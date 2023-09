'Dur' diye yalvardı, dinlemedi: Nişanlısını utandırdı!

Haberin Devamı

NİŞANLISINI UTANDIRDI

Blurred Lines adlı şarkısıyla hem kariyerinde hatırı sayılır bir ilerleme kaydeden hem de bazı davalara ve iddialara konu olan Robin Thicke bu sözünü ettiğimiz ünlü.

Artık 46 yaşına geldiği ve büyütüp yetiştirmesi gereken toplamda dört çocuğu olduğu halde bir türlü olgunlaşamayan Thicke önceki gece de tuhaf bir olaya imza attı.

Kendilerini takip eden bir paparazzi ordusunun önünde sergilediği çocukça tavırlarla bu kez de nişanlısı April Love Geary'yi utandırdı.

RESTORANA GERİ DÖNMEK İSTEDİ

Thicke ile nişanlısı önceki akşam California'da bir restorana gitti. Orada saatlerce kalan çift sonra evlerine gitmek için dışarı çıktı. Ardından da restoranın önünde araçlarını beklemeye başladı.

Haberin Devamı

Fakat belli ki Robin Thicke hemen evine dönmek istemiyordu. Bunun için de nişanlısı April Love Geary'yi ikna etmeye çalıştı. Ama nişanlısının amacı eve gitmekti. Çünkü zaten gece epey ilerlemişti.

Thicke ona sarılarak ve çekerek restorana geri döndürmeye çalıştı. April da geri dönmemekte direndi. Hatta nişanlısını "Bu utanç verici... Bu çok utanç verici" diye yüksek sesle uyardı.

O sırada restoranın önünde bekleyen bir grup paparazzi de çifti görüntülemeye başladı. Ama olaylar bununla sınırlı kalmadı.





RESTORANIN GÜVENLİK GÖREVLERİNE 'ONU İÇERİ ALMAYIN' DİYE SESLENDİİ

Robin Thicke'nin tekrar kulübün giriş kapısına yönelmesi üzerine Geary, güvenlik görevlilerine "Onun içeri girmesine izin vermeyin" diye seslendi.

Bu arada Geary de cep telefonuyla kendilerini alacak olan şoförü aramaya başladı. Ama Thicke yine durmak bilmedi.Bir ara April'ın elinden telefonunu almaya çalıştı.

Genç kadın da çareyi paparazzi ordusuna "Bana bunları yaparken fotoğrafını çekin" diye seslendi. Sonra da Thicke'ye döpüp "Dur Robin.. Bak fotoğrafımızı çekiyorlar" diye bir kez daha uyardı. Genç kadının defalarca "Dur" demesi bile ünlü şarkıcıyı sakinleştirmeye yetmedi.

Haberin Devamı

Sonunda bekledikleri araç geldi ve çift yine az önceki gibi birbirleriyle itişerek binip evlerinin yolunu tuttu.

Robin Thicke ile Apri lLove Geary'nin 5 yaşında Mia, 4 yaşında Lola ve 2 yaşında Lola adında üç tane çocuğu bulunuyor.





'KEMİKLERİME KADAR CANIM ACIYOR'

Şöyle bir geriye dönüp bakıldığındaRobin Thicke'nin tuhaflıklarıyla sık sık magazin basınının manşetlerine çıktığı görülüyor.

14 yaşında tanıştığı yani çocukluk aşkı olan ilk eşi Paula Patton ile 2005 yılında evlenen ve bir çocuk sahibi olan Thicke'nin bu birlikteliği flörtle beraber 20 yıl sürdü.

Haberin Devamı

Fakat Thicke'ni kariyerini ilerletmek uğruna çektiği ve güzel modellerin cüretkar tavırlarla kamera karşısına geçtiği klipler çiftin arasının bozulmasına neden oldu.

Patton bu konuda ne kadar kıskanç olduğunu yakın çevresine " Onca güzel mankenin eşimin etrafında çıplak dans etmesi canımı kemiklerime kadar acıtıyor' demişti.

Her ne kadar o klipler evliliğin sarsılmasında görünür sebep olsa da altta yatan başka bir sorun vardı. Robin Thicke, şöhreti arttıkça karısını da aldatıyordu. Konser vermek için gittiği yerlerde bile çapkınlık turlarına çıkıyordu.

Paula Patton boşanma davası sürerken de kocasının tavırlarının kendisinde "başka bir kadın var" fikrini uyandırdığını itiraf etmişti.

Haberin Devamı

Sonunda da evlilikleri 2014 yılında bitti. Bir yıl sonra da boşanma işlemi resmen tamamlandı.





BOŞANDIKTAN KISA SÜRE SONRA NİŞANLANDI: Robin Thicke daha sonra fazla vakit kaybetmeden April Love Geary ile nişanlandı.





ÜNLÜ MODELDEN SUÇLAMA: ÇEKİMDE BENİ TACİZ ETTİ

Patton'ın "kemiklerime kadar canımı acıtıyor" dediği kliplerden birinde oynayan model o sırada kariyerinin başında olan Emily Ratajkowski idi.

Blurred Lines adlı şarkının klibinde tamamen çıplak olarak kamera karşısına geçti Ratajkowski. Hatta bu klip sayesinde kariyerinde hatırı sayılır bir yol kat etti

Haberin Devamı

Fakat yıllar sonra o klibin çekimleri sırasında Robin Thicke'nin kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.

Ratajkowski bu konu hakkında ilk kez iki yıl önce içini döktü. Bu konuya da My Body (Benim Vücudum) adlı kitabında yer verdi.

Gösteri dünyasında Emrata olarak tanınan model, çekimler sırasında Thicke'nin göğüslerini ellediğini ileri sürdü.

Ratajkowski, Pharrell Williams ve üç meslektaşı ile birlikte kamera karşısına geçtiği klibin kamera arkasında yaşananları anlattı.

Ünlü model aslında set ekibinin ağırlıklı olarak kadınlardan oluştuğunu ve çekimler sırasında genel olarak iyi eğlendiğini anlattı. Fakat model, bu duygularının Robin Thicke ile yalnız kaldığı anlarda değiştiğini de satırlarına ekledi.





'İSTEĞİM DIŞINDA FİZİKSEL TEMASTA BULUNDU'

Thicke'nin kendisini taciz ettiğini anlatan Emily Ratajkowski, ünlü şarkıcının o sırada sarhoş olduğunu ileri sürdü.

Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Çıplak göğüslerimi elleri ve gülümsedi. Sonra da geriye doğru sendeledi." Ratajkowski, yönetmen Diane Mortel'in de bunları gördüğünü ve kendisine iyi olup olmadığını sorduğunu belirtti. O anda olup bitene hiçbir tepki vermeyen Emily Ratajkowski, ama kendini kötü hissettiğini de kitabında anlattı.

CEZA ÖDEMEK ZORUNDA KALDILAR

2013 yılına damgasını vuran Robin Thicke ve Pharrel Williams'ın seslendirdiği Blurred Lines adlı şarkı iki sanatçıya büyük bir ceza da getirdi.

Marvin Gaye'in 1977 tarihli Got to Give It Up adlı eserinden çalıntı olduğu iddiasıyla açılan dava sonucunda Thicke ve Williams, 7.3 milyondan oldu.

Şarkı sayesinde milyonlarca dolar kazanan Pharrell Williams ve Robin Thicke, 1984 yılında ölen ünlü R&B ve soul müzisyeni Marvin Gaye’in yasal varisleri olan çocukları Nona, Frankie ve Marvin Gaye III’e 7.3 milyon dolar ödemeye mahkum edildi. Karar açıklandığı sırada Nona Gaye, 'Şimdi Pharrell ve Robin’in zincirlerinden kurtulduk, onlar tüm dünyaya yalan söylediler' diyerek avukatına sarıldı.

KLİP YASAKLANDI: Emily Ratajkowski'nin bir anda dikkat çekmesine yol açan Blurred Lines adlı şarkının klibi daha sonra cinsiyet ayrımcılığını körükleyen, kadın düşmanı bir mesaj içerdiği gerekçesiyle yayından kaldırılmıştı.