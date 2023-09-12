İstenmeyen damat düzgün konuşmayı bile sonradan öğrenmişti... İnanılmaz ihaneti karısına kendisi anlattı

Haberin Devamı

Bugüne kadar bu gibi konulardan uzak durmasıyla bilinen, her ne olup bitiyorsa kapalı kapılar ardında saklamayı tercih eden İsveç kraliyet ailesi de bir ihanet iddiasıyla sarsıldı.

Üstelik bu iddia- hatta bunu ortaya atan internet sitesine göre gerçeğin ta kendisi- geçen yıldan bu yana İsveç sınırları içinde dolaşımda. İsveç kraliyet ailesi ilk adım olarak bu söylentileri kendi ülkesinde yalanladı. Yine de ihanet söylentilerinin sınırlar dışına çıkmasını daha fazla engelleyemedi.

Tüm bu iddialar ülke sınırlarını aşınca da bu kez olayın kahramanı olduğu ileri sürülen aile üyesi çıkıp nadir verdiği röportajlardan birinde kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. "Bu söylentilere inananları aklı başında olmamakla" eleştirdi.

Haberin Devamı

KENDİNCE SON NOKTAYI KOYDU AMA YETMEDİ

Eğer bu tür gelişmeleri yakından takip ediyorsanız İsveç'in her daim güler yüzlü veliaht prensesi Victoria ile kocası Daniel Westling'den söz ettiğimizi anladınız.

İngilizce yayın yapan basında Prenses Victoria'nın eşi olan Prens Daniel'in ihanet iddiası zaten aylardır usul usul yer bulmaya başladı. Geçen hafta ise Daniel'in açıklamasıyla konu daha fazla dikkat çekici hale geldi.



Durum böyle olunca da Prens Daniel, aile üyelerinin genellikle yapmadığı bir şeyi yaptı ve bir röportaj verdi. Hakkındaki sadakatsizlik iddialarını yalanladı. "Aklı başında kimse bunlara inanmaz" diyerek kendince son noktayı da koydu.

Fakat onun bu açıklamasından sonra ihanet iddiası daha fazla dikkat çekmeye başladı. O ana kadar bu söylentileri duymamış olanlar bile hemen internette arama yapmaya başladı.

Çünkü halktan bir ilenin çocuğu olarak dünyaya gelen sonra da Veliaht Prenses Victoria'nın kalbini çalan hatta uzun süre "istenmeyen damat" olarak bilinen Daniel'in böylesine ayrıcalıklı eşini kiminle aldattığı artık eskisinden daha fazla merak konusu oldu.

Haberin Devamı

ONUN UĞRUNA AİLESİNE BİLE KARŞI ÇIKMIŞTI

Bu ihanet iddiasını ortaya atan Stoppa Pressarna adlı sitenin kurucusu olan deneyimli gazeteci Daniel Nhylen.

Gazeteci geçen yılın başından bu yana yazdıklarının arkasında olduğunu bir kez daha tekrarladı: "Bu ihanet söylentisini kendilerine ulaştıranların saraya çok yakın ve güvenilir kaynaklar olduğunu "savundu. Hatta onların olup biteni gördüklerini bile ekledi.

Aslına bakılırsa deneyimli gazeteci Nhylen, geçen senenin son aylarından beri bu konuda çok sayıda haber hazırladı. Onun ortaya attığı iddialar ise ihanet söylentisinin kendisinden çok daha dudak uçuklatıcı.

Hatta söylenenlere göreVictoria, bu ihanet söylentisinden sonra eşiyle gitmesi gereken bir etkinliğe onu götürmeden gitti.

Haberin Devamı

Duydukları onu öylesine derinde sarstı ki kelimenin tam anlamıyla yıkıldı. Victoria için büyük bir aşkla sevdiği, uğruna uzun süre ailesiyle savaştığıkocasının kendisine yaptıklarına inanmakta güçlük çekti Victoria. Sonunda da öylesine öfkelendi ki birlikte gidecekleri etkinliğe gitmekten Daniel'i men etti

Aslında o dönemde Victoria'nın yanında Daniel'in olmaması çok dikkat çekmişti. Zaten usul usul ihanet söylentileri de fısıltı halinde dolaşmaya başlamıştı.

