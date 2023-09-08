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Bir buçuk yıl önce nikah şimdi de düğün: En iyi arkadaşınızla evlenin!

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#Riyad Mahrez#Taylor Ward#Futbolcu Eşleri
Bir buçuk yıl önce nikah şimdi de düğün: En iyi arkadaşınızla evlenin
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 15:36

Zaten bir süredir birlikte olan ünlü çift, hayatlarını resmen birleştirmekten öylesine mutlu ki bir buçuk yıl sonra bu kez de bir düğünle aşklarını taçlandırdılar. Her ikisi de gösterişli törende çekilen pozlarını büyük bir mutluluk içinde sosyal medya sayfalarından paylaştı. Çifin bu paylaşımlarına da takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajları geldi.

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Bu sözünü ettiğimiz ünlü çift, futbolcu Riyad Mahrez ile model Taylor Ward. 32 yaşındaki Mahrez ile 25 yaşındaki Ward aslında geçen yılın ocak ayında bir nikah kılmıştı.Bu kez de hem aileleri hem de yakınları ve arkadaşlarıyla birlikte gösterişli bir düğün yaptılar.

Çiftin düğünü İngiltere'de West End'de gerçekleşti. Törende gelin ile damat başta olmak üzere herkesin mutluğu yüzünden okunuyordu.

Bir buçuk yıl önce nikah şimdi de düğün: En iyi arkadaşınızla evlenin

Mutlu çift Riyad Mahrez ve Taylor Ward, düğün töreninde tepeden tırnağa şık bir görüntü sergiliyordu. Bir moda ikonu olarak tanınan gelin, bazı bölümleri şeffaf ve derin yırtmaçlı gelinliğiyle dikkat çekti. 

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Törene çiftin birlikteliğinden dünyaya gelen küçük kızları ile damadın eski evliliğinden doğan çocukları da özenle hazırlanmış giysileri içinde katıldı.

Damat Riyad Mahrez, koyu renkli klasik bir takım elbise tercih ederken gelin Taylor Ward ise sade ama çok şık bir gelinlik giydi.

Warnd'un, bazı bölümleri şeffaf olan gelinliğinin en çok dikkat çeken ayrıntısı ise sol yanındaki derin yırtmacıydı. Mutlu gelin görünümünü yüksek topuklu ve bilekten bağlamalı ayakkabılarla tamamladı.

Çiftin mutluluğuna ortak olan üç çocuktan ikisi Riyad'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen çocuklarıydı. En küçükleri Mia ise Riyad ile Taylor'ın ortak çocuğu. 

Bir buçuk yıl önce nikah şimdi de düğün: En iyi arkadaşınızla evlenin

Törende çiftin mutlulğuna Mahrez'in ilk evliliğinden dünyaya gelen çocukları ile Taylor Ward'dan dünyaya gelen küçük kızı da beyazlar içinde katıldı. 

Taylor Ward, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda "En iyi arkadaşınızla evlenin" mesajıyla takipçilerine seslendi. 

Real Housewiwes of Cheshire adlı reality şovla adını duyuran Dawn Ward'ın kızı olan Taylor, düğüngününü "hayatının en mükemmel günü" olarak tanımladı. Gelinin annesi de damat da ünlü olunca, hatta gelin Taylor da model olarak tanınmış bir isim olunca yeni evli çifte gösteri dünyasının ünlülerinden de kutlama mesajları yağdı.

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Taylor Ward ile Riyad Mahrez geçen yılın ocak ayında nikahlarını kıymıştı. Bu şekilde de birlikteliklerini resmileştirmiş oldular. Sonra da sıra önceki gün gerçekleşen düğüne geldi.

Bu arada gelin Taylor Wood evlilik töreninde Fransa'da dünyaya gelen ama aile kökleri Cezayir ve Fas'a dayanan Mahrez'e bir sürpriz yaptı.Onunla evlenmek isteğiyle ilgili soruya Arapça onay kelimesiyle karşılık verdi.

Bir buçuk yıl önce nikah şimdi de düğün: En iyi arkadaşınızla evlenin

Gelin Taylor Ward, düğün paylaşımlarında takipçilerine "En iyi arkadaşınızla evlenin" diye seslendi. 

Riyad Mahrez ile Taylor Warnd nişanlarını 2021 yılının temmuz ayında ilan etti. Genç futbolcu sevgilisine evlenme teklif ederken de 400 bin dolarlık bir yüzük verdi.

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Evlilik tekilfi ise çiftin çıktığı lüks Mykonos tatilinde geldi. O mutlu anlara çiftin aileleri ve arkadaşları dta tanılmık etti.

Bu arada o döneme kadar İngiltere'nin Manchester United takımında top koşturan Mahrez sevgilisine evlilik tekili etmeden bir ay önce Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına 30 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Bu,Taylor Ward'un ilk, Ryad Mahrez'in isi ikinci evliliği Mahrez daha örce Rita Johal ile evliydi .Bu evlilikten de iki tane çocuk sahibi oldu eski çift.

Mahrez'in eski eşi Rita, futbolcunun Manchester United takımına transfer olmasının evliliklerini olumsuz etkilediğini söylemişti.

Bir buçuk yıl önce nikah şimdi de düğün: En iyi arkadaşınızla evlenin

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Mahrez ilk evliliğini Rita Johal ile yapmıştı. İki çocuk sahibi olduğu bu evlilik, eski eşinin ileri sürdüğüne göre futbolcunun Manchester United takımına transferinden sonra sarsıntı geçirdi.

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#Riyad Mahrez#Taylor Ward#Futbolcu Eşleri

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