusu uyandı içimde" diye sürdürdü satırlarını.

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Kardashian, şu anda durumun kontrol altında olduğunu belirterek "Karnımdaki bebeğimle birlikte hastaneden çıkmasına izin veren Tanrı'ya şükrettiğini belirtti.

"ÖLÜM KALIM MESELESİ" DEMİŞTİ

Kourtney Kardashian'ın kocası Travis Barker da geçtiğimiz günlerde sosyal medya sayfasında "sağlıkla ilgili bir ölüm kalım meselesi için turneyi bırakıp evine döndüğünü" paylaşmıştı. Sonra da her şeyin yoluna girdiğini duyurdu. Takipçilerine de kendisine ve eşine yönelik bütün destekleri için teşekkür etti. "

Kourtney Kardashian'ın bütün bu kargaşanın sonucunda sağlığına kavuştuğu, karnındaki bebeğin iyi olduğu belirtildi. Kardashian, şu anda atlattığı büyük korkuyu unutmaya çalışarak evinde dinleniyor.

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Herkes onu dünyanın en yaşlı nedimesi olarak tanımıştı: Üç değil beş çocuk da doğursa ona bir şey olmaz!

Şimdi şöyle bir düşünün... Bugüne kadar kaç tane ünlü hakkında sırf kilo aldığı için 'Bu da o kadar imkanı varken kendine hiç bakmıyor" diye düşündünüz? Ya da özellikle kilo sorununuz varsa ve sevdiğiniz bir ünlünün de şişmanladığını gördüğünüzde 'Sonuç olarak o da kilo alıyor. Demek ki bizim gibi biri' diyerek kendinizi iyi hissettiniz?

Travis Barker ile Kourtney Kardashian, hastane çıkışı böyle görüntülendi.





NEDEN FETAL CERRAHİ UYGULANDIĞINI AÇIKLAMADI

Kourtney Kardashian'ın geçirdiği fetah cerrahi, en basit tanımıyla anne karnındaki bebeğin sağlığını düzeltmek amacıyla yapılan bir işlem. Doğum öncesi anne karnındaki bebek ultrason ve MR teknikleri kullanılarak görüntüleniyor ve sağlığında, gelişmesinde bir sorun olup olmadığı kontrol ediliyor. Eğer bir sorun görülürse de bebek henüz doğmadan fetüs üzerinde operasyon yapılıyor.

Bu yöntem bebek ya da annenin hayatını tehlikeye atabilecek durumlarda gerçekleştiriliyor. Uygulama kimi zaman açık ameliyat kimi zaman da laparoskopik cerrahi yöntemiyle yapılıyor.

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Tıpta gelişmenin en önemli adımlarından biri fetal cerrahi. Çok çeşitli sağlık sorunlarını gidermek için uygulanıyor. Fakat Kourtney Kardashian bebeğine neden bu tedavinin uygulandığını açıklamadı.

Travis Barker ile evliliğinden dünyaya gelecek oğlu Kardashian'ın dördüncü bebeği olacak. Yıldız. Scott Disick ile uzun süren ilişkisinden 13 yaşında Mason, 11 yaşında Penelope ve 8 yaşında Reign adında üç çocuk annesi. Söylediğine göre bu üç çocuğunun hamileliklerinde Kardashian hiçbir sıkıntı yaşamadı.





HAMİLELİK DUYURUSU OLAYLI OLMUŞTU

Önceki yıl hem Las Vegas'ta hem de İtalya'da gösterişli bir dizi törenle evlenen Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın hamilelik duyurusu da "olaylı" olmuştu. Barker'ın grubuyla verdiği konserde "hamileyim" yazan bir pankart açan Kourtney Kardashian, o gece bütün dikkatleri üzerine toplamıştı.

Fakat sonradan Barker'ın aslında eşinin hamile olduğunu çoktan bildiği ortaya çıkmıştı. Hamilelik duyurusunu yaptığında karnı iyice belirginleşmiş olan Kardashian ile Barker'ın bu "küçük gösterisi" uzun süre konuşuldu.

BU SERÜVENE UMUTSUZ BAŞLAMIŞTI

Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın bir bebek sahibi olmak için epeydir çabaladıkları biliniyordu. Kardashian da bir keresinde "bebek işinin Tanrı'ya kaldığını" söyleyip çok da umutlu olmadığını söylemişti.

Kourtney Kardashin, ailece kamera karşısına geçtikleri TV şovunda birlikte bir bebek sahibi olma isteğini açıkça dile getirmişti. Hatta bu nedenle birçok kez tüp bebek tedavisi gördüklerini bazı bitkisel ilaçlar kullandıklarını da söyledi.

Fakat yine kendilerinin anlattığına göre bütün bu çabalardan bir sonuç çıkmayınca artık uğraşmayı bıraktıklarını da dile getirdi.

Kourtney Kardashian, geçen 25 Mayıs'ta yayınlanan Thne Kardashians adlı şovda "Resmi olarak bu işi bitirdik. Bir bebeğimiz olmasını her şeyden çok istiyorduk. Ama ben Tanrı'nın bizim için hazırladıklarına inanıyorum. Eğer bu bir bebekse bunun günün birinde olacağına inanıyorum" diye konuşmuştu.