Bu ihanet söylentisinin duyulmasından sonra Stoppa Presserna'nın ileri sürdüğüne göre Victoria ve Daniel, geçen yılın başlarında iki ay boyunca bütün programlarını boşaltıp evlilikleriyle ilgili bu derin sorunun çözümüne odaklanma kararı verdi.

Haberin Devamı

Bu da aile için alışılmadık bir durumdu. Elbette aile üyelerinin takvimlerinde kimi zaman boşluk oluyordu. Ama iki ay bu konuda çok uzun bir zamandı.

Gözden Kaçmasın Karısının yüzü nasıl gülsün! Evlilik dışı çocuğu ve kaçamak yaptığı kadınla buluştu Haberi görüntüle

KÖTÜ SÜRPRİZ! KOCASINI YANINDA GÖTÜRMEDİ

İsveç kraliyet ailesini derinden sarsan bu ihanet söylentileri geçen yıl Noel'den kısa süre önce duyuldu.

Daha doğrusu Victoria aldatıldığını, evliliklerinde kocasıyla arasına başka bir kadın girdiğini ilk kez o zaman duydu. Bunun üzerine yaptığı ilk şey Daniel'iİsveç Akademisi'nin Stockholm'deki geleneksel yemeğine götürmemek oldu.

İşte o gün kameralar karşısında gülümsemek ve her şe yolundaymış gibi davranmak Victoria için gerçekten de çok zor oldu.

Haberin Devamı

Ama Stoppa Presserna'nın başka bir iddiası daha var. Daniel'ın ihanet söylentisi ilk kez duyuldu. Ama çifte yakın kaynaklara bakılırsa Victoria kocasının bazı tavırları yüzünden artık bıkma noktasına gelmiş durumda.

Hatta aralarında korumaların da olduğu bir kaynak, Daniel'in karısına kaba ve saygısız davrandığını ileri sürdü. Bu söylentilere göre söz konusu koruma Daniel'i bir kere uyardı ona "Karına öyle davranman doğru değil" dedi.

Gözden Kaçmasın Ağlaya ağlaya giydiği gelinliğin ne 'sırları' varmış Haberi görüntüle

'KİMİNLE ALDATTIĞINI BİLİYORUM, AMA SÖYLEMEM ETİK DEĞİL'

Stoppe Presserna'nın ileri sürdüğüne göre Kral Carl Gustaf ile Kraliçe Silvia bu ihanet iddiaları konusunda bilgilendirildi. Yine sitenin ileri sürdüğüne göre Kral, kızı Victoria'ya eğer boşanma kararı verirse onun destekleyeceğini söyledi.

Her ne kadar aile bu iddiaları yalanlasa da Daniel Nhylen, yazdıklarının sonuna kadar arkasında olduğunu söyledi. Yine de bazı etik kuralları gereği Daniel'in "inanılmaz sadakatsizliğini" kiminle yaşadığını bildiği halde söylemeyeceğini beyan etti.

Şimdi şöyle bir parantez açalım... Gazeteci Daniel Nhylen; Daniel'ın Victoria'yı aldattığı konusunda çok emin olduğunu söylüyor. Ona göre olaylara tanık olan sağlam kaynakları var. Ama etik kuralları gereği (belki biraz da kraliyet ailesinden çekindiği için) Daniel'in karısını kiminle aldattığını söylemiyor.

Ama onun sitesinde yer alan makalelerde bir TV yıldızının adı geçiyor ki bu, birçok kişiye göre çok sağlam bir ipucu.

İHANETİ KARISINA ANLATTI: Nhylen'in sitesindeki konuyla ilgili haberde daha önce kocasını defalarca aldatmasıyla bilinen TV yıldızı Caroline Neurath'ın adını geçiriyor. Hatta ileri sürdüğüne göre Neurath'ın bu ihanetlerini Vİctoria'ya anlatan kişi de kocası Daniel. Her ne kadar gazeteci Nhylen, açık açık neler olduğunu yazmasa da Carolina Neurath'ın fotoğraflarını Daniel ve Victoria'nın görselleriyle birlikte kullanması onun kendi bildiği gerçekleri ifşa etmenin bir yolu birçok yoruma göre.





BABASI SOYLU BİR DAMAT HAYAL EDİYORDU

Bu arada Prens Daniel'in geçmişi de bir kez daha gündeme geldi. Çünkü artık herkesin bildiği gibi Daniel Westling, aslında günün birinde ülkesinin kraliçesi olacak genç kadınla evleneceğini kendisi bile hayal etmemişti büyük olasılıkla.

Evlindektin sonra "prens" unvanı alan Daniel Westling, İsveç'in Ockelbo adlı bir kentinde kırsal kesimde dünyaya geldi. Yemyeşil çayırlarda, üzerinde mavi gökyüzünden başka ir şey olmayan bir ortamda çocukluğunu geçirdi.

Bir spor tutkunuydu Sonra da İsveç ordusuna katıldı. Gördüğü eğitimin ardından kişisel spor eğitmeni oldu. Sonda da bir spor salonu açtı.

Bir ortağıyla birlikte açtığı bu spor salonu kısa sürede ünlülerin uğrak noktası oldu. Tabii bunların arasına günün birinde ülkenin veliaht prensesi Victoria da katıldı. Westling de Victoria'nın kişisel eğitmeni oldu.

O sırada Victoria çok ciddi bir yeme bozukluğu problemiyle mücadele ediyordu. Bunu da yıllar sonra açıkladı. İşte o sırada Daniel Westling ile spor yapmaya başladı ve aralarında bir aşk doğdu.

Tabii hemen İsveç kraliyet ailesinin kızlarını aşık olduğu damat adayını bağrına bastığını düşünmeyin. Çünkü öyle olmadı. Daniel Westling ilk bakışta kraliyet ailesine uygun bir damat adayı değildi.

Victoria'nın babasının isteği de kızının iyi eğitimli bir Danimarka prensi ile evlenmesiydi. Ama Victoria'nın aşktan gözü kör olmuştu bir kere.

Daniel Westling ile Victoria'nın ilişkisinin fazla uzun ömürlü olmayacağını düşünüyordu aile. Ama bu konuda yanıldılar.

Gözden Kaçmasın Eski güzellik kraliçesinin oğlu ortaya çıktı: Gururdan göğsü kabardı Haberi görüntüle

KENDİ ANA DİLİNİ KÖTÜ BİR AKSANLA KONUŞUYORDU... EĞİTİM ALMASI GEREKTİ

Yine Daniel Nhylen'in yazdığına göre İsveç halkı da başta Daniel Westling hakkında pek emin değildi. Çünkü soylu bir aileden gelmiyordu öncelikle. Prenses'in kişisel spor eğitmeniydi.Giyimi kuşamı bile aileye uygun değildi. Hele konuşması ve aksanı! İşte işin o kısmı gerçekten korkunçtu,,

Ama Victoria bu konuda ısrarcı olunca Daniel Westling için hemen bir kraliyete uyum süreci başladı. Yeni bir saç şekli verildi Daniel'e.

İsveç dilini doğru ve kraliyete uygun aksanla konuşması için özel dersler aldı. Bununla da yetinilmedi başka bazı diller konusunda da eğitim verildi. Ona bir prens gibi davranması öğretildi.

O sırada Daniel Westling kraliyet ailesinin Drottningholm Saayı'ndaki dairelerinden birine taşındı.Bütün bu eğitimleri aldığı sırada da orada yaşadı.

Bütün bu çalışmalar meyvesini verdi ve 2009 yılında Daniel, Victoria'ya evlenme teklif etti. Victoria da bunu kabul etti. Sonunda bütün direnlerine rağmen Kral Carl Gustaf ile Kraliçe Silvia kızlarına bu genç adamla evlenmesi için izin verdi. Sekiz yılın ardından 2009 yılında nişan ilan edildi.

DÜĞÜNDEN ÖNCE BÖBREK NAKLİ

Bu arada Daniel Westling ciddi bir sağlık sorunu da yaşadı. Tam nişan açıklamıştı ki Westling'in böbreklerinde bir sorun olduğu ortaya çıktı. Bir nakil gerekiyordu. Ona böbreğini veren kişi ise babası oldu. Çift bütün bu sorunların üstesinden gelerek 2010 yılında hayatlarını resmen birleştirdiler.

Tabii bütün dünyanın gözleri önünde birbirlerine evlilik yemini ederken başlarına bunların geleceğini bilmiyorlardı. Şu anda ortalık süt liman gibi görünse de İsveç kraliyet ailesi daha nice olaylara gebe. Her ne kadar onlar saklamaya çalışsa da haberler uçuyor ve hatta ülke sınırlarının dışına bile çıkıyor.

'AKLI BAŞINDA KİMSE BUNLARA İNANMAZ'

Halktan bir aileden gelip de geleceğin kraliçesiyle evlendiği için "erkek külkedisi" olarak nitelendirilen Daniel Wrestling, geçen hafta verdiği röportajda ihanet iddialarını yalanladı.

Prens Daniel verdiği röportajda karısı Victoria'yla arasına ihanet girdiğine ilişin iddiaları "zalimce ve gerçeği yansıtmayan dedikodular" olarak nitelendirdi.

Sosyal medyada ve İsveç basınının bir kısmında dolaşan bu söylentilerin ailesi üzerinde ciddi sonuçlar doğurduğunu savundu.

Daniel'in söylediğine göre bütün bu söylentiler hem İsveç'teki hem de deniz aşırı ülkelerdeki yakınlarının kulağına kadar gitti. Belli bir noktadan sonra da ailesi adına böyle bir açıklama yapma gereği hissetti.

Gözden Kaçmasın Ünlü şarkıcıya ağır eleştiri geldi: Sanki eşi değil süs eşyası Haberi görüntüle

SARAYDAN BİLE AÇIKLAMA YAPILDI

İsveç kraliyet ailesinin damadı Daniel Westling "Bu söylentilere inanacak kadar aklını kaçırmış birileri olduğunu sanmıyorum" dedi.

Biraz önce de söylediğimiz gibi İsveç Sarayı geçen yıl yayılmaya başlayan bu söylentiler hakkında bir açıklama yapmıştı. Basında ve sosyal medyada "İnanılmaz ihanet" olarak nitelendirilen bu iddiaları yalanladı.

Açıklamada "Şunu açıkça ortaya koymak isteriz ki bu söylentiler kesinlikle temelsizdir. Evlilikte ihanet ve boşanmanın yaklaştığına dair söylentiler giderek yayılıyor. Normalde bu tür spekülasyonlara ve söylentilere yanıt vermeyiz. Ama ailemizi korumak için bunu açıkça ortaya koymak isteriz ki yayılan bu söylentiler tamamen asılsızdır" denildi.

ONA 'ERKEK KATE MIDDLETON' DİYORLAR

Daniel Westling, İsveç Veliaht Prensesi Victoria ile evlenmeden önce bir spor salonu sahibiydi. 2002 yılında Victoria ie flört etmeye başladılar. 2009 yılında çiftin nişan açıklandı. Bir yıl sonra da dünyanın dört bir yanındaki kraliyet ailesi üyelerinin katıldığı gösterişli bir törenle evlendiler.

Çiftin 11 yaşında Estelle ve yedi yaşında Oscar adında biri kız diğeri erkek iki tane çocuğu bulunuyor.

Halktan biri olarak doğup sonra geleceğin kraliçesiyle evlenen Daniel Westling, Magazin dünyasında "erkek külkedisi" ya da "erkek Kate Middleton" olarak anılıyor.

Evlendikten sonra "prens" unvanını alan Daniel, tıpkı kendisiyle aynı konumda olan Kate Middleton gibi kısa sürede halkın sevgisini ve beğenisini kazandı.

Kraliyet yaşamına kısa sürede uyum sağlayan Daniel, bu yüzden İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton'a benzetiliyor.

Bir gün karısı Victoria kraliçe olarak tahta oturduğunda Daniel de "konsort kral" olacak.