Aşk söylentileri bitmek bilmiyordu,,,, Bebeğini dünyaya getirdi... Ama babasını kimseye söylemiyor

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BEBEĞİN BABASINI SIR GİBİ SAKLIYOR

Hangi ünlünün kiminle nerede ne yaptığını bilmeyen kalmıyor durum böyle olunca da. Üstelik bazıları kendileriyle ilgili her şeyin görülmesini bilinmesini sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Ama bazıları da kendilerini inanılmaz kalın bir gizem perdesinin ardına gizliyor. Üstelik o perde öylesine güçlü bir şekilde kapatılmış ki esen en sert rüzgarlar bile en ufak bir aralanma bile yaratmıyor.

Haydi benzetme yapmadan anlatalım... Bazı ünlüler ne yapıyor ne ediyor özel hayatlarını herkesten gizli yaşıyorlar. Peşlerinde dolaşan paparazzi bile bütün yöntemlerini kullanarak onlarla ilgili en ufak bilgi edinemiyor.

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Alia Shawkat, babasını sır gibi sakladığı bebeğini dünyaya getirdi.

İşte bu ketum yıldızlardan biri geçtiğimiz günlerde ilk kez bebek sahibi oldu. Hamileyken Los Angeles sokaklarında dolanan bu ünlüye kimi zaman "gizemli" erkek arkadaşları eşlik etti. İşin tuhafı onlardan hiçbiriyle el ele görüntülenmedi yıldız.

Büyük olasılıkla birlikte görüntülendiği o genç adamlardan biri sevgilisi ve bebeğinin babası. Ama onun tercihi o kişiyi gizlemekte. Bu da onun hayatı sonuçta.

AŞK SÖYLENTİLERİNİN MERKEZİNDEYDİ

Böyle uzun uzun anlattığımız bu ünlü daha iki yıl önce Brad Pitt ile aşk söylentilerine adı karışan Alia Shawkat.

34 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz aylarda sık sık Los Angeles sokaklarında görüntüleniyordu. Karnı giderek belirginleşti... Sonda bir süre ortadan kayboldu. En sonunda da doğum yaptığı duyuldu.

Shawkat, geçtiğimiz gün de yine yaşadığı Los Angeles'ta biri market alışverişinde görüntülendi. Fiziksel görünüşünden de anlaşıldığı üzere bebeğini dünyaya getirmişti.

Üzerinde bol paçalı bir kapri pantolon ve yine kendisine birkaç beden bol gelen bir gömlek olan Shawkat, büyük bir ciddiyetle alışveriş yapacağı markete doğru ilerledi.

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Bu arada kendisine yöneltilen bebeğiyle ilgili soruların hiçbirine yanıt vermedi. Yani ser verip sır vermez halini korudu. Durum böyle olunca da onunla ilgili söylentiler yine bitmek bilmedi.

Arrested Development adlı diziyle yıldızı parlayan Alia Shawkat, kendisi her ne kadar özel hayatını kalın bir gizem perdesiin ardında saklı tutsa da bu onun adının Brad Pitt ile anılmasını engellemedi iki yıl önce.

SIK SIK BULUŞMALARI MERAK UYANDIRDI

Ama görüntüler de bunun tersini kanıtlayacak türden değildi. İki komşu olan Pitt ile Shawkat, sık sık yaşadıkları Los Feliz'de buluşuyordu. Hatta zaman zaman birbirlerinin evine girip çıkarken görüntülendiler.

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Kimi zaman da Pitt, Shawkat'ın zaten komşusu olduğu evine girip çıkarken görüntüleniyordu. Hatta eve yemek söyleyip yedikleri de paparazziler tarafından kayıt altına alındı.

Elbette söz konusu kişi Brad Pitt gibi özel hayatı çok merak edilen bir ünlü olunca hemen dedikodu çarkları da dönmeye başladı.

50'li yaşlarının ortasındaki Pitt, henüz 30'lu yaşlarının ilk yarısında olan Alia Shawkat ile flört ediyordu.

SEVGİLİ DEĞİL ARKADAŞ OLDUKLARINI ZOR DA OLSA ANLATTILAR

Tabii ki bütün bunlar söylenti olarak kaldı. Hem Pitt hem de Shawkat, yakın arkadaş olduklarını ve birlikte vakit geçirdiklerini açıkladı. Bu konuda da herkesi zor da olsa ikna etmeyi başardılar sonuçta.

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Pitt elbette alışıktı böyle her adımının takip edilmesine ama aynı durum Alia Shawkat için geçerli değildi. Kaldı ki o döneme kadar Snawkat özel hayatını son derece gözlerden uzak bir şekilde yaşıyordu.

Ama olan olmuştu bir kere. Artık 34 yaşındaki Alia Shawkat da paparazzilerin peşine takıldığı bir oyuncu olmuştu.

Her ne kadar Brad Pitt ile sevgili olmadıkları ilk elden söylense de Alia Shawkat hala Magazin basınının gözdelerinden biri.

Shawkat zaman zaman kim olduğu bilinmeyen bir adamla yaşadığı bölgenin sokaklarında öpüşürken ya da bir restoranda yemek yerken görüntüleniyor. Özetle, bebeğinin babasını yani sevgilisini sır gibi saklıyor.

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BRAD PITT, ÖZÜR DİLEDİ

Alia Shawkat, adının Brad Pitt ile aşk söylentilerine karıştığı sırada yaşadıkların ve ünlü oyuncuyla yaptığı konuşmayı anlatmıştı. Onun söylediğine göre aralarında şöyle bir konuşma geçti.

Alia Shawkat, arkadaşı Pitt'e "Biliyor musun herkes bizim flört ettiğimizi düşünüyor. Ve ben takip ediliyorum" dedi.

Bunun üzerine Pitt de arkadaşından özür dileyip "Eğer benimle vakit geçirirsen böyle oluyor" diye yanıt verdi.

Alia Shawkat, bir röportajında Brad Pitt'in gördüğü paparazzi ilgisi konusunda yapabileceği bir şey olmadığını belirterek "Kendimden yaşça büyük bir adamla flört etmem dikkat çekiyor, 20 yıllık kariyerim değil. Bu çok ironik bir durum" diye konuşmuştu.

Genç oyuncu, paparazzi ilgisinden rahatsız olduğunu sonunda da onların kendisinin peşini bıraktıklarını anlattı.

IRAK ASILLI OYUNCUNUN KIZI

1978'de ABD'ye göç eden Irak asıllı aktör ve yapımcı Abdul 'Tony' Shawkat ile yapımcı Dina Burke'un kızı olan Alia Shawkat, 34 yaşında.

Başta Arrested Development olmak üzere birçok yapımda rol alan Shawkat, aynı zamanda plastik sanatlarla da ilgileniyor